The Cruel King and the Great Hero Recensione: un RPG dallo stile fiabesco

Nippon Ichi Software è senz'altro una software house che vanta numerosi trascorsi nel campo dei giochi di ruolo tattici: il talento dello studio giapponese è stato infatti dimostrato a più riprese con i titoli della saga Disgaea (a proposito, eccovi la nostra recensione di Disgaea 6 Defiance of Destiny), che affonda le proprie origini nell'ormai lontana epoca PlayStation 2. E benché questa possa dirsi a tutti gli effetti la sua cifra stilistica, questa volta la compagnia ha voluto cimentarsi in un progetto per certi versi inedito, mantenendo l'impianto ludico di un JRPG classico, andando però a ripercorrere le orme del più sperimentale The Liar Princess and the Blind Prince.



È così che nasce The Cruel King and the Great Hero, un gioco di ruolo a turni pubblicato da NIS America che abbandona la componente strategica in virtù di un gameplay semplice - ma al contempo solido - e di uno storytelling di stampo fiabesco. Un titolo che, per quanto tradizionale sia, non abbiamo potuto fare altro che apprezzare e che siamo pronti a raccontarvi: ecco la nostra recensione.

Una fiaba eroica

C'era una volta una città protetta da possenti mura di pietra, al di là della quale, in cima ad una grande montagna, si poteva scorgere il villaggio dei mostri, dove creature fantastiche vivevano in pace e armonia. Il loro sovrano, il Re Drago, governava con saggezza e nel frattempo si prendeva cura di una piccola umana rimasta orfana di nome Yuu.

La giovane ragazza custodiva un sogno: diventare un grande eroe proprio come il padre che gloriosamente era caduto in battaglia affrontando il Re Demone, un'atavica minaccia per il bene di umani e mostri. Yuu si allenava con tenacia ogni giorno, impegnandosi nel combattimento e cercando di imitare le gesta del grande eroe, mentre il Re Drago la spronava e accudiva dolcemente.



La storia di The Cruel King and the Great Hero comincia proprio da qui, quando il Re Drago invita Yuu ad esplorare il mondo intorno a sé, decidendo di rimanere a vegliare su di lei da lontano, in maniera discreta, affinché la piccola possa venire a conoscenza del proprio passato e diventare un'eroina, desiderio che confida ogni notte alla bestia, stretta nell'abbraccio della sua coda lunga e scura. La produzione di Nippon Ichi Software pone fin da subito l'accento sulla narrativa, che fa da fulcro all'intera esperienza.

Lo stile è quello di una fiaba dai toni allegri e spensierati, che porta il giocatore verso i lidi di una storia magica, piena di dialoghi ben costruiti e guizzanti di brio. Leggera nella scelta del registro, benché a tratti un po' troppo didascalica, la trama di The Cruel King and the Great Hero riesce ad appassionare nonostante l'ordinarietà del racconto, che inevitabilmente ricalca gli stilemi più classici del genere.



I temi ricorrenti sono quelli del sogno e della gentilezza, la cui invocazione va a costruire un percorso narrativo sfaccettato e curato nei minimi particolari, con momenti in cui il pathos acuisce al punto tale da riuscire a commuovere, toccando corde dell'animo inaspettatamente profonde. L'interpretazione, disponibile soltanto in lingua giapponese (il testo è invece in inglese), è a cura di Reina Kondo - cantante e doppiatrice che, tra le altre cose, ha prestato la voce a Ronye Arabel in Sword Art Online Alicization - e risulta efficace ed enfatica, delicata nei momenti di tenerezza che costituiscono piacevoli intermezzi, gioiosa ma anche concitata nei punti di svolta centrali del plot.



Un meritatissimo plauso va anche al tipo di storytelling adottato, che adopera un sistema di vignette disegnate a mano a cui fa da sfondo la voce narrante, mentre a schermo ne compare la trascrizione in tempo reale. Il risultato è un continuo susseguirsi di immagini bellissime, simili ai riquadri di un fumetto.

La formula della semplicità

Dal punto di vista ludico il titolo di Nippon Ichi Software si presenta come un JRPG a scorrimento orizzontale, con un tipo di mappa che ad un primo sguardo potrebbe ricordare quella di un metroidvania.

In realtà il mondo di gioco è tutt'altro che un groviglio di intricati sentieri, e solo nelle ultime fasi arriva a diramarsi in maniera più o meno consistente. Proprio in questo, se vogliamo, tradisce una certa forzatura, ed il viaggio della piccola Yuu appare prolungato in maniera artificiosa considerando il tenore prevalentemente lineare dell'intera esperienza. La questline principale segue l'esplorazione del villaggio dei mostri, portando la protagonista a interagire con le bizzarre creature che lo popolano; alcune di esse verranno reclutate e combatteranno insieme a lei durante il difficile cammino, ma preferiamo non anticiparvi nulla, essendo questi personaggi legati alla trama. L'interazione con gli NPC apre naturalmente anche a tutta una serie di missioni secondarie - gli atti di gentilezza - che è possibile completare in qualunque momento della storia principale, avvalendosi di una buona dose di backtracking.



Benché stimolante, è su questo fronte che abbiamo riscontrato uno dei difetti più evidenti della produzione: visto che per interagire coi vari punti di interesse è opportuno avere nel party il compagno adeguato, l'andatura piuttosto rilassata di Yuu e i pochi punti disponibili per il viaggio rapido rendono la perlustrazione alle volte snervante.



Al netto di alcune lungaggini, in ogni caso, la longevità di The Cruel King and the Great Hero si attesta tra le 15 e le 20 ore di gioco, a seconda di quanto tempo dedichiate alle quest secondarie; il nostro consiglio è quello di completarle tutte poiché, oltre a essere ben scritte, forniscono punti esperienza in gran quantità e offrono come ricompense oggetti unici.

A proposito della progressione del personaggio, la formula adottata dal team di sviluppo è piuttosto intuitiva. Yuu e i suoi compagni hanno solo cinque statistiche: queste sono stamina (salute), energia (il mana), forza, difesa e velocità (che determina chi attacca per primo), e crescono in maniera asimmetrica con l'avanzare di livello, come nel più classico dei giochi di ruolo. L'unica possibilità di personalizzazione riguarda l'equipaggiamento, che consta di armi, vestiti e due slot per gli anelli speciali. Yuu inizierà brandendo un ramoscello a mo' di spada, ma proseguendo nell'avventura avrà modo di reperire armamenti e protezioni sempre migliori, sebbene siano per l'appunto tutti una sorta di upgrade delle versioni precedenti e non vi sia dunque una vera diversificazione. Gli anelli invece sono molteplici e hanno i più svariati effetti: alcuni aumentano una o più statistiche, altri assicurano particolari resistenze o donano addirittura capacità come quella di rimpinguare la barra della salute ad ogni turno. Nel complesso, comunque, il sistema di progressione risulta ben bilanciato (non richiede intense sessioni di farming) e con una curva di difficoltà appagante, benché si tratti di un prodotto dalla grande accessibilità.

Diventare un eroe

Anche il sistema di combattimento rivela come l'idea di puntare su una formula di gioco a tal punto semplice non abbia intaccato quasi per nulla la qualità del prodotto finale: questo è sì di facile approccio, ma al contempo stratificato e soddisfacente. Ad ogni turno è possibile eseguire una sola azione e bisogna decidere se scagliare un attacco base, che non ha alcun costo; ricorrere ad un'abilità speciale, per le quali è necessario consumare punti energia; utilizzare un oggetto (ce ne sono di curativi e di offensivi); mettersi in guardia, per aumentare la difesa e il recupero di energia, oppure fuggire (ma non sempre sarà possibile).



Le mosse speciali variano per tutti i personaggi e se ne sbloccano di nuove man mano che si sale di livello. Yuu all'inizio è capace di andare alla carica del nemico dopo aver infiammato la propria arma grazie al silente aiuto del Re Drago, ma può anche scrutare l'avversario per carpire il suo punto debole (qualora ne avesse uno) o ancora intimorirlo e farlo fuggire.

Più genericamente, le abilità speciali consentono di applicare status o di colpire più nemici simultaneamente, offrendo non poche opzioni offensive; è anzi possibile scovare anche piccole sinergie tra gli effetti dei vari anelli e le abilità dei personaggi.



Un altro aspetto interessante riguarda il roster dei nemici. Tra le tante creature che Yuu e i suoi compagni incontreranno ci sono avversari di ogni tipo, da semplici procioni dall'aria innocua a cavallucci marini infuocati, passando per fiori antropomorfi, granchi fatti di cumuli di roccia, grifoni, ecc. Inutile dire che ciascuno di questi possiede un novero di mosse e abilità diverse, oltre a vulnerabilità specifiche. A questo proposito, infatti, torna utile il Monsterdex, ossia il bestiario in cui vengono catalogati tutti i mostri che si affrontano, e dove possono essere lette le relative caratteristiche ed una breve descrizione. In definitiva, l'operato di Nippon Ichi Software ci ha convinto e possiamo dire che, pur nella sua semplicità, il combat system riesce a regalare un tipo di sfida stimolante e divertente.

Uno scenario incantato

La punta di diamante della produzione è però senza ombra di dubbio il suo stile grafico, che ha nel disegno a mano una caratteristica tanto peculiare quanto azzeccata. La direzione artistica è riuscita nell'impresa di consacrare il fascino fiabesco dello storytelling, plasmando uno scenario in cui trionfano fondali esteticamente ispirati e creature dall'aspetto magico. Se da un punto di vista strettamente tecnico non può dirsi certamente un capolavoro, è altrettanto vero che la forza di un'ispirazione genuina e al tempo stesso scanzonata sopperisce a questo limite con un brillante sfoggio di tecnica e finezza stilistica.



Boschi incantati si alternano a grotte invase dal riverbero di cristalli luminosi, per poi devolvere in favore di sentieri che vanno perdendosi verso lande infuocate oppure nel caldo abbraccio di luce di un regno fatato: ogni scenario portà con sé la promessa di un nuovo mondo, dando corpo all'idea del viaggio dell'eroe che si vive nei panni di Yuu. A corredo della squisita realizzazione scenografica vi è poi un accompagnamento sonoro di tutto rispetto, che da voce ai sentimenti della protagonista, muovendosi in perfetto contrappunto con i cambi del registro narrativo.

Si ha così una colonna sonora che scandisce ogni momento, dalle battaglie ai dialoghi con gli NPC amichevoli, fino ai momenti più toccanti, dove un pianoforte delicato imprime di pathos il tutto. Insomma anche il comparto artistico fa della semplicità la propria misura, e riversa nella sua dimensione tutto il fascino di un'opera con poche velleità, ma certamente di pregevole fattura: semplicemente graziosa. Merito a cui si accodano anche un'ottimizzazione inappuntabile e la mancanza di qualsivoglia bug o glitch.