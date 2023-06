The Elder Scrolls Online Necrom Recensione: la discesa degli Arcanisti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nelle ultime settimane abbiamo giocato a The Elder Scrolls Online Necrom, una valida espansione che mantiene le promesse fatte dagli sviluppatori di Zenimax Online. Ve ne avevamo parlato in occasione di un evento a porte chiuse (qui la nostra anteprima su The Elder Scrolls Online Necrom), durante il quale il Creative Director del titolo, Rich Lambert, aveva posto l'accento sulle novità più interessanti. In particolare, aveva dedicato molto tempo alla nuova classe: l'Arcanista. Dopo averne saggiato le potenzialità in prima persona, abbiamo capito le ragioni del suo entusiasmo e siamo pronti a esporvele.

Il successo dell'Arcanista

Iniziamo proprio parlando dell'Arcanista, il vero protagonista dell'espansione. Come di consueto, anche in Necrom è possibile avvicinarsi ai nuovi contenuti del DLC a qualsiasi livello, per esempio con un personaggio appena creato. Una scelta saggia, che ha richiesto un impegno particolare per bilanciare lo scaling automatico delle capacità degli avversari presenti nelle due location, la penisola di Telvanni e le Apocrypha Zones.

Del resto, la mole di incarichi, NPC, eventi e territori da esplorare già presenti in The Elder Scrolls Online diventerebbe più una zavorra che un valore aggiunto, se per salire a bordo si dovesse per forza recuperare l'ingombrante passato di questa sterminata avventura. Abbiamo dunque pensato che ci sarebbe stato più gusto a immergersi nelle vicende narrate con un eroe ex novo e con in mano i libri incantati della inedita classe magica, tanto temibile quanto affascinante.



Da un punto di vista squisitamente "pirotecnico" gli effetti speciali messi a disposizione delle numerose abilità dell'Arcanista sono tra i più riusciti di tutto il gioco. Si resta spesso sorpresi dalle esplosioni, dai raggi della morte e dalle rune che brillano di un intensissimo verde smeraldo, mentre ci volteggiano intorno. Quella degli Elfi Oscuri peraltro è la razza perfetta per esibire con disinvoltura la magia daedrica, che solo un popolo così orgoglioso e "defilato" dal mondo poteva riuscire a recuperare dai meandri dimensionali dove Hermaeus Mora la teneva celata.

La neonata categoria di maghi però non si destreggia solo con l'offesa e il DPS, ma anche con le cure o con la difesa della squadra. Proprio come ci era stato anticipato, l'Arcanista è divertente da guardare, oltre che versatile e soddisfacente da controllare. Come sempre, tre Skill Line esclusive sono alla base di ogni build, contengono le abilità peculiari della classe e le dividono per tematiche. Tuttavia, stavolta ogni direzione diversifica il ruolo del guerriero che la percorrerà. Chi intraprende la via Herald of the Tome sa che dovrà concentrarsi nell'infliggere cospicui danni attraverso appariscenti colonne di energia, stilettate rapide e senza mai fermarsi. Grazie ai portali di teletrasporto istantaneo, o ai fulminei tempi di ricarica delle skill e agli equipaggiamenti dedicati, diventare Damage Dealer (DPS) è una scommessa sicura per gli Arcanisti in erba. La linea Soldier of Apocrypha, invece, punta tutto sulla resistenza e sulla forza bruta, sul deflettere i colpi nemici e, quindi, sull'assetto da Tank. Pensare a un mago votato alla difesa può sembrare bizzarro, ma in realtà funziona benissimo. Infine, se la vostra missione è aiutare e supportare gli altri, nell'albero chiamato Curative Runeforms sono contenute alcuni degli incantesimi curativi più potenti e scenografici dell'intera esperienza.



Scegliere un percorso definito e uniforme non è errato: l'Arcanista è stato pensato con grande precisione e bilanciato per adempiere ad ogni scopo con immediatezza ed efficacia. Tuttavia, proprio per questo è anche molto flessibile e funziona al meglio anche con build più complesse, ibridando le movenze di tutti e tre i rami summenzionati. A rendere davvero unici gli Arcanisti ci pensano i Crux. Si tratta di punti che si accumulano usando determinate abilità e possono essere spesi per sfruttarne altre, o tenuti da parte per potenziare le mosse più importanti.



Imparare a gestire i Crux non è difficile, basta decidere cosa si vuole farne e costruire tutto intorno il proprio personaggio. Negli MMO, una classe che tende a ottenere valuta per consumarla si definisce "spender", mentre se l'obiettivo è accumularne il più possibile si appartiene ai "builder". L'Arcanista puro è sia l'uno che l'altro, anche volendo rimanere nei confini di un ruolo ben definito tra tank, healer o DPS. A grandi linee, ci siamo trovati meglio con alcune skill healer da builder, mentre i DPS o i Tank tendono a essere più degli spender.



Ciononostante, ci sono determinate magie offensive che diventano davvero terrificanti una volta che si hanno 3 Crux nel proprio tesoretto. Non è un'innovazione nel mondo dei titoli RPG, ma è la prima volta che vediamo un sistema così dinamico in The Elder Scrolls Online.

Cospirazione daedrica e Raid

La campagna principale di Necrom dura circa una trentina di ore, divise tra due nuove mappe dalla forte identità nelle lande di Morrowind. Ci eravamo già avvicinati alla penisola di Telvanni, ripulendo i due dungeon della mini-espansione Scribes of Fate e preparandoci all'oscurità che i finali di ogni missione facevano presagire (qui la nostra recensione di The Elder Scrolls Online Scribes of Fate).

In Necrom, dopo aver sgominato la sua setta deviata, il principe daedrico della conoscenza Hermaeus Mora in "persona" (si fa per dire) chiede se vogliamo unirci a lui nella lotta a un altro gruppo di ex fedeli, ora cospiratori in combutta con esseri sovrannaturali desiderosi di spodestarlo. Sono i suoi pari Vaermina (Signora dei Sogni, degli Incubi e dei cattivi Presagi) e Peryite (Signore delle Pestilenze). Pur non entrando nei dettagli della narrazione, il nostro aiuto sarà fondamentale per impedire che un terribile segreto custodito da Mora finisca nelle mani sbagliate, condannando tutta Tamriel.



Immergersi e lasciarsi coinvolgere nelle vicende è stato facile, in parte perché i dialoghi sono ben scritti e approfonditi, ma anche grazie alle ambientazioni scelte. Sono evocative e dettagliate, caratterizzate alla perfezione ciascuna con la propria atmosfera. La nostra preferita è la nebbiosa landa onirica dove risiede Hermaeus Mora: l'Apocrypha Zone. Ovviamente, non la stessa che i giocatori avevano già visitato in titoli precedenti, ma una sua versione riveduta e migliorata.

Per quanto la penisola di Telvanni offra scorci quasi alieni, come fossero scattati su pianeti sconosciuti, più variopinti e movimentati rispetto alla maggior parte del continente, nella dimensione daedrica Apocrypha si respira un'aria quasi lovecraftiana. Il level design è sinuoso, vario nel definire ora labirintici corridoi sorretti da pile di libri che infrangono le leggi della fisica, ora spazi aperti, paludi e distese rocciose popolate da orribili creature. A proposito, il bestiario di TESO si arricchisce con nuove voci più spaventose che mai, piene di zampe, denti e tentacoli appiccicosi, che sembrano provenire da un immaginario horror memore degli abomini soprannaturali di Guillermo del Toro, o degli xenomorfi di H. R. Giger. Proprio come gli esseri che ricordano, i mob di Necrom non vanno sottovalutati, sebbene la difficoltà media dell'esperienza non sia altissima. Almeno, fino a che non ci dedichiamo ai compiti post-campagna: l'Endgame è monopolizzato dalla nuova e impegnativa trial per 12 giocatori, chiamata Sanity's Edge e ambientata nella mente di uno stregone sotto il giogo della principessa Vaermina.



Il livello di sfida di questa sezione di Necrom si impenna notevolmente, pur non essendo il più alto da noi sperimentato in The Elder Scrolls Online. Ad ogni modo, parliamo di una trial ambiziosa, completa di meccaniche uniche necessarie a sconfiggere i tre terrificanti boss che contiene. I premi in palio per chi completerà queste sfide sono i classici Set armatura divisi per categorie di peso: medio per Ansuul's Torment, leggero per Peace and Serenity, pesante per Test of Resolve e di nuovo leggero per Transformative Hope.

Le migliori, a nostro avviso e a detta dei giocatori professionisti più dediti, sono le ultime due, entrambe pensate per healer e support. Hanno le passive più interessanti e rendono la via dell'Arcanista "medico" ancora più accattivante delle altre.