The Elder Scrolls Online: Ritorno a Summerset, recensione della nuova espansione

Di The Elder Scrolls Online: Summerset vi abbiamo parlato a più riprese, all'inizio dopo un breve hands-on londinese e poi a seguito di una prova più approfondita sul public test server: in entrambe le occasioni abbiamo ribadito come il nuovo capitolo dell'MMORPG di ZeniMax riuscisse a proporre un'ambientazione interessante, e qualche guizzo di scrittura delle quest non comune nell'ambito dei giochi di ruolo online. A seguito di una prova più approfondita che ci ha impegnato per oltre quaranta ore, possiamo dire che Summerset è un buon contenuto, che paga però diverse incoerenze narrative e strutturali: l'entusiasmo iniziale ne è uscito insomma un po' ridimensionato, seppur continuiamo a ritenere che l'espansione vada tenuta in considerazione da tutti gli appassionati della serie di Bethesda e di The Elder Scrolls Online.

L'eroe di Summerset

Le premesse narrative alla base di Summerset dovrebbero essere già note a chi è rimasto aggiornato nel tempo, ma le ripetiamo per comodità: a seguito di un decreto promulgato dalla giovane regina Ayrenn, l'isola di Summerset, dapprima inaccessibile agli stranieri, apre le porte al libero commercio e viene raggiunta dalle genti di ogni angolo di Tamriel. La casa degli Altmer (gli Alti Elfi) vive tuttavia in uno stato di crisi: parte della popolazione respinge l'ideologia della novella regnante invocando il ritorno agli antichi mores, mentre molti centri abitati pagano le conseguenze della "Three Banners War" (quella che vede contrapporsi Daggerfall Covenant, Ebonheart Pact e Aldmeri Dominion). Dunque l'isola è in uno stato disastrato, e ciò giustifica - con evidenti forzature qua e là - l'azione del nostro protagonista, chiamato a risolvere una crisi daedrica di proporzioni immani.

?La storia si distanzia dalla questline del filone principale ed avanza in quasi totale indipendenza. Il nostro eroe si trova rinchiuso in una trappola mentale del malefico K'Tora, costretto a fuggirne attraverso un efficace percorso tutorial che introduce i neofiti alle meccaniche essenziali. Subito dopo gli attimi iniziali, un'esponente del misterioso Ordine Psijic ci rivela che l'azione di forze occulte sta creando scompiglio a Summerset, e che è richiesto l'aiuto d'impavidi avventurieri come noi per riportare la pace e l'armonia. Da qui siamo sostanzialmente liberi di esplorare tutta l'ambientazione (grande più o meno quanto Vvardenfell), ma è consigliato seguire - almeno all'inizio - le missioni principali, così da incontrare dei personaggi chiave e sbloccare alcune delle nuove caratteristiche. Dopotutto la storyline ci conduce attraverso un percorso che intelligentemente ci fa visitare tutte le zone più importanti di Summerset, limitando al minimo indispensabile il continuo andirivieni. ?Come ben sapranno i veterani, The Elder Scrolls Online ha subito una serie di mutazioni piuttosto evidenti, capaci di attirare una mole più massiccia di giocatori a costo tuttavia di una maggiore accessibilità. Molte di queste modifiche racchiuse dentro un aggiornamento di nome One Tamriel, hanno in parte definito la direzione, sia strutturale che narrativa, della nuova espansione. Summerset è aperta a tutti, ed è più che adatta come porta d'ingresso al gigantesco mondo forgiato da ZeniMax, ma è un contenuto che, sorprendentemente, invoglia alla fruizione singleplayer piuttosto che a quella condivisa tipica di un MMORPG. Per noi questo non ha rappresentato un male, vista la nostra natura schiva e solitaria, eppure quando delle scelte di design si sono scontrate con alcune caratteristiche immancabili in un gioco massivo online, non abbiamo potuto fare a meno di storcere il naso. Cerchiamo di spiegarci meglio: l'impostazione narrativa di Summerset fa sì che l'eroe venga progressivamente elevato su un altare, fino a divenire il vero e proprio "prescelto", il salvatore. Quest'idea è mutuata dai capitoli della serie canonica, ma lì, ovviamente, non era contemplata la presenza di altre persone. Cosa accade quindi in questa espansione? Che al giocatore vengono concessi una serie di benefici - visitare l'inaccessibile isola di Artaeum; dialogare con l'illustre regina delegata; contrattare con i Principi Daedra - che, almeno sulla carta, dovrebbero essere esclusivi dell'"eletto". E invece nel segretissimo covo dell'Ordine Psijic c'è un circo di altri utenti che scorrazza e si ferma davanti ai personaggi con cui dobbiamo parlare, distruggendo la coerenza interna del plot.

Non è un problema esclusivo di Summerset, questo, tuttavia avremmo preferito una narrazione che facesse intendere l'importanza di uno sforzo corale piuttosto che dell'azione del singolo.

Va pure considerato che queste dissonanze vengono perfino enfatizzate dal piano ludico. Un Esempio? Nelle battute finali dell'avventura abbiamo la possibilità di confrontarci con un potentissimo Daedra e di sconfiggerlo senza eccessivi patemi, anche con un personaggio modesto (sempre per il discorso dell'autolivellamento di quest e nemici).

Ci sono però un paio di dungeon pubblici secondari in cui è quasi impossibile, a meno di non avere per le mani un eroe con un'ottima build ed equipaggiamento, proseguire da soli, sebbene i nemici siano nulla più che piratuncoli e contrabbandieri. In altri casi siamo incappati in veterani dall'indiscussa potenza di fuoco che hanno abbattuto con la velocità della folgore un immenso boss di un dungeon, strappandoci la soddisfazione del un combattimento. E se si passa dal maledire la presenza di un giocatore o persino ad implorarla, non è solo perché Summerset si adegua a caratteristiche tassonomiche: è colpa soprattutto di un'impostazione che tenta di metterci al centro dell'attenzione, di affibbiarci il ruolo di unico risolutore degli eventi, senza però impegnarsi ad affermare tutto ciò nei fatti.

Peccato che la serie di main quest sia danneggiata così tanto da tali mancanze, perché al netto di temi di una disarmante banalità, il livello di scrittura non è poi così male. Inoltre molte delle missioni secondarie che orbitano intorno a quelle principali sono gradevoli, a tratti avvincenti e soprattutto quasi prive di giocatori invadenti e dei loro costumini dal cattivo gusto.

Miseria e nobiltà

Summerset è un'espansione che non punta a modificare l'assetto di The Elder Scrolls Online (tranne in alcuni elementi che poi approfondiremo), bensì si limita semplicemente ad espandere l'universo di Tamriel. Di conseguenza il team di sviluppo si è speso per caratterizzare al meglio la nuova ambientazione, appoggiandosi - forse un po' troppo - ai canoni dell'high fantasy. Non dev'esser stato semplice ricostruire l'isola degli Altmer, considerando che l'unica volta in cui questa regione è apparsa in un videogioco è stato in The Elder Scrolls: Arena del ‘94: al contrario di Morrowind, dunque, Summerset ha richiesto uno sforzo immaginifico ben superiore. Il risultato è comunque degno di nota, e dipinge la patria degli Alti Elfi come una terra sfarzosa, sgargiante, in cui l'opulenza delle strutture che svettano dai tre centri principali (Shimmerene, Alinor e Lillandril) s'appaia ad una natura rigogliosa ma imbrigliata in orti e giardini. Il paesaggio è però punteggiato anche di antiche rovine e ruderi abbandonati, gli unici luoghi dove madre natura sembra essersi riappropriata di ciò che gli apparteneva di diritto. ?

Il primo impatto con questo regno luminoso e solenne è stato molto positivo, anche perché più si esplorava, più veniva allo scoperto il lato oscuro di molti agglomerati urbani all'apparenza perfetti (Shimmerene nasconde infatti delle squallide fogne cittadine in cui trovano rifugio reietti e criminali). Tuttavia questa forte dicotomia tra assoluta bellezza ed indecente miseria non funziona mai troppo bene, in particolar modo per colpa di un art design che spara le sue cartucce migliori solo all'inizio, arrendendosi poi alla ripetitività ed al pesante riutilizzo di ambientazioni. Nonostante ciò, il gioco di ZeniMax punta molto sul contrasto e vuole darci l'idea di un popolo che cela dietro buone maniere e pruderie, un ammasso di pensieri classificabili a metà tra la xenofobia ed il razzismo. Il doppiaggio e l'aspetto caricaturale di nobliluomini e nobildonne è il modo principale con cui il gioco cerca di suggerirci l'aridità mentale di alcuni individui, ma così facendo crea un contesto eccessivamente grottesco che ottiene tutt'altri risultati. In realtà non abbiamo ben capito il tono che gli sviluppatori avrebbero voluto impartire a Summerset, che risulta a metà tra quello più scherzoso di un World of Warcraft - con tanto di missioni spassose, ma un po' stonate nel mood generale - e la ricerca di un dramma più serioso.

Cosa cambia per i veterani

Dicevamo che la nuova espansione non porta grossi cambiamenti al gioco, ma ce ne sono diversi che meritano di essere citati. Innanzitutto tutti i mastri artigiani dovrebbero accogliere con piacere l'arrivo del crafting dei gioielli, che possono persino essere venduti a tutti i giocatori che non hanno acquistato Summerset. Per creare anelli e collane basta trovare l'apposito banco da lavoro e spendere i materiali da costruzione, decidendo inoltre quale tratto destinare al pezzo d'equipaggiamento: oltre ai tre già disponibili nel gioco base, il capitolo appena uscito ne introduce altri sei (Protective, Triune, Infused, Swift, Harmony, Bloodthirsty) che donano diversi effetti benefici, da un aumento al livello di magicka, stamina e vitalità fino ad un danno maggiorato contro le creature con pochi punti salute. L'altra aggiunta di rilievo è la presenza di una nuova skill line dedicata all'Ordine Psijic, che si sblocca migliorando le relazioni con questa gilda.

I giocatori dovranno vedere se varrà la pena impegnarsi in missioni noiose e ripetitive per ottenere alcune abilità di quell'albero, che ancora sono in fase di sperimentazione. Solo il tempo ci dirà se esistono build vantaggiose, ma per adesso ci è sembrato che le magie Psijic siano perlopiù adatte ad un personaggio con vocazione da supporto-curatore, e meno indicate per gli utenti a cui piace agire in indipendenza. Con Summerset arrivano anche dieci nuovi set, due dungeon pubblici, tre case - tra cui un'intera grotta -, attività di gruppo e un'importante modifica agli attacchi leggeri ed a quelli pesanti. Chi invece è alla ricerca di attività endgame stimolanti, troverà un po' di soddisfazione in Cloudrest, un nuovo Trial da dodici giocatori che come sempre richiede abilità e coordinazione. Cloudrest ha una struttura particolare: intorno al boss ci sono infatti tre miniboss che possono essere abbattuti individualmente per facilitarsi la vita nello scontro finale, se ignorati, tuttavia, questi appariranno durante lo scontro principale gonfiando sensibilmente il livello di difficoltà.