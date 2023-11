The Invincible Recensione: una intensa avventura in Unreal Engine 5

La Dragonfly, una piccola unità di ricerca della Comunità Interplanetaria, viaggia nelle regioni remote dello spazio con un equipaggio composto da sei persone. Dopo aver visitato molti mondi ed esplorato numerosi pianeti, la missione di ricerca giunge al termine. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno, c'è un'ultima attività da compiere: l'estrazione di un minerale raro ed estremamente prezioso...



Si apre così l'avventura interstellare di The Invincible, trasposizione ispirata all'omonima opera di Stanislaw Lem. Il gioco, disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC, si configura come un'avventura estremamente suggestiva e dalla forte impronta narrativa. Saranno riusciti i ragazzi di Starward Industries nell'impresa di adattare al medium videoludico le atmosfere del romanzo?

Chi è Stanislaw Lem

Prima di iniziare con l'analisi del titolo, una doverosa premessa per coloro i quali non avessero mai avuto l'occasione di leggere Lem: divenuto famoso per opere come "L'ospite", "Solaris" e "L'invincibile", i suoi lavori sono stati profondamente influenzati dalle teorie scientifiche e filosofiche del suo tempo, rendendolo una figura di spicco nel panorama della letteratura di fantascienza del XX secolo.

I suoi lavori esplorano infatti temi come la relazione tra l'uomo e la tecnologia, l'alienazione, l'identità umana, spingendosi finanche ad un'indagine psicologica ed etica sull'umanità. Inutile sottolineare, quindi, come la trasposizione di tali opere fosse un'impresa non semplice, che il team polacco ha però preso molto seriamente ed il risultato è, possiamo già anticiparlo, decisamente pregevole ed in linea con le già ottime impressioni che ci aveva lasciato nel provato.

Un viaggio verso l'ignoto

In The Invincible impersoneremo la dottoressa Yasna, un'astrobiologa risvegliatasi sulla superficie di un pianeta alieno quasi completamente priva di memoria. Durante le battute iniziali verremo a conoscenza dalla nostra guida Novik, Astrogator e capitano della Dragonfly, che il nostro compito su Regis III sarà quello di recuperare i membri dell'equipaggio dell'astronave sulla quale viaggiavamo e di fare luce sulla misteriosa anomalia che sembra aver pervaso il pianeta. Per ovvie ragioni non vogliamo svelare troppo della trama, vero pilastro della produzione.

Vi basti sapere che il racconto si colloca come prequel del romanzo di Lem e che gli sviluppatori polacchi hanno saputo sorprenderci per il modo in cui sono riusciti a catturare le atmosfere dello scrittore. Il mistero che pervade tutto l'arco narrativo ed il costante senso di smarrimento porta il giocatore ad immedesimarsi con la protagonista mettendo in discussione ogni cosa ed arrivando a dubitare perfino di sé. Merito anche della sorprendente, per essere un'opera prima, realizzazione tecnica. Sviluppato in Unreal Engine 5, il gioco si presenta infatti come un'avventura in prima persona dotata di uno stile grafico estremamente peculiare, che per certi versi ci ha ricordato le produzioni Arkane. Dobbiamo confessare di esserci fermati più volte ad ammirare gli evocativi scorci che ci si sono parati davanti: che stessimo percorrendo un torrido deserto di sabbia rossa, tentando di districarci in una caverna zeppa di angusti cunicoli dai riflessi verdastri o alla disperata ricerca di un rifugio sicuro colti da un'improvvisa tempesta di pioggia e fulmini, quasi tutto ci ha stupito per l'attenzione al dettaglio dimostrata dal team di sviluppo, compresa la realizzazione delle tute spaziali e delle tecnologie a disposizione degli esploratori.



Complice un riuscitissimo stile retrofuturistico ed un'ottima varietà di animazioni, l'esperienza risulta sempre estremamente immersiva. Le sonde spaziali si dispiegano lentamente riflettendo la luce, gli npc, siano essi umani o robot, si muovono in modo credibile e la protagonista interagisce con l'ambiente circostante tramite un set di azioni uniche davvero notevole. In tutto questo ben di Dio ci sentiamo di muovere un unico appunto in merito alla realizzazione non ottimale delle espressioni facciali, che tradisce la natura "indie" del prodotto.

Nel corso della nostra prova abbiamo notato anche alcuni sporadici episodi di clipping, shader che caricano più lentamente del dovuto ed in generale alcune interazioni ambientali ci sono parse un pochino "ingessate", forzandoci a compiere l'azione programmata dagli sviluppatori nel punto esatto che gli stessi hanno previsto. Nulla di tragico o che vada ad inficiare la fruibilità dell'esperienza, in ogni caso. Abbiamo svolto la nostra prova su PS5 ed il titolo ci è parso ben ottimizzato ed esente da bug invalidanti. Per quanto riguarda il DualSense non possiamo invece riportare alcun feedback aptico che vada oltre alle normali vibrazioni: un po' un peccato perché questa feature avrebbe senza dubbio contribuito ad accrescere l'immedesimazione.

Chiudiamo questa disamina tecnica con il comparto sonoro, tra i fiori all'occhiello del gioco. Le musiche, mai invasive o fuori contesto, accompagnano l'esplorazione riportando alla mente alcune melodie dei classici del genere e gli effetti contribuiscono ad enfatizzare il senso di inquietudine e desolazione del pianeta. Anche il doppiaggio inglese è di pregevole fattura, con una recitazione davvero ispirata. Spiace non siano presenti i sottotitoli in italiano, che avrebbero certamente donato una fruibilità maggiore, ma comprendiamo la scelta di budget presa dal piccolo team polacco.

Un'esperienza di gioco al servizio della narrazione

Per quanto riguarda il gameplay, il lavoro svolto dai ragazzi di Starward Industries è totalmente votato al racconto e l'esplorazione o le scelte che il giocatore sarà chiamato a compiere hanno un peso relativo.

Partiamo dall'aspetto esplorativo: sebbene per orientarci nell'inospitale pianeta avremo a disposizione diversi strumenti, l'esplorazione del pianeta è sempre guidata e, fatta eccezione per le battute conclusive quando la mappa si apre leggermente di più, è davvero raro perdersi nei meandri di Regis III. Un po' un peccato ma, considerata la natura indie e la vocazione narrativa del titolo, non ci sentiamo di muovere critiche a riguardo. The Invincible è infatti a tutti gli effetti un'esperienza molto guidata, obbediente alle esigenze del racconto, e non fa nulla per nascondere la propria natura. Alternare l'utilizzo dell'attrezzatura anni ‘60-‘70 della quale saremo dotati (tra cui segnaliamo una mappa spaziale per segnare i waypoint, un cannocchiale dotato di zoom telescopico, uno scanner per analizzare la flora e la fauna aliena ed un rilevatore in grado di percepire la strumentazione che i nostri compagni portavano con sé) offrirà quindi poco più che un piacevole diversivo ai dialoghi che caratterizzano le lunghe camminate di Yara. Camminate volutamente lente e solo occasionalmente agevolate dall'utilizzo di un rover o da un breve scatto.



Anche per quanto concerne la componente dialogica ci troveremo davanti ad un numero limitato di alternative le quali, più che influenzare il corso degli eventi o i risvolti della trama, contribuiranno ad andare più in profondità nei misteri di Regis III o semplicemente a tagliare corto e cercare salvare la pelle quanto prima.