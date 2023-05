The Last Case of Benedict Fox Recensione: un metroidvania stile Lovecraft

Boston, 1925. Mentre il mondo intero sta ancora facendo i conti con le disastrose conseguenze della Grande Guerra, iniziano a emergere inquietanti testimonianze sulle atrocità commesse non solo sui campi di battaglia ma anche nei tetri corridoi dei palazzi appartenenti al First Circle, una misteriosa società segreta che sembra avere interessi nell'occultismo e nell'esoterismo. Per contrastare queste fumose macchinazioni viene istituita l'organizzazione Ordo Ira Dei, una sorta di Inquisizione dell'occulto con il preciso obiettivo di fermare l'esplorazione e le sperimentazioni illegali legate alle dimensioni oscure e alle creature da incubo che si annidano al di là dell'universo conosciuto.



È questa l'ambientazione che fa da teatro alla storia narrata in The Last Case of Benedict Fox, la nuova opera dello studio polacco Plot Twist (precedentemente conosciuto come Awesome Industries, già autori della serie Drift Zone) e pubblicato dall'etichetta indipendente Rogue Game Inc., recentemente approdato su Xbox Series X|S, PC e incluso fin dal day one nel popolare servizio Game Pass di Microsoft. Vi ricorda qualcosa? Beh, probabilmente perché il setting del gioco affonda profondamente le proprie radici nella produzione letteraria di uno dei più grandi autori della storia moderna, da molti considerato come il padre dell'intero genere horror e della fantascienza contemporanea: Howard Phillips Lovecraft.

Un detective demoniaco

Il protagonista, il cui nome dà il titolo al gioco, è un 'autoproclamato investigatore privato che sembra avere un coinvolgimento diretto nello scontro tra First Circle e Ordo Ira Dei e che pare celare un segreto inenarrabile.

C'è una voce nella sua testa, un compagno invisibile ma onnipresente, un sussurro implacabile che si nutre della forza delle sue emozioni, un'entità demoniaca che, grazie alla visione multidimensionale e alle capacità ultraterrene di cui è dotata, lo aiuta nel suo difficile lavoro. Non è immediatamente chiaro come la vita di Benedict e questa enigmatica presenza si siano intrecciate ma li troviamo subito impegnati in un caso complesso, forse il più spinoso della carriera del protagonista: l'inspiegabile omicidio di una coppia all'interno della loro imponente magione, un delitto apparentemente incomprensibile ma dai tratti sconvolgenti. Fortunatamente, il compagno di Benedict ha la facoltà di fargli rivivere i ricordi anche delle persone scomparse, immergendo la coscienza del detective nelle angoscianti spire della memoria dei defunti. Ed è qui che facciamo per la prima volta la conoscenza del Limbo, una proiezione degli incubi dei malcapitati che ospitano sì creature letali e trappole mortali, ma anche manufatti e ricordi fondamentali per la ricostruzione della vita delle due vittime e la definitiva risoluzione di questa intricata vicenda.



The Last Case of Benedict Fox è costituito da un marcato dualismo tra due anime distinte ma tutto sommato ben amalgamate nella formula ludica: le sezioni investigative all'interno della casa e quelle più spiccatamente fondata sui canoni classici dei metroidvania durante l'esplorazione del Limbo. La prima si basa sulla raccolta di oggetti chiave che dovranno essere esaminati e interpretati per comprenderne il ruolo nell'economia della trama ma anche sulla presenza di diversi enigmi da risolvere., utilizzando la logica o semplici operazioni matematiche.

Una volta portate a termine queste attività, invero presenti in larga copia nel gioco, si avrà accesso a nuove aree da esplorare, altri personaggi con cui dialogare e, ovviamente, inediti strumenti da impiegare per proseguire. Sotto questo aspetto, va detto, il team di Plot Twist ha svolto un lavoro abbastanza apprezzabile. I rompicapi risultano infatti sempre ben strutturati e mai troppo ermetici, benché richiedano comunque un certo impegno da parte dei giocatori per intuirne il funzionamento. Per una precisa scelta stilistica, gli sviluppatori hanno del resto deciso di non includere tutorial approfonditi per spiegarne i meccanismi, in modo da non ridurre il fattore immersività.



Ci sono porte da aprire seguendo le indicazioni presenti su specifici diari nascosti nel Limbo; forzieri protetti da combinazioni numeriche; barriere da dissolvere decriptando i codici di protezione e tanto altro.

Certo, si potrebbe obiettare che una volta scesi a patti con la filosofia che sorregge questi minigiochi si inizia a intravedere una leggera ripetitività di fondo ma non è niente che riesca a inficiare la piacevolezza generale, anche perché lo studio è stato sufficientemente intelligente da bilanciare bene le fasi investigative e quelle più puramente action. Ed è proprio sotto quest'ultimo aspetto che The Last Case of Benedict Fox inizia a mostrare i propri limiti, a causa di una mancata rifinitura complessiva che, sfortunatamente, va a indebolire il concept e la godibilità dell'esperienza.

Alla ricerca della rifinitura perduta

In buona sostanza, gli elementi cardine di un metroidvania con tutti i crismi sono presenti e ben riconoscibili. Tuttavia, sono stati realizzati e implementati senza quella cura che avrebbe permesso al gioco di raggiungere altri esponenti del genere ben più blasonati. C'è l'immancabile mappa da sbloccare zona dopo zona, impiegando abilità particolari, utilizzando le chiavi sparse lungo l'ambientazione e scoprendo percorsi alternativi nascosti dietro ostacoli a prima vista invalicabili.

Per quanto concerne il level design, purtroppo, è facile rendersi conto che siamo un po' lontani dalle vette d'eccellenza raggiunte dai migliori capitoli di Metroid e Castlevania, della serie di Ori o del mai troppo osannato Hollow Knight (ecco la recensione di Hollow Knight). Al netto di alcune trovate argute e di una buona direzione artistica, i mondi esplorabili in The Last Case of Benedict Fox non presentano soluzioni particolarmente rimarchevoli che possano scolpire a fuoco nella memoria dei giocatori questa intrigante discesa nella follia umana. Durante la navigazione degli scenari, inoltre, è possibile raccogliere Frammenti e Inchiostro, rispettivamente utili ad acquistare l'equipaggiamento di Benedict e a sbloccare nuove abilità connesse alla simbiosi con il compagno. Mentre i Frammenti possono essere acquisiti analizzando gli oggetti disseminati ovunque e vengono immediatamente aggiunti all'inventario, l'Inchiostro può essere ottenuto scoprendo nuove aree o sconfiggendo determinati avversari, ma deve essere fissato in punti di ancoraggio prestabiliti che fungeranno anche da stazioni di teletrasporto. In caso di sconfitta sul campo di battaglia, l'inchiostro non fissato verrà abbandonato nel punto di morte e dovrà essere recuperato ripercorrendo l'intero tragitto ed eliminando la creatura che ci ha causato il trapasso. Il sistema di combattimento, dal canto suo, appare piuttosto basilare ma non per questo meno funzionale.



Un tasto è assegnato agli attacchi con la baionetta, uno alla mira con la pistola e uno alla parata, che può essere eseguita con il giusto tempismo per esibirsi nell'ormai tradizionale parry. Ci sono poi diverse tecniche offensive e difensive garantite dall'intervento del compagno che dovranno essere sbloccate spendendo il già citato Inchiostro, ma che preferiamo non anticiparvi per non rovinare la sorpresa.

Niente di particolarmente originale, dopotutto. Non mancano, naturalmente, anche alcune boss fight che hanno il compito di variegare leggermente l'incedere dell'avventura ma che, al di là di qualche buona trovata visiva, non presentano momenti di eccezionale fattura che possano mettere in difficoltà i giocatori più navigati. Si poteva fare sicuramente di più, in tal senso.

Una questione di precisione

Il vero tallone d'Achille dell'opera è da ricercarsi nelle errate tempistiche di risposte dei comandi, che fin troppo spesso lasciano il giocatore indifeso in balia degli avversari. A volte, simile ritardo impedisce di eseguire correttamente manovre semplicissime come salti e parate. Ci è capitato più volte, durante la nostra prova, di finire nel bel mezzo di attacchi combinati da parte dei mostri del Limbo senza possibilità di difenderci, solo perché il tasto della parata non rispondeva adeguatamente ai comandi.

Oppure ancora di finire nel baratro a causa dell'input del salto che non veniva registrato correttamente. Va da sé che in un genere come quello dei metroidvania che fa della precisione nell'esecuzione un pilastro fondante, questa mancanza di accuratezza rappresenta un problema alquanto invalidante, specialmente nelle fasi più avanzate del gioco che richiedono un certo quantitativo di azioni al secondo. Ed è un vero peccato. Dal punto di vista tecnico, purtroppo, la situazione non è più rosea. Abbiamo giocato The Last Case of Benedict Fox su Xbox Series X e ci siamo imbattuti in vistosi cali di frame-rate anche in situazioni poco affollate, senza contare la presenza di alcuni crash improvvisi.



Discorso diverso per la direzione artistica che, come dicevamo, riesce a dare vita ad un affascinante quanto sinistro quadro in movimento. I personaggi coinvolti nella narrazione, per quanto privi di un importante approfondimento psicologico, sono tutti abbastanza intriganti e ben tratteggiati, e lo stesso vale anche per le ambientazioni che risultano permeate da una tenebrosa bellezza. Buono anche il doppiaggio in inglese, sempre recitato con la giusta enfasi. Plauso speciale al misterioso Compagno che sussurra nella mente del detective (e alla nostra...), caratterizzato da un'inflessione e un tono di voce davvero da brividi.