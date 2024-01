The Last of Us Parte 2 Remastered PS5 Recensione: non convince del tutto

Il valore di un'opera (economico o emotivo che sia) è quasi sempre dipeso da fattori arbitrari, che tendono a mutare col tempo, con le regole del mercato, con le idiosincrasie personali. Ecco perché non credo che qualcuno possa arrogarsi universalmente il diritto di sostenere se vale o meno la pena sborsare 10 euro per l'edizione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2.



Non reputo molto elegante fare i conti in tasca alle persone, né fare le pulci al centesimo per una cifra che di per sé non è certo esorbitante. Per questo - un po' come ho scritto nella recensione di The Last of Us Parte 1 (sì, anche a me come a Naughty Dog piace dare un senso di "continuità" tra i due giochi...) - non bisognerebbe chiedersi se è giusto aggiornare la versione PS4 dell'opera magna del team californiano, ma piuttosto occorrerebbe domandarsi: gli interventi operati dai Cagnacci per questa Remastered sono effettivamente sostanziosi o appaiono un po' troppo pigri?



La risposta a questo interrogativo non è unica, perché dipende da ciò su cui vogliamo focalizzarci. Da una parte c'è l'ammodernamento tecnico, e dall'altro l'arricchimento contenutistico. Mi preme sottolineare che queste elucubrazioni sul "valore del gioco e della sua riedizione" riguardano soltanto i possessori dell'edizione PS4. Chiunque non abbia mai percorso Seattle in compagnia di Ellie può acquistare l'avventura rimasterizzata al prezzo di 50 euro, oppure recuperare la versione originale a 40 euro sempre sul PlayStation Store. In questo caso, serve a poco discutere intorno al costo di vendita: anche solo per cultura videoludica, The Last of Us Parte 2 va giocato assolutamente.

L'aggiornamento PS5 della versione PS4 basta e avanza

Nel 2021, la patch 1.08 offrì ai possessori di PS5 l'upgrade gratuito del capolavoro di Naughty Dog, introducendo l'agognata opzione per abilitare i sessanta fotogrammi al secondo che, come ebbi modo di raccontarvi nello speciale su The Last of Us 2: i 60 fps fanno la differenza, davano al gameplay un'ulteriore spinta per renderlo ancor più entusiasmante.

È quell'aggiornamento alla versione current gen il metro di paragone che dovrebbe essere adottato per analizzare, nel concreto, il valore di questa rimasterizzazione. Volendo mettere a confronto le due edizioni, purtroppo, le differenze sono minime, spesso al limite dell'impercettibile. Le modalità grafiche della Remastered sono quelle a cui ormai siamo ampiamente abituati:

Il diavolo è nei dettagliAl netto delle considerazioni fatte circa l'esiguità del divario tra versione aggiornata di The Last of Us Parte 2 e questa rimasterizzazione, possiamo comunque tratteggiare più nello specifico alcune tra le migliorie più significative, almeno in termini relativi. In cima alla lista troviamo un'occlusione ambientale che genera effetti tendenzialmente più consistenti, senza però alterare in modo netto la resa delle scene. Un discorso che possiamo estendere anche ad elementi come il LOD (livello di dettaglio) o la qualità del fogliame: in ambo i casi i miglioramenti ci sono, ma il loro impatto sulla pregevolezza di ciascun fotogramma è generalmente marginale. Parlando di fotogrammi, il supporto al VRR è certamente un'aggiunta di maggior rilievo, a patto che abbiate un pannello compatibile con la tecnologia.

da una parte Fedeltà (con Rendering e output in 4K e obiettivo 30fps), mentre dall'altra Prestazioni (con rendering a 1440p, upscaling in 4K, e obiettivo 60fps). Considerando che in termini di colpo d'occhio la distanza tra le due opzioni è piuttosto ridotta, non credo ci sia un valido motivo per sacrificare la fluidità sull'altare della risoluzione, dal momento che la piacevolezza dell'avventura trae grande beneficio dall'implementazione dei sessanta fotogrammi al secondo. Possiamo anche metterci con la lente di ingrandimento per valutare quanto più nitido sia l'orizzonte visivo, o quanto più stabile sia il frame rate (ma già lo era notevolmente quello dell'aggiornamento gratuito), o quanto più pulite risultino alcune texture ma si tratta di un gioco al "trova le differenze" che rischia legittimamente di lasciare inappagati. E per quanto concerne i tempi di caricamento? Facciamo un paragone rapido e indolore: selezionando un capitolo dal menu, su PS4 Pro bisognava aspettare anche più di un minuto prima di entrare in partita; l'aggiornamento gratuito su PS5 richiede intorno ai 40 secondi di attesa, mentre la Remastered impiega all'incirca 15 secondi.

I caricamenti un po' ridotti e l'aggiunta delle pur gradevoli feature native del DualSense, che nell'update del 2021 erano state vagamente simulate da una vibrazione più accentuata, non sono - a detta di chi vi scrive - un valido motivo per reputare soddisfacente il lavoro di svecchiamento tecnico svolto su questa Remastered. Ed ecco la prima risposta alla domanda formulata in apertura: no, gli interventi operati dai "Cagnacci", in questo caso, non ci sono parsi sostanziosi.

Senza Ritorno è il piatto forte della Remastered

È sotto il profilo dei contenuti che il pacchetto proposto da The Last of Us Parte 2 Remastered acquisisce una ragion d'essere. Come le campagne promozionali hanno ampiamente sottolineato, ci troviamo dinanzi a una modalità Roguelike, in tutto e per tutto una sorta di "gioco nel gioco", con tanto di sistema di progressione interno.

Non tutti i personaggi (che comprendono 10 tra i più rilevanti protagonisti dell'avventura) possono essere impersonati sin da subito, e la maggior parte andrà sbloccata completando apposite sfide, in un'esperienza altamente personalizzabile in ogni suo aspetto. Tra le varie opzioni spiccano i salvifici selettori della difficoltà che accolgono anche le esigenze dei giocatori meno hardcore. L'obiettivo è quello di farsi strada lungo una serie di livelli per raggiungere il boss di fine percorso, superando prove che vanno dall'Assalto, ossia il massacro indiscriminato di orde, e arrivano alla Resistenza, in cui ci toccherà sbrandellare ondate di infetti. E non va dimenticata poi la Caccia, che ci impone di sopravvivere fino allo scadere di un conto alla rovescia. Tra una prova e l'altra torneremo al Rifugio, dove far scorta di risorse, armi, potenziamenti e munizioni, e in cui ci attende la Lavagna Tattica, sulla quale pianificare le prossime mosse e fronteggiare le varie fazioni.

Senza Ritorno segue i crismi di un roguelike d'alta scuola, propone costanti variazioni sul tema, modificatori inaspettati, variabili improvvise (legate anche a diversi filtri grafici che possono inficiare la leggibilità della scena), sfide da completare per massimizzare il punteggio e altro ancora, in una modalità che si mantiene sorprendentemente fresca e intensa anche dopo tante ore.

D'altronde, Modificatori, nuove prove, sfide giornaliere e persino i Boss si sbloccano in maniera progressiva, così da dare all'utente un senso di varietà che si muove a braccetto con la crescita e l'abilità del singolo. Il tratto distintivo di Senza Ritorno - ossia quello che le garantisce maggiore longevità - è da ricercarsi nell'attenta differenziazione tra i personaggi controllabili. Ellie, Dina, Tommy, Joel e gli altri protagonisti posseggono infatti tratti distintivi, hanno una propria fisicità, talenti specifici e capacità del tutto personali che, a volte in modo più evidente e altre in maniera più sottile, ci obbligano a cambiare le strategie di sopravvivenza a seconda di chi utilizzeremo. Senza Ritorno ha anche il non scontato pregio di mettere in risalto quanto stratificato sia il gameplay di The Last of Us Parte 2: l'incremento costante della difficoltà richiede una meticolosa valutazione degli spazi all'interno dei livelli per nascondersi, scappare o proteggersi; le orde sempre più numerose di nemici (sia umani che infetti) ci inducono a centellinare le munizioni e le risorse, a ricorrere al corpo a corpo quando necessario, a osservare ogni pattern fin nel minimo dettaglio.



Senza Ritorno ci chiede pazienza, calma, razionalità. Ci invoglia a trarre beneficio da ogni meccanica del gioco e sottolinea - qualora ce ne fosse ancora bisogno - quanto versatile sia l'anima action e stealth del capolavoro a firma Naughty Dog e quanto, a quattro anni dall'uscita, sia ancora ineguagliata.



Appurata la riuscita di questa modalità aggiuntiva, vien lecito chiedersi quanto possa effettivamente meritare l'esborso di 10 euro per chi possiede The Last of Us Parte 2, soprattutto se consideriamo che il DLC Roguelike (concettualmente analogo ma differente per portata e valore) di God of War Ragnarok è stato distribuito gratuitamente. La virtuosità dell'aggiunta di Santa Monica è legata al doppio filo al fatto che Valhalla prosegue la storia del gioco base (come vi abbiamo raccontato nella recensione di God of War Ragnarok Valhalla), e col senno del poi risulta inscindibile dal percorso narrativo di Kratos.

Offrirlo in maniera gratuita è stata insomma una scelta sì non scontatissima, ma quantomeno "deontologicamente" onesta. Senza Ritorno è invece un'opzione del tutto accessoria, ricca e stimolante certo, ma non imprescindibile. Pertanto, chi deciderà di non pagare l'upgrade non si sentirà depauperato da un tassello fondamentale di The Last of Us Parte 2, cosa che invece Valhalla è per Ragnarok. Tornando quindi per la seconda volta alla domanda dell'apertura: sì, Senza Ritorno è un contenuto effettivamente assai sostanzioso in cui si nota l'impegno profuso da Naughty Dog.

Livelli perduti, ovvero della filologia videoludica

Se escludiamo la possibilità di suonare liberamente la chitarra in un apposito minigioco (in cui impersonare persino Gustavo Santaolalla), l'altra aggiunta contenutistica di spessore di questa riedizione sono ovviamente i Livelli Perduti, un esempio di quella che, con un pizzico di licenza poetica, mi piace definire "filologia videoludica". Sono tre stage giocabili in versione pre-alpha, accessibili dal menu Dietro le quinte e accompagnati dal commento degli autori.

Il loro unico difetto è che sono molto brevi e si esauriscono in una bellissima manciata di minuti. Per chi come me adora comprendere le logiche di sviluppo creativo e produttivo di un videogioco, la facoltà di interagire con frammenti inediti dell'avventura rappresenta un'occasione graditissima. I livelli vengono presentati in forma ancora grezza, in alcuni casi privi di animazioni complete o di dialoghi: è un modo brillante per rendersi conto di come si evolve un'opera, di come appare nelle varie fasi di programmazione. Anche se non viene esplicitato, è evidente che i tre stage si concentrino su altrettanti elementi cardine di un videogioco. Festa di Jackson - in cui Ellie esplora la piazzetta della cittadina chiacchierando con gli abitanti - è una lezione di game design in senso ampio, che riflette sull'importanza del ritmo dell'avanzamento, sull'interazione ludica in funzione dell'andamento narrativo; Fogne di Seattle ci istruisce sui segreti del level design: il commento degli autori ci spiega come ogni rientranza, piattaforma e spazio esplorabile abbia una sua ragione d'esistere nell'insieme, raccontandoci i motivi del suo posizionamento.



Infine, La Caccia, in cui Ellie va alla ricerca di un cinghiale, è uno specchio sullo storytelling applicato al gameplay: mentre seguiamo le tracce dell'animale, gli sviluppatori rivelano le varie soluzioni che erano balenate nella loro testa per dar forma a una sorta di "boss fight" con la creatura, nonché il suo inserimento nel flusso del racconto com'era stato concepito all'inizio, evidenziando anche le ragioni squisitamente narrative per cui Ellie era partita alla ricerca della bestia.

Definirli interessanti è riduttivo: questi tre livelli sono un piccolo "tesoretto" di concetti, soluzioni, idee. Restano però contenuti dalla durata assai risicata, come già accennato, e rivolti perlopiù a un pubblico affamato di conoscenza.