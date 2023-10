The Legend of Heroes Trails Into Reverie Recensione: un jrpg profondo

Grazie all'impegno di NIS America, che a partire da Trails of Cold Steel III si è occupata della distribuzione occidentale della serie, sono ormai pochi i capitoli di The Legend of Heroes a non essere ancora approdati nel nostro lato del globo. Dopo esserci cimentati con lo spin-off incentrato sul giovane Nayuta Herschel (qui trovate la recensione di The Legend of Nayuta: Boundless Trails) e in attesa che il neo annunciato Trails Through Daybreak raggiunga i negozi, di recente abbiamo posto sul banco di prova il fondamentale episodio incaricato di chiudere tutte le trama ancora in corso e preparare il terreno per quanto accadrà nelle prossime iterazioni del brand.



Seppur con tre anni di ritardo rispetto al mercato nipponico, che lo ha appunto visto esordire nella seconda metà del 2020, The Legend of Heroes: Trails into Reverie è infatti giunto in Occidente per dare una conclusione definitiva agli archi narrativi di Crossbell ed Erebonia, lasciati rispettivamente aperti da Trails to Azure e Trails of Cold Steel IV (a proposito, qui trovate la recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV per PS4). Ansiosi di poter finalmente "vivere" l'atto finale della lunga epopea ambientata nella regione occidentale del continente di Zemuria, ci siamo dunque calati nei panni di Lloyd Bannings e Rean Schwarzer per dare il nostro sofferto addio alla Squadra Speciale di Supporto e alla Classe VII.

Tre strade che si intrecciano

Decimo episodio del filone "Trails", The Legend of Heroes: Trails into Reverie è un capitolo assai particolare del brand, quasi di transizione, in quanto chiude le linee narrative rimaste in sospeso e al contempo getta delle solide basi su cui edificare la saga ambientata nella regione orientale di Zemuria, ossia quella che Nihon Falcom definisce la seconda metà del lungo viaggio iniziato nel 2004.

Nonostante gli sforzi congiunti della Classe VII, della Squadra Speciale di Supporto e dei bracer di Liberl abbiano permesso di sventare l'immane catastrofe orchestrata da Ishmelga, il Great Twilight ha comunque sconvolto l'intero continente di Zemuria, gettando nel caos persino le sue nazioni più potenti. Se a ovest l'Impero di Erebonia è stato costretto ad addossarsi le astronomiche indennità dovute alla guerra provocata dal Cancelliere Giliath Osborne e dai suoi fedeli Ironblood, a est la Repubblica di Calvard ha visto l'ascesa al potere del presidente Roy Gramheart, un uomo assai più ambizioso e senza scrupoli del suo già astuto predecessore Rocksmith. Nel cuore del continente, invece, la piccola ma tecnologicamente avanzata città-stato di Crossbell, che per ben due anni ha dovuto sopportare l'occupazione dell'Impero, è finalmente prossima a ottenere l'agognata indipendenza. Il giorno tanto atteso, però, l'ex-governatore Rufus Albarea e altri volti noti tutt'altro che raccomandabili interrompono la cerimonia per assumere ancora una volta il controllo di Crossbell e mettere in atto un visionario piano volto a unificare l'intera Zemuria sotto la sua bandiera. Sopraffatta dall'inaspettata e soverchiante forza di Rufus, la Squadra Speciale di Supporto viene dunque messa in fuga e i suoi membri si disperdono nei territori limitrofi alla città-stato, che di conseguenza torna nelle mani del suo ex-governatore.



Intanto, nell'Impero di Erebonia, l'istruttore Rean Schwarzer e gli studenti della nuova Classe VII vengono incaricati di indagare sulla scomparsa del principe Olivert Reise Arnor e della sua consorte Scherazard Harvey, che dopo essere partiti per la luna di miele a bordo dell'incrociatore Courageous II sono misteriosamente spariti dai radar.

Come se non bastasse, un individuo mascherato che sostiene di aver rapito il principe ha annunciato al mondo intero la rinascita del Fronte di Liberazione Imperiale, un gruppo terroristico smantellato alcuni anni prima e che a suo tempo aveva provocato lo scoppio della guerra civile di Erebonia. Anziché presentare una richiesta di riscatto, l'uomo che ha raccolto il mantello di "C" - un tempo appartenuto a Crow Armbrust della Classe VII originale - sembra intenzionato a rovesciare il leader supremo delle Nazioni Unite di Crossbell, apparentemente al fine di redimersi dagli indicibili crimini commessi in passato.



Adottando una struttura narrativa molto simile a quella di Kingdom Hearts: Birth by Sleep, The Legend of Heroes: Trails into Reverie presenta infatti tre protagonisti principali e altrettanti sentieri ben distinti, che di capitolo in capitolo tendono a incrociarsi sempre più, fino a convergere nello sconcertante e indimenticabile atto finale dell'avventura. Chiamato "Trails to Walk", il sistema consente di passare in qualsiasi momento da una route all'altra e avanzare di pari passo nelle tre storie individuali; dei blocchi narrativi talvolta fastidiosi impediscono infatti di focalizzarsi su un unico percorso, ma poiché la maggior parte di questi sono finalizzati a non rivelare anzitempo delle importanti informazioni e riguardanti gli altri sentieri, dobbiamo riconoscere che nel complesso la trovata dello sviluppatore nipponico funziona piuttosto bene e anzi spinge il giocatore a voler approfondire ognuna delle tre route.



Gettando nella mischia una cinquantina di personaggi sfaccettati e presi perlopiù dai precedenti episodi, The Legend of Heroes: Trails into Reverie sfoggia insomma un intreccio intricato e alquanto imponente, che anche a questo giro approfondisce l'ineguagliabile worldbuilding cui ci hanno abituati i ragazzi di Nihon Falcom.

Chiaramente non tutti gli eroi hanno ricevuto il medesimo screen time e talvolta persino qualche personaggio fan-favorite si limita a compiere qualche comparsata, ciononostante la rimpatriata funziona e come sempre alterna momenti di grande epicità a situazioni più rilassate, dove l'umorismo tipico nipponico non fatica a esplodere e regalare dei siparietti divertenti. Se in generale il canovaccio narrativo ci ha convinti senza riserve, non possiamo non segnalare che il prodotto risulta del tutto inavvicinabile a chiunque non conosca quantomeno le vicende raccontate nei capitoli ambientati a Erebonia e Crossbell (avete già letto la nostra recensione di The Legend of Heroes: Trails to Azure?); dei riassunti consultabili nella schermata del titolo cercano in parte di colmare le lacune di eventuali neofiti, tuttavia approcciarsi a The Legend of Heroes: Trails into Reverie senza passare dai precedenti sei giochi - che con la trilogia di Trails in the Sky diventano addirittura nove - preclude la comprensione dei frequenti riferimenti al passato.

Una legione di eroi

Laddove il simpatico espediente del Trails to Walk ha permesso agli sceneggiatori di raccontarci una storia ingarbugliata e dannatamente coinvolgente, sul piano ludico The Legend of Heroes: Trails into Reverie non è stato capace di rinnovare adeguatamente la formula alla base di Trails of Cold Steel III e IV, che come abbiamo ripetuto più volte su queste pagine proponevano uno dei più divertenti e stratificati sistemi di combattimento a turni di tutti i tempi (per maggiori dettagli rileggete la recensione di Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III). Avendo raggiunto il proprio apice nei due titoli precedenti, il rodato sistema di combattimento è rimasto quasi immutato, se non per l'introduzione di una meccanica chiamata United Front e che consente ai party composti da quattro titolati e almeno una riserva di unire le forze ed esibirsi in speciali attacchi di gruppo.

Consumando un segmento dell'apposita Barra Assalto collocata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, il giocatore può infatti ordinare ai propri beniamini di lanciare una serie di attacchi fisici, utilizzare in rapida successione le proprie arti magiche migliori o in alternativa ripristinare gli HP dell'intera banda. Indicate a seconda delle circostanze, le tre soluzioni donano inoltre dei power-up temporanei da non sottovalutare, motivo per cui, se utilizzata con lungimiranza e un minimo di astuzia, la meccanica dello United Front può ribaltare in proprio favore anche le sorti degli scontri più impegnativi. Da parte nostra abbiamo quindi gradito molto la nuova diavoleria studiata da Nihon Falcom, che per ragioni prettamente legate alla trama ha dovuto purtroppo rimuovere i combattimenti coi mecha tanto apprezzati in Cold Steel II, III e IV.



La seconda grande novità di The Legend of Heroes: Trails into Reverie è invece rappresentata dal True Reverie Corridor, un vasto dungeon composto da più piani e situato in uno spazio extradimensionale cui i gruppi di Lloyd, Rean e C possono accedere in qualsiasi momento per sfidare i suoi formidabili guardiani, accumulare tanti punti esperienza e oltretutto allungare le mani su equipaggiamenti altrimenti inottenibili.

La peculiarità di questo luogo, i cui livelli vengono generati casualmente come accade in genere nei dungeon crawler, va ricercata nell'unificazione del party: mentre le tre route principali hanno un cast fisso, i cui componenti non possono essere cambiati tra un gruppo e l'altro, nel True Reverie Corridor le squadre di Lloyd, Rean e C fanno fronte comune, consentendo al giocatore di schierare in prima linea personaggi che altrimenti potrebbero non incontrarsi affatto e dar vita a formazioni inarrestabili. Tra l'altro, un sistema di gacha che sfrutta le sfere lasciate cadere dai boss permette di sbloccare dieci personaggi extra, portando il totale a cinquanta e ampliando ulteriormente le strategie realizzabili. Paragonabile a una palestra, il True Reverie Corridor offre inoltre una vasta selezione di contenuti opzionali, che spaziano dagli immancabili mini-giochi (già visti nelle passate iterazioni della saga) a eventi che secondari che di solito sfociano in boss e sfide da superare. Si tratta insomma di una location che, con le sue molteplici attività, vi terrà impegnati per parecchio tempo, portando la longevità totale del titolo oltre la soglia delle 50-60 ore, a seconda del livello di difficoltà selezionato.

Il peso degli anni

Passando infine alla componente tecnica, va sottolineato che The Legend of Heroes: Trails into Reverie affonda le proprie radici su PlayStation 4 e, complice lo spropositato numero di personaggi coinvolti nella vicenda, riutilizza buona parte dei modelli poligonali di Trails of Cold Steel III e IV. La resa visiva del prodotto si attesta quindi sul medesimo livello qualitativo dei suddetti, e anche a causa dei tre anni di ritardo con cui questo è arrivato sui mercati occidentali appare ben lontana dagli standard odierni.



Per vedere dei reali miglioramenti occorrerà pertanto attendere che NIS America si decida a portare sui nostri lidi il richiestissimo Kuro no Kiseki, che grazie al nuovo motore grafico messo a punto dai ragazzi di Nihon Falcom ha finalmente permesso al brand di compiere un importante un importante passo in avanti anche dal punto di vista tecnico (ve ne abbiamo parlato diffusamente nella nostra anteprima di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki).

In compenso, Trails into Reverie si difende perfettamente sul versante sonoro, potendo contare su un accompagnamento musicale variegato e attento a sottolineare i toni della narrazione, e un doppiaggio giapponese convincente e ben recitato. Oltre alla traccia originale, a nostro avviso impeccabile, NIS America ne popone anche una in lingua inglese, che però è affetta da una manciata di accostamenti vocali terribili e francamente ingiustificabili. Nulla da eccepire, infine sulla traduzione e l'adattamento dei testi, che abbiamo trovato precisi e scorrevoli.