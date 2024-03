The Legend of Legacy HD Remastered Recensione: un jrpg con tante criticità

Nel nutrito parco titoli di Nintendo 3DS, il nome di The Legend of Legacy, peculiare JRPG pubblicato in Europa da NIS America, potrebbe non essere tra quelli più celebri. Eppure, il gioco ideato da FuRyu nel 2015 poteva vantare un team di sviluppo di tutto rispetto, composto da autentici veterani dell'industria videoludica giapponese, come lo sceneggiatore di Chrono Trigger e di altri progetti di successo in seno a Square.



The Legend of Legacy presentava però una serie di criticità che gli avevano impedito di ritagliarsi un posto d'onore nell'Olimpo dei JRPG su 3DS, si pensi a un intreccio narrativo insoddisfacente (qui la recensione dell'originale The Legend of Legacy). Oggi ritorna su Nintendo Switch, PC e console PlayStation in un'edizione 'HD Remastered' che ha l'obiettivo di riproporre la formula ludica dell'originale in una veste grafica ammodernata. Dunque, non siamo di fronte a un remake completo bensì a una più semplice operazione di aggiornamento visivo volta ad avvicinare questo singolare gioco a un'utenza del tutto nuova.

L'isola degli Dei

L'intreccio di The Legend of Legacy è incentrato sulla misteriosa isola di Avalon, un luogo di miti e leggende creato, nell'antichità, da un intero pantheon di divinità e creature mitologiche capaci di controllare gli elementi. L'isola, recentemente riaffiorata nei mari del Nord, ospita tesori e ricchezze che, inevitabilmente, fanno gola agli esploratori e ai soldati di ventura di tutto il mondo, disposti ad affrontare i numerosi pericoli che si annidano in ogni angolo della regione.

Ed è proprio sotto questo aspetto che il titolo di FuRyu mette in mostra la una soluzione narrativa indovinata, almeno sulla carta: la presenza di ben sette personaggi tra cui scegliere, ciascuno con un background differente e mosso da ambizioni e obiettivi del tutto unici. C'è il cacciatore di tesori Liber, indomito esploratore sempre alla ricerca di nuove ricchezze; la templare Garnet intenzionata a scoprire la verità sul fato degli dei, misteriosamente scomparsi anni prima; il principe-rana Filmia, ultimo discendente di una dinastia nobiliare ormai scomparsa dai territori di Avalon e via dicendo.



Naturalmente, ciascuno di questi eroi possiede anche parametri e statistiche specifici che ne delineano lo stile di combattimento: il mercenario Owen, ad esempio, può vantare il più alto quantitativo di Punti Vita rispetto agli altri protagonisti, il che lo rende più adatto alle battaglie corpo a corpo, mentre il già citato Liber è più indicato come personaggio di supporto grazie alle sue potenti abilità magiche. Una volta selezionato il nostro alter-ego, comunque, il gioco ci affianca fin da subito altri due personaggi scelti automaticamente dal sistema nell'ottica di creare il primo party che, ovviamente, può essere rimpolpato in seguito incontrando sul nostro cammino gli altri componenti del cast.

Il problema fondamentale dell'impianto narrativo, rimasto pressoché invariato rispetto all'edizione originale, però, è che la scrittura dei personaggi appare superficiale e poco approfondita, elemento che finisce per pregiudicare qualsivoglia coinvolgimento emotivo da parte dei giocatori nelle peripezie del protagonista prescelto.



Perfino la scelta iniziale tra i sette membri del roster non comporta grosse differenze nella trattazione della storia, cosa che impatta negativamente sul fattore di rigiocabilità. Se a questo aggiungiamo uno sviluppo della trama fin troppo diluito, con un ritmo davvero blando nella successione degli eventi, il risultato, almeno dal punto di vista della qualità del racconto, è piuttosto dimenticabile, il che è un vero peccato, specie considerando l'innegabile fascino dell'ambientazione al centro dell'esperienza.

Guerrieri e cartografi

Sotto il profilo ludico, The Legend of Legacy si compone di due fasi principali che si alternano lungo le circa trenta ore necessarie a portare a termine la campagna: l'esplorazione e il combattimento. Dal momento che l'isola di Avalon è un posto misterioso di cui nessuno conosce la reale estensione, il nostro gruppo di eroi è chiamato a mappare la superficie del continente esplorandone ogni anfratto per poi consegnare le proprie scoperte nelle mani del cosiddetto 'Re degli Avventurieri', il monarca che si è stabilito nella città di Initium.

Questo concetto si riflette anche in un autentico fondamento di gameplay che richiede ai giocatori di calarsi nei panni di provetti cartografi e di tratteggiare la pianta di ciascuno degli scenari disponibili (porzioni di mappa a compartimenti stagni separate tra loro da una serie di porte). Per farlo, sarà necessario camminare lungo tutto il perimetro delle varie ambientazioni sconfiggendo i mostri che popolano la zona e raccogliendo eventuali oggetti utili, fino a completare la carta geografica del luogo.



Per quanto si tratti di un'attività tutto sommato accessoria, che si limita a garantire ricompense aggiuntive una volta portata a termine, risulta abbastanza tediosa e ripetitiva: in molti insomma potrebbero accantonarla già dopo poche ore di gioco. Discorso differente per le situazioni di combattimento che, fortunatamente, possono contare su un sistema piuttosto solido e caratterizzato da qualche intelligente implementazione. La struttura è quella di un tradizionale JRPG a turni ma FuRyu ha ben pensato di introdurre una dinamica legata alle Formazioni di Battaglia capace di aggiungere notevole spessore agli scontri.

Prima di ogni turno, infatti, sarà possibile selezionare una delle Formazioni per ottenere un vantaggio tattico a discapito dei nemici: si può pensare di collocare uno dei tre membri del party in una posizione di guardia più avanzata in modo da assorbire i danni in entrata e fornire copertura agli alleati, oppure scegliere di abbandonare qualunque schema difensivo per concentrarsi unicamente sull'attacco, ricevendo un boost alle statistiche offensive ma rimanendo completamente scoperti ai colpi degli avversari. È addirittura concessa la facoltà di creare autonomamente le proprie Formazioni personalizzate disponendo le unità sul campo di battaglia in modo da massimizzare le chance di vittoria. Dispiace solo constatare che il sistema di crescita dei personaggi, fin troppo aleatorio e imprevedibile, non consenta di costruire le caratteristiche dei guerrieri secondo una strategia precisa. Dal momento che manca qualsiasi tipo di meccanismo di leveling legato alla raccolta di Punti Esperienza durante le lotte, l'evoluzione delle statistiche dei personaggi è attribuita unicamente all'uso ripetuto di armi e abilità.



Nel corso di un duello, sarà possibile ricevere un miglioramento negli HP o negli SP (l'equivalente dei Punti Magia del gioco) oppure sbloccare nuovi attacchi da utilizzare nelle battaglie successive. Non esiste, tuttavia, la possibilità di prevedere l'attivazione di tali migliorie perciò al giocatore non è concesso alcun tipo di controllo sullo sviluppo delle proprie unità. Come se non bastasse, questo peculiare metodo di potenziamento adottato dal team di FuRyu rende impossibile rafforzare tutti i personaggi del cast tra cui potremo scegliere per comporre il nostro party.



Il risultato? Se vorrete cambiare uno dei membri della squadra, magari sostituendolo con uno che non avete mai chiamato in causa, sarete costretti ad affrontare seccanti sessioni di grinding nelle parti iniziali dell'avventura per non vederlo soccombere in un unico colpo da parte dei mostri che si aggirano sull'isola.



Questi ultimi sono sempre ben visibili sul campo di battaglia, fattore che scongiura i fenomeni di frustrazione dovuti agli incontri randomici, ma sono anche capaci di inseguire il nostro alter-ego per lunghi periodi di tempo, costringendolo molto spesso a fermarsi per lottare. Fortunatamente, il bestiario è alquanto vario, pertanto i combattimenti appaiono tutto sommato piacevoli da affrontare, al netto di un bilanciamento della difficoltà non sempre corretto e dell'impossibilità di fuggire da una contesa senza ritrovarsi all'ingresso della mappa esplorata fino a quel punto (una scelta questa che troviamo inspiegabile).

La favola di Avalon

La dicitura HD Remastered in questa nuova edizione di The Legend of Legacy ci parla di un lavoro di rifinitura estetica pensato per adattare il prodotto di FuRyu e NIS a degli standard più moderni. E in effetti, la presentazione visiva è probabilmente l'elemento di maggior successo dell'operazione. Il titolo mantiene la gradevole ispirazione artistica dell'originale, con il suo bellissimo look da libro pop-up per bambini, e migliora l'impatto generale adottando texture ad alta definizione e modelli dei personaggi sensibilmente più curati rispetto a quanto visto su 3DS. Anche la palette cromatica, composta da piacevoli tinte pastello, contribuisce a creare un setting di assoluto pregio così come le atmosfere bucoliche che permeano praticamente ogni frangente dell'avventura.

Eccellenti le musiche, curate dal celebre Masashi Hamauzu, già noto per aver composto i brani originali di Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, Final Fantasy XIII e per aver collaborato a tante altre produzioni di casa Square. Anche in questo caso, l'arrangiamento delle melodie orchestrali che fanno da sfondo alla campagna è di pregevole fattura.



Permane, come nell'originale, la totale assenza di doppiaggio, ed è un vero peccato: una rimasterizzazione di questo tipo sarebbe stata l'occasione perfetta per arricchire l'esperienza includendo anche le voci dei protagonisti. Inoltre, sia i testi a schermo che le sporadiche porzioni di storia enunciate dal narratore esterno sono esclusivamente in lingua inglese.