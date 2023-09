The Legend of Nayuta Boundless Trails Recensione: sognando nuovi mondi

Seppur di nicchia, tanto la saga di Ys quanto quella di The Legend of Heroes sono universamente riconosciute tra le migliori serie offerte dal panorama ruolistico nipponico, non a caso entrambe perdurano ormai da oltre un trentennio e si compongono di una ventina di episodi ciascuna. Complici le pessime tempistiche e i numerosi problemi di localizzazione in inglese in cui lo sviluppatore Nihon Falcom è incappato negli anni, parecchi esponenti di ambedue i franchise non sono mai approdati in Occidente, lasciando dei vuoti importanti nelle collezioni dei fan più affezionati.



Proprio per questa ragione, non possiamo fare a meno di apprezzare gli sforzi compiuti dal publisher NIS America, che nell'arco di dodici mesi esatti ha pubblicato in Europa e Nord America ben quattro capitoli inediti di The Legend of Heroes, cui ne seguirà un altro nel corso del 2024. In attesa di poter mettere le mani sull'attesissimo Trails Through Daybreak (per tutti i dettagli sul prodotto leggete la nostra anteprima di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki), abbiamo recentemente posto sul banco di prova la versione rimasterizzata di The Legend of Nayuta: Boundless Trails, action RPG originariamente lanciato su PSP nel 2012.

Sognando i mondi oltre l'orizzonte

Prima di addentrarci nell'analisi dell'intreccio narrativo è opportuno effettuare una breve premessa. Laddove gli altri esponenti della serie The Legend of Heroes sono strettamente collegati tra loro - un dettaglio che spaventa i curiosi e che puntualmente preclude la totale comprensione delle singole vicende a chiunque non abbia già una certa familiarità col brand - The Legend of Nayuta: Boundless Trails è un capitolo autoconclusivo e per giunta non è nemmeno ambientato nell'immenso continente di Zemuria.

Anzi, nonostante questa ipotesi debba ancora trovare dei riscontri ufficiali, vi è persino la possibilità che quello di The Legend of Nayuta: Boundless Trails sia un universo differente, che tuttavia condivide delle piccole somiglianze con la realtà in cui abbiamo conosciuto Estelle Bright, Lloyd Bannings, Rean Schwarzer e i loro rispettivi team (a proposito di Lloyd e della Squadra Speciale di Supporto, qui trovate la nostra recensione di The Legend of Heroes: Trails to Azure).



Il protagonista di questa storia è Nayuta Herschel, un ragazzo molto giovane che desidera ardentemente spingersi oltre i confini della piccola Remnant Island sulla quale è cresciuto e verificare se il mare sia effettivamente piatto come gli hanno sempre raccontato gli adulti. Sebbene non abbia le prove per dimostrare quanto sostenuto dai suoi compianti genitori, l'isolano che trascorre le sue pacifiche e un po' monotone giornate a rimirare le stelle cadente è convinto che al di là dell'oceano vi sia una terra che attende soltanto di essere scoperta.

Durante una notte come tante altre, mentre il fanciullo e i suoi amici esaminano i frammenti di stelle cadenti - che se illuminati in un certo modo consentono di affacciarsi su realtà parallele - una misteriosa torre precipita letteralmente dal cielo. Incuriositi da questo bizzarro evento, i nostri si addentrano nelle rovine e salvano una giovane fata di nome Noi, che subito "recluta" Nayuta affinché questo la aiuti a recuperare un prezioso artefatto che le è stato rubato. Per potersi impossessare del "Master Gear" caduto nelle grinfie del misterioso Zext di Quarius Dominador, il giovane eroe dovrà insomma setacciare e purificare le quattro isole del Lost Heaven, un mondo mitologico che va protetto a qualsiasi costo. Incurante dei pericoli che lo attendono al varco, Nayuta si mette dunque in viaggio per ritrovare gli ingranaggi del Master Gear e dar finalmente sfogo alla sua sete di avventure. Supportato dall'amico di infanzia Cygna Alhazen e da Creha, delicata fanciulla incontrata lungo il percorso e che purtroppo ha perso la memoria, il protagonista dovrà fare i conti con delle verità sconcertanti e compiere delle scelte da cui potrebbero dipendere le sorti dell'intero creato.



Pur non eguagliando l'epicità dei capitoli principali della saga, l'impianto narrativo di The Legend of Nayuta: Boundless Trails è piuttosto intrigante, e al pari degli episodi della serie Atelier riesce a regalare un'esperienza spensierata e rilassante, senza però rinunciare a proporre di tanto in tanto dei colpi di scena anche spiazzanti.

Privo della soverchiante componente geopolitica che caratterizza i vari "Trails", lo spin-off di Nihon Falcom può quindi apparire meno maturo rispetto alle altre produzioni dello studio, eppure la sua immediatezza e accessibilità rientrano fra i suoi pregi più principali, specie se consideriamo che le iterazioni di questo franchise sono solitamente inavvicinabili senza la un'accurata preparazione. Per il rovescio della medaglia, la caratterizzazione dei personaggi ci ha convinti solo in parte, giacché tanto Nayuta quanto i comprimari allestiscono con una certa frequenza dei siparietti infantili, e i loro sviluppo caratteriale segue un ritmo altalenante.

Mostri, enigmi e tanto platforming

Se la trama di The Legend of Nayuta: Boundless Trails si discosta parecchio da quelle proposte dai "Trails", il sistema di combattimento viaggia in una direzione diametralmente opposta, difatti lo spin-off ha abbandonato i turni per abbracciare invece l'azione in tempo reale.

Adottando una formula ludica molto simile a quella di Ys Origin, il titolo pone nelle mani del giocatore un solo personaggio controllabile, che a seconda delle circostanze è chiamato a esplorare livelli tridimensionali traboccanti di enigmi ambientali, perlopiù oltrepassabili attraverso meccaniche di platforming, e ovviamente a polverizzare le orde di nemici incrociati strada facendo. Potendo alternare e concatenare i rapidi attacchi standard e una vasta gamma di abilità speciali, gli scontri e in particolare le boss fight risultano appaganti, ma col passare delle ore ci si rende conto che l'assenza di un vero e proprio party e la possibilità di equipaggiare soltanto due tipi di armi - ossia le spade a una o due mani - limita enormemente le strategie attuabili sul campo di battaglia. Se alla lunga questa soluzione tende a diventare ripetitiva, va comunque segnalato che, al pari del già citato Ys Origin, The Legend of Nayuta: Boundless Trails prevede il completamento di stage generalmente brevi e che si prestano a una fruizione "mordi e fuggi". Una volta superato un livello, l'impegno profuso dal giocatore viene inoltre valutato in base a diversi fattori (come il tempo, l'attenzione dedicata al recupero dei tesori nascosti, ecc) e ricompensarto in proporzione al punteggio ricevuto.



Benché non sia giocabile, va detto che il nostro eroe può sempre contare sul supporto della fatina Noi, che lo segue dappertutto e, adattandosi alla situazione e alle azioni intraprese dall'utente, scaglia in automatico le "arti stagionali", ossia devastanti incantesimi che sfruttano gli elementi della stagione in corso.

La peculiarità di The Legend of Nayuta: Boundless Trails è del resto rappresentata dalla presenza delle quattro stagioni (primavera, estate, autunno e inverno), la cui rotazione impatta visivamente sul design dei livelli, consentendo l'accesso ad aree nascoste e visitabili solo in specifici momenti dell'anno. Nelle circa 20 ore richieste per completare la campagna, che possono diventare 35 dedicandosi ai seppur noiosetti contenuti secondari, vi ritroverete infatti più volte a visitare paesaggi già noti, che ad ogni passaggio vi sembreranno quasi nuovi.

Fuori tempo massimo

Trattandosi di una remastered e non di un remake, sul piano tecnico The Legend of Nayuta: Boundless Trails fatica a nascondere le sue origini e presenta grossomodo le medesime problematiche riscontrate qualche mese fa in Trails from Zero e Trails to Azure. Concepito per girare su PlayStation Portable, l'action RPG è tecnicamente arretrato e a poco sono serviti gli interventi effettuati dai ragazzi di Nihon Falcom, che per l'occasione hanno lavorato per garantire 60 fps stabili su tutte le piattaforme, realizzato dei nuovi artwork dei personaggi che accompagnano i dialoghi e introdotto la sempre apprezzata High Speed Mode.

Nonostante l'incremento di risoluzione, texture e modelli poligonali poco dettagliati tradiscono l'età del prodotto, che in questo caso è persino più evidente che in Trails from Zero e Trails to Azure. Un plauso va invece fatto alla colonna sonora, ricca di brani suggestivi e in grado di sposare perfettamente i toni assunti di volta in volta della narrazione. Nulla da eccepire, infine, sui testi localizzati in lingua inglese e sull'adattamento curato da NIS America.