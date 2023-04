The Mageseeker A League of Legends Story Recensione: aggressivo e potente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Riot Games aveva annunciato a febbraio l'arrivo di tre nuovi giochi tratti dall'universo di League of Legends: tre spin-off pubblicati da Forge, l'etichetta utilizzata per i progetti alternativi che ruotano attorno a quel fulcro ancora legato all'esperienza di LoL. The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu sono i tre titoli a cui ci riferiamo, e il primo di questi - sviluppato da Digital Sun - è arrivato proprio in questi giorni tra le nostre mani: si tratta di un action RPG che ci mette nei panni di Sylas, disponibile su PC e console. Noi abbiamo provato la versione PlayStation 5 e ne siamo rimasti particolarmente colpiti (a proposito, qui potrete leggere la nostra recensione di Ruined King A League of Legends Story).

La storia di Sylas

Nel 2019 League of Legends aveva dato il benvenuto a Sylas, un campione pensato per il combattimento melee: il rivoluzionario scatenato, cresciuto in uno dei quartieri di Demacia, ha dalla sua parte la grande capacità di individuare la stregoneria nascosta. Il suo potere e la sua tendenza all'oscurità spinsero i cercatori di magia a imprigionarlo.



Una volta riuscito a liberarsi, il campione scelse di lanciarsi in una rivoluzione che avrebbe spronato l'intera popolazione di Demacia a dar nuovo onore ai maghi e a distruggere quel regno del quale inizialmente era servitore. Ora con The Mageseeker, Riot Games vuole approfondire l'origine del personaggio, un connubio ben riuscito tra antieroe e antagonista. Nelle mani del giocatore, Sylas dovrà essere guidato nel suo cammino di riscatto, provando a scrollarsi di dosso la nomea di assassino assetato di sangue e vendetta.

Il team ci catapulta in un robusto dramma politico, solido soprattutto grazie alla profondità della lore di League of Legends, già abbastanza radicata nell'immaginario collettivo. Anche la crescita personale di Sylas presenta uno sviluppo di tutto rispetto, portandolo dall'essere un sovversivo scettico nei confronti di chiunque, al divenire un antieroe in grado di nutrire fiducia nei suoi compagni di viaggio.

E a proposito di partner d'avventura, potenziando il campo dei ribelli che funge da hub, la nostra gilda si arricchirà fino a un massimo di 15 maghi con cui interagire in maniera opzionale, ampliando di conseguenza la conoscenza della lore. Insomma, per gli appassionati del mondo di LoL, l'intera origin story di Sylas sarà piena di chicche da scoprire. Per tutti gli altri, invece, quello di The Mageseeker sarà un canovaccio che, nella sua solidità, segue gli stilemi di una classica storia di guerra, politica e rivalsa.

Uno spin-off fedele e pieno di easter egg

Per l'intera avventura vestiremo i panni di Sylas, ma The Mageseeker non mancherà, come intuibile dalla trama , di coinvolgere alcuni personaggi che derivano dall'universo di LoL, come Morgana, Lux, Shyvana e lo stesso Garen,. In ogni caso l'esperienza, sia dal punto di vista narrativo che di coinvolgimento emotivo, può essere godibile a prescindere dalla propria familiarità con il mondo concepito da Riot Games.

Sembrerà scontato sottolinearlo, ma nel caso in cui foste in grado di cogliere i numerosi easter egg seminati lungo la storia potrete notare ancora meglio l'impegno profuso da parte dei team. Gli elementi che sottolineano la continuità di sviluppo con League of Legends si riscontrano anche negli NPC che ci daranno supporto, come ad esempio Leilani, la cui presenza sarà fondamentale sia per i primi aspetti ruolistici che sbloccheremo. Il battle system di The Mageseeker all'inizio potrebbe sembrare molto limitante, direzionato maggiormente verso un action 2D, tuttavia dopo poche ore si aprirà dinanzi a noi una pletora di possibilità che andrà a rendere molto più profondo e stratificato il sistema di quanto inizialmente ipotizzabile. Forte delle sue catene, Sylas sembra quasi un Kratos pronto ad avere la meglio su qualsiasi minaccia gli si pari dinanzi (a proposito, ecco qui la recensione di God of War Ragnarok). Tra un colpo pesante e uno leggero, sarà possibile usare le catene per agganciare nemici o anche oggetti dell'ambiente, proiettandosi come una catapulta nella direzione desiderata. Inoltre, l'aggiunta degli incantesimi vi permetterà di sfoderare tutta la vostra potenza magica.

Una magia in prestito

Sylas ha come principale abilità del suo moveset la facoltà di prendere in prestito gli incantesimi dagli avversari: se in principio simile talento sarà momentaneo e riuscirete solo rispedire al mittente la magia che vi è stata scagliata, progredendo nell'avventura potrete anche sbloccare uno skill tree che vi darà accesso a 30 diversi incantesimi divisi in sei diversi elementi, utili a seconda delle missioni che dovrete portare a termine.

Per ottenerle, in ogni caso, dovrete sempre rubarle una prima volta ai vostri avversari, così da creale in seguito nel vostro hub: è questa una scelta di game design abbastanza oculata, perché va a solleticare le corde dei completisti, i quali saranno spronati a cercare i diversi tipi di nemici anche durante le missioni secondarie. La progressione degli incantesimi è ben bilanciata, con una crescita sempre graduale nel corso delle 15 ore di gioco necessarie per portare a termine l'esperienza.



Sulle prime Sylas si farà strada con proiettili elementali, ma successivamente avrà a disposizione magie ad area e addirittura di buff protettivi, cura e potenziamento degli attacchi. Un sistema del genere valorizza la varietà del combat system, dando una certa dose di freschezza soprattutto alle missioni opzionali, che di contro finiranno per riciclare abbastanza spesso gli stessi ambienti e scenari, e che prevedono di respingere orde di nemici tramite approcci diversi.

Ad esempio, gli arcieri dovranno essere affrontati facendo leva sul tempismo, i paladini richiederanno maggior forza per distruggere la barriera protettiva che li circonda, mentre i maghi andranno abbattuti sfruttando l'elemento opposto a quello utilizzato per lanciare i loro incantesimi. Per questo nel corso delle battaglie occorrerà una certa rapidità di scelta nella strategia da adottare, dal momento che vi troverete difronte a orde che richiederanno rapidi cambi tra i talenti in dotazione. Rimanendo in tema, la presenza di statue che ricaricheranno la vostra salute vi permetteranno di ricomporre l'intera ghiera degli incantesimi ogni volta che vorrete, così da poter correggere in corso d'opera l'approccio ai singoli stage.

La monotonia che fa capolino

Dalla mappa contenuta nell'hub di cui vi abbiamo già parlato, Sylas avrà accesso ai vari livelli, suddivisi come da tradizione in principali e secondari, necessari per recuperare nuovi incantesimi , risorse e anche altri eventuali alleati. Quest'ultimi potranno essere selezionati all'inizio di ogni sfida fino a un massimo di due compagni, e vi forniranno dei bonus passivi che si applicheranno alle vostre abilità.

Pertanto, quando il numero di supporti inizierà ad essere cospicuo, il gameplay si farà ancora più strategico e profondo. Purtroppo le missioni secondarie soffrono molto di una certa dose di monotonia, a causa di una spirale di elementi che diventa ciclica e ripetitiva sin da subito. D'altro canto gli stage principali riescono a offrire qualche variazione più marcata, benché finiscano a loro volta per restare spesso intrappolati nel medesimo loop ludico.Tra fasi di platform molto semplicistiche, che vi chiedono di usare le catene di Sylas per spostarvi attraverso piccoli baratri, e le orde di nemici da sbaragliare, potrete aprirete porte e cancelli che delimitano le aree solo dopo aver avuto la meglio su di tutte le minacce. Simile struttura ludica culmina con un boss che andrà a riassumere quelle le abilità dei nemici incontrati fino a quel momento. Insomma, si accusa a tratti l'assenza di sostanziose variazioni che avrebbero potuto rendere più appassionante l'esplorazione. Aprire gli scrigni nascosti non vi fornirà altro che risorse aggiuntive, così come l'assenza di enigmi ambientali si accusa soprattutto nel momento in cui il platforming si riduce a dei semplici dash da effettuare.

Perlomeno, come già accennato, Il battle system molto dinamico e stratificato quanto basta sorregge in gran parte l'impalcatura del gameplay, facendoci chiudere un occhio su alcuni limiti dell'esperienza. Un altro punto a favore di The Mageseeker è il suo comparto audiosivivo, con un espressivo stile 2D in pixel art e una colonna sonora ben composta: dinanzi al caos delle battaglie era fondamentale d'altronde affidarsi a un ritmo molto rapido, in grado di raccontare il climax fino allo scontro con il boss di turno. Il tutto è infine arricchito da una localizzazione in italiano completa in ogni sua parte.