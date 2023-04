The Murder of Sonic Recensione: un gioco gratis tra enigmi e misteri

Qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere un pesce d'aprile, considerata la data dell'annuncio, ma poi si è rivelato un gioco fatto e finito. The Murder of Sonic the Hedgehog è una visual novel gratis per tutti i giocatori PC (e anche Mac) da parte di SEGA per celebrare il proprio personaggio più forte e iconico di sempre, calandolo in un contesto totalmente diverso dalla sua comfort zone. Un'esperimento gradito, che vola via in poco tempo e che si lascia apprezzare per l'intenzione di voler proporre qualcosa di inedito legato a Sonic.

Sonic è morto, viva Sonic

The Murder of Sonic the Hedgehog vi mette nei panni di un personaggio completamente nuovo, al quale potrete dare il nome che preferite. Allievo del capotreno intenzionato ad andare in pensione dopo quest'ultima avventura, il nostro futuro investigatore in erba assisterà alla festa di compleanno di Amy Rose, che ha deciso di invitare tutti i suoi amici su un treno nel quale verrà inscenato un omicidio.

Come è facilmente intuibile, siamo nelle stanze preferite di Agatha Christie, siamo anche in prossimità di Knives Out, ma ovviamente il parallelismo perfetto è quello con Assassinio sull'Orient Express. La sola differenza è che qui tutto dovrebbe essere una semplice messa in scena. Il Mirage Express (il gioco è interamente in inglese) vede Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Vector, Espio, Rogue, Blaze e Amy impegnarsi per risolvere il mistero riguardante l'omicidio di uno di loro, tra indizi, rivelazioni e lo stupore generale. Ogni personaggio riceverà da parte di Amy una backstory alla quale attenersi e una cabina all'interno della quale sostare: starà a voi scoprire il colpevole di turno, interrogando tutti i passeggeri e facendovi affiancare da Tails. Ogni personaggio dell'universo di Sonic avrà il suo stile, il suo modo di fare, con sfumature di personalità più stratificate rispetto al passato del brand. Grazie all'avvento dei lungometraggi e delle serie animate per i più piccoli, quello che inizialmente era un riccio designato solo alla corsa, senza una reale profondità caratteriale, adesso ha assunto una nuova profondità caratteriale: insieme a lui, anche Tails, Amy e gli altri membri del cast riusciranno ad avere il loro spazio. Persino personaggi come Vector, Espio, Rogue e Blaze mostreranno inaspettate sfaccettature, pensate per dare "carattere" al plot.

Una visual novel con un running game

Dal momento in cui troverete l'assassinato inizierà il vero gioco, che ha una durata di circa 2 ore. L'opera vi chiederà di analizzare le varie cabine, una per volta, per rintracciare tutti gli indizi e arrivare poi a interrogare l'occupante di quella determinata stanza. Tails avrà sempre delle raccomandazioni per voi e vi guiderà nella risoluzione del problema, ed è qui che si annida l'aspetto più scialbo dell'intera struttura ludica, dal momento che potrete proseguire a tentoni e sbagliare quante volte vorrete, raggiungendo la soluzione per esclusione.

Gli investigatori intenzionati a ottenere il risultato in maniera soddisfacente cercheranno di indovinare al primo colpo, ma una simile formula prevede che anche chi vorrà provare a divorare rapidamente l'esperienza senza soffermarsi troppo sui dettagli potrà scoprire il mistero. Certo, con questo secondo approccio si indebolisce il sostrato concettuale dell'intera avventura, ed è un peccato che The Murder of Sonic the Hedgehog sia stato pensato in questo modo, senza una classifica finale che fornisca un risultato alla nostra investigazione, spingendoci magari a prestare la giusta attenzione ai dettagli. A mitigare questo aspetto e a cambiare anche un po' il ritmo dell'esperienza troverete dei minigiochi che, nel corso della visual novel, diventeranno sempre più complessi, nonché fondamentali per andare avanti. Si tratta di una specie di endless runner che richiama le meccaniche dei primi videogiochi a marchio Sonic. L'obiettivo sarà quello di ottenere gli anelli sufficienti a far sì che le vostre supposizioni si trasformino in evidenze, per poter poi attaccare l'interrogato di turno. Una volta preso dimestichezza con la velocità del riccio, dovrete mettere a dura prova i riflessi per superare tutti gli ostacoli, non perdere gli anelli raccolti e saltare sempre al momento giusto, onde evitare di cadere e dover ricominciare dall'inizio.



Per quanto il minigioco sia apprezzabile, verso la fine si accusa un po' di ridondanza, come se l'ennesima reiterazione di questa sfida sia stata inserita prevalentemente allo scopo di allungare la già ridotta longevità. La noia difficilmente subentrerà, ma la difficoltà eccessiva delle ultime sessioni, dettata dall'alta frenesia generale, potrebbe indurvi a ripetere più volte il livello per ottenere quell'unico anello mancante e soddisfare il requisito di accesso alla fase successiva. Si tratta, d'altro canto, dell'unica vera sfida che The Murder of Sonic the Hedgehog vi propone, dato che per il resto - come già accennato - l'avventura scorre via senza alcun grattacapo.

Dialoghi frizzanti e storia gradevole

Ciò che brilla davvero nel gioco è il modo in cui è stata costruita l'intera trama: d'altronde in una visual novel è questo che è lecito aspettarsi. Ogni interazione è ben costruita e divertente: il fatto di avere l'intero cast di Sonic a disposizione è un altro grande valore aggiunto, che vi calerà nel miglior modo possibile in un universo espanso. L'attenzione riposta nella scrittura dei dialoghi, tra l'altro, è figlia di una chiara scelta di SEGA che, da Sonic Frontiers in avanti, sembra aver iniziato a dare maggior peso alla struttura narrativa. Il tutto accompagnato da un ottimo stile grafico, che richiama le recenti produzioni legate al riccio.

Risulta ben evidente la volontà dell'azienda nipponica di sottolineare ancora una volta quanto Sonic sia facilmente declinabile in tantissimi generi, tra spin-off e altri esempi del passato: basti pensare a Robotnik's Mean Bean Machine, ma anche Sonic R, fino anche a Sonic Chronicles che ha trasposto l'intero universo SEGA in un RPG per Nintendo DS. Con The Murder of Sonic The Hedgehog è il turno della visual novel, un genere altamente diffuso nel Sol Levante. Ribadiamo, infine, che il titolo è interamente in inglese, ma il plot è molto semplice da seguire, i dialoghi non sono eccessivamente verbosi e nemmeno troppo complessi per contenuti e linguaggio utilizzato.