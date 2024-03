The Outlast Trials Recensione: un'esperienza spaventosa e disturbante

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La serie di Outlast ha scritto pagine importanti nella storia degli horror videoludici moderni, regalando esperienze genuinamente differenti da quelle in cui il male deve essere affrontato a colpi di shotgun (per riferimento, qui la recensione del primo Outlast). Red Barrels non ha mai voluto farci tenere testa al mostro o al killer di turno, chiamandoci anzi a fuggire a gambe levate col cuore in gola. Dopo un paio di capitoli più tradizionali e giocabili esclusivamente in single player, il team di sviluppo canadese ha deciso di intraprendere una strada diversa e con un certo margine di rischio.



The Outlast Trials infatti abbandona la struttura classica in favore di una collezione di missioni rigiocabili e slegate fra loro dal punto di vista narrativo. Si tratta di una formula vincente? Scopriamolo insieme.

Topi da laboratorio

The Outlast Trials non è un prodotto con una vera e propria storia, ma gli sviluppatori sono stati abili nel creare un contesto che giustifica perfettamente quella che è la struttura del gioco. Nel titolo Red Barrels viviamo un incubo a occhi aperti: siamo nel 1959 e il nostro personaggio è un disperato che, pur di racimolare un po' di denaro, accetta di sottoporsi ad una serie di esperimenti senza sapere che si tratta quasi sicuramente di un viaggio senza ritorno.

Accattivati dal denaro, infatti, senzatetto e altre figure in cerca di soldi facili vengono reclutate dalla Murkoff Corporation, la classica multinazionale malvagia che brutalizza le sue cavie nel tentativo di dare vita a quello che viene definito uno sleeper agent, soldato le cui capacità possono essere attivate a comando grazie al lavaggio del cervello subito. Dopo aver creato un personaggio con un editor particolarmente scarso di opzioni, che si limita a farci scegliere un volto e una capigliatura tra quelle poche disponibili, ci ritroveremo all'interno della struttura medica, che possiamo considerare l'hub di gioco.



Da qui potremo visitare e personalizzare la nostra stanza privata, interagire con gli NPC in grado di fornirci qualche potenziamento permanente e persino dilettarci in mini-giochi con gli altri pazienti, ossia altri utenti: potremo ad esempio sfidarli a scacchi oppure provare a batterli a braccio di ferro. Ovviamente questi sono i momenti più "spensierati" della nostra permanenza nella struttura, che viene costantemente sorvegliata da dottori che, come fossimo in un reality show, ci spiano da dietro le pareti per analizzare i nostri comportamenti. Quando siamo pronti, è sufficiente interagire con una postazione per decidere a quale dei test disponibili sottoporci e intraprendere un percorso fatto di ansia, sangue e follia.

Sta arrivando la mamma

Quando parliamo di test in The Outlast Trials, ci riferiamo a degli scenari ricostruiti all'interno della struttura della Murkoff Corporation, al fine di mettere a dura prova le capacità delle cavie da laboratorio. Abbiamo una stazione di polizia, un tribunale, una fabbrica di giocattoli e un luna park, tutti popolati da loschi figuri che fanno di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai poveri malcapitati impegnati nelle prove. A prescindere dall'ambientazione, i test seguono iter più o meno simili tra loro.

Solitamente si inizia con un obiettivo molto semplice che non prevede la presenza di particolari nemici e poi si passa a missioni più complesse, che vedono entrare in gioco anche i principali nemici dell'area, veri ossi duri che vi staranno per tutto il tempo alle calcagna. Con una visuale in prima persona, dovremo quindi partire all'esplorazione di setting molto ben costruiti, in cui ogni angolo presenta dettagli macabri che ci ricordano le brutalità che avvengono costantemente in quel luogo. Che si tratti di manichini o di persone in carne e ossa, The Outlast Trials non si fa mai troppi problemi nel mostrare al giocatore immagini disturbanti, talvolta coinvolgendo persino figure di bambini (sotto forma di manichini) o sfociando nel blasfemo. Raramente ci è capitato di agire in un contesto così soffocante, fattore che viene acuito dalla presenza di numerose aree scarsamente illuminate che costringono a ricorrere ad un visore notturno alimentato a batterie. Ci si ritrova quindi a vagare in territori che regalano brividi lungo la schiena, mentre si viene costantemente braccati da loschi figuri. Proprio come nell'Early Access, gli antagonisti di The Outlast Trials sono due e si alternano nelle varie missioni: il Sergente Leland Coyle e Mamma Gooseberry. Il primo non è un villain particolarmente originale, visto che si tratta di un mostruoso poliziotto armato di bastone elettrico e dotato di una discreta agilità, motivo per cui risulta piuttosto difficile riuscire a seminarlo.



Di tutt'altra pasta è la corpulenta Mamma Gooseberry, un personaggio che abbiamo trovato eccellente sotto ogni punto di vista: questa donna, evidentemente sottoposta ad atroci esperimenti, è solita aggirarsi per la mappa con Mr. Flutterman, un burattino che nasconde un trapano che viene utilizzato per eliminare le vittime e poi scuoiarne il volto per creare una maschera. È innegabile che questo sia il ‘mostro' meglio riuscito ai ragazzi di Red Barrels e la tensione è sempre alta quando c'è lui a darvi la caccia.

Esiste anche un terzo figuro che vi tormenterà durante le trial, ma non si tratta di una creatura realmente esistente. Ci stiamo riferendo allo Skinner Man, un orrido mostro che si palesa solo quando il protagonista viene esposto a speciali tossine e non ha la possibilità di ricorrere ad un antidoto: di tanto in tanto l'abominio si fa vivo per infastidire il giocatore e sottrargli costantemente la salute.

Esperimenti che stancano in fretta

Dal punto di vista ludico, The Outlast Trials non si allontana poi molto dai suoi predecessori, ma al gameplay tipico degli episodi della serie - estremamente semplice e intuitivo - aggiunge una serie di elementi extra, necessari al fine di giustificare la rigiocabilità delle prove. Oltre a poter scappare e nascondersi in ogni dove, i personaggi possono anche trasportare un massimo di tre oggetti che corrispondono a risorse da utilizzare con una certa attenzione. Si tratta solitamente di bevande curative, antidoti contro la tossina, batterie per il visore notturno e pillole che garantiscono una vita extra, fondamentale quando si cade tra le grinfie del villain.

Esiste anche una componente strategica legata all'abilità attiva, visto che ogni utente può scendere in pista con uno dei quattro gadget da sbloccare e potenziare. Nel nostro caso abbiamo utilizzato quasi sempre un piccolo esplosivo che si ricarica nel tempo: può stordire i nemici per qualche istante e disattivare le trappole, molto presenti soprattutto alle difficoltà più elevate. Questi strumenti aggiungono sicuramente profondità al gameplay ed è sempre divertente servirsene in combinazione con quelli dei compagni di squadra.



Il problema sta nel modo in cui si potenziano queste abilità e, più in generale, nel lento sistema di progressione di The Outlast Trials, principale pecca dell'horror cooperativo. Rispetto all'Accesso Anticipato, gli sviluppatori hanno strutturato diversamente l'esperienza, organizzando i test in tre gruppi diversi: ciascuno di essi include le stesse prove, ma caratterizzate da un livello di sfida più elevato. Da una parte, questa scelta fa sì che la difficoltà iniziale sia sensibilmente più bassa e consenta anche a chi vuole godersi il gioco in solitaria di divertirsi.

Dall'altra parte, però, obbliga chi ha maggiore esperienza a dover ripetere più e più volte tutte le missioni prima di poter accedere al livello di sfida intermedio e poi a quello più elevato. È inutile girarci intorno, non c'è potenziamento o skin che regga. The Outlast Trials è un prodotto che diverte ma che, al contempo, è molto meno rigiocabile di quanto si possa credere. Dopo aver affrontato le missioni un paio di volte, è difficile che vi sia una spinta a riaffrontarle ulteriormente. Gli elementi procedurali non riescono a invogliare a darsi al farming di risorse utili, che si tratti delle monete per l'acquisto di cosmetici o dei gettoni per liberare il re-agente e accedere alla terapia più difficile. La stessa terapia settimanale non rappresenta un game changer, poiché non è altro che una collezione di missioni identiche a quelle di base con modificatori extra che, ad esempio, impediscono di utilizzare oggetti, limitano gli spostamenti bloccando le porte o rendono i nemici più pericolosi. Inoltre, una partita media ha una durata considerevole e, a meno che non siate dei maestri della furtività, riuscire a soddisfare tutti i requisiti e tornare nella sala comune vi richiederà più di mezz'ora, senza possibilità di mettere in pausa se state giocando in single player.

Un horror con stile da vendere

Sotto il profilo tecnico, The Outlast Trials fa il suo dovere e sfoggia un più che discreto comparto grafico sulle console di ultima generazione, dove gira a risoluzione 4K nativa a 60 fotogrammi al secondo senza quasi mai inciampare in fastidiose oscillazioni. Dopotutto, l'horror di Red Barrels presenta scenari piuttosto statici e pochi personaggi a schermo, caratteristiche queste che unite ad un sapiente uso dell'Unreal Engine 4 hanno consentito al team di ottenere un colpo d'occhio notevole sia per quello che riguarda l'effettistica che per ciò che concerne la qualità dei modelli.

Il merito è anche e soprattutto della direzione artistica: il collettivo canadese ha dimostrato di avere un'abilità pazzesca nella realizzazione degli scenari e delle creature che li popolano, alcune delle quali spaventano anche solo quando appaiono nelle schermate di caricamento o nelle immagini promozionali.