The Raven Remastered Recensione: avventura e mistero in un giallo interattivo

Quella delle remastered è una pratica che l'industria del gaming ha fatto propria da diverso tempo a questa parte e che sempre più spesso, oramai, sta coinvolgendo i prodotti più variegati per genere e periodo di pubblicazione. Se di alcuni titoli, per importanza storica, è facile aspettarsi operazioni di questo tipo - si pensi a Grim Fandango Remastered, per esempio -, in altri casi la riproposizione potrebbe destare stupore altrettanto facilmente, vuoi per questioni legate alla scarsa qualità dell'opera di provenienza, vuoi perché l'originale non è mai riuscito a salire agli onori della cronaca, per un motivo o per l'altro. The Raven: Legacy of a Master Thief, degli stessi artefici del bellissimo The Book of Unwritten Tales, rientra perfettamente in quest'ultima casistica: nello specifico, di un adventure game che ricordano in ben poche persone. Giocoforza, dunque, The Raven Remastered è giunto su PlayStation 4, Xbox One e PC in punta di piedi, ma è importante che gli appassionati di avventure grafiche non sottovalutino l'avvenimento. Perderebbero infatti l'occasione di (ri?)scoprire un giallo interattivo dal valore insospettabilmente interessante.

Poirot 2.0

La storia di The Raven si svolge negli anni Sessanta e prende il via dalle stanze adombrate del British Museum, dove si è appena consumato il furto di un prezioso rubino. L'evento ha una risonanza internazionale, specie perché, sul luogo del misfatto, è stata rinvenuta una piuma, firma di un noto furfante, il Corvo, dato per morto diversi anni addietro. Pochi giorni dopo il fattaccio, l'Orient Express si prepara a trasportare in gran segreto un altro gioiello dal valore inestimabile, facente parte di una coppia di preziosi - gli Occhi della Sfinge - che dovranno essere esposti di lì a breve al Museo del Cairo. Oltre all'ispettore Legrand, rivale storico del Corvo, il treno ospita diversi passeggeri di spicco: una scrittrice di fama e la sua accompagnatrice, un violinista talentuoso, un medico tedesco, una baronessa e il suo maggiordomo. Non ultimo Anton Jakob Zellner, agente della Polizia Svizzera che, nonostante l'età avanzata, dimostra ancora grande determinazione e forte intuito. Zellner è il protagonista indiscusso di The Raven, colui che impersoneremo per la stragrande maggioranza dell'avventura - che è idealmente suddivisa in tre atti, lungo i quali dovremo anche ripercorrere gli eventi dal punto di vista di altri due personaggi. Addome prominente, pochi capelli e folti baffi, il connestabile svizzero è in pratica la copia carbone dell'Hercule Poirot di Agatha Christie, primo fra gli innumerevoli riferimenti ai lavori della celebre romanziera britannica. Dal succitato viaggio su rotaie alla successiva crociera in nave fino all'approdo in terra egizia, anche tutti i setting risulteranno sicuramente familiari a chiunque conosca anche solo superficialmente l'immaginario giallistico creato dall'autrice, con particolari ammiccamenti in direzione di Assassinio sull'Orient Express e Poirot sul Nilo.

Citazioni esplicite a parte, The Raven potrebbe essere tranquillamente scambiato per l'adattamento di un'opera della Christie proprio per quanto riguarda le sue inclinazioni narrative. Anzitutto il plot prospera di una struttura molto classica: c'è un grande mistero da chiarire, degli accadimenti ad esso collegati che di primo acchito faticano a incastrarsi l'uno con l'altro, e un gruppo ristretto di sospettati da interrogare a più riprese. In più, lo stesso apparato ludico della produzione si dimostra perfettamente affine alle consuetudini di un genere già di per sé vicino al mondo della parola inchiostrata. Avventura punta e clicca vecchio stampo, il gioco sfrutta per lo più l'interazione con gli hot spot sparsi in ogni scenario al fine di racimolare informazioni e oggetti, questi ultimi da usare sulla scena o da assemblare tra loro per risolvere enigmi e sbloccare pian piano gli eventi di trama. L'investigazione non si basa su rompicapi particolarmente cervellotici, e anzi è piuttosto difficile rimanere bloccati in qualsivoglia istante dell'avanzamento. Cionondimeno, il giocatore ha a disposizione un utile taccuino in cui il software segna volta per volta, in modo molto descrittivo, tutti gli snodi di trama fondamentali. È anche possibile ricorrere a degli indizi, ma farlo equivale a rendere la progressione davvero troppo lineare. Le meccaniche e lo spirito tradizionali non tolgono nulla alla bontà del prodotto, che anzi risplende di una sceneggiatura dai ritmi compassati ma assolutamente trascinante, ben orchestrata e puntellata di qualche colpo di scena davvero indovinato. Inoltre, ferma restando una quantità di dialoghi imponente, la scrittura dei personaggi e dei loro botta e risposta è sempre di ottima fattura, accompagnata da un doppiaggio in lingua inglese morigerato ma adeguato all'eleganza formale del racconto.



Parlando più nel dettaglio dell'operazione di ammodernamento, The Raven Remastered non è certamente un lavoro che fa gridare al miracolo. Si parla di una nuova risoluzione in full HD e di qualche miglioria grafica, ma la sostanza rimane pressappoco la stessa del 2013, anno in cui il titolo venne alla luce. Stilisticamente simile a un cartoon in CGI, l'epopea di Zellner e compagni fa leva su un colpo d'occhio morbido e colorato, sinceramente piacevole tanto nelle fasi in-game quanto durante le sporadiche cut scene. A non convincere appieno restano invece le animazioni degli attori virtuali, invero sgraziate, e non mancano piccoli problemi di sincronizzazione e qualche glitch, comunque presenti in maniera molto minore rispetto alla versione originale. Il risultato finale, tecnicamente parlando, è quello di un prodotto un pochino datato: un difetto relativo, cui si può facilmente passare sopra in virtù della generale qualità dei contenuti. Più che altro, la remastered ha il merito d'introdurre per la prima volta la traduzione in italiano di tutti i testi scritti, dai menù alle note interattive, finanche a tutte le parti dialogate. Essendo la componente parlata a dir poco fondamentale ai fini dell'esperienza, si tratta senza dubbio di un'aggiunta molto gradita.