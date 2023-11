The Talos Principle 2 Recensione: un puzzle game maturo e coinvolgente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Immaginate di fare ritorno alla vostra caverna dopo un'estenuante battuta di caccia. Varcate l'ingresso buio finché non scorgete una fioca luce sul fondo dell'antro, acceso poco prima del vostro ritorno. I vostri occhi si posano sulla parete rocciosa, la osservate da tempo pur non conoscendone il motivo. Timidamente, avvicinate le dita sporche di pigmento al muro di pietra, cominciando a tracciare delle piccole linee.



Non vivrete abbastanza per conoscere l'importanza del vostro gesto, né per dargli un nome: è la rivoluzione cognitiva, grazie alla quale abbiamo potuto dar vita a città, governi, forme d'arte e a questa recensione. The Talos Principle 2 è un tour de force nel profondo dell'animo umano, un'esperienza coinvolgente che, attraverso gioco e atto creativo, si interroga su cosa vuol dire essere umani.

Io, robot

Dopo gli eventi del primo capitolo (recuperate la recensione di The Talos Principle), il pianeta Terra ha assistito alla lenta ma prodigiosa nascita di una nuova specie: l'umanità. Non le creature fatte di carne e ossa estintesi migliaia di anni prima, bensì i loro figli, il loro lascito, creature meccanizzate dotate di coscienza e libero arbitrio.

Noi siamo 1k, simbolo del raggiungimento del "Goal", uno storico obiettivo che prevede la produzione di mille esemplari di "umani", la soglia massima per evitare problemi di sovrappopolazione. Dopo essere stati accolti dagli abitanti di New Jerusalem, l'atmosfera festosa viene interrotta dall'apparizione di una figura chiamata Prometheus, che ci chiede di esplorare una misteriosa struttura apparsa su un'isola remota. Il consiglio cittadino si trova davanti a un bivio: lasciarsi trasportare dalla curiosità e inviare una squadra di ricerca o restare confinati nel proprio recinto. L'incipit di The Talos Principle 2 sparge i semi di quelle che saranno le tematiche affrontate dagli sceneggiatori Verena Kyratzes e Tom Jubert, che sin da subito si dimostrano abili nel far leva sulla curiosità dei giocatori.



Seppur caratterizzato da una buona scrittura, il ritmo del racconto è spesso dilatato se non addirittura ingessato. Per avvertire un senso di progressione dovremo attendere ore e ore, col rischio di vedere esaurirsi quel sentimento di curiosità che ci ha spinti lontani da casa. Siamo consapevoli degli obiettivi tematici dell'opera - ovvero la lunga ed estenuante ricerca alla base di ogni conoscenza - ma una gestione diversa dei tempi e degli spazi narrativi avrebbe reso le 20 ore circa di gioco più facili da digerire.



Ciononostante, The Talos Principle 2 riesce a offrire spunti di natura filosofica interessanti, i quali si legano quasi sempre alle meccaniche di gioco e alle modalità con cui interagiamo col mondo.

Vecchi sistemi, nuovi strumenti

Se da un lato l'opera opta per un approccio narrativo differente rispetto al primo capitolo, lo stesso non si può dire per le fasi di gameplay. Salvo alcune novità che vedremo a breve, le sezioni di gioco sono rimaste invariate: si accede a strutture simili ad arene e si risolve il rompicapo di turno, servendoci degli strumenti che il gioco mette a nostra disposizione; che si tratti di utilizzare scatole, jammer o fasci di energia, lo scopo è quello di completare i puzzle in modo da sbloccare la strada che conduce alla struttura indicata da Prometheus. A tal proposito, bisogna riconoscere all'opera di non risultare mai ripetitiva, proponendo a chi gioca un'ampia varietà di enigmi quasi mai risolvibili allo stesso modo.

Alcuni di questi stupiscono per complessità e composizione, ma ciò che rende questi puzzle divertenti da giocare è l'utilizzo degli strumenti e del loro potenziale creativo: ci è capitato spesso di dover creare una fitta rete di fasci energetici, combinando le funzioni dei gadget a nostra disposizione per far arrivare il raggio da punto A a punto B. Le combinazioni sono a centinaia e ciò che avevamo potuto osservare nella demo è solo una piccola porzione del prodotto finale. Tra i nuovi oggetti utilizzabili troviamo alcune novità: un congegno portatile che consente di teletrasportarsi - salvo la presenza di ostacoli come pareti o scudi energetici - e la possibilità di trasferire la nostra coscienza in un altro corpo. Questi sono solo alcuni dei nuovi strumenti di cui potremo usufruire, ma preferiamo non anticiparvi troppo; alcuni di essi, infatti, innescheranno dei veri e propri dibattiti tra i membri della spedizione, che si interrogheranno sulle loro implicazioni filosofiche. La mappa si suddivide in dodici macroaree contenenti undici rompicapo ciascuna, di cui due opzionali e uno speciale. Per proseguire ci basterà risolverne almeno otto a prescindere dalla categoria, una scelta di design che viene incontro al giocatore nel caso non riuscisse a risolvere uno degli enigmi "principali".



Croteam sembra aver dato ascolto a chi lamentava un'eccessiva difficoltà nelle fasi finali di The Talos Principle, proponendo nel secondo capitolo una curva variabile: anziché avere rompicapo sempre più difficili, potranno capitarcene due difficili, quattro medi, uno facile e così via in ordine sparso. Questa gestione della difficoltà aiuta il giocatore a non sbattere contro un "muro di gomma", rendendo l'esperienza fruibile e gratificante anche per chi non ha troppa esperienza con il genere. Un altro elemento che potrebbe rivelarsi utile coi puzzle più ardui è la Fiamma di Prometheus.

Si tratta di "gettoni" che svolgono la funzione di pegno: inserendo la fiamma nel terminale di un puzzle particolarmente ostico, questo conterà come completato, e potremo poi decidere di tornare sui nostri passi per risolverlo in maniera regolare e reclamare la risorsa, che in seguito potremo spendere altrove. Si tratta di uno strumento non facilmente localizzabile, tant'è che ci è capitato di utilizzarlo soltanto una volta.



A spezzare il ritmo ci sono alcune funzionalità social che ci consentono di conoscere meglio i personaggi: potremo partecipare a veri e propri thread creati ad hoc per discutere degli eventi di gioco, che spesso finiranno col degenerare in off topic o in discussioni ai limiti dell'assurdo esattamente come succede su internet.

In alternativa, potremo conversare dal vivo con i nostri simili tramite un sistema di dialoghi a scelte multiple, che comunque non avranno un impatto considerevole sulla narrazione, se non nelle fasi finali. Similmente al primo capitolo, infatti, le opzioni nei dialoghi si limitano alla caratterizzazione del protagonista, dandoci la possibilità di esprimere idee e concetti attraverso 1k. Segnaliamo inoltre che il gioco non è provvisto di audio o testi in italiano e che i dialoghi, pur non risultando particolarmente difficili da tradurre, potrebbero rappresentare un problema per chi non mastica la lingua inglese. Considerando che l'umanità si è estinta da secoli, è buffo constatare come, nel mondo di The Talos Principle 2, alcuni tratti tipici della nostra cultura siano rimasti invariati, un aspetto di cui il gioco è consapevole e sul quale ci invita a riflettere.

Brave New World

Uno degli aspetti più riusciti della produzione sono senza dubbio le ambientazioni: i biomi, pur mostrando le cicatrici dell'Antropocene, ci appaiono come luoghi sospesi nel tempo. Qual è il senso di tanta bellezza se nessuno può osservarla?, si chiede uno dei nostri compagni. Tra un puzzle e l'altro, il modo migliore per riprendere fiato è quello di passeggiare lungo i fiumi, osservare il tramonto, studiare la fitta rete montuosa che si staglia all'orizzonte; sono questi i momenti in cui The Talos Principle 2 trascende il genere di appartenenza, arrivando a toccare una dimensione più intima e personale.

A proposito di bellezza: abbiamo testato il codice di gioco su una RTX 3060 Ti con settaggi medio-alti a risoluzione 1440p. Pur avendo constatato qualche breve calo siamo riusciti a mantenere i 60fps stabili, fatto niente male considerando i requisiti medi indicati da Croteam.



Buone anche le musiche, mai invasive e ottimamente integrate con lo svolgersi della narrazione; alcuni pezzi - che non vediamo l'ora di poter riascoltare - ci hanno lasciati sorpresi non tanto per la loro capacità di enfatizzare momenti narrativamente simbolici, ma di amplificare quel senso di maestosità che percepiamo una volta fatto ingresso nella misteriosa struttura indicata da Prometheus.