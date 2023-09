The Texas Chain Saw Massacre Recensione: multiplayer violento!

Non sarà certo la serie di film horror più spaventosa che sia mai approdata nelle sale cinematografiche, ma quella di Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre in lingua madre) è senza dubbio fra quelle più popolari tra gli amanti del genere. Come spesso accade con le proprietà intellettuali di successo, qualcuno ha deciso di sfruttare il brand per farne un videogioco.



Non si tratta però di un classico survival horror single player, ma di un multiplayer asimmetrico in stile Dead By Daylight (qui la recensione di Dead By Daylight). Grazie a Sumo Digital, impersonare Faccia di cuoio e il resto della famiglia non è più un sogno irrealizzato. Motosega alla mano, siamo andati a caccia di superstiti nei match online di The Texas Chain Saw Massacre e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio (se volete, qui c'è la prova di The Texas Chainsaw Massacre).

Una famiglia di squinternati

Il nostro primo contatto con The Texas Chain Saw Massacre non è stato dei più positivi, dal momento che all'avvio del gioco veniamo immediatamente catapultati nel menu principale con l'obiettivo di cercare una partita. Per motivi che fatichiamo a comprendere, gli sviluppatori non si sono soffermati più di tanto sul confezionare una dimensione tutorial. In sostanza, per imparare le numerose meccaniche che contraddistinguono i due ruoli che si possono ricoprire bisogna affidarsi a una raccolta di video che - come potete facilmente immaginare - non rappresenta il modo migliore per apprendere il funzionamento di una simile esperienza.

L'utente non viene nemmeno accompagnato da qualche messaggio a schermo con semplici istruzioni e, giusto per fare un esempio, per scoprire come correre abbiamo dovuto aprire il menu e visualizzare lo schema dei controlli. Insomma, su questo fronte non ci troviamo dinanzi a una situazione ideale, soprattutto se si considera quanto sia ampio il pubblico che vuole raggiungere un titolo simile. Per chi se lo stesse chiedendo, non è nemmeno possibile confrontarsi con i bot, del tutto assenti al lancio.



Messo da parte questo inconveniente, ci siamo subito fiondati in partita per mettere alla prova la produzione e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Pur trattandosi di un multiplayer asimmetrico, il titolo firmato Sumo Digital riesce nell'intento di immergere l'utente nelle atmosfere del capostipite della serie, ovvero la pellicola del 1974, da cui The Texas Chain Saw Massacre eredita personaggi e ambientazioni (senza contare le citazioni, che si sprecano).

All'interno di mappe labirintiche, i quattro giocatori che vestono i panni dei sopravvissuti non devono vedersela con un solo membro dell'allegra famigliola: in questo caso, gli aggressori sono tre e possono essere selezionati tra Faccia di Cuoio, Sissy, l'Autostoppista, il Cuoco e Johnny. Qualcuno potrebbe pensare che la presenza di un maggior numero di squilibrati in giro per la mappa rappresenti un grosso svantaggio per gli individui che aspirano a sopravvivere, ma possiamo assicurarvi che non è così. Il team di sviluppo ha curato in maniera certosina il bilanciamento, riuscendo in modo quasi perfetto a rendere ciascuna abilità dei Sawyer pericolosa ma non letale, tanto da permettere ai malcapitati di turno di riuscire a sfuggire alle loro grinfie in un testa a testa. Non è un caso se gli stessi sviluppatori consigliano ai ‘cattivi' di fare gruppo, poiché solo con la combinazione dei loro talenti mortiferi possono sterminare i prigionieri prima che questi trovino una via di fuga.



Complice anche un sistema di attributi, ogni killer è ben bilanciato e un ragazzone come Faccia di Cuoio - che può tagliuzzare i poveracci in fuga con la lama dentata della sua motosega - viene penalizzato da una scarsa velocità di movimento e dalla complessità d'uso dell'arma, che si attiva con un mini-gioco e fa parecchio rumore. I suoi feroci compagni compensano il loro fisico più gracile con talenti speciali e, per esempio, il Cuoco può bloccare alcune porte con i lucchetti, mentre Sissy può divertirsi a piazzare trappole velenose.

A fungere da jolly c'è anche il cadaverico nonno, che non è direttamente giocabile ma svolge in realtà un ruolo centrale. Proprio come nel film, i membri della famiglia potranno raccogliere sangue per poi nutrire il vecchietto, che una volta sazio scatenerà i suoi poteri di ecolocalizzazione e semplificherà ai suoi alleati la fase di ricerca delle prede.

La dura vita del sopravvissuto

Quando si passa ai sopravvissuti, la telecamera è sempre in terza persona ma lo stile di gioco è diametralmente opposto.

Se nei panni degli aggressori la paura è inesistente e ci si muove senza il timore di farsi notare, in The Texas Chain Saw Massacre c'è molta più pressione dall'altra parte. Dopotutto i giovani ragazzi non hanno particolari doti fisiche e devono cercare di agire indisturbati: in questo caso, lo scopo è quello di sbloccare una delle varie uscite della mappa tramite il ritrovamento di oggetti e il completamento di mini-giochi, tutte azioni che richiedono di effettuare spostamenti da un luogo all'altro. La tensione quindi è altissima, anche perché le abilità delle vittime sono tutte legate all'esplorazione con l'unica eccezione rappresentata dal prestante Leland, che sfrutta la sua conoscenza in fatto di wrestling per placcare i killer(tranne Faccia di Cuoio, troppo grosso persino per lui) e tenerli brevemente a bada. Proprio per la natura stealth del gameplay dei sopravvissuti, è davvero divertente provare a scappare quando non si conoscono le mappe. In situazioni del genere, si prova reale terrore e ci si muove con circospezione, sfruttando tutti i passaggi e i nascondigli che gli sviluppatori hanno disseminato per questi posti da brivido.



Peccato solo che gli scenari siano tre (ciascuno con la variante diurna e quella notturna), motivo per cui dopo una manciata di match inizia ad essere tutto meno adrenalinico e la maggiore consapevolezza degli ambienti rende l'esperienza meno emozionante.

La casa della famiglia di assassini è sicuramente la più bella, ma in generale tutte e tre le mappe sono ben realizzate e risultano essere fedeli alle ambientazioni del film. Ciascuna arena è strutturata su due diversi livelli: in questo modo vi è sia un'area più claustrofobica dove si inizia a giocare (e dove si aggira il solo Faccia di Cuoio) sia un'altra, più esterna, a cui si accede nel corso della partita. Se col passare del tempo il fattore ripetitività inizia a farsi sentire non è solo colpa della carenza di contenuti, ma anche della struttura dei match, che segue un iter ben preciso con tanto di filmati - sempre uguali - che contraddistinguono l'inizio di una certa fase della caccia/fuga (si pensi al principio della partita o al risveglio del nonno).



A cozzare con la ripetitività di The Texas Chain Saw Massacre è il suo profondo sistema di progressione. Ogni personaggio, che sia esso una vittima o un massacratore, è dotato di un proprio livello esperienza e di un menu attraverso cui è possibile personalizzare e potenziare numerosi aspetti del suo pool di abilità. Possiamo aumentare gli attributi, sostituire le abilità passive e applicare power-up che amplificano l'efficienza di alcune skill. Per quanto gradevole, questa dimensione lascia sorgere anche qualche dubbio.

Oltre a richiedere un consistente quantitativo di ore per poter essere potenziati a dovere, i personaggi acquisiscono anche migliorie che potrebbero alterare gli equilibri. Ad oggi, il matchmaking permette quasi sempre di accedere a partite con giocatori dello stesso livello, ma nel caso in cui il numero di utenti connessi ai server dovesse subire un collasso - cosa fisiologica per una produzione del genere - vi è il serio rischio che i match mescolino sopravvissuti e killer di ogni livello, con tutte le conseguenze del caso sulla piacevolezza dell'esperienza.

Grafica e comparto sonoro

The Texas Chain Saw Massacre è uno di quei giochi che, pur non contando su una presentazione visiva di primo ordine, riesce ugualmente ad offrire un buon colpo d'occhio grazie a un valido uso di Unreal Engine 4 e a una certa cura per i dettagli. Soprattutto nelle aree sotterranee, dove l'illuminazione è scarsa e in alcune stanze domina il colore rosso, il gioco risulta piacevole da vedere.

Dopotutto le ambientazioni sono gradevoli non solo sul versante del level design, ma anche per il modo in cui sono stati disseminati macabri ornamenti in giro: tra corpi martoriati, sacche di sangue e postazioni in cui si lavorano le ossa, spostarsi per quegli ambienti riprodotti con tanta attenzione contribuisce a generare nel giocatore sensazioni simili a quelle che si provano guardando le vittime in fuga nella pellicola. Non meno curato è il comparto sonoro, che ricopre un ruolo fondamentale anche sul fronte ludico. I suoni in The Texas Chain Saw Massacre fanno la differenza tra la vita e la morte, pertanto ogni piccolo rumore è stato riprodotto alla perfezione e con il giusto paio di cuffie si possono percepire anche i passi in lontananza, senza contare gli inquietanti rantoli emessi dal nonno ogni volta che attiva le sue abilità speciali.



Se nel corso delle nostre partite non abbiamo mai incontrato particolari bug, dobbiamo sottolineare che il gioco presenta alcune imperfezioni per quello che concerne l'interazione con lo scenario. In certi casi, per armeggiare con porte, nascondigli, apparecchiature e tutto il resto occorre posizionarsi in maniera troppo precisa e ciò si traduce in situazioni fastidiose, soprattutto se siamo inseguiti o stiamo dando la caccia a qualcuno.

Un'altra problematica - ma di entità molto minore - è relativa alle lobby pre-partita, la cui durata è eccessiva: l'unico modo per velocizzare il tutto è che i sette i giocatori premano un tasto per confermare di essere pronti. Come potete immaginare, c'è sempre qualche simpaticone che, pur avendo ormai deciso personaggio e loadout con cui scendere in campo, non muove un dito fino all'ultimo con il solo obiettivo di infastidire il resto del gruppo. Si tratta di un inconveniente che speriamo possa essere risolto con le future patch, di cui al momento sappiamo poco o nulla, anche perché gli sviluppatori tacciono su quello che sarà il supporto post-lancio.