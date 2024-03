The Thaumaturge Recensione: un gioco oscuro che incuriosisce e convince

Mostri spettrali che incarnano le emozioni negative e i "peccati", personalità storiche realmente esistite come il monaco Rasputin, indagini e intrighi: questo e molto ancora è The Thaumaturge, nuovo RPG story-driven realizzato dallo studio polacco Fool's Theory (attualmente al lavoro anche sul remake del primo The Witcher). Ci siamo addentrati nei meandri della sua trama mutevole e interessante incontrando personaggi misteriosi, scoprendo i loro segreti più nascosti con i nostri "sensi da taumaturgo". L'esperienza nel suo complesso non ci ha affatto delusi, al netto di qualche difetto di natura tecnica e di una struttura ludica un po' ripetitiva.

Chi è senza peccato... non è un taumaturgo!

Nel corso della storia, i cosiddetti "taumaturghi" erano individui ritenuti in grado di compiere atti miracolosi, guarigioni e simili, legati alla religione. Partendo da questa definizione gli sviluppatori di Fool's Theory hanno ideato il protagonista, un taumaturgo di nome Wiktor Szulsky, e i suoi colleghi nel gioco: persone iper-empatiche e capaci di sfruttare i poteri dei "salutor", esseri mistici a metà fra gli shinigami di Death Note e i Personae dell'omonimo JRPG (qui la recensione di Persona 3 Reload).

Ogni salutor è attratto da, e rappresenta un "flaw", cioè un difetto o un peccato commesso da chi viene posseduto dall'entità, perciò ne esistono molte specie diverse con peculiarità e poteri unici. Tuttavia, quando si legano a un essere umano compatibile con il loro potere, questi esseri mistici gli garantiscono anzitutto una capacità di base, irrinunciabile per essere definito un taumaturgo: la lettura della mente e dell'anima di un individuo, possibile anche solo toccando un oggetto che gli/le appartiene.



Incontriamo il protagonista della storia Wiktor in un momento abbastanza delicato: i suoi poteri di taumaturgo si sono affievoliti a causa di una malattia, che lo ha lasciato debilitato sia mentalmente, che fisicamente. Nonostante riesca a malapena a stare in piedi, una lunga cutscene introduttiva ci racconta di come abbia viaggiato per tutta l'Europa in cerca di una soluzione fino a imbattersi nel monaco Rasputin, una versione inedita del personaggio realmente esistito, che servì la dinastia Romanov poco prima della sua definitiva caduta.

Con i suoi poteri egli riesce a guarire momentaneamente Wiktor, che può così ricominciare l'attività di taumaturgo. Un esperto come Wiktor, riprese in mano le redini del suo salutor, può addirittura controllare le azioni e le volontà altrui con i suoi poteri, scavando nei ricordi e nelle intenzioni. Con queste abilità risolvere casi criminali inspiegabili o rintracciare persone scomparse diventa una bazzecola e sul piano ludico, in effetti, la capacità del personaggio è stata tradotta in una meccanica di "ricerca indizi e deduzione" a dir poco elementare. Si possono usare i sensi del protagonista evocando scenografiche onde di particellari rossi, che prima danzano intorno a Wiktor e poi si trasformano in un percorso da seguire. Il nostro compito diventa interagire con gli indizi trovati uno ad uno, finché il personaggio non ne sa abbastanza sulla questione e può tirare le somme dell'indagine, aprendo nuovi bivi narrativi o avanzando nella main quest.



Non sempre però con questo "sesto senso" si trovano elementi utili alla prosecuzione nella trama: sparsi per le ambientazioni ci sono anche tanti collezionabili e testi, che spesso raccontano la situazione sociale o politica del complesso periodo storico di riferimento: l'inizio del 1900. Tuttavia, essere un taumaturgo è praticamente una maledizione, perché a fronte delle abilità ottenute bisogna fare parecchi sacrifici e rinunce. Non ci si improvvisa: si nasce con una particolare predisposizione spiritica e si può solo imparare a convivere con l'inquietante presenza del proprio salutor, che ci aleggia intorno costantemente e che solo noi e gli altri "colleghi" possiamo vedere. Inoltre, l'essere va tenuto sempre sotto controllo, perché è in grado di interagire fisicamente con il mondo reale e persino di infliggere danni e uccidere quando glielo chiediamo.

Caccia ai salutor selvatici di Varsavia

Gli spiriti senza padrone attratti dai peccati e dalle emozioni comuni sono parecchio pericolosi, perché in certi casi possono legarsi ad un umano normale incapace di divenire un taumaturgo. L'individuo diventa instabile, i suoi istinti animaleschi, i sensi e il fisico vengono potenziati e le sensazioni e i comportamenti legati al "flaw" che ha evocato il salutor diventano incontrollabili: un uomo "rabbioso" o geloso, per dire, ha più probabilità di compiere un omicidio passionale, un avido potrebbe darsi ai furti, e così via.

Scopriamo presto che il protagonista si era ammalato in origine proprio nel tentativo di domare uno di questi salutor selvatici e conservarlo insieme al proprio, ma anche un taumaturgo in piene forze fa fatica a domare più di uno spirito. Solo con l'aiuto e l'ipnosi di Rasputin Wiktor si scopre capace di resistere a questa intensa pressione fisica e mentale, arrivando a controllare, già dopo il primo capitolo, fino a 4 salutor.



La caccia alle creature senza padrone è spesso parte di missioni secondarie saltabili, ma utili per proseguire più facilmente nel cammino principale: i poteri dei salutor infatti sono molto importanti e utili. Purtroppo, appena guarito Wiktor deve affrontare un'ennesima grana, la morte di suo padre, e deve tornare nella sua città natale, Varsavia, per partecipare alla lettura del testamento e confortare la sua giovane sorella. Tuttavia, Rasputin sembra essersi affezionato al taumaturgo e decide di seguirlo, per scoprire la reale entità dei suoi poteri e aiutarlo di tanto in tanto.

Già dal prologo, la trama si dimostra subito ben strutturata e mai banale, ricca di eventi inaspettati, battute sagaci e raccontata da interpreti convincenti e ben caratterizzati attraverso dialoghi (doppiati) di buona qualità. I testi sono localizzati in inglese e molte altre lingue, tra le quali manca purtroppo l'italiano: una mancanza che potrebbe rivelarsi non di poco conto per alcuni, in un gioco così fortemente story driven e pieno di testi, anche lunghi. Peccato anche che la qualità del comparto tecnico sia altalenante: a volte i modelli di personaggi sono naturali ed espressivi, altre sono fin troppo rigidi e quasi "impagliati". Le ambientazioni visitabili non sono molte, in compenso i quartieri di Varsavia esplorabili sono curati, caratterizzati da superfici convincenti e un ottimo sistema di illuminazione sia di giorno che di notte. La colonna sonora accompagna con eleganza ogni situazione, con poche ma gradevolissime sonorità. Lo studio di sviluppo è attualmente al lavoro su nuove patch, ma dobbiamo dirvi che nonostante durante la nostra prova si siano avvicendati vari fix e update, non è stato possibile scacciare alcuni bug (crash inaspettati del gioco, texture mancanti ecc.) e soprattutto rallentamenti sporadici, più evidenti durante il caricamentlo delle aree in cui siamo appena entrati. Lodevole, in compenso, è la presenza di un settaggio tecnico dedicato a Steam Deck, che adatta la resa grafica alla portatile Valve garantendo una buona fluidità, al costo di un abbassamento qualitativo dei modelli non troppo vistoso.

Scelte morali, incroci narrativi e karma

La durata della campagna si attesta sulle 30 ore, variabili in base a quanto tempo dedicherete agli incarichi secondari, all'esplorazione e alla raccolta di elementi collezionabili. L'avanzamento in The Thaumaturge è mutevole, cambia situazioni, reazioni dei personaggi e vicende in base alle scelte compiute nei costanti dialoghi a risposta multipla.

Le opzioni selezionabili sono distinte tra quelle obbligatorie per proseguire, quelle che approfondiscono lore o personaggi secondari, quelle legate a missioni secondarie e, infine, quelle che possiamo sbloccare, o perdere per sempre a seconda di come Wiktor si è comportato in precedenza. Anche i salutor che otteniamo ci consentono di fornire risposte aggiuntive e adeguate al "tipo" a cui appartengono. Ci sono infatti quattro principali tipologie di salutor, chiamate "dimensioni": deed, heart, mind e word, ciascuna caratterizzata da potenzialità differenti.



Parlando dei dialoghi a scelta multipla e lasciando per dopo i combattimenti (in cui le dimensioni sono egualmente importanti) i salutor heart, per esempio, sono di solito quelli che garantiscono le risposte più "morbide" e accomodanti, al contrario di quelli "mind" che hanno le opzioni più "fredde", ragionate e calcolatrici. Wiktor, inoltre, deve fare i conti con il suo "flaw" personale, quello che ha attratto a lui il salutor di nome Upyr. Si tratta del peccato di orgoglio (pride), che se sfruttato garantisce scappatoie più rapide a situazioni e dialoghi complessi, ma non va "nutrito" senza riflettere. A storia avanzata è però possibile equipaggiare altri "flaw" diversi dall'orgoglio, e aprire così ulteriori percorsi di dialogo.

L'orgoglio porta Wiktor a rispondere con sarcasmo o addirittura crudeltà e scegliere spesso questa via significa alimentare il suo peccato e rendere il protagonista sempre più detestabile agli occhi degli interlocutori, al punto che le chiacchierate basate sul pride sfociano quasi sempre in un combattimento. Attenti però: certe opzioni nei dialoghi si sbloccano, o al contrario ci sono precluse, a seconda di quanto "pride" abbiamo accumulato. Anche le risposte o le soluzioni basate sulle quattro dimensioni dei salutor possono essere selezionate solo quando abbiamo potenziato abbastanza la creatura corrispondente, avanzando in un apposito skill tree.



Lo studio di sviluppo ha lavorato con grande cura per differenziare il tono delle risposte, le cinematiche che ne derivano e le variazioni che imprimono nell'avanzamento. Così, le diramazioni che si separano a ogni incrocio sono destinate spesso a riunirsi in una trama divisa in tre atti che raggiunge, ovviamente, epiloghi differenti basati sulle nostre scelte. Ci sono tante strade diverse, ma non ci si perde mai: segno che la storia è ben tracciata, sa quali limiti non vuole far superare al giocatore e dove vuole arrivare con ciascuno dei finali. Per di più, la differenziazione tra ending è forse l'effetto minore legato alla diramazione delle scelte di dialogo, in quanto non è "dove" si arriva che importa davvero, ma "come".

In base alla nostra reputazione, non c'è da stupirsi se certi personaggi dovessero decidere di non aiutarci più o addirittura iniziassero osteggiarci apertamente, impedendoci le vie della redenzione e andando a delineare condotte più o meno "positive": un vero e proprio "karma" del protagonista. Ci ha divertito sia fare "i cattivi" che interpretare "i buoni", con tutte le possibili sfumature nel mezzo e anche se dopo un tot di risposte alcuni bivi vi potrebbero essere preclusi, c'è sempre un po' margine di manovra per recuperare un rapporto o uno scambio di opinioni andato male.

Combattimenti a suon di "Personae"

Avrete capito quanto siano importanti i salutor per il gioco di Fool's Theory, tanto per la narrativa quanto per il gameplay. Anche per questo le creature mistiche ci hanno ricordato da vicino le evocazioni della serie Persona. Sono ben differenziate anche in battaglia, quando Wiktor le sfrutta per sferrare attacchi magici e curarsi, ottenere buff e distribuire nerf o status alterati. A dire la verità non ci sono molti salutor diversi, solo 8, ma offrono comunque una discreta flessibilità strategica.

Tanto si possono usare solo quattro salutor contemporaneamente in combattimento, uno alla volta, appartenenti rispettivamente a una delle quattro dimensioni deed, heart, mind, word. Le abilità di ciascun essere sono ovviamente corrispondenti al suo tipo: un salutor heart non avrà poteri offensivi elevati, mentre Bukavac, come gli altri della dimensione deed, è uno specialista dell'effetto di stato alterato "terrore": una sorta di avvelenamento che toglie HP ai nemici afflitti un po' alla volta. Si possono infliggere e ricevere molti altri status, o rimuoverli con una skill se necessario, così da evitare una morte ingloriosa.



Parlando di turni, non sono alternati fra nemici e alleati, bensì ogni personaggio si muove prima o dopo basandosi sulla lentezza dell'attacco che ha scelto: di solito più va piano e più fa male. Anche i salutor seguono questa regola, ma oltre ai colpi base possiedono una sorta di mossa finale utilizzabile solo dopo che si è spezzata la volontà degli oppositori con specifiche sequenze di colpi. I nemici ci attaccano in gruppi da 2-3, mentre Wiktor è sempre solo, al massimo saltuariamente affiancato da un NPC. In compenso, i suoi colpi e quelli delle creature che possiede sono distinti: se ne può sferrare uno con il taumaturgo e uno con un salutor a scelta in ogni turno. In definitiva, gli scontri in The Thaumaturge non sono mai troppo macchinosi o difficili e basta potenziare il proprio setup per avanzare agilmente anche alle difficoltà più elevate.

Per arrivare ai titoli di coda senza troppi game over è sufficiente far progredire costantemente tutti i salutor nello skill tree dedicato, lo stesso che contiene sia i poteri da usare durante i dialoghi e l'esplorazione, che nuovi attacchi da sbloccare e miglioramenti alle statistiche di Wiktor. Ci sarebbe piaciuto avere più salutor diversi a disposizione, per sperimentare qualche altra mossa e assistere a un maggior numero di animazioni dedicate agli attacchi delle creature magiche. Infatti, se da un lato il comparto tecnico in lotta non sorprende a causa di una scarsa varietà di avversari a schermo (sempre i soliti soldati o umani identici armati di spade, coltelli o armi da fuoco) i mostri evocati da Wiktor hanno dalla loro un arsenale di cinematiche notevole, tutte divertenti da guardare e ben girate.



Un'ultima critica va però mossa proprio alle battaglie contro i salutor che stiamo cercando di "catturare", vere e proprie Boss fight mancate. Sono molto meno pirotecniche di quanto ci saremmo aspettati perché non si affrontano le creature direttamente, bensì i soliti umani di sempre ricoperti da uno strano bagliore verdognolo, che rappresenta "il controllo mentale" esercitato dal salutor selvatico in questione.