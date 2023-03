Theatrhythm Final Bar Line Recensione: che musica, quella di Final Fantasy

Il nome di indieszero potrà anche essere poco conosciuto, ma negli anni lo studio nipponico fondato nel lontano 1997 ha apposto la propria firma a rhythm game piuttosto noti e apprezzati, come appunto i Theatrhythm di Final Fantasy e Dragon Quest, o il recente Kingdom Hearts: Melody of Memory (per maggiori informazioni sullo spin-off musicale vi suggeriamo di fiondarvi sulla nostra recensione di Kingdom Hearts: Melody of Memory).



Avendo creato una formula ludica tanto semplice quanto divertente, era solo una questione di tempo perché i ragazzi di indieszero tornassero a focalizzarsi su Final Fantasy e le altre proprietà intellettuali di Square Enix. Come spiegato nel nostro speciale su Theatrhythm Final Bar Line, l'ultima fatica dello studio è una vera e propria lettera d'amore indirizzata agli appassionati del colosso giapponese, nonché uno dei migliori rhythm game sulla piazza, soprattutto dal punto di vista contenutistico.

Missioni a tempo di musica

Diversamente da quanto accadeva nell'originale Theatrhythm Final Fantasy per Nintendo 3DS o nel già menzionato spin-off musicale di Kingdom Hearts, Final Bar Line non dispone di una vera e propria componente narrativa, ciononostante nella modalità principale - che prende il nome di "Missioni di Serie" - è possibile rivivere a grandi linee le vicende raccontate dai singoli titoli della saga.

Suddivise in 29 serie, che appunto includono i primi quindici capitoli numerati di Final Fantasy e una nutrita selezione di spin-off, sequel e l'immancabile rifacimento della settima fantasia finale, le 385 tracce proposte dal pacchetto base sono ambientate negli stage più iconici del franchise e ognuna di esse prevede che il giocatore schieri in campo un party di quattro personaggi che lottino a ritmo di musica. In base alle performance dell'utente, il cui compito è chiaramente quello di premere i tasti col giusto tempismo o inclinare gli stick analogici nelle direzioni indicate, i combattenti in prima linea si fanno strada in mezzo ai nemici, arrivando ad affrontare persino degli autentici boss come il Vigilante Scorpio di Final Fantasy VII o il terribile Orphan di Final Fantasy XIII. Avendo Theatrhythm Final Bar Line ereditato la spiccata componente ruolistica che caratterizzava anche i precedenti episodi, gli oltre 100 protagonisti tratti dai vari capitoli principali e secondari del brand sono suddivisi in classi (Fisico, Difesa, Magia, Guarigione e Cacciatore) e, accumulando punti esperienza, non solo questi salgono di livello e vedono progressivamente migliorati i loro parametri di base, ma addirittura possono apprendere nuove abilità fisiche o magiche che incrementano i danni inflitti ai nemici.



Se per completare una traccia è sufficiente eseguire correttamente la maggior parte degli input a tempo di musica, come del resto avviene in qualsiasi rhythm game, la composizione del party e i talenti equipaggiati dal giocatore incrementano invece le chance di sbloccare i collazionabili e portare a termine le missioni opzionali.

Ogni singolo stage propone del resto una sorta di sfida da superare per portare a casa le CollectaCard raffiguranti mostri e personaggi della serie, Invocazioni rare da aggiungere al party e tutta una serie di elementi con cui decorare la propria ProfiCard da sfoggiare in modalità online. La natura degli incarichi e la loro difficoltà varia però di brano in brano, tant'è che se alcuni chiedono di eseguire la traccia eliminando cinque nemici o semplicemente di colpire i loro punti deboli un certo numero di volte, altri ancora ruotano attorno all'abbattimento dei boss: un'impresa non sempre facile, in quanto per giungere al cospetto del nemico finale di ciascuna traccia occorre avere a propria disposizione un party adeguatamente preparato, e possibilmente in possesso di abilità e incantesimi in grado di sfruttare le debolezze elementali degli avversari incontrabili durante l'esecuzione del brano.

Pertanto, se nelle missioni legate alla lotta coi mostri è consigliabile servirsi di guerrieri appartenenti alle classi Fisico, Magia o Cacciatore (come ad esempio Cloud, Vincent o Yuffie), vi sono situazioni in cui i Guaritori possono risultare assai preziosi, come nelle missioni in cui l'utente deve giungere all'ultima nota conservando una certa percentuale di punti salute. Va infatti precisato che, nell'angolo in basso a destra dello schermo, è presente una barra che simboleggia gli HP del giocatore, i quali diminuiscono ad ogni errore compiuto o dopo aver saltato una nota. Proprio per questo motivo, Theatrhythm Final Bar Line incoraggia a rigiocare più volte gli stage, magari con un party diverso, al fine di accumulare punti esperienza con cui migliorare la squadra, ottenere punteggi sempre migliori e allungare le mani sugli ambiti collezionabili a tema Final Fantasy.



Accessibilità e modalità secondarie

Ludicamente parlando, la principale differenza fra Theatrhythm Final Bar Line e i suoi predecessori va ricercata nei comandi: laddove i titoli per Nintendo 3DS sfruttavano i comodissimi comandi touch, la decisione di Square Enix di pubblicare il nuovo episodio su Nintendo Switch e PlayStation 4 ha spinto il team di indieszero a puntare esclusivamente sulla classica e funzionale combo composta da tasti e stick analogici.

Un trigger in particolare, che su Nintendo 3DS richiedeva l'utilizzo dello stilo, ha risentito di questa scelta e di tanto in tanto fatica a rilevare correttamente gli input (specie nelle melodie più movimentate e ai livelli di difficoltà più elevati), ma proprio per questa ragione lo sviluppatore ha implementato a questo giro diversi stili di gioco. Oltre a quello che classico e allo di coppia, che consente ad un massimo di due giocatori di cooperare in locale impugnando un controller ciascuno, vi è pure uno stile semplificato che permette di "colpire" le note utilizzando un unico tasto. L'attivazione dello stile semplificato elimina del tutto la necessità di muovere le levette analogiche in presenza degli slide trigger, che di norma chiederebbero di "seguire" la scia tracciata sullo schermo dalle note, consentendo di focalizzarsi unicamente sul ritmo e sulla pressione del tasti. È una soluzione che va incontro agli utenti un tantino scoordinati, offrendo a chiunque non abbia familiarità col genere del rhythm game la possibilità di godere al massimo dell'esperienza ludica di Theatrhythm Final Bar Line, apprezzare le straordinarie colonne sonore che hanno sempre sorretto la saga di Final Fantasy e quindi partecipare alla celebrazione del suo 35° anniversario.



Seguendo le orme dei vecchi Theatrhythm, Final Bar Line è stato munito anche di qualche modalità secondaria piuttosto interessante. Oltre alle "Tappe musicali", dove è possibile rigiocare tutti i brani sbloccati in precedenza, e al Museo, che conserva i collezionabili raccolti e permette di consultare i propri record personali, la nuova proposta di Square Enix e indieszero vanta una curiosa modalità online chiamata Multi-battaglia in cui quattro giocatori possono letteralmente sfidarsi a suon di note.

Avvalendosi delle cosiddette "raffiche", ossia dei modificatori di icone da lanciare ai rivali per complicare loro la vita, il compito degli utenti è quello di azzerare i punti vita degli avversari per conseguire la vittoria e conquistare nuove CollectaCard. Giacché a fine traccia ogni partecipante ottiene comunque un premio e a conti fatti non si arriva ad alcun Game Over, le battaglie multiplayer di Theatrhythm Final Bar Line non possono essere considerate delle sfide competitive, ciononostante abbiamo gradito non poco l'inclusione di questa simpaticissima alternativa alla tradizionale modalità single player.



Sporadiche note stonate

Nella sua semplicità, Theatrhythm Final Bar Line è un titolo appassionante e traboccante di contenuti, ma non esattamente privo di difetti. Se la presenza di ben 385 brani giocabili assicura una longevità sorprendente, abbiamo qualche riserva sui prezzi proibitivi dei DLC e soprattutto sulla decisione di inserire melodie di straordinaria importanza simbolica come le indimenticabili "Eyes on Me" di Final Fantasy VIII o "Zanarkand" di Final Fantasy X tra i contenuti esclusivi della Digital Deluxe Edition. Una scelta a nostro avviso infelice, che ancora una volta penalizza quella fetta di utenti che prediligono il supporto fisico al digital delivery.



Benché lo stile chibi della serie Theatrhythm continui a conservare il proprio fascino, a distanza di dieci anni dall'esordio del capostipite sarebbe stato più che legittimo aspettarsi qualche passo in avanti sul lato estetico. Al contrario, gli sviluppatori hanno riutilizzato i medesimi sprite bidimensionali già impiegati nel Theatrhythm originale e nel suo sequel, aumentando soltanto la risoluzione dei fondali. Come risultato, dal punto di vista grafico il colorato e seppur gradevole Final Bar Line non si discosta granché dai propri predecessori.



Passando infine alle prestazioni, abbiamo notato che, rispetto alla controparte per PlayStation 4, la versione per Nintendo Switch - quella che abbiamo posto sul banco di prova - presta il fianco a cali di frame rate con maggiore frequenza, ma nel complesso questi non intaccano l'esperienza offerta dal rhythm game, che con tutta probabilità trova nella portabilità un valore aggiunto. Forte di un'incredibile enciclopedia musicale, Theatrhythm Final Bar Line è del resto il compagno di viaggio perfetto, anche perché la sua formula ludica si presta molto bene a partite brevi e magari volte a riempire i ritagli di tempo tra un impegno e l'altro. Peccato soltanto per il mancato supporto al touch screen, che siamo convinti avrebbe impreziosito la modalità handheld.