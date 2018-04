Thrones of Britannia: la recensione del nuovo strategico della serie Total War

Le epoche di sangue, tumulti e divisioni sono il terreno fertile dove ogni Total War di stampo storico prende vita. Il subbuglio è insomma una caratteristica che non può mancare nella serie strategica firmata Creative Assembly, ed è il punto di partenza da cui si dirama un numero cospicuo di strade differenti, spesso, in onore del divertimento, in netto contrasto con il reale andamento della Storia.

Thrones of Britannia non fa eccezione, ed anzi s'insinua proprio in un periodo colmo di guerre sanguinose e scontri tra diverse culture: la Gran Bretagna del 878 d.C è infatti teatro di una divisione profonda ed incolmabile, se non con la forza bruta. Sono gli anni in cui la terra d'Albione viene colonizzata da flotte d'invasione vichinghe provenienti dalla Scandinavia, dove l'instabilità ha spinto alcuni regnanti a cogliere l'occasione di ripristinare la gloria di antichi imperi.

Il Wessex di Alfredo il Grande mantiene grande potere nel sud della Britannia, dominando i focosi istinti dei regni gallesi ad ovest e frenando la sete di vendetta di quelli vichinghi a nord, rancorosi per la sconfitta nella battaglia di Ethandun e per la morte del re Ragnar. In Irlanda le coste sono controllate dai norreni, che hanno stabilito una base a Dublino e resistono all'espansionismo dei vicini gaelici; nel nord gli scozzesi intendono ripristinare il Regno di Alba, ma sono stretti in una morsa: sopra di loro i razziatori vichinghi premono sui confini, mentre poco sotto i piccoli stati inglesi gli lanciano occhiatacce torve. Con qualche innocente licenza poetica, quindi, il team di sviluppo ha riprodotto una mappa multicolore e dilaniata da innumerevoli scontri. Una terra senza riposo che necessita di un regnante forte e carismatico, che sappia imporsi con la violenza e la sottomissione, ma anche con furbizia ed intelletto.

Re di Britannia

Sbaglieremmo a definire "tradizionale" Total War: Thrones of Britannia? Se si considera che i suoi predecessori hanno abbracciato un'inedita derivazione fantasy, potrebbe sembrare il modo corretto per introdurre il nuovo nascituro di mamma Creative Assembly. Invece no: non sarebbe del tutto esatto. Questo nuovo capitolo della serie si fa, a nostro modo di vedere, portatore di un'innovazione strutturale che potrebbe abbracciare l'intero brand. La novità scorre però sottotraccia, quasi invisibile per i meno veterani: è piuttosto distante dalla mini-rivoluzione partita con i due Warhammer. Ma, se si considera lo stato d'immobilismo dei titoli storici, non può che essere accolta con favore.

Come di consueto i primi passi di un Total War sono molto guidati e, nel caso di questo capitolo, ci fanno capire immediatamente le diversità rispetto all'eredità classica. Gli sviluppatori hanno operato una decisa opera di potatura, modificando, un po' per necessità tematiche e un po' a seguito della "mareggiata" scatenata dai Warhammer, alcuni aspetti più complessi, comprimendone invece altri in strutture più compatte ed immediate. La prima cosa che salta all'occhio è l'eliminazione degli Agenti, quelle unità speciali dotate di particolari abilità che potevano essere d'aiuto nel sabotaggio, nello spionaggio o come supporto in combattimento quando inserite nei ranghi dell'esercito. La loro mancanza ha da un lato limitato il ventaglio di possibilità, ma dall'altro ha semplificato la gestione della mappa di gioco in presenza di un gran numero d'insediamenti e personaggi. Per di più, molti dei bonus garantiti dagli Agenti sono stati comunque mantenuti, ma introdotti sotto forma di seguaci da assegnare all'aumento di livello di ogni lord. Tutti gli altri cambiamenti hanno indebolito un pochettino le fasi iniziali di gioco, a favore di un funzionamento migliore dei momenti più avanzati e di quelli finali. Prima di potervene parlare più nel dettaglio, in ogni caso, è bene indicare sommariamente la suddivisione in "fasi" che caratterizza ogni episodio di Total War. Proviamo a dividere ogni campagna in tre parti: una iniziale, una intermedia ed una conclusiva. Quella iniziale è sempre la più gradevole: si impara a conoscere la fazione, si combattono le prime battaglie, si sperimenta e si assiste ad un tangibile senso di "ampliamento" - non solo territoriale - del proprio regno.

Cenni storiciVerso la fine dell'ottavo e per tutto il nono secolo, i vichinghi intrapresero delle spedizioni militari in Inghilterra, inizialmente sotto forma di feroci razzie ad alcuni monasteri sulle coste. Dopo l'Inghilterra toccò all'Irlanda: lì, però, le popolazioni provenienti da Danimarca e Norvegia cominciarono a svernare, insediandosi stabilmente. Nell'800 i nordici ottennero diversi territori anche in Inghilterra, creando progressivamente un dominio sempre più vasto. A quei tempi la Britannia e l'Irlanda erano fortemente divise sia culturalmente che politicamente, per questo i vichinghi non trovarono troppe resistenze nella loro opera di conquista: venne quindi instaurato il Danelaw, così chiamato perché amministrato con la legge danese. Fu Alfredo il Grande, sovrano del Wessex, ad infliggere una dura battuta d'arresto all'espansione vichinga nella battaglia di Ethandun (la moderna Edington), combattuta nel 878 dopo Cristo. A seguito della vittoria, Alfredo strinse un accordo con il Danelaw, salvando di fatto l'indipendenza dell'ultimo regno anglosassone.

La fase primaria (e questo dipende anche e soprattutto dal livello di difficoltà scelto) è quella in cui l'aggressività dei nemici è di solito più limitata e dove difficilmente si corre il rischio di combattere contro grandi potenze. Poi si passa a quella intermedia: il consolidamento dei territori e le ricchezze ottenute permettono l'arruolamento di più eserciti, le problematiche nella gestione dell'ordine pubblico cominciano a svanire grazie alla costruzione di edifici e alla ricerca di tecnologie; la facilità nel controllare la stabilità dell'impero si incrina però con lo scoppio di guerre di confine praticamente inevitabili. In questo momento gli script si fanno un po' più invasivi, e fazioni con cui eravamo in cattivi rapporti decidono solitamente di marciare verso i nostri insediamenti. La diplomazia mostra tutti i suoi limiti e le battaglie cominciano a divenire così numerose da richiedere l'utilizzo della simulazione. Se si riesce a gestire questa crisi, si apre poi la fase finale. Quest'ultima è sempre stata il tallone d'Achille d'ogni Total War, in quanto l'annichilimento di grosse potenze e la conseguente annessione delle loro terre, consente di guadagnare un potere incontrastato, contro cui gli avversari possono poco o niente. Alcune catene alla diplomazia impediscono (ed è piuttosto evidente) la sottomissione di altre fazioni senza l'uso della forza, che comunque può essere utilizzata per accaparrarsi qualsiasi possedimento. Il livello di sfida che si fa progressivamente più basso e l'incremento esponenziale del quantitativo di elementi da tenere sott'occhio trasforma spesso queste sequenze in un noioso festival del clic dal ritmo fin troppo piatto. È stato tentato più e più volte di creare nuove minacce per rivitalizzare le battute conclusive della campagna, senza tuttavia mai risolvere definitivamente la questione. Thrones of Britannia, dal canto suo, ha deciso di sfruttare delle caratteristiche dei suoi cugini fantasy: l'end game ci chiederà infatti di difenderci da enormi flotte d'invasione vichinghe, che dovranno essere affrontate con prudenza. La "soluzione" non è del tutto funzionante, dato che questo grosso quanto prevedibile innalzamento della curva di difficoltà è troppo in contrasto con l'avanzare placido delle fasi immediatamente precedenti.

Quello che il nuovo capitolo fa decisamente meglio è alleggerire il peso di molte dinamiche che, da un punto in poi della partita, divenivano un'appendice con la quale bisognava però fare i conti. Gli insediamenti più piccoli, ad esempio, possono essere gestiti con più semplicità: ognuno di essi è infatti caratterizzato da una propria economia che non è modificabile, in linea, ovviamente, con le caratteristiche del luogo. Nei pressi delle coste ci sono villaggi di pescatori; nei terreni più fertili ci si può imbattere in piccoli centri in cui abitano degli agricoltori; vicino ai giacimenti più ricchi troviamo invece delle miniere. Per di più queste piccole cittadine non dispongono di guarnigioni e possono essere conquistate semplicemente posizionando le forze sopra di esse. Questo significa meno scontri durante le operazioni d'espansione (si combatteranno solo gli assedi nelle capitali di una provincia), ma anche annessioni "gratuite" operate da esigui manipoli d'infiltrazione. Velocizzare i meccanismi di conquista ci è sembrata una buona idea per limitare guerre infinite e statiche, ed inoltre ben si sposa con il clima della Britannia del nono secolo. Peraltro i ritmi più sostenuti sono favoriti anche da un nuovo modo di reclutare le unità, non più dipendente dalla catena di edifici militari eretti nelle capitali (ora utili solo per potenziare le guarnigioni e a fornire altri bonus, come l'ordine pubblico). Il gruppo dei soldati appena addestrato, tuttavia, appare con solo il 25% della forza totale, ma può essere rinvigorito con una sosta prolungata nei territori alleati o in uno degli insediamenti sotto il nostro controllo.

Non si avrà più, insomma, l'impressione di governare invincibili schieramenti di maestri del combattimento, piuttosto ci troveremo al comando di armate eterogenee composte da contadini ed artigiani affiliati tra il popolo. Ciò non vuol dire che non esistano versioni "élite" delle truppe disponibili di base ad ogni fazione: ci viene infatti concesso di migliorare i nostri combattenti attraverso la ricerca di tecnologie (sbloccate addestrando soldati o costruendo speciali edifici) e spesso le nuove versioni di un'unità potranno sostituire quelle vecchie (come accadeva in Rome II).

Il mantenimento dell'esercito richiede oro e cibo: quest'ultima risorsa, in particolare, è molto importante per preservare l'ordine pubblico su un buon livello, ma anche per fornire alle truppe delle scorte - ricaricabili comunque attraverso la razzia e sostando sulle zone alleate - utili a spedizioni molto lunghe, spesso via mare. Gli spostamenti a bordo di barche non sono poi così comuni in Thrones of Britannia: la mappa, dopotutto, non è molto vasta e non sempre è conveniente percorrere la via dei flutti piuttosto che mantenere i piedi sul terreno. Non c'è però più divisione tra forze navali e quelle di terra, questo significa che un esercito viene automaticamente convertito in flotta quando solca l'oceano, anche se è evidente che gli sviluppatori non abbiano voluto incentivare gli scontri sul mare, poiché tutte le culture tranne una subiscono dei malus negli spostamenti marittimi, ed inoltre è completamente assente qualsiasi potenziamento alle navi.

Il peso della diplomazia

Tra gli obblighi degli aspiranti Re di Britannia c'è anche quello della diplomazia e della politica: sebbene sotto il profilo burocratico i Total War siano da sempre un po' carenti, non è mai possibile sottrarsi agli impegni amministrativi, soprattutto in un titolo storico. La gestione della corte e dell'albero genealogico è l'aspetto che probabilmente ci prenderà più tempo, in quanto ci sarà chiesto continuamente di assegnare dei governatori alle province appena conquistate, di distribuire le tenute tra la nobiltà ed evitare che la lealtà dei nostri stretti collaboratori scenda sotto il livello di guardia. Trascurare questi fattori significa vedersela continuamente con voltagabbana o eserciti ribelli, e perdere l'appoggio di figure essenziali nel quadro politico. Ovviamente ci sono vari modi per assicurarsi l'amicizia della corte: corruzione, torture, matrimoni d'interesse o addirittura, quando la situazione lo richiede, omicidi su commissione. Ogni scelta avrà conseguenze sulla breve e sulla lunga distanza: un nobile convinto con la forza ad appoggiarci potrebbe ordire, qualche turno più in là, una congiura; la donna data in sposa ad un generale potrebbe rivelarsi fedifraga, spingendo così il marito a non servire più la causa del suo signore. Molti degli eventi di crisi saranno notificati con il sistema dei "dilemmi", delle schermate con lo scopo di informarci su un accadimento e proporre, in alcuni casi, delle possibili scelte. È questo il modo con cui Thrones of Britannia comunica i principali snodi narrativi, sebbene questi siano molto blandi e non abbiano intenzione di forzare l'atteggiamento del giocatore. La novità è che ora verremo informati sui fatti salienti che hanno luogo in terre lontane dalla nostra (invasioni vichinghe, annessioni, ribellioni) per darci la possibilità di agire sfruttando una particolare condizione favorevole. Ma oltre a fornirci uno spunto per agire, le notifiche ci garantiranno un costante rapporto sulle condizioni del nostro regno e ci avviseranno in caso di 'invasioni o dello scoppio d'insurrezioni popolari (ora l'ordine pubblico non è più influenzato da fattori come l'igiene o le differenze religiose).

Il combattimento nel nono secoloA causa della mancanza di testimonianze scritte affidabili, non è ben chiaro come si svolgessero i combattimenti con spada e scudo molto comuni nell'epoca vichinga. Gran parte delle rappresentazioni sono frutto della fantasia di cineasti: esistono però degli appassionati che stanno tentando di ricostruirli nella maniera più accurata possibile. Quello che ormai è quasi certo è che lo scudo era un'arma di difesa contro i dardi e i giavellotti e uno strumento di supporto negli scontri corpo a corpo. Al contrario di come si crede, lo scudo non era utilizzato tanto per assorbire i fendenti, quanto per aprire, con dei precisi movimenti, la guardia dell'avversario per poi infilzarlo con la spada. Bisogna immaginarsi il combattimento medievale come uno studio lento ed attento, in cui la cosa che conta davvero è la sopravvivenza. Le azioni coreografiche non venivano, di norma, mai perseguite. Ad esempio nessuno si sarebbe sognato di rompere lo scudo nemico con un'ascia: il rischio che l'arma si sarebbe incastrata nel legno era infatti altissimo, e un uomo disarmato era praticamente morto.

Sul fronte della diplomazia non si vedono troppi miglioramenti. L'impressione è sempre la solita: ci sono poche possibilità disponibili - tra l'altro è stata rimossa l'opzione per gli accordi commerciali, visto che questi avverranno in maniera autonoma - e quelle che si hanno sono limitate da alcuni evidenti script che, in una certa maniera, guidano l'incedere della campagna. Come negli altri Total War, ogni fazione è caratterizzata da alcune idiosincrasie (per lo più culturali) e favoritismi, ai quali si sovrappongono le caratteristiche tipiche dei vari regnanti. C'è chi è volubile, chi è più propenso ad accettare la proposta in cambio di denaro: in Thrones of Britannia, tuttavia, i leader della fazione combattono in prima persona - scortati da un'unità di veterani - e possono anche essere uccisi definitivamente. Ci è capitato che il successore di un regnante particolarmente restio ad accogliere le nostre condizioni abbia accettato di buon grado le nostre proposte, o viceversa. Ecco quindi che l'attacco mirato ad un personaggio in particolare può essere il modo per sbloccare dei vincoli diplomatici.

Che la diplomazia sia uno degli elementi meno soddisfacenti di di tutti i Total War, e quindi anche di Thrones of Britannia, non è un segreto. E infatti nessuna condizione di vittoria per le campagne ha un'impronta più "pacifica": c'è il trionfo di dominazione, che si consegue con la conquista di città e province, quello di fama, ottenibile raggiungendo un alto livello di notorietà con tutta la fazione (si accumulerà con successi militari, tecnologie, ecc.), e una vittoria del regno, pensata per evidenziare le caratteristiche di ognuna cultura, e quindi l'unica che varia tra una fazione e l'altra.

Completate tutte le richieste di una qualsiasi delle condizioni di vittoria si sbloccherà, come già detto, un evento end game in cui si dovranno difendere i territori da un'imponente forza d'invasione vichinga. Purtroppo le "storyline" non sono abbastanza differenziate tra loro, e c'è il forte rischio di ricadere in un'imperante monotonia. Peraltro nei panni di una delle popolazioni vichinghe ci saremmo aspettati un end game differente, e invece, come con gli altri, ci siamo trovati sempre a difendere i confini dai nostri fratelli scandinavi.

Ci è mancata insomma quella cura nella differenziazione presente in Total War: Warhammer: nonostante tutte le modifiche operate per adattarsi al contesto storico e per rendere l'esperienza più compatta e divertente, quindi, Thrones of Britannia rimane incatenato ai problemi del passato. Lo snellimento di alcune meccanicità inutilmente complesse, persino la nuova progressione più ritmata, per quanto gradita, non restituisce l'agognata sensazione di nuovo che invece i due capitoli fantasy sono stati in grado di donare. È normale che tutti i limiti imposti dalla storia e da un'eredità celebre frenino gran parte dei moti di rinnovamento, soprattutto quelli più "iconoclasti", ma almeno il nuovo gioco di Creative Assembly ha dimostrato di poter abbracciare differenze anche sostanziali rispetto agli altri capitoli.

Con spada e scudo

Spostando lo sguardo da un quadro più generale ad uno più particolare, si possono apprezzare meglio tutti i meriti di Thrones of Britannia. La differenziazione nelle caratteristiche delle varie fazioni, sebbene mai troppo incisiva negli ultimi capitoli storici, è del resto il vero motore che spinge i giocatori a curiosare e sperimentare. Sono dieci le popolazioni che è possibile giocare, divise in cinque blocchi culturali. La prima a capitarci sotto gli occhi è il Wessex di Alfredo il Grande, un regno inglese molto semplice da gestire ed ideale per iniziare una nuova partita.

Le terre del Wessex si estendono a sud della Gran Bretagna, e comprendono dei vassalli inglesi ad est ed alcuni gallesi ad ovest. La presenza di questi regni subordinati è molto comoda, poiché fungono da cuscinetto alle diverse incursioni vichinghe che si incontrano nel corso della campagna. Fedeli al loro lignaggio, le genti di Alfredo vogliono vedere la nascita di un grande impero anglosassone e la sottomissione dei vichinghi insediatisi sulle coste orientali. I regni di Mercia (anche questa una fazione giocabile) e Wessex dispongono di buona fanteria corazzata e di ottima cavalleria, ma possono reclutare truppe solo entro un certo limite (il numero di "Fyrd" segnalato in alto nell'interfaccia) che salirà con la conquista di nuove terre. Ad ovest dei regni inglesi c'è la fazione gallese di Gwynedd, comandata da re Aranaut: il suo obiettivo e di riunificare il Galles sotto un'unica bandiera, e può farlo in parziale sicurezza, visto che i razziatori vichinghi sembrano ignorare quel lembo di terra. Tuttavia le inimicizie con la Mercia ad est e l'aggressività di alcuni piccoli domini gallesi, rendono l'impresa piuttosto difficoltosa. Il secondo regno del Galles giocabile è situato invece al nord, circondato dai vichinghi, dai gaelici e dagli inglesi.

I gallesi sono forti soprattutto nello schierare fanteria a distanza - i loro arcieri con arco lungo sono formidabili - ed hanno una barra dell'eroismo che può garantire bonus davvero succosi. L'attuale Scozia è invece il territorio di partenza di Circenn, un reame gaelico impegnato nella ricerca della pietra del destino e nella ricostruzione del Regno di Alba. Circenn può annettere fazioni culturalmente simili, schierare potenti balestrieri o costruire edifici sotterranei in grado di donare l'immunità al freddo (che normalmente logora la salute degli uomini). Mide è il secondo regno gaelico giocabile, ma si situa nel centro dell'Irlanda, pressato dalla minaccia vichinga ad est. Sembra che Re Flann sia un uomo senza scrupoli, ma convinto a scacciare la minaccia nordica grazie ad ottimi spadaccini e giavellottisti. Il Grande esercito vichingo si suddivide in Northumbria, sotto il comando di Guthfrid, e Anglia Orientale, governata invece da re Guthrum. Entrambi hanno messo gli occhi sulla Mercia e sul Wessex e sono intenzionati conquistarle con le loro armate che includono soldati vichinghi - tra cui i Berserkr - ed inglesi. Entrambe le fazioni miscelano la cultura norrena con quella anglosassone, ed è quindi importante trovare un equilibrio tra gli appetiti delle due parti della popolazione. Le fazioni vichinghe più tradizionali sono Dublino, situata sulle coste ad est dell'Irlanda, e le Isole del Sud, con un dominio che si estende nell'estremo nord della Gran Bretagna. Entrambe le popolazioni dispongono di formidabili marinai e di una grande varietà di combattenti.

Sul campo di battaglia ognuna di queste popolazioni ha un differente funzionamento: chi, come i vichinghi, è favorito da una carica a testa bassa; chi invece preferisce dardeggiare le formazioni nemiche, come i gallesi. Insomma, non ci saranno le enormi differenze di roster e di meccaniche sfoggiate da Warhammer, ma come al solito possiamo aspettarci un buon livello di profondità tattica. Chiaramente l'assenza di magie ed abilità dei lord ha portato alla reintroduzione di una serie di elementi che erano mancati ad alcuni fan storici del franchise. Le formazioni fanno il loro ritorno, e ce ne sono alcune pensate per favorire l'utilizzo dello scudo, che nell'epoca in cui è ambientato Thrones of Britannia ha rivestito particolare importanza. Ma oltre alle novità sparse qua e là, farà sicuramente piacere a tutti sapere che il gusto classico delle battaglie campali non è andato perduto, ed anzi è stato migliorato da qualche revisione dell'IA nemica che, pur comportandosi spesso in maniera incomprensibile, agisce più coerentemente.

Falsi miti sui vichinghiIl fatto che i vichinghi non ci abbiano lasciato praticamente nessuna testimonianza scritta ha generato false credenze sul loro conto. Molte di queste provengono dai racconti di cronisti medievali che ne hanno raccontato le razzie sulle coste d'Europa, altre, soprattutto le rappresentazioni visive, sono invece il frutto di alcuni artisti romantici. Di conseguenza l'immaginario pop ha ereditato un'immagine "fantastica" delle popolazioni del nord, che non corrisponde affatto a quella reale. I vichinghi non indossavano elmi con le corna in battaglia. L'armamentario medievale era costruito in maniera molto pragmatica: tutto aveva un suo scopo e l'estetica era subordinata all'utilità. Gli elmi con le corna erano in uso soltanto durante sacrifici e festività, ma non avrebbero avuto senso durante gli scontri per problemi di praticità. I vichinghi non erano guerrieri sanguinari. È vero che questa credenza è quella che si è insinuata più in profondità nella cultura popolare, ma è il frutto di descrizioni poco accurate. Sebbene gli uomini della Scandinavia abbiano effettivamente razziato città e massacrato migliaia di persone, la loro furia distruttiva era consona a quella di un'epoca dove le violenze erano innumerevoli. In realtà i vichinghi erano per lo più un popolo di contadini, che imbracciò le armi - probabilmente - per la progressiva infertilità delle terre o per la sovrappopolazione. I vichinghi non erano dei giganti. Alcuni studi hanno dimostrato che l'altezza media si attestava tra i 168 e 176 centimetri. La loro statura era per lo più identica a quella degli anglosassoni, ma decisamente superiore a quella delle popolazioni mediterranee. I vichinghi non erano sporchi e rozzi. Nonostante in molti li immaginino immersi nella lordura e con una barba ispida, erano noti per una particolare cura per la pulizia. Avevano infatti un giorno della settimana (il sabato) che destinavano alla loro igiene. Inoltre sono stati trovati dagli archeologi utensili come pettini e pinzette, che utilizzavano per rimuovere i peli superflui.

Se è in inferiorità numerica, mantiene la posizione ed aspetta che siamo noi a muoverci per primi e a far stancare le nostre truppe. Se dispone di cavalleria, non la condanna spedendola sui nostri lancieri, ma prova a portarla sul retro dello schieramento per colpire la fanteria a distanza. Durante l'assedio di una città fortificata, però, spreca malamente il vantaggio della superiorità numerica consentendo al difensore di vincere, anche se si trovava in disperate condizioni di partenza. Gli assedi, tra l'altro, sono molto più simili a quelli di Attila o Rome 2, ma ci sono apparsi lievemente più dinamici. Bocciatura totale, invece, per le orribili battaglie navali, che si traducono in un guazzabuglio incomprensibile di imbarcazioni che cozzano costantemente l'una contro l'altra.

Mettendo da parte la cruda tecnica alla base degli scontri in tempo reale, rimane tutta la dimensione estetica e scenografica, un aspetto assolutamente essenziale nella resa globale delle tenzoni in Total War: Thrones of Britannia: oltre a sfoggiare la solita cura capillare per i dettagli, mette sul piatto un numero molto generoso di mappe, soprattutto quelle per gli assedi. Se ne trovano di diverso tipo: alcune con mura romane (diroccate) e l'assetto da castrum, mentre altre sviluppate su più livelli e quindi più semplici da difendere. Tornano poi le battaglie nei piccoli insediamenti e nei pressi dei guadi, in cui i giocatori possono sfruttare con ancor più efficacia la conformazione del terreno per avere la meglio sui contendenti. Nonostante il motore sia una versione aggiornata di quello usato per Attila, il colpo d'occhio è ancora buonissimo, in particolar modo nella resa eccezionale delle formazioni in movimento. Ogni soldato è animato singolarmente e dispone di un modello unico: ciò vuol dire che in uno schieramento di guerrieri possiamo trovare soldati con diverse calzature, elmi o abiti di differente colore.

La cura si estende poi oltre il campo di battaglia. La mappa di gioco muta infatti in continuazione: viene coperta di neve l'inverno, brilla di colori accesi la primavera. Utilizzando lo zoom si riescono a vedere anche dettagli particolarmente intriganti, come i resti del Vallo d'Adriano, le scogliere nel sud dell'Inghilterra e tutte le differenze tra i vari insediamenti (che si modificano in base alle strutture erette). Anche l'interfaccia di gioco è stata rivista e resa più leggibile, con le icone degli eventi che ora compaiono nella parte alta dello schermo e non ci danno fastidio quando vogliamo passare un turno. I menù e i filmati narrativi, inoltre, sono tutti stati creati con uno stile che ben si adatta al periodo storico. Stesso discorso per l'eccezionale colonna sonora, in cui si ascoltano corni, arpe celtiche, cori e cornamuse.