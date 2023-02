Tomb Raider Reloaded Recensione: il ritorno di Lara Croft su smartphone

Mentre cresce l'attesa per la prossima interazione della serie con protagonista Lara Croft, l'IP continua a colonizzare il mondo mobile con un nuovo free to play che prova a coniugare alcune delle tendenze più popolari del mercato videoludico. Ci stiamo riferendo al colorato Tomb Raider Reloaded, l'ultima fatica del team Emerald City Games, da tempo impegnato su prodotti indirizzati agli smartphone e ai tablet. In attesa del debutto dell'app sui principali store digitali, la software house ci ha permesso di provare in anteprima la medesima versione dell'avventura che potrà essere giocata da tutti il 14 febbraio 2023: siamo finalmente pronti a parlarvene.

Archeologia roguelite

Tomb Raider Reloaded è il terzo gioco mobile dedicato alla bella archeologa pubblicato negli ultimi anni e, come si può facilmente immaginare, propone una struttura completamente diversa rispetto all'interessante Lara Croft GO e a Lara Croft Relic Run, una sorta di reskin del noto endless runner che qualche tempo fa ha monopolizzato il mercato portatile.

Il gioco in questione è infatti un top-down shooter caratterizzato da un sistema di controllo semplice e da meccaniche tipiche dei roguelite. Ciascuno dei nove stage attualmente disponibili è composto da una consistente quantità di stanze (si va da un minimo di 25 ad un massimo di 50) che contengono solo in parte elementi generati proceduralmente: l'obiettivo è quello di attraversare tutte le sale e superare le sfide proposte, accumulando una serie di potenziamenti la cui validità è relativa esclusivamente alla partita in corso e che quindi verranno rimossi alla morte o al completamento dello stage.



Ciò che abbiamo trovato sorprendente è la facilità con cui si può giocare Tomb Raider Reloader, visto che gli sviluppatori hanno optato per un sistema di controllo che si rifà per certi aspetti al ben noto Vampire Survivors: la protagonista attacca autonomamente gli avversari quando è ferma, lasciando all'utente il solo compito di gestirne il movimento attraverso uno stick virtuale.

Il titolo Emerald City Games quindi si può affrontare senza problemi anche in mobilità, poiché qualsiasi azione si può compiere con l'uso di un solo dito. Dopotutto, gli spostamenti della protagonista sono gli aspetti più importanti del gameplay, poiché sono essenziali per poter schivare gli attacchi in arrivo o per risolvere tutte quelle stanze che non ruotano attorno al combattimento. In alcune situazioni occorre destreggiarsi fra trappole e altri pericoli che avanzano in direzione della giovane archeologa, che si ritrova a dover correre il più velocemente possibile verso l'uscita dell'arena. In altri momenti, invece, vengono proposti piccoli enigmi basati sullo spostamento di oggetti o sulla pressione di pedane che, purtroppo, sono talmente semplici da risultare poco stimolanti. Al netto della mancanza di profondità nel gameplay, l'esperienza di gioco è abbastanza divertente da rendere Tomb Raider Reloaded un buon passatempo per intrattenersi nei tempi morti o per fare una veloce partita prima di andare a dormire (è possibile interrompere le run e riprenderle in qualsiasi momento).



Pur essendo un prodotto pensato per un pubblico più ampio, non mancano nemmeno le citazioni ai classici della serie, visto che le animazioni durante il passaggio tra una stanza e l'altra riprendono le leggendarie movenze della protagonista, senza contare la possibilità di incontrare l'irreprensibile maggiordomo, pronto a fornirci un piccolo power-up in cambio della visione di uno spot pubblicitario (sistema che permette di accedere anche a una resurrezione gratis e a un pezzo d'equipaggiamento al giorno).

Le citazioni ai vecchi Tomb Raider si possono trovare anche fra i nemici, visto che uno dei boss principali è un gigantesco T-Rex, ma non c'è molto altro da scovare per chi è fan storico della serie, col bestiario composto da creature di fantasia che spesso e volentieri hanno poco a che vedere con Lara Croft, almeno per quello che riguarda gli episodi principali.

Loot box e progressione

Tomb Raider Reloaded è pur sempre un free to play e ciò lo si nota analizzando tutto ciò che va oltre i momenti di gioco vero e proprio. Abbiamo definito roguelite il titolo proprio per via della presenza di una schermata dedicata all'equipaggiamento, i cui elementi influiscono in maniera incisiva sui parametri vitali e offensivi della protagonista e rappresentano l'unico reale modo per poter affrontare le sfide di livello più alto.

Sebbene vi siano nove stage nel gioco, già tra il terzo e il quarto si incontra il classico ‘muro' che impedisce di andare oltre e che richiede ore e ore trascorse a potenziare l'avventuriera per permetterle di superare quei pericoli. Nel nostro caso, abbiamo giocato la versione "vanilla" del titolo e non ci è stato fornito alcun tipo di vantaggio: questo ci ha permesso di valutare con maggiore attenzione alcuni elementi legati alla progressione. A meno che non vogliate sperperare centinaia o migliaia di euro in loot box, con la speranza di ottenere subito equipaggiamento epico o leggendario, dovrete accontentarvi dei rari drop che si possono ottenere previo il replay dei livelli già sbloccati e il completamento di sfide o attività a tempo limitato. Da questo punto di vista, Tomb Raider Reloaded non è un prodotto particolarmente generoso e, a differenza di produzioni simili, serve maggiore dedizione per ampliare l'arsenale della protagonista. Il team di sviluppo ha deciso ad esempio di non introdurre un pity nell'acquisto delle loot box standard: questo implica che non vi è nessun oggetto raro garantito dopo un determinato numero di acquisti e, con un po' di sfortuna, potreste spendere migliaia di gemme viola - la valuta premium - senza mai ottenere un elemento realmente valido.



Fortunatamente, però, esiste la possibilità di fondere oggetti della medesima rarità al fine di crearne uno più potente. Con questo sistema, con un po' di pazienza si riesce ad avere un equipaggiamento più pregiato.

Questo costituisce uno dei tanti elementi che gli sviluppatori hanno creato ispirandosi in maniera nemmeno troppo velata a Survivor.io, il noto clone di Vampire Survivors (ecco la nostra recensione di Vampire Survivors per smartphone) che ancora oggi occupa le posizioni più alte in classifica dei prodotti più popolari su Google Play Store e App Store. Purtroppo, però, da Survivor.io non sono stati ereditati quegli automatismi che hanno fatto la fortuna di molti titoli mobile e che avrebbero giovato non poco a Tomb Raider Reloaded.

Ci stiamo riferendo all'impossibilità di utilizzare i biglietti, l'equivalente dell'energia per avviare le missioni, per completare in maniera automatica i livelli già portati a termine in passato e ottenere ricompense facili. Si tratta di un sistema presente in quasi tutti i free to play moderni per cellulari e la cui assenza nel titolo Emerald City Games si avverte. Tale carenza emerge soprattutto in fase di potenziamento dei pezzi d'equipaggiamento, poiché vi è uno scompenso importante fra le monete d'oro ottenute da missioni/sfide e i manuali, altra risorsa fondamentale per migliorare le caratteristiche dell'arsenale che però viene distribuita con il contagocce a coloro che non ricorrono agli acquisti in-app.

Uno stile grafico azzeccato, ma non perfetto

Sul fronte tecnico, Tomb Raider Reloaded fa centro grazie al suo stile grafico stilizzato che, unito all'impiego di modelli e fondali dai colori accesi, risulta sempre gradevole da vedere e mai stancante, nemmeno dopo una lunga sessione di gioco. Al netto di un aspetto visivo piacevole, si sente la mancanza di originalità e carattere, soprattutto per quel che riguarda il bestiario: se non consideriamo qualche boss più ispirato, infatti, la quasi totalità degli avversari è così generica da poter essere accostata a qualsiasi altra produzione con elementi fantasy in assenza di Lara Croft a schermo.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'interfaccia, priva di particolari guizzi stilistici e affetta da alcune problematiche che rendono difficoltosa la gestione dell'inventario. La pulizia visiva sui dispositivi di ultima generazione però ha un costo: Tomb Raider Reloaded non dispone di alcun tipo di opzione per modificare il dettaglio grafico (gira quindi al meglio delle proprie possibilità) e ciò si ripercuote sul consumo della batteria.