Torchlight Infinite Recensione: lanciata la sfida a Diablo Immortal

Nell'ultimo periodo sono sempre di più le aziende che guardano con interesse al mercato mobile e che decidono di realizzare capitoli di serie di successo compatibili sia con gli smartphone che con altri dispositivi come il PC. Seguendo quasi alla lettera l'esempio di Activision Blizzard con Diablo Immortal (la recensione di Diablo Immortal è a portata di click), XD Entertainment ha scelto di sviluppare Torchlight Infinite, nuovo capitolo della popolare serie di action RPG.



Dopo un deludente terzo episodio per PC e console, l'IP è stata affidata ad un nuovo studio nel tentativo di colonizzare i sistemi mobile e al contempo anche il PC, visto che il gioco è approdato sia su iOS e Android che su Steam, con pieno supporto al cross-save. Terminata la lunga fase di Open Beta che ha tenuto compagnia ai giocatori per qualche mese, lo scorso maggio il free to play ha raggiunto la sua versione finale. Incuriositi da quello che è stato spesso definito il principale rivale di Diablo Immortal, abbiamo deciso di scaricarlo e di provarlo a fondo.

Una storia tutt'altro che memorabile

La componente narrativa è secondaria e funge esclusivamente da pretesto per fiondare il protagonista in mezzo ad orde di nemici da massacrare. La trama - scollegata dai precedenti capitoli - non è solo debole, ma fallisce nell'obiettivo di coinvolgere l'utente per via dell'assenza di comprimari carismatici, di dialoghi estremamente banali e di pochi filmati che non solo spezzano l'azione, ma non risultano neppure particolarmente gradevoli da vedere a causa di animazioni poco fluide. Tutto ruota intorno alla ricerca di alcuni preziosi frammenti, i quali spingeranno il nostro protagonista e la sua alleata Aria a compiere un lungo viaggio.

La lunga main quest è molto lineare e conduce il giocatore sempre in luoghi mai visti prima. Sulla carta, la varietà di ambientazioni è un pregio, ma il problema è che gli scenari sono poco suggestivi e il design dei nemici è piuttosto anonimo: tutto ciò si traduce in un'avventura parecchio monotona e in cui ci si annoia in fretta anche a causa della scarsa difficoltà. Le missioni della storia propongono un livello di sfida tarato verso il basso e quasi sempre ci si ritrova a tenere premuto il tasto per attaccare, alternandolo periodicamente a quello delle cure per evitare di morire.



A questo proposito, è bene specificare che nel nostro caso abbiamo prima completato la campagna e non ci siamo dedicati più di tanto alle missioni secondarie, il cui contributo in termini di loot ed esperienza avrebbe ulteriormente compromesso la difficoltà.

A differenza di tutti gli altri personaggi incontrati nel corso della storia, abbiamo trovato molto interessanti i protagonisti. Uno degli aspetti meglio realizzati di Torchlight Infinite è la presenza di numerose classi e sottoclassi ben caratterizzate per quello che concerne l'estetica - che non può essere alterata col loot ma solo con le skin a pagamento - e per ciò che riguarda i kit in dotazione a ciascuna di esse. Pur con qualche limite, gli sviluppatori hanno cercato di realizzare guerrieri quanto più distanti possibile dagli stereotipi degli action RPG e nella maggior parte dei casi ci sono riusciti anche con discreti risultati. Purtroppo solo una selezione di classi è disponibile in forma gratuita, ma è possibile senza troppi problemi mettere da parte le risorse per comprarne almeno una tra quelle a pagamento, che comunque non dispongono di bonus o altre caratteristiche che le pongono un gradino sopra le altre.

Combat system e progressione

Passando invece al combat system di Torchlight Infinite, dobbiamo sottolineare il buon lavoro svolto dal team di sviluppo. Il personaggio risponde bene agli input e permette senza troppi problemi di eseguire le varie mosse, anche se abbiamo individuato alcune imperfezioni quando non si gioca con mouse e tastiera. A differenza dell'ottima gestione di controller e touch screen vista in Diablo Immortal, qui alcune abilità che prevedono il posizionamento di oggetti sullo schermo o la direzione di un attacco risultano poco precise. Tali problemi scompaiono del tutto quando si usa un mouse, poiché in questo caso le skill seguono il puntatore e tutto procede senza intoppi.

Il reale problema della produzione XD Entertainment non è quindi il sistema di combattimento, che risulta gradevole ed immediato, bensì quello che gli ruota intorno. Per quanto gli sviluppatori sostengano che il sistema di costruzione delle build rappresenti uno dei principali punti di forza del gioco, abbiamo trovato tale meccanica parecchio contorta e scomoda. Sia chiaro, l'idea di poter avere un buon grado di personalizzazione nella scelta delle abilità e dei loro modificatori è davvero interessante sul piano teorico, ma per com'è stata implementata in Torchlight Infinite è impossibile inserirla fra i tratti positivi dell'esperienza. L'interfaccia rende complicato effettuare il cambio fra le skill e verificare che queste siano compatibili con le armi attualmente in uso, rendendo spesso e volentieri frustranti le fasi di elaborazione della build, soprattutto quando si sta giocando sul piccolo schermo di un cellulare.



Un'altra criticità riguarda i menu, che in un prodotto di questo tipo sono fondamentali sia per la gestione del bottino che per apportare le varie migliorie al personaggio. Per qualche strana ragione, gli sviluppatori non hanno dedicato sufficiente attenzione nella realizzazione della schermata dell'inventario, che risulta difficile da leggere e rende insidioso il confronto tra i vari pezzi d'equipaggiamento.

Le vette più alte di tortuosità vengono però raggiunte dalle pagine dedicate al potenziamento, sparse in ogni dove e in grado di generare confusione anche dopo ore ed ore trascorse nel gioco. Attenzione però, non stiamo parlando di complessità, ma di accessibilità: il titolo XD Entertainment si pone infatti come una via di mezzo fra la profondità di Path of Exile (brand che tra l'altro si prepara ad arrivare anche su mobile) e la semplicità di Diablo Immortal. È un vero peccato che Torchlight Infinite sia tanto caotico, anche perché la sensazione di progressione è costante e il team di sviluppo ha fatto un ottimo lavoro nel bilanciare la distribuzione di esperienza per far sì che il giocatore non porti mai a termine una sessione senza avere la percezione che il suo eroe abbia fatto almeno un piccolo passo in avanti.

Microtransazioni e Pactspirit

Paradossalmente, è di difficile navigazione persino il negozio di Torchlight Infinite, nel quale abbiamo sinceramente fatto fatica a comprendere quali fossero i modi migliori per spendere le risorse accumulate nel tempo.

A tal proposito, bisogna trattare il tema delle microtransazioni, che in questo caso si suddividono in tre categorie e solo una di queste è in grado di fornire un vantaggio a chi decide di spendere denaro reale. L'acquisto delle classi, ad esempio, permette di accedere a personaggi con set di abilità esclusive che, come accennato poco sopra, non costituiscono in alcun modo un bonus rispetto a chi utilizza uno degli eroi gratis. Del tutto innocue sono anche le skin e le varie animazioni, che si possono ottenere in alcuni casi tramite acquisto diretto e in altri via loot box, in banner a tempo limitato. La terza strada per spendere denaro è quella di fare un investimento nei Pactspirit, che corrispondono ai pet di Torchlight Infinite: malgrado la loro impossibilità di intervenire direttamente in battaglia, i mostri che ci seguono dispongono di una miriade di effetti passivi che aumentano salute, esperienza ottenuta e svariati altri parametri che vengono potenziati in maniera proporzionale alla rarità del pet. Pur essendo il gioco XD Entertainment privo di qualsivoglia componente cooperativa o competitiva (è interamente single player), è innegabile che chi investe denaro nelle loot box dei Pactspirit possa ottenere un vantaggio soprattutto nelle sfide endgame, caratterizzate da attività non così diverse rispetto alle missioni della campagna.



Al netto di una direzione artistica che non ci ha stupito per via di una generale mancanza di carattere, Torchlight Infinite si è invece rivelato discreto per ciò che riguarda il comparto tecnico. L'impiego di uno stile grafico stilizzato favorisce senza dubbio la fluidità, che abbiamo trovato perfetta anche su uno smartphone Android con qualche anno sulle spalle.

Parliamo ovviamente di un prodotto pensato per essere fruibile su una miriade di dispositivi e che, pur attivando tutte le possibili opzioni grafiche, non riesce a raggiungere vette qualitative superiori alla media delle produzioni mobile. Dobbiamo inoltre segnalare che, a differenza della Beta, la versione finale supporta il controller su tutte le piattaforme ed è possibile passare da un sistema di controllo all'altro in maniera fluida. L'ultimo appunto va invece fatto all'assenza del supporto all'italiano, un fattore che potrebbe rappresentare un ostacolo non tanto per godersi la storia ma per tutto ciò che concerne il sistema di creazione della build e della progressione del personaggio.