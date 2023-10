Total War Pharaoh Recensione: il gioco dei troni nell'antico Egitto

In Total War Pharaoh, nuova iterazione a sfondo storico della famosissima saga di RTS, la divisione bulgara di Creative Assembly è riuscita nell'impresa di creare un complesso sistema ad ingranaggi, in cui nuovi elementi di gioco riescono ad incastrarsi perfettamente con le meccaniche costitutive del DNA della serie.



Dopo aver macinato turni su turni, conquistando e fallendo più volte la scalata al trono più ambito dell'antico medio oriente, siamo pronti a parlarvi dell'ultimo arrivato in casa Total War: un titolo che, con nostro sommo piacere, ha saputo rapirci per decine di ore.

La storia regna sovrana

Ci troviamo nel XIII secolo a.C., nell'area geografica che si estende dalle catene montuose dell'Anatolia centrale fino alle vaste distese desertiche dell'attuale Sudan. In mezzo a tutto questo, troviamo alcune delle terre culturalmente più fertili e militarmente contese dell'antichità: il regno d'Egitto governato dal faraone Merneptah, e le aride regioni del Levante, a lungo minacciate dagli eserciti dell'ormai decadente regno ittita e dalle forze dell'anziano sovrano egizio che avanzano dal Nord Africa. La scelta del periodo storico non è casuale, perché un collasso civile e sociale è imminente.

Le reali cause sono difficili da individuare: guerre civili e invasioni da parte di popoli stranieri sono le più probabili, oltre che le due sfide che la campagna single player di Total War Pharaoh ci costringerà ad affrontare. Il protagonista della nostra scalata al potere, dovrà essere necessariamente essere uno dei leader dei tre gruppi culturali (Egizi, Ittiti e Cananei) con cui il titolo si presenta all'uscita: i quattro pretendenti al trono egizio (Ramses, Seti, Amenmesse o Tausret) compongono la squadra più nutrita, al contrario delle altre culture (con possibilità di scelta più limitate).



Sul versante ittita il regnante in carica Suppiluliuma, impegnato a ricompattare il proprio regno frammentato, e Kurunta l'usurpatore. Irsu e Bay sono invece i generali dissidenti della Cananea, delle vere e proprie mine vaganti con cui potremo più facilmente scombussolare le lotte intestine ai due regni agli antipodi della mappa. La profonda caratterizzazione di ciascun leader si riflette sui fronti di abilità belliche e diplomatiche.

Ciononostante, è lampante come il confronto con i recenti capitoli fantasy ambientati nell'universo Games Workshop, sia impari sotto il profilo dei contenuti: la mole di unità, personaggi e armi che una licenza come quella di Warhammer può fornire non ha eguali nel mondo dei wargame e agli occhi della fanbase la relativa povertà di fazioni giocabili di Total War Pharaoh potrebbe rappresentare una nota di demerito (qui la recensione di Total Warhammer 3). Tuttavia, questa scelta è perfettamente coerente con l'obiettivo del gioco, che si concentra sulle lotte per il potere e la difesa contro invasioni barbariche in un momento storico ben definito. Ogni meccanica ruota attorno ad una ristretta cerchia di personaggi, e impersonare fazioni capeggiate da personalità di scarso rilievo non avrebbe avuto molto senso. Malgrado le notevoli dimensioni della mappa, non aspettatevi poi uno scenario traboccante di dettagli ed eccezionalmente denso. Paesaggi fertili e collinari si alternano a immense piane desertiche, punteggiate solo da stazioni commerciali, forti o templi, che possiamo costruire all'interno di ogni provincia. Questi luoghi permettono ad ogni esercito di riposare senza subire ulteriore logoramento. Gli spostamenti sulla mappa non sono affatto semplici, e la distanza tra una regione e l'altra si è rivelata il principale ostacolo durante le nostre esplorazioni più ambiziose.



Mentre cercavamo di attraversare i deserti e conquistare terre straniere, abbiamo avuto la possibilità di ambire persino a un titolo regale che inizialmente non ci spettava. Come generali della corte egizia, più di una volta abbiamo cercato di contendere la corona ittita, e viceversa. Tuttavia, raramente siamo riusciti nell'impresa, a causa della debolezza dei nostri eserciti una volta giunti a destinazione. La piena libertà concessa al giocatore nell'ambizione da perseguire è lodevole.

Il team di sviluppo è riuscito a bilanciare abilmente il realismo dei necessari ostacoli che l'utente si ritrova ad affrontare durante il percorso che ha deciso di imboccare. Questo giudizio trova conferma nell'introduzione di un'enorme quantità di opzioni che consentono di modificare praticamente ogni parametro della campagna, permettendo ai giocatori di ridurre drasticamente o amplificare a dismisura la difficoltà della campagna.

Il gioco dei troni

Questo capitolo dedicato alla terra dei faraoni è indubbiamente uno dei più ricchi in fatto di meccaniche dell'intera saga: la corte reale è una di queste numerose aggiunte. Dopo i primi turni, accederemo alla corte egizia o ittita, dove sarà visibile la gerarchia che conduce fino al vertice. Potremo tramare in solitaria per ottenere il favore di un funzionario, mentre assumere una carica politica ci permetterà di ordire complotti contro gli altri dignitari per cercare di ridurne la legittimità, garantendoci al contempo poteri speciali che possono cambiare sostanzialmente la partita se usati con successo (ad esempio il Visir potrà assassinare qualunque personaggio di gioco, compreso il faraone o il grande re ittita).

Tutta la durata della campagna è scandita da un ciclo di sei turni, che rappresenta le stagioni e che termina con la festa di Shemsu Hor, quando si possono sfruttare abilità uniche e ogni intrigo di corte sviluppatosi nei turni precedenti trova la sua risoluzione. L'unica posizione che non potremo occupare attraverso losche macchinazioni è quella apicale, per cui dovremo prender parte apertamente ad una guerra civile. Tuttavia, diventare faraone o grande re è solo l'inizio, perché continueremo ad accumulare poteri reali come la possibilità di annettere pacificamente fazioni più deboli o la capacità di velocizzare la costruzione di edifici grazie ad un apporto maggiore di lavoro forzato. La strada per realizzare l'antica eredità selezionata - parliamo di percorsi che forniscono nuovi obiettivi e poteri lungo l'avanzamento - continuerà, sia essa legata al commercio, alla guerra o alla diplomazia, a seconda del grande sovrano del passato che sceglieremo di emulare (ne abbiamo parlato nella nostra prova di Total War Pharaoh). Creative Assembly Sofia ha sostanzialmente arricchito con ulteriori meccaniche l'ossatura della fase gestionale a turni, in modo da diversificarla.



Al di sopra di tutto questo, troviamo il sistema religioso: esplorando e conquistando città entreremo in contatto con numerose divinità egizie, cananee e ittite. Potremo venerarne fino a un massimo di tre, non necessariamente appartenenti allo stesso pantheon. Erigere templi nelle nostre province, e dedicarli al culto di un dio aumenterà il suo favore nei nostri riguardi (otterremo bonus alla produzione di risorse).

Un generale particolarmente devoto a una divinità inoltre sbloccherà specifici vantaggi. Esplorare la mappa di gioco ed entrare in contatto con più popoli aumenta anche i possibili partner commerciali: ci ha affascinato il sistema a risorse multiple utilizzato in Pharaoh poiché, nonostante la sua apparente semplicità, riesce a replicare con grande efficacia le dinamiche del baratto. Cibo, pietra, legname, bronzo e oro sono risorse molto ricercate, ma ogni fazione ha esigenze diverse in base al surplus generato dalle province sotto il loro controllo.



Come mai prima d'ora, dal commercio dipende la nostra sopravvivenza, ed è essenziale ottenere accordi vantaggiosi sfruttando le risorse in eccedenza con le fazioni che magari ne hanno un concreto bisogno. Più facile a dirsi che a farsi, dato che l'IA compie scelte abbastanza ragionate e non ci ha reso testimoni di evidenti scivoloni sul tavolo delle trattative. A complicare la situazione ci penseranno due sistemi che, almeno nelle fasi iniziali, operano in sordina, ossia i disastri naturali e le invasioni dal mare.

Lo stato di salute dell'Età del Bronzo è legato al numero degli insediamenti chiave in possesso delle fazioni originarie e dalle loro possibilità di prosperare. Se questi luoghi dovessero cadere uno dopo l'altro, il mondo precipiterebbe in una grave crisi, fino al collasso totale, uno stadio direttamente connesso all'aumento dei disastri naturali. Anche le invasioni sarebbero più frequenti e feroci, portando all'esaurimento delle opportunità di commercio e a una vera spirale apocalittica, i cui effetti negativi si sono dimostrati gestibili solo alle difficoltà più basse.

Sul campo di battaglia

Per mitigare gli effetti del crollo dei pilastri della civiltà, possiamo ricorrere alla ricerca tecnologica (per l'occasione ribattezzata in editti reali), oltre che ad un'oculata gestione delle strutture di produzione. Ammettiamo che avremmo preferito una maggiore personalizzazione sia per gli alberi tecnologici - che al momento sono uniformi per tutte le fazioni - sia per gli edifici, che mancano di un tocco distintivo su base culturale.

Su questi versanti non abbiamo ravvisato nemmeno novità degne di nota: come di consueto, ogni provincia è suddivisa tra i due ai quattro insediamenti, ognuno dei quali specializzato nella produzione di una risorsa naturale che darà accesso a strutture uniche. Inoltre, non siamo rimasti del tutto soddisfatti da alcuni aspetti delle battaglie in tempo reale. Per quanto realistica sia l'assenza degli scontri navali (i popoli del mare sono sempre stati affrontati sulla terraferma), abbiamo storto il naso quando le nostre forze navali e quelle nemiche sono state improvvisamente trasportate in una zona di terraferma sconosciuta per combattere. Inoltre i movimenti dei carri da guerra, che in questo capitolo prendono il posto della classica cavalleria, si sono rivelati spesso disordinati e malagevoli, al punto da creare dei veri e propri ingorghi sul campo di battaglia. Tuttavia, dobbiamo riconoscere i punti positivi di una fase RTS dimostratasi generalmente solida. A tal proposito, le condizioni meteorologiche e i terreni dinamici possono diventare potenti strumenti strategici per sconfiggere eserciti più numerosi.



L'incendio della vegetazione può creare ostacoli naturali o intrappolare le truppe nemiche, mentre improvvise tempeste di sabbia possono neutralizzare le unità avversarie. Non possiamo tralasciare di menzionare l'efficace sistema di personalizzazione dei generali, che possono equipaggiare le loro unità di guardia con armi uniche e beneficiare di abilità speciali basate sui titoli acquisiti accumulando punti abilità. Abbiamo inoltre apprezzato il dinamismo introdotto con la gestione delle armature: quando gli eserciti si scontrano, l'armatura delle truppe inizierà a degradarsi esponendole a maggiori danni.

Tuttavia la prolungata resistenza agli attacchi a distanza, ci ha permesso di condurre più spesso audaci assalti corpo a corpo, infrangendo il classico immobilismo delle prime fasi di ingaggio nelle battaglie. La nostra noncuranza nel lanciare assalti all'arma bianca è stata messa alla prova da un'IA avversaria che ha dimostrato una notevole aggressività, e anche nelle battaglie difensive, di solito caratterizzate da strategie più conservative, abbiamo notato con piacere una certa intraprendenza nel cercare di sfruttare qualsiasi vantaggio, circondando e tagliando le vie di fuga alle nostre truppe.



Sebbene riconosciamo che il gioco non porti innovazioni rivoluzionarie dal punto di vista tecnico, dobbiamo apprezzare il lavoro svolto dal talentuoso team di sviluppo, che è riuscito a ottenere risultati notevoli da un motore di gioco con più di un decennio di esperienza.

La qualità visiva del gioco è sorprendente, in particolare i dettagli dei modelli dei generali, che possono essere ammirati nelle schermate di personalizzazione e di avanzamento di livello. Anche durante le fasi più intense delle battaglie, il frame rate rimane costante, e la reattività nella fase gestionale ci ha fatto dimenticare la rigidità di alcune produzioni più datate. Infine, ci preme sottolineare la parziale traduzione del titolo in italiano, con testi adattati per tutte le interfacce di gioco e doppiaggio per le cutscene e le introduzioni alle campagne, ad eccezione delle voci dei personaggi in gioco.