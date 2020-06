Tour de France 2020 Recensione: stessa corsa altro giro

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

La stagione ciclistica, in questo 2020, non ha quasi visto competizioni, se escludiamo quelle (indoor e outdoor, come la Parigi-Nizza) precedenti alle misure restrittive di inizio anno. Le leggendarie Classiche del Nord non si sono disputate, così come il Giro d'Italia che si sarebbe dovuto concludere pochi giorni fa. Per lungo tempo gli organizzatori del Tour de France sono stati gli unici a non arrendersi, mantenendo ferme le date originali della Grand Boucle. Alla fine, però, anche loro hanno dovuto alzare bandiera bianca. Con un calendario nel caos, la stagione arride comunque ai francesi, che hanno ottenuto uno slittamento "minimo" per il Tour: da luglio a fine agosto. Nell'attesa possiamo accontentarci di sgambate all'aria aperta, rulli (con le mille app collegate, da Strava a Zwift) e dell'ennesimo titolo dedicato alla corsa transalpina, sviluppato come sempre da Cyanide.

Bestie da vittoria

Si sa, riuscire a rinnovare un prodotto che esce puntualmente una volta l'anno è un'impresa molto difficile: in pochi riescono a inserire feature e novità che possano davvero fare la differenza, e il più delle volte si parla di produzioni dal budget cospicuo. Qualche esempio? Le IP di EA, Konami, Activision. Date queste premesse, non potete far altro che trarre le vostre conclusioni e mettervi - per l'ennesimo anno - il cuore in pace: se siete già appassionati della serie, Le Tour de France 2020 non vi riserverà alcuna sorpresa, e questo perché la serie non ha mai temuto alcun rivale.

Come di consueto, anche quest'anno possiamo decidere di partire alla volta della Grand Boucle al seguito di una qualsiasi delle squadre invitate e affrontare le estenuanti tappe in terra di Francia, oppure possiamo partecipare a quelle che ormai possono essere definiti veri e propri monumenti del ciclismo internazionale: il Delfinato, la Parigi-Nizza, la leggendaria Parigi-Roubaix e i tracciati dei mondiali di Innsbruck, Londra, Bruxelles.



L'unica aggiunta di quest'anno, per ciò che concerne il parco corse, è un altro percorso tra i più conosciuti: la tratta Liegi-Bastogne-Liegi. Insomma, nulla di particolarmente memorabile, anche se compendiamo che per il team di sviluppo possa risultare difficile uscire più di tanto dal seminato, dato che Le Tour de France è un gioco su licenza: non sarebbe ovviamente possibile inserire molte altre corse, per una questione di diritti.

Come sapete, poi, Tour de France propone un'esperienza ludica basata su una biforcazione gestionale. Oltre alla macrogestione della corsa o della singola tappa, è possibile gestire il proprio corridore tenendo sempre presente i soliti parametri: la durata dello scatto, il ritmo da imprimere alla pedalata per non rischiare il tracollo, la traiettoria, la posizione sul sellino, l'esposizione all'aria e le scie.



Le meccaniche di gioco legate alla microgestione del corridore e alla macrogestione della corsa, insomma, rimangono essenzialmente le stesse.

Una piccola innovazione è stata apportata alle prove contro il tempo e riguarda essenzialmente la posizione del ciclista e la gestione dello sforzo: chi ha sperimentato nella vita reale le prove a cronometro sa bene quanto siano difficili e decisamente più tecniche rispetto alle gare normali.

In sella

Oltre alle modalità tradizionali come Tour de France, Pro Team e Pro Leader, torna anche una semplicissima modalità Versus multiplayer, che ci permette di battere i record di volata e discesa - per scolpire il nostro nome nelle classifiche online - o sfidare altri giocatori. Non possono mancare, poi, la modalità My Tour e l'Editor dei ciclisti, due feature che permettono di creare una corsa a tappe personalizzata scegliendo tra i diversi tracciati a disposizione, e modificare nome, ruolo e caratteristiche dei corridori.

Torna, ovviamente, anche la possibilità di creare "da zero" il proprio avatar, con la modalità Pro Leader. Come sapete, al contrario della modalità Pro Team dedicata alle squadre, quella "individuale" permette di creare e far crescere il proprio corridore lungo l'impervia scalata che conduce al successo internazionale.

Su, serve ancora uno sforzo!

Infine, per ciò che concerne il comparto tecnico, c'è ben poco da dire. Purtroppo l'opera di Cyanide - è il caso di dirlo - seguita a percorrere la propria strada. Stesso engine, stesse scelte stilistiche, stessa gestione della fisica. Insomma, quanto fatto negli anni precedenti viene semplicemente riproposto, con poche novità.

I tracciati son tutto fuorché memorabili, i tifosi a bordo strada sono sempre gli stessi e, soprattutto, presentano le medesime campionature audio che si ripetono di chilometro in chilometro, tappa dopo tappa. L'unica novità di rilievo è l'aggiunta di una nuova opzione per la telecamera. Il team di sviluppo ha implementato la modalità in prima persona. Ciò significa che, durante la gara, potrete immedesimarvi nel vostro ciclista - un po' come accade mentre fate i rulli con le app collegate - e vivere la corsa con una prospettiva diversa dal solito.