Tourist Trophy Isle of Man Ride on the Edge: nuova prova del racing di Big Ben

Sono passati pochissimi giorni dall'arrivo sugli scaffali del Supercross in salsa Milestone, e già ci siamo ritrovati a fare i conti con la versione giocabile di un altro potenziale peso massimo del motociclismo videoludico: TT Isle of Man: Ride on the Edge, un gradito ritorno tra le pericolosissime curve dello Snaefell Mountain Course. Dopo aver seguito il titolo da lontano, osservandone gli sviluppo fiduciosi e molto incuriositi, abbiamo finalmente avuto modo di entrare a contatto con il promettente simulativo, nato dalle mani dei transalpini di Kylotonn Games, da qualche anno saliti alla ribalta grazie a un'altra serie motoristica di spicco: WRC.

Benvenuti sull'Isola di Man

Quando si parla di moto digitali, non possiamo far a meno di pensare alla MotoGP o al mondiale Superbike. Del resto, chi non ha mai sentito parlare delle prodezze di Valentino Rossi, Loris Capirossi o Max Biaggi?

Quello che in pochi sanno, invece, è che queste due discipline ad altissima velocità sono davvero una bazzecola rispetto a quella, ben più mortale e folle, di cui vogliamo parlarvi oggi. Il Tourist Trophy, o più semplicemente TT, è universalmente riconosciuto come una delle corse motociclistiche più pericolose e complesse che un pilota possa affrontare. Un'interminabile sequenza di tortuose curve mozzafiato immerse in un contesto insidioso e completamente privo di protezioni, capace di porre fine, in poco meno di cento anni, alla vita di quasi duecento partecipanti (ben tre soltanto l'anno scorso). Stiamo parlando di una realtà estranea al mondo del motociclismo che conosciamo, allontanata dai riflettori a causa della sua natura eccessivamente pericolosa, e dal mondo videoludico per via della scarsa popolarità. Pur non avendo ancora avuto modo di accedere alla carriera e al multiplayer online, modalità delle quali sicuramente parleremo approfonditamente in sede di recensione, siamo riusciti ad affrontare a testa bassa tre delle dodici tappe che compongono i 61km dello Snaefell Mountain Course, affiancate da tre circuiti aggiuntivi ambientati nel Regno Unito. Il codice preview in nostro possesso ci ha inoltre consentito di gareggiare, sia in modalità TT che in semplici sfide contro altri pilori controllati dall'intelligenza artificiale, a bordo di due moto apparentanti alla categoria Superbike e due della Supersport.

Asfalto rovente

Pad alla mano, ci siamo trovati di fronte un gioco capace di farsi apprezzare a pieno da qualunque tipo di giocatore, dal professionista al meno avvezzo alla simulazione motoristica. Il risultato è indubbiamente un buon compromesso tra simulazione e accessibilità, sebbene l'obiettivo prioritario della produzione resti la ricerca di un modello di guida che sia il più autentico possibile, come già lasciava intendere il coinvolgimento nel progetto di una grandissimo campione della disciplina come John McGuinness.

Lo abbiamo percepito chiaramente non appena ci siamo avvicinati ai quattro bolidi a nostra disposizione, uno completamente diverso dall'altro e tutti egualmente difficili da domare. Non stiamo esagerando: le differenze tra un mezzo e l'altro sono incredibili, anche all'interno della stessa categoria. Cambiano infatti l'accelerazione, la maneggevolezza, lo spazio di frenata. Il modello di guida appare incredibilmente curato, tanto da far impallidire, ci duole dirlo, qualunque produzione Milestone degli ultimi anni. Il comportamento della moto in seguito a un'accelerata troppo brusca in uscita di curva è quasi impeccabile, mentre vedere finalmente delle imbarcate credibili e insidiose ci ha quasi fatto venire le lacrime agli occhi.

Una corsa così temuta e insidiosa come il Tourist Trophy, poi, non poteva mancare di una gestione delle collisioni di primo piano, vero e proprio fiore all'occhiello dell'opera dei francesi di Kylotonn Games. Basta sfiorare un muretto o affrontare con troppa decisione uno dei marciapiedi che delimitano le strade per dar vita a rocamboleschi capitomboli, spesso e volentieri accentuati dalla presenza di spettacolari cambi di inquadratura e scenografici effetti di distorsione. Ottimo, tra l'altro, persino il senso di velocità avvertito durante le gare, anch'esso davvero senza rivali. Abbiamo provato il gioco su PC con una configurazione di tutto rispetto, e i riscontri sono stati tutto sommato positivi. Pur non potendo vantare una cura generale dei dettagli così elevata da rivaleggiare con i migliori corsistici sul mercato, la cura maniacale riposta nella creazione di livree e piloti ha fatto sì che il risultato finale risultasse complessivamente di buon livello. Al netto di qualche - quasi impercettibile - rallentamento sporadico, ci siamo insomma trovati di fronte un titolo in buona forma, pronto a scendere in pista il prossimo 6 Marzo nel pieno delle forze.

Non è tutto oro quel che luccica

Sebbene abbiamo apprezzato moltissimo questo nostro primo contatto con il gioco, non possiamo negare di continuare a nutrire qualche dubbio su alcuni degli aspetti del progetto che non siamo riusciti ad approfondire all'interno di questo hands-on. Durante tutto il tempo trascorso in compagnia di TT Isle of Man: Ride on the Edge non abbiamo potuto far a meno di continuare a pensare, ad esempio, all'ampiezza della mole contenutistica.

Benché quella da noi provata fosse soltanto una versione incompleta, era davvero impossibile non notare quanto la natura stessa della competizione che il titolo cerca di riprodurre (che fondamentalmente ruota del tutto attorno ad una sola, lunghissima, pista) possa risultare parecchio limitante per il giocatore. Basteranno i circuiti aggiuntivi (ce n'erano tre soltanto nella versione da noi provata) a rendere sufficientemente vario il prodotto finale? Un'altra grande incognita è inoltre rappresentata dalla completa mancanza di personalizzazione delle moto. Non c'era nella versione di prova da noi testata, e non ci sarà neanche in quella finale.

Una scelta impostaci di proposito dal team di sviluppo stesso, volta a dare ancor più risalto al lavoro certosino con cui hanno riprodotto fedelmente i mezzi a nostra disposizione. Ogni veicolo ha un proprio assetto e una propria configurazione di gara, plasmata attentamente attorno allo stile e alle preferenze del pilota che la guida nella realtà. Se da una parte può sembrare una scelta sensata, dall'altra rischia di appiattire troppo l'offerta complessiva.