Tribes of Midgard Recensione: avventura vichinga in una terra inesplorata

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Presentato durante il Summer Game Fest, Tribes of Midgard - il titolo d'esordio dello studio canadese Norsfell - potrebbe aver colto fin da subito l'interesse degli appassionati di mitologia norrena. L'action GDR pubblicato da Gearbox Publishing è infatti un prodotto chiaramente ispirato alle storie fantastiche dell'età vichinga, e che intona - proprio con la minaccia del Ragnarök - la fatalità di un destino che dovremo scongiurare vestendo i panni dell'einherji prescelto - un formidabile guerriero ridestato dalla vita eterna nel Valhalla, a cui le sapienti Valchirie hanno incaricato di impedire l'imminente distruzione di Midgard.



In uno scenario vivacemente descritto da colorazioni sature e da uno stile di cel-shading ampiamente diffuso - ma ancora inusuale per le scorribande vichinghe - si erge come ultimo baluardo della speranza un villaggio nato dal seme dell'Yggdrasil, ossia l'Albero della Vita, ora preda delle oscure forze nemiche di Asgard, insorte per scatenare la battaglia che decreterà la fine del mondo e la sua conseguente rinascita.



Se l'incipit in pieno accordo con la tradizione nordica può far pensare a un tipo di esperienza già scritta nelle sue premesse, la proposta di Norsfell smentisce le aspettative già dopo le prime ore di gioco, rivelandosi un titolo poliedrico, nel quale convergono i segmenti di diversi generi ludici. Sebbene propenda infatti sul canone del gioco d'azione cooperativo con elementi ruolistici, appare lampante la contaminazione con aspetti più tipicamente survival, strategici e gestionali.

Due modi di vivere l'avventura

Una volta entrati nella dashboard della schermata iniziale avremo a disposizione due tipi di modalità: una è la Saga, abbastanza contenuta sul piano della longevità (circa due ore e mezza), nonché finalizzata allo scontro

decisivo con Fenrir (il boss di questa prima stagione, detta appunto "del Lupo"); l'altra è la Sopravvivenza, che invece strizza l'occhio al pubblico più hardcore, permettendo di focalizzarsi solo sul respingimento delle forze nemiche in una partita virtualmente infinita. Due prospettive che, in egual misura, riescono a evocare la progressione tipica dei roguelike, dal momento che a ogni game over il mondo di gioco verrà resettato e dunque generato proceduralmente all'avvio della partita successiva, lasciando al giocatore solamente la conoscenza acquisita riguardo alle meccaniche di base e i punti guadagnati per sbloccare equipaggiamenti da utilizzare nei prossimi tentativi.

Un obiettivo comune

Minimo comun denominatore delle due modalità di gioco è la natura cooperativa della produzione. In entrambi i casi, infatti, vista la mole di lavoro che impegnerà il nostro vichingo una volta approdato a Midgard, sarà difficile portare a termine l'impresa senza fare ricorso al matchmaking - il quale permette la cooperazione fino a un massimo di 10 giocatori - per condividere le sorti del mondo con altri volenterosi discesi dal Valhalla.

Un tipo di approccio che l'opera prima dello studio canadese incentiva a dovere con l'escamotage di un deposito comune per i materiali all'interno del villaggio, senza contare la possibilità di intervenire collettivamente - in maniera asincrona - alla costruzione di edifici, ponti per attraversare i corsi d'acqua, torri con gli arcieri e barricate.



Si apre così la strada a un percorso di crescita in linea con l'idea di tribù, al cui entusiasmo partecipativo si frappongono tuttavia frequenti fenomeni di stuttering (almeno su PlayStation 4) che rendono l'esperienza meno fluida di quanto si potesse sperare. Al netto degli intoppi tecnici, comunque, bisogna riconoscere che il concept di partenza si traduce in un prodotto ben bilanciato e accessibile, in grado di rendere necessaria l'azione di gruppo senza svilire quella in single player con un gameplay eccessivamente punitivo.

Midgard, terra inesplorata

Nonostante l'impianto di gioco imbastisca un sistema da tower defense quale punto nevralgico del game design, l'esplorazione non può assolutamente essere considerata un fattore secondario, anzi - tra un assedio e l'altro - sarà di fondamentale importanza recarsi al di fuori del villaggio per far luce sulle porzioni di mappa ancora nascoste e scoprire quali segreti e tesori si celano in esse, tra accampamenti nemici ricchi di loot, quest da completare, mini-boss ed eventi randomici a tempo limitato (come l'apparizione di straordinarie creature ancestrali).



Sotto questo punto di vista, l'operato di Norsfell può dirsi più che soddisfacente. Midgard si estende lungo 6 biomi ben distinti per ambientazione, caratteristiche climatiche, materiali e tipologia di nemici e sarà

nostro dovere considerare quale armatura e quali elisir portare in missione per sopravvivere alle condizioni spesso estreme di questi scenari, senza dimenticarci di fare ritorno all'insediamento prima del tramonto per salvaguardare il seme dell'Yggdrasil che custodiamo. La dimensione esplorativa assume quindi un ruolo centrale ai fini della progressione: intersecando i presupposti survival della produzione, riesce a trasmettere con inaspettata efficacia la sensazione di sfida, attraverso un gameplay poco più che ordinario nelle intuizioni, il cui andirivieni per la mappa risulta però sempre stimolante e di utilità pratica.

Combattere non basterà

I vichinghi, è risaputo, furono abili combattenti, brutali e temibili. Tuttavia, il team di sviluppo non sembra essersi concentrato più di tanto per restituire tale immagine in termini ludici. Il combat system si spiega, d'altronde, in pochi, semplici passi: per qualsiasi arma impugnata vi è soltanto un attacco di base e la possibilità di eseguirne uno speciale una volta riempita la barra del mana (che accumula punti ad ogni hit). Buono il feedback dei colpi, ma ancora troppo poco convincente per potersi definire uno degli aspetti vincenti del titolo.

Sono presenti, inoltre, sia la parata (a patto che si disponga di uno scudo), sia la schivata, ma entrambe faticano a trovare il giusto ruolo nell'economia degli scontri, che si risolvono perlopiù in un frenetico insistere sul tasto di attacco, non curandosi di evitare o incassare i colpi dei nemici. Il sistema di combattimento, dunque , non richiede chissà quale abilità o tecnica: non ci troviamo certo dinanzi a quel tipo di esperienza che risponde al canone "facile da giocare, difficile da padroneggiare".



Per quanto sia impreziosito dalla presenza di 8 classi sbloccabili - ciascuna con il suo skill tree e con le quali sarà possibile assumere lo stile di gioco più adatto a noi - il combat system resta inesorabilmente vittima delle animazioni troppo compassate, e sembra piuttosto voler dare priorità ad altre meccaniche, come ad esempio il crafting, che ha di fatto un'incidenza maggiore sull'esito degli scontri armati.

In Tribes of Midgard l'imperativo è fare incetta di risorse per garantire tanto la crescita del nostro guerriero quanto quella del villaggio che dovremo difendere dai giganti e altre creature mostruose. Armi e armature hanno diversi attributi elementali e un buon vichingo dovrà sapere quali usare in ogni circostanza, pena lo sconforto di affrontare un nemico i cui HP scenderanno ad una lentezza insostenibile. Anche in questo, infatti, la proposta di Norsfell riesce a garantire un bilanciamento più che discreto, ponendo la giusta enfasi sulla diversificazione dell'armamentario, per un compendio ragguardevole di spade, asce, archi e martelli.



Dove invece il crafting perde rilevanza è nella costruzione delle strutture. Il villaggio è già edificato e di fatto, al giocatore, resta la sola possibilità di espanderne gli apparati difensivi, senza potersi sbizzarrire in architetture più

complesse - un vanto che gli altri titoli afferenti il genere survival sfoggiano con nonchalance (come Don't Starve per esempio, ecco la nostra recensione di Don't Starve Mega Pack). D'altro canto, la produzione non spicca né per la colonna sonora, né tanto meno per la veste grafica. Nonostante l'Unreal Engine 4 provveda anche questa volta a confezionare un prodotto dall'apprezzabile design in stile cartoon, Tribes of Midgard soffre la mancanza di personalità, che si esprime tanto nell'anonimia della sua estetica, quanto nella ripetitività di alcune meccaniche, benché cerchi (e in parte riesca) a mescolare coerentemente diverse soluzioni ludiche.