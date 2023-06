Trinity Trigger Recensione: come i JRPG di una volta

Con uscite del calibro di Miasma Chronicles e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, senza dimenticare il lancio delle versioni old-gen di Hogwarts Legacy (a questo proposito, avete già letto il nostro speciale sulle performance di Hogwarts Legacy per PS4?), era forse inevitabile che alcuni prodotti in uscita a maggio 2023 passassero del tutto inosservati. È il caso di Trinity Trigger, action RPG sviluppato dallo studio nipponico Three Rings e che ha goduto del contribuito di artisti eccezionali come Yuki Nobuteru, Raita Kazama, Yura Kubota e Hiroki Kikuta. Attratti dai grandi nomi dietro la produzione, nelle ultime settimane abbiamo quindi recuperato il titolo già disponibile su PC, PS4, PS4 e Nintendo Switch, e vi proponiamo di seguito le nostre consolidate impressioni su Trinity Trigger.

Il destino dei prescelti

Ispirato ai JRPG di una volta, il canovaccio narrativo di Trinity Trigger è estremamente classico e racconta di una guerra che va avanti da eoni. Sin dai tempi antichi, infatti, i benevoli Dei dell'Ordine e le malvage Divinità del Caos si sono dati battaglia per la supremazia, rischiando nel mentre di distruggere il regno mortale. Giacché i loro scontri stavano devastando sempre più il continente di Trinitia, lasciando incastonate nel suolo delle enormi e potenti armi divine, in un'epoca ormai dimenticata gli esseri superiori decisero di porre fine al conflitto diretto, selezionando ciascuno dei rappresentanti tra i mortali affinché potessero continuare a combattere in loro nome.

Nato e cresciuto in un piccolo villaggio rurale, il protagonista Cyan è un ragazzo all'apparenza normale, che dopo aver perso i genitori quando era ancora molto giovane si è dovuto rimboccare le maniche per badare alla sorellina. Unitosi agli Scavenger, ossia gli individui che esplorano i diversi siti in cui riposano le troneggianti armi divine, il nostro eroe conduce insomma un'esistenza pacifica, almeno fino alla comparsa di Elise, una misteriosa fanciulla da cui apprende la verità circa lo strano marchio all'interno del suo occhio destro. Essendo stato scelto sin dalla nascita da una divinità, Cyan è destinato a diventarne il campione e portare avanti il longevo conflitto. Il ragazzo dall'animo nobile, tuttavia, deciderà di non arrendersi al fato che un essere supremo ha stabilito per lui, ma al contrario si metterà in viaggio con Elise e un altro eletto di nome Zantis per tentare di porre definitivamente fine alla guerra che perdura da millenni e salvare il suo mondo dai suoi orrori. Assieme ai loro "Trigger", creature apparentemente innocue e coccolose che però nascondono un grande potere, il trio attraverserà dunque tutto il continente per sottrarsi a un destino infausto e predeterminato.



Quello del prescelto dalle cui decisioni dipende il futuro del mondo intero è uno stereotipo abusatissimo che nel corso dei decenni ha portato alla creazione di centinaia di videogiochi, anime e manga sin troppo simili tra loro e che solo di rado sono stati capaci di proporre qualche risvolto inedito. Complice una sceneggiatura mai complessa e la scarsa propensione a scavare nei temi trattati, quella di Trinity Trigger è una storia banalotta e già vista, che nelle circa 20 ore richieste per giungere ai titoli di coda accompagna il giocatore con sviluppi tutto sommato prevedibili, senza mai riuscire a sorprendere davvero o comunque a distinguersi in alcun modo.

Al netto di personaggi ben caratterizzati, con cui abbiamo subito empatizzato, la narrazione non brilla nemmeno dal punto di vista strutturale, seguendo invece uno schema abbastanza lineare in cui si alternano l'esplorazione di piccoli centri abitati e vagabondaggi di dungeon culminanti in immancabili boss fight di fine livello. In compenso, bisogna riconoscere che la vicenda scorre veloce e senza incappare nei fastidiosi momenti morti che, tra una scoperta e l'altra, spesso affliggono i JRPG.

Funzionale ma non troppo

Se la trama di Trinity Trigger non brilla quindi per originalità o profondità, lo stesso non si può dire per il sistema di combattimento in tempo reale, che invece abbiamo trovato solido e appagante, ma non esente da difetti. Al pari di Ys (qui trovate la nostra recensione di Ys IX: Monstrum Nox) il giocatore controlla un solo personaggio alla volta, affidando la gestione dei compagni alla seppur scarsa intelligenza artificiale, riservandosi la possibilità di passare in qualsiasi momento da un alleato all'altro per cambiare strategia e godere dei loro diversificati pattern di attacco.

Quella dello switch è infatti una meccanica centrale nell'economia del gameplay di Trinity Trigger, giacché l'efficacia dei nostri attacchi è legata a una barra che si svuota dopo ogni attacco portato a segno e che al contrario si ricarica col passare coi secondi. Bersagliando senza sosta i nemici, il suddetto indicatore si consuma progressivamente, ma una volta svuotato i personaggi non sono costretti a interrompere l'offensiva, che tuttavia ne risente in termini di potenza. Assumere il controllo di un diverso combattente e lasciar riposare quello utilizzato in precedenza consente quindi di aggredire gli avversari senza veder scemare l'efficacia degli attacchi. Oltre a potersi destreggiare in rapidi assalti e schivate altrettanto fulminee, i tre membri del party dispongono inoltre di combo personalizzabili: un po' come accade nel recente Final Fantasy XVI e negli episodi della serie Tales of, è del resto l'utente a scegliere da un mazzo sempre più ampio quali mosse "equipaggiare" e potenziare a dismisura, allo scopo di renderle costantemente più forti e soprattutto ottenere dei moveset vicini al proprio stile di gioco.



È una trovata che da una parte premia e incentiva la sperimentazione, ma che dall'altra tende a semplificare eccessivamente un livello di sfida già tarato verso il basso. Oltre a essere privo dell'ormai consueto selettore della difficoltà, purtroppo Trinity Trigger ci è parso troppo semplice, in quanto i nemici - già affetti da un'intelligenza artificiale rinunciataria e inadeguata - sono penalizzati da una scarsa reattività e da movimenti assai più lenti di quelli dei nostri eroi.

Ad ogni modo, l'elemento più riuscito del pacchetto è senza dubbio rappresentato dai già menzionati Trigger, animaletti che possono tramutarsi in otto armi differenti. Dotate di caratteristiche distintive, non solo queste sono le chiavi per aprire sentieri precedentemente bloccati, ma garantiscono l'accesso a spettacolari attacchi speciali (utili perlopiù contro i boss) e tutta una serie di bonus che, tra le altre cose, permettono di rubare punti salute e curarsi dopo ogni bersaglio abbattuto. Altro aspetto interessante di Trinity Trigger va ricercato nella possibilità di affrontarlo quasi interamente in coop per un massimo di tre utenti.

Una volta ottenuto il terzo e ultimo componente del party, l'action RPG di FuRyu può essere infatti giocato in multiplayer locale assieme a due amici: una soluzione molto comoda che permette ai partecipanti di dividersi i compiti, ottimizzare la gestione della squadra e mettere in atto delle strategie anche complesse. Peccato soltanto che la coop abbassi ulteriormente un livello di sfida già esiguo e per nulla soddisfacente. Siamo convinti che un adeguato ribilanciamento dell'esperienza o comunque un selettore della difficoltà, che speriamo venga implementato nel corso dei prossimi mesi, valorizzerebbe non poco l'offerta di FuRyu e dello sviluppatore nipponico Three Rings.

Echi di un'era perduta

Passando infine all'impianto grafico, dobbiamo segnalare che la resa del prodotto ci è parsa tutt'altro che omogenea. Laddove le cutscene animate risultano piuttosto belle, anche grazie all'inconfondibile character design di Raita Kazama (Xenoblade Chronicles), i modelli poligonali in stile chibi e le ambientazioni sono ben lontani dagli standard qualitativi odierni e, come le armi disseminate per tutta Trinitia, sembrerebbero appunto un lascito appartenente un'epoca ormai lontana.

Proprio l'arretratezza grafica ci ha spinti a condurre i nostri test su Nintendo Switch, che almeno in portabilità riesce a nascondere in parte un comparto tecnico vecchio di almeno due generazioni. Ottima, invece, la colonna sonora composta dal maestro Hiroki Kikuta (Secret of Mana), che ancora una volta ci ha regalato un accompagnamento musicale sempre allineato ai toni assunti dalla narrazione e attento a sottolineare con decisione i momenti più cupi dell'intreccio.