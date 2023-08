Under The Waves Recensione: una storia coinvolgente e dal grande impatto

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Spotlight è un'etichetta di publishing a firma Quantic Dream (qui lo speciale sulla visita ai nuovi studi di Parigi di Quantic Dream), nata pochi mesi fa per proporre esperienze indie tanto di stampo narrativo quanto di altro genere.



I primi giochi Spotlight annunciati sono stati Lysfanga: The Time Shift Warrior, Dustrborn (qui l'anteprima di Dustborn) e Under the Waves, con l'opera di Parallel Studio ormai in dirittura d'arrivo su PlayStation. Ebbene, abbiamo finalmente vissuto quest'avventura sotto il livello del mare, incentrata sulla difficile esistenza di un uomo, e adesso siamo pronti a parlarvene.

Una vita nell'oceano

Ci sono tre tipi di uomini: i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. Con questa frase attribuita a Platone inizia Under the Waves, che sceglie un modo curioso per introdurre Stan, il suo protagonista. Con un concetto che è sempre stato affiancato al pirata, una personalità al di fuori della vita e della morte, Parallel Studio ci presenta il suo viandante subacqueo, sospeso in un limbo, con il suo scafandro e scorte d'ossigeno limitate.

Il mare che Stan si trova a esplorare è un non-luogo, una vasta distesa di azzurro sconfinato che si perde all'orizzonte. Catapultati in quell'elemento che tanto affascina e contestualmente riesce anche a spaventare, conosciamo Stan tramite una narrativa emergente (curioso da dire trovandoci sott'acqua) pensata per permetterci di far luce sul suo passato. Siamo dinanzi a un individuo che ha lasciato tutto, in cambio di una muta e di una radio, utile a mantenere i contatti con Tim, l'uomo dall'altro lato della trasmissione. Quest'ultimo gli tiene compagnia, lo fa sentire meno isolato, tra foche, alghe d'ogni genere e tubature. Nei quasi venti giorni che trascorreremo tra il Moon (un piccolo mezzo sottomarino che facilita gli spostamenti) e la nostra casa subacquea, utilizzando un computer o una macchina fotografica per passare il tempo, avremo modo di affrontare gli incubi e i dolori di Stan, che ha fatto una scelta di cui non era del tutto convinto. Under the Waves non vuole raccontare un lavoro, ma soffermarsi sulla vita e le sfaccettature del suo protagonista. La componente da walking simulator si affianca alla pregevole caratterizzazione di colui di cui vestiamo i panni, che alterna momenti di ironia diurna all'afflizione notturna.



Come in ogni esperienza narrativa di livello, i dialoghi sono scritti con grande attenzione in Under the Waves. A volte le battute finiscono per essere già sentite, soprattutto negli scambi tra Stan e Mercury, l'intelligenza artificiale che governa la base, ma il volto centrale del racconto riesce comunque ad affascinare.

Ci ha trasmesso, a tal proposito, delle sensazioni molto simili a quelle che abbiamo provato con il David di Beyond the Sea, episodio dell'ultima stagione di Black Mirror. Segnaliamo poi la possibilità di interagire con la maggior parte degli oggetti collocati intorno a noi, così da scatenare una reazione di Stan: dal WC alla doccia, passando per il medikit, fino alla macchina del caffè. In assenza di un multi-branching segnaliamo che l'avventura alla fine ci metterà dinanzi a una scelta da prendere, a compimento dell'intero percorso: il racconto però non offre alcun tipo di diramazioni durante il suo sviluppo.

Esplorazione e un leggero crafting

Sul fronte ludico, di giorno in Under the Waves dovremo interagire col mondo esterno e subacqueo, mentre di notte dovremo gestire le allucinazioni di Stan e i suoi incubi. In primis, saremo chiamati a terminare semplici compiti di controllo e supervisione dei fondali. Ci ritroveremo ad esempio a riparare perdite di petrolio, macchinari che non funzionano più in maniera adeguata o anche raccogliere alghe fondamentali per le nostre ricerche scientifiche.

In aggiunta, la possibilità di ottenere sin da subito metalli dai fondali ci consentirà non solo di ripulire l'ambiente marino, ma anche di impegnarci in una (semplice) componente di crafting. Al di là delle missioni che ci verranno affidate, e che potremo accettare attraverso un comodo menù, dovremo fare molta attenzione alla nostra quantità di ossigeno: nelle prime fasi ci basterà far scorta di bombole, ma quando queste finiranno dovremo passare per il crafting, così da produrcelo in autonomia tramite il riciclo della plastica. Ogni azione compiuta durante l'avventura richiederà il consumo di energia, soprattutto se deciderete di scandagliare i fondali nuotando e non con il supporto del Moon: accelerando, sfondando inferriate, inseguendo animali marini con l'intento di fotografarli (grazie, tra l'altro, a una molto comoda photo mode), finirete per dover sempre tenere d'occhio la vostra fonte primaria di energia. Gli incarichi talvolta richiederanno di risalire correnti o di trovare la zona danneggiata di una tubatura. Sappiate, ad ogni modo, che il vostro impegno in fondo al mare vi permetterà di far luce su dei misteri che non sono legati soltanto alla mente di Stan.

Gli strumenti del mestiere

Nelle nostre peregrinazioni subacquee potremo fare affidamento al nostro piccolo sottomarino, così da evitare il consumo di ossigeno e spostarci più velocemente. Munito di ampi fari, il mezzo sarà di grande aiuto per rintracciare collezionabili, pagine di manuali e quant'altro. Molto importante in queste fasi è anche l'impiego del sonar, che esamina l'intera zona circostante ed evidenzia gli elementi di interesse all'interno della mappa. All'inizio la quantità di punti da esaminare a schermo può essere disorientante, poi ci si abitua. Su quest'aspetto sarebbe stato gradevole un utilizzo più moderato e più chiaro dei segnali, così come poteva essere gestito meglio l'HUD, che in sede di tutorial ci è parso piuttosto invadente.

Vi tranquillizziamo subito, però: l'HUD può essere richiamato e richiuso a piacimento, così da potervi godere l'immensità dei fondali e avvertire la sensazione di disagio generata dalla solitudine di Stan, in un profondo blu che in realtà ospita creature marine talvolta in grado di causare problemi. Parallel Studio ha voluto massimizzare l'aspetto ansiogeno dell'esperienza, per aumentare quel desiderio di voler rientrare alla base, pur sapendo che il calar della notte e il materasso di Stan potrebbero condurlo in luoghi più oscuri dell'oceano.

L'immensità del blu

Sul fronte registico, Under the Waves ci offre la possibilità di cambiare inquadratura in diverse occasioni. Anche durante gli incubi di Stan potremo affidarci a una visuale alle spalle decisamente emozionante e in grado di aumentare l'immersione in questi frangenti non esattamente piacevoli (lo stesso accade quando pilotiamo il Moon).

La photo mode ci permetterà di andare a esplorare tutto ciò che ci circonda rimanendo fermi in un punto dell'oceano, in attesa che Tim ci affidi un nuovo incarico prioritario. In merito alla componente grafica, vi ritroverete in scenari dettagliati, con l'acqua, flora e fauna marina dal look convincente e indovinato. Attenzione, non stiamo parlando di una produzione alla ricerca del fotorealismo. Sebbene le animazioni siano figlie di un motion capture supportato da Quantic Dream, il nostro protagonista avrà un aspetto quasi caricaturale, pronto a fare smorfie di ogni tipo allo specchio. I movimenti compassati e pesanti rispecchieranno in maniera adeguata la condizione di un individuo che vive sott'acqua.



Non da sottovalutare il lavoro fatto in sede di sound design: Under the Waves alterna gli effetti sonori di radar e radio ai rumori ambientali che replicano i versi della fauna che abita i fondali (riusciamo a percepirne anche vicinanza e lontananza da Stan). Talvolta un po' legnose, le movenze del nostro uomo e delle sue pinne generano comunque degli spostamenti d'acqua convincenti grazie agli stivali zavorrati.