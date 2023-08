Unholy Recensione: un gioco horror che non fa paura. Assurdo vero?

Abbiamo completato Unholy, il titolo d'esordio dello studio polacco Duality Games, un horror action in prima persona che, beh, non ci ha mai spaventato davvero. Purtroppo questo è solo uno dei "peccati" commessi dal gioco, e forse nemmeno il più grave. Tutte le impressioni negative suscitate dalla demo si sono state infatti confermate dalla versione finale, quasi fossero i passaggi di una cupa profezia (come accennato nella prova di Unholy). Unholy è lento, poco impegnativo, datato nelle meccaniche, nella realizzazione tecnica e nella narrazione. Insomma, non è esattamente una buona partenza.

Il sottosopra est europeo di Unholy

Dorothea ha appena perso suo figlio Gabriel in uno strano incidente. La donna ha interrotto il rituale di una setta para-cattolica che l'ha irretita solo per rapire il suo bambino, necessario come sacrificio per i loschi scopi dei capi mascherati della congrega. Dall'altare del rito divampa così un incendio che brucia il corpo di Gabriel e tutto l'edificio, mentre Dorothea si salva.

Con lei sopravvive anche una strana vecchia, la classica "Baba Yaga", che le rivela l'esistenza di una realtà parallela dove Gabriel è ancora vivo. La madre inizia così un viaggio dentro al distorto aldilà che si spalanca sulla metropoli est europea dove è nata e cresciuta, in una famiglia piena di segreti e scheletri nell'armadio. Non sarà facile recuperare il pargolo perché, oltre il portale che la separa da suo figlio, Dorothea deve fronteggiare una forma di magia nera talmente potente da costringerla a indossare una maschera magica per sopravvivere. Anche gli autoctoni della dimensione malvagia devono portare simili ornamenti sul volto, che conferiscono loro capacità varie e identificano i ruoli che svolgono nella società. Essere schiavi, comuni cittadini o membri delle "forze dell'ordine": tutto dipende esclusivamente dal tipo di maschera sfoggiata. Purtroppo questa evidente critica al mondo moderno risulta estremamente superficiale e per nulla rilevante nel bilancio delle vicende narrate, nonostante ci sarebbe stato spazio per approfondirla e rendere più interessante la storia. Invece, tutto gira unicamente intorno al dramma della scomparsa di Gabriel, invischiato nelle scontatissime macchinazioni della setta.



Peccato, perché l'ambientazione ha del potenziale e sotto il profilo tecnico Duality Games ha lavorato discretamente bene. Inizialmente ci siamo goduti l'esplorazione, che si snoda tra inquietanti corridoi, stanze invase da rampicanti tentacolari e anche location più spaziose, come strade o piazze, che risultano alquanto evocative. Tuttavia alla lunga ci siamo accorti della scarsa varietà estetica di ambientazioni e nemici: dopo aver raggiunto la metà del gioco avrete visto ogni avversario possibile e le architetture della città non vi riserveranno particolari sorprese.

Se non altro con il nostro PC non abbiamo avuto problemi a giocare in 2K con le opzioni grafiche settate al massimo, il tutto a fronte di un frame rate quasi sempre stabile. Solo durante i caricamenti di una nuova zona, o durante quelli che seguono un decesso abbiamo sperimentato momentanei cali di fluidità. Nel complesso la direzione artistica è comunque azzeccata: i livelli sono dettagliati e impreziositi da buoni effetti particellari, nonché da giochi di luci e ombre notevoli (per quanto possibile con Unreal Engine 4).



Visto quanto impegno è stato profuso per costruirli, è dunque inspiegabile che la ragione dell'esistenza dei due piani dimensionali, così come qualunque implicazione più profonda al riguardo, siano poco o per niente esplorate dagli eventi raccontati.

Oltretutto non siamo stati quasi mai nella "realtà", dato che la maggior parte del gioco è ambientata nel "sottosopra". Se definiamo così il mondo riflesso di Unholy, citando la serie dei fratelli Duffer, è perché Stranger Things è evidentemente una fonte di ispirazione fondamentale per il gioco. Avevamo già evidenziato, durante la precedente prova, le somiglianze tematiche e narrative tra la serie tv e il titolo polacco, e l'esperienza completa rimarca ulteriormente queste similitudini, in particolare tra Dorothea e il personaggio di Joyce (Winona Ryder). Anche se sono entrambe madri disperate alle prese con magia, mostri e malvagità varia, la protagonista di Unholy ci è però parsa molto meno sfaccettata, complice l'incapacità del team di donare il giusto pathos agli eventi che la riguardano. Nemmeno il doppiaggio (in inglese) aiuta più di tanto, perché i problemi dell'intreccio finiscono per minare la credibilità di una protagonista caratterizzata in maniera approssimativa, e posta al centro di un racconto sostanzialmente privo di colpi di scena interessanti o eventi memorabili.



Bisogna inoltre sottolineare come i pochi filmati che scandiscono la progressione sono talmente "rigidi" e mal animati che lo stacco rispetto al gameplay in prima persona è quasi incredibile, quasi come se le cutscene appartenessero ad un videogioco differente.

Un horror che non fa paura

Unholy, come vi abbiamo già detto, non ci ha quasi mai spaventato, perché i momenti veramente horror sono pochissimi, diluiti e incostanti. C'è solo una tipologia di avversari davvero terrificante, a maggior ragione considerando come questi abbiano la tendenza a balzare nell'inquadratura all'improvviso. Sfortunatamente, però, questi orridi nemici sono concentrati solo nella parte finale del gioco e, dopo i primi jumpscare, l'effetto sorpresa svanisce e diventano prevedibili.

Persino il summenzionato setting ultraterreno alla Stranger Things non basta a costruire un'atmosfera tesa al punto da incutere paura, a causa di un gameplay piuttosto noioso e datato. Ci siamo sentiti come se ogni sezione più "attiva" ci alienasse dall'immersione, costringendoci a superare fasi stealth senza mordente, risolvere enigmi facilissimi e scappare da avversari poco vari, dotati di movimenti robotici, animati da un'IA non praticolarmente furba. Si può letteralmente correre attraverso livelli pensati per essere attraversati silenziosamente, tanto i mostri sono lenti e dopo un po' smettono di inseguirci.



Anche se dovessero ucciderci, e Dorothea si accasciasse al suolo con un'animazione di morte molto poco scenografica, i checkpoint sono frequenti e si può rientrare in gioco in breve tempo. La nostra impressione è che purtroppo la componente action sia sostanzialmente fine a sé stessa, come se fosse stata inserita per movimentare l'esperienza ma ne abbia al contempo minato le fondamenta orrorifiche, che sarebbero state valorizzate di più in un contesto completamente narrativo.

Non a caso le meccaniche più interessanti sono quelle inserite con naturalezza a cavallo tra gameplay e trama. In tal senso è emblematico l'uso delle maschere magiche, che abbiamo sfruttato per aprire porte, rivelare oggetti interattivi attraverso i muri, ottenere potenziamenti alla mobilità o superare stanze invase da gas mortali. Passare da un ornamento all'altro è sempre un processo intuitivo, privo di forzature. Diversamente, ogni volta che abbiamo tirato fuori la fionda, l'arma della protagonista, abbiamo percepito un forte scollamento con l'atmosfera generale e con il personaggio, che dal nulla, senza spiegazioni e senza farsi domande, inizia a usare lo strumento magico e a fronteggiare mostri orrbili. Lo strumenti in dote a Dorothea, appartenuto al figlio Gabriel, usa proiettili caricati con le emozioni ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono quelle della protagonista. Bensì la fionda sfrutta sentimenti cristallizzati - rabbia, tristezza e shock - che vanno raccolti da cadaveri in decomposizione convenientemente sdraiati qua e là nei livelli, di solito subito prima di puzzle che richiedono l'utilizzo di una tipologia specifica di cariche. Avremmo preferito un sistema meno "telefonato" e più dinamico, che magari consentisse di armare la fionda con i flussi emozionali di una madre ora affranta, ora furiosa di fronte agli orrori di un mondo alieno ed inquietante. Ci sono stati invece proposti momenti ripetitivi e identici tra loro, al massimo rimescolati in diverse sequenze.



Come centinaia di ostacoli rossi tutti uguali da abbattere con un proiettile esplosivo di rabbia, sempre gli stessi quadri elettrici da sovraccaricare con uno "shock elettrico" e istanze stealth copiate e incollate di stage in stage. Per di più la responsività dei comandi non è sempre precisa e le superfici degli oggetti di scena traggono spesso in inganno.

Per esempio, non è detto che due grate metalliche apparentemente identiche consentano al giocatore di sparare un proiettile tra una sbarra e l'altra: una potrebbe permetterlo solo perché dietro c'è un enigma da risolvere mentre l'altra no, ma non c'è modo di saperlo finché non sprecheremo un colpo per testare la teoria. Che dire poi dei "power up" disponibili per la protagonista? A partire dal primo, la possibilità di scivolare dopo una corsa, questi risultano del tutto inutili e al massimo vengono utilizzati per un unico puzzle in tutta la campagna.