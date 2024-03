Unicorn Overlord Recensione: grande ambizione e stile inconfondibile

Avendo amato Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade e diversi altri lavori di Vanillaware (a proposito, siete a un click di distanza dalla recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim), attendevamo con ansia l'arrivo di Unicorn Overlord, squisito SRPG con cui gli artigiani nipponici hanno provato a reinventare un genere spesso sottovalutato e malvisto. Reduci dalle oltre sessanta ore trascorse in compagnia del prodotto, che lo scorso 8 marzo è atterrato su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, siamo finalmente pronti a emettere il nostro verdetto finale sul titolo di Atlus.

Un anello per liberarli e riunirli

Come riferito nella nostra più recente anteprima di Unicorn Overlord, il nuovo gioco di Vanillaware racconta della grande guerra scoppiata nel Fevrith, un mondo medievale originariamente suddiviso in cinque nazioni differenti. La vicenda si apre in quel di Cornea, potente stato situato nel cuore del continente, dove il possente generale Valmore, un tempo fedele alla famiglia reale, si rivolta contro la corona che aveva giurato di servire e proteggere.

Asserendo di essere un discendente dell'Impero di Zenoira, superpotenza che in tempi antichi aveva regnato sull'intero Fevrith, il guerriero convinto di essere l'unico legittimo sovrano assalta il castello di Corneo con la sua inarrestabile armata, costringendo la regina Ilenia a compiere un gesto disperato. Dinanzi al tremendo quanto inaspettato tradimento, la reggente affida la custodia del giovanissimo principe Alain al suo cavaliere più leale e, mentre questi fuggono in direzione del vicino Regno Sacro di Albion, raduna le poche truppe rimaste a sua disposizione per tentare di rallentare il più possibile l'avanzata del nemico.



Nonostante la valorosa difesa condotta dalla regina guerriera, nell'anno 895 il perfido Valmore conquista dapprima Cornea e, dopo aver assunto il secondo nome di Galerius ed essersi autoproclamato imperatore, attacca simultaneamente le altre quattro nazioni del Fevrith, seminando morte, carestia e persino epidemie in ogni angolo del mondo conosciuto. Nel giro di poco tempo, anche Albion, Bastorias, Elheim e Drakengard vengono quindi annesse al Nuovo Impero Zenoirano, che immancabilmente spegne col sangue e col fuoco qualsiasi sacca di resistenza.



Sopravvissuto grazie all'eroico sacrificio della madre, il principe creduto morto, che per dieci anni si è invece allenato sull'isola di Palevia assieme al fedele quanto saggio Ser Josef, rappresenta l'ultima vera speranza per le genti del Fevrith di riconquistare la libertà perduta, in quanto l'Anello dell'Unicorno affidatogli dalla compianta Ilenia è l'unico cimelio al mondo in grado di spezzare l'incantesimo che l'imperatore ha utilizzato per controllare le menti degli avversari sconfitti e trasformarli in pedine al suo servizio.



Sorretto dai propri vassalli e dai pochi cavalieri sopravvissuti alla rivolta di Valmore, il seppur inesperto Alain assume dunque le redini del cosiddetto "Esercito di Liberazione" per riconquistare la terra dei suoi avi, porre fine alla tirannia e ripotare la pace nel continente.

Scelte morali dalle conseguenze effimere

Benché quella di Unicorn Overlord appaia come la più classica delle storie di vendetta, ai ragazzi di Vanillaware va riconosciuto il merito di aver imbastito un intreccio assai intricato e dai toni maturi. La scarsa originalità dell'epopea cavalleresca, che tante volte presta purtroppo il fianco a eventi tutto sommato prevedibili e già visti, è controbilanciata in questo caso dall'ottimo lavoro di caratterizzazione svolto sugli oltre 70 personaggi coinvolti nella vicenda: non solo i comprimari sono letteralmente una marea, ma questi nascondono altrettante sottotrame da scoprire, che col passare delle ore si intrecciano indissolubilmente.

Reclutare i combattenti incontrati lungo il percorso e aggiungerli al party giocabile consente insomma di scoprire le loro motivazioni, migliorare pian piano i rapporti coi commilitoni e non per ultimo far luce sugli eventi verificatisi durante gli ultimi dieci anni, a partire da quel tradico giorno in cui la vita di tutto il Fevrith cambiò radicalmente. Da bravi fan di Suikoden, abbiamo apprezzato parecchio la possibilità di arruolare gli individui conosciuti durante i vagabondaggi di Alain, tuttavia dobbiamo ammettere di nutrire qualche perplessità circa il sistema di scelte morali escogitato da Vanillaware. Indipendentemente dal fatto che questi siano o meno controllati mentalmente dal diabolico Galerius, il principe di Cornia può giustiziare o in alternativa perdonare la stragrande maggioranza degli avversari sconfitti durante l'avventura, al fine di espandere continuamente le proprie fila. Se da una parte è molto divertente invitare i più valenti combattenti del Fevrith a sposare la nostra causa, perché ciascun personaggio arruolato sblocca dei contenuti secondari, dall'altra siamo convinti che, in alcune situazioni, il totale perdono accordabile agli oppositori sia poco credibile.



Tra l'altro, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, le scelte di Alain non hanno un grande impatto sulla narrativa o sul suo allineamento, anche perché Unicorn non presenta alcun sistema di karma: se risparmiare gli antagonisti permette di farci amicizia, giustiziarli conferisce ingenti ricompense in termini di denaro e oggetti, che agli occhi degli sviluppatori dovrebbero in qualche modo compensare l'impossibilità di accedere alle interessantissime sottotrame dei condannati a morte.

Dando un impatto maggiore alle decisioni di Alain, Unicorn Overlord si sarebbe potuto aprire a scenari alternativi, che a loro volta avrebbero giovato al fattore rigiocabilità. Tenendo presente che le storie secondarie sono assai più coinvolgenti della trama principale, motivo per cui durante l'avventura finirete quasi certamente per non punire nessuno, allo stato attuale non esiste alcuna valida ragione che potrebbe spingervi a voler vivere più volte questo viaggio.

Personalizzazione e automatismi

Vera e propria dichiarazione d'amore al genere degli SRPG, dal punto di vista ludico Unicorn Overlord riprende diversi elementi di Tactics Ogre e Fire Emblem (le fonti di ispirazione più evidenti), eppure il suo gameplay risulta parecchio distante dalle soluzioni offerte dai suddetti, in quanto lo sviluppatore nipponico ha preferito automatizzare completamente le battaglie.

Per la precisione, durante le dispute il ruolo del giocatore consiste unicamente nello stabilire quali unità disporre o rimuovere dal terreno di gioco, nonché decidere in quale ordine aggredire i vari bersagli e conquistare le basi avversarie, anche perché i "livelli" presentano una distribuzione dei nemici sempre differente e solitamente includono trappole, ostacoli e tutta una serie di diavolerie che nel mezzo dei conflitti obbligano l'utente a prestare la massima attenzione alla mappa.



Una volta scelta la squadra attaccante - che può essere composta da uno a sei lottatori - e raggiunto l'obiettivo designato, i suoi membri agiscono invece in automatico, attenendosi a un sistema di condizioni del tutto personalizzabile: ispirata con tutta probabilità alla meccanica dei Gambit di FFXII (qui trovate la recensione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age), questa soluzione consente di definire in maniera dettagliata il comportamento dei propri adepti, stabilendo le priorità dei singoli e le condizioni di innesco di ciascuna azione.

Non potendo scegliere manualmente le mosse da usare nelle fasi di lotta, in Unicorn Overlord è pertanto importante studiare le risorse belliche a disposizione degli alleati e creare delle formazioni capaci di trarre il massimo vantaggio possibile dai loro talenti individuali. Complice una vasta gamma di classi disponibili, che col passare del tempo possono essere pure migliorate per godere di statistiche superiori, senza dimenticare il posizionamento, che più di ogni altra cosa influenza la "condotta" in prima linea dei sodali, le variabili da microgestire sono innumerevoli, come pure le strategie realizzabili. Creare unità bilanciate, prestando attenzione alla velocità dei singoli individui, alle tipologie di avversari contro cui sono più efficaci o svantaggiati, alla scelta del leader (che conferisce alla squadra un'abilità speciale), al livello di intesa instaurato tra gli alleati, e così via, è un'impresa alquanto complessa e che richiede tanta sperimentazione. Laddove lo spropositato quantitativo di tempo da trascorrere nei menu può spaventare i neofiti del genere, gli appassionati di strategici troveranno a questo giro enormi soddisfazioni nelle sconfinate opzioni proposte dalla personalizzazione, e non vi nascondiamo che nelle settimane nascoste nel Fevrith abbiamo provato centinaia di combinazioni diverse, al fine di trovare abbinamenti sempre più efficaci.



Nonostante il titolo offra quattro diversi livelli di difficoltà, che virtualmente sono in grado di andare incontro alle necessità di qualsiasi tipologia di giocatore, cotanta personalizzazione rischiava seriamente di dar vita a unità inarrestabili; per evitarlo, il sistema assegna a ciascuna squadra in prima linea un valore di "resistenza" che diminuisce dopo ogni disputa e che una volta consumato del tutto impedisce di avanzare ancora. Se a questo aggiungiamo che ciascuna missione va completata entro un tempo massimo di volta in volta diverso e sempre consultabile nella parte superiore dello schermo, diventa virtualmente impossibile completare i livelli più lunghi e quelli di trama facendo affidamento su una o due unità al massimo.

Benché la pausa tattica fermi l'azione per favorire lo studio del terreno o magari l'elaborazione di una nuova strategia, Unicorn Overlord riesce insomma a regalare un'esperienza sempre bilanciata e stimolante. Ad ogni modo, l'aspetto più piacevole del pacchetto è con tutta probabilità l'esplorazione, poiché l'enorme mappa disegnata da Vanillaware trabocca di punti di interesse, come le cittadine da liberare per sbloccare negozi e altre funzioni, i forti che permettono di assoldare mercenari ed espandere le unità, per non parlare delle rovine da esplorare per recuperare tesori, dei segreti disseminati in ogni dove, dei ponti da ricostruire, dei nemici opzionali che una volta sconfitti lasciano cadere medaglie da spendere (la moneta necessaria per migliorare l'esercito), e via discorrendo.



Spostandosi tra un punto di raccolta e l'altro, in Unicorn Overlord ci si dimentica quasi della guerra in corso, anche perché alla mappa è stata applicata la "fog of war", che come sempre si riduce visitando aree nuove e alimenta nel giocatore una curiosità insaziabile. Peccato soltanto che il mondo di gioco sia un tantino statico e che l'Impero di Zenoira non tenti minimamente di riconquistare i territori liberati dall'utente.

Luci e ombre del Fevrith

Senza nulla togliere all'offerta ludica, tutte le produzioni targate Vanillaware hanno solitamente lasciato il segno grazie a una direzione artistica fenomenale (a proposito, avete letto la recensione di GrimGrimoire OnceMore?), e Unicorn Overlord non vuol essere certo da meno.

Anche stavolta i maestri del 2D hanno infatti realizzato un "dipinto" interattivo di straordinaria bellezza in cui si fondono magnifici scenari dipinti a mano e sprite bidimensionali dalle animazioni raffinate. Abbinata a un pannello 4K, la versione per Xbox Series X (quella che abbiamo posto sul banco di prova) si è rivelata un'autentica gioia per gli occhi, ammaliandosi con un'effettistica sublime e un character design adorabile.



Un plauso particolare va fatto al team di compositori di Basiscape capeggiato da Mitsuhiro Kaneda (GrimGrimoire, Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade, 13 Sentinels: Aegis Rim), che anche stavolta firma un accompagnamento musicale di prim'ordine e capace di supportare con decisione o delicatezza - a seconda delle circostanze - i toni della narrazione. Sebbene la colonna sonora sia abbastanza vasta, diverse tracce ci sono rimaste impresse per giorni, soprattutto quelle che meglio si intonano alle ambientazioni medievali dell'epopea.

Spendiamo infine qualche parola per la localizzazione dei testi in italiano, che purtroppo è basata principalmente sulla traccia inglese e presenta vere e proprie "divergenze" rispetto all'originale in lingua giapponese. In diverse occasioni, gli adattatori anglofoni hanno cambiato intere battute, dando loro un significato completamente diverso (come quel disperato "Com'è potuto accadere?", che per ragioni ignote è diventato "Sempliciotti!").



Rispetto ai sottotitoli in inglese, quelli italiani si prendono meno licenze e nel complesso la vicenda risulta perfettamente comprensibile, tuttavia avremmo preferito che la traduzione nostrana di Unicorn Overlord fosse basata unicamente sulla traccia giapponese. Selezionate il doppiaggio originale, che ancora una volta vanta accostamenti vocali e performance recitative di gran lunga superiori a quelle offerte dalla traccia nella lingua di Albione, e in parte ovvierete al problema.