V-Rally 4 Recensione: un nuovo giro di pista con il racing di Bigben Interactive

Quando il sottoscritto strinse per la prima volta tra le mani il pad della PlayStation correva l'anno 1997. Fu un momento speciale: rappresentò non solo il mio primo approccio al mondo dei videogiochi tridimensionali, ma anche il debutto assoluto alle prese con un gioco automobilistico. Il titolo in questione era chiaramente il primo V-Rally, un discreto esponente del genere che fu capace di tenermi incollato al vecchio tubo catodico, ininterrottamente, per diverse settimane. Non potete immaginare quindi la gioia che ho provato apprendendo la notizia del suo imminente ritorno. L'intero progetto V-Rally 4, però, si è presto dimostrato molto meno ambizioso del previsto, e il risultato finale, purtroppo, appare come un netto passo indietro non solo rispetto ai vecchi capitoli della saga, ma anche e soprattutto rispetto a WRC7 (e, più in generale, a tutti i titoli recentemente sviluppati da Kylotonn Games). Un vero peccato, visto lo straripante pacchetto contenutistico messo a punto dal team francese e il grande potenziale derivante dall'immancabile effetto nostalgia.

Tra polvere e asfalto

Dall'ultimo capitolo della serie, arrivato sugli scaffali ben 16 anni fa in piena epoca PlayStation 2, il panorama videoludico è cambiato moltissimo, soprattutto per quanto concerne il mondo dei giochi di corse. Ciò che un tempo sorprendeva e faceva spalancare gli occhi, adesso può facilmente risultare vecchio e poco appagante.

V-Rally, purtroppo, non è riuscito a rinnovarsi a tal punto da rendere attraente la propria offerta ludica in un panorama ormai dominato dalla serie Dirt di Codemasters. Pur non potendo far leva sulle licenze ufficiali del campionato del mondo di Rally come WRC7, comunque, l'offerta contenutistica di V-Rally 4 è senza dubbio di prim'ordine: oltre al classico rally possiamo cimentarci nel V-Rally Cross (una versione riveduta a corretta del classico "rally cross"), nelle feroci scalate (o discese, dato che possono essere affrontare anche in direzione opposta) dell'Hillclimb e nella tamarrissima Extreme-khana, all'interno della quale ci troveremo a districarci in tracciati altamente tecnici e spettacolari sparsi tra una zona portuale di Città del Capo, il deserto del Sahara, un magazzino abbandonato nel Michigan e una base aerea militare situata in Nevada. La produzione di Kylotonn cerca insomma di riproporre un'esperienza liberamente ispirata alla concorrenza più diretta, ma finisce per rimanere ferocemente schiacciata a causa di una struttura della modalità carriera a tratti confusionaria, da un sistema di progressione fin troppo classico e scontato, e da un comparto tecnico non sempre all'altezza della situazione. A colpirci negativamente sono stati soprattutto i modelli poligonali delle vetture, caratterizzati da un livello di dettaglio a nostro avviso ampiamente insufficiente. Siamo di fronte a uno dei pochi giochi di corse in cui la cura riposta nella creazione dei tracciati - che comunque restano tutt'altro che sbalorditivi - è superiore a quella con cui sono stati modellate le vere protagoniste del gioco: le auto.



Ovviamente, data la mancanza di licenze ufficiali, ciascun percorso è stato creato da zero dal team di sviluppo: alcune ambientazioni ci sono parse decisamente più ispirate di altre, ma in linea di massima, almeno in tal senso, ci sentiamo di promuovere il lavoro svolto dal team francese. Abbiamo apprezzato ad esempio il repentino cambiamento tra deserto e foresta in cui ci siamo imbattuti in Kenya, i numerosi sconvolgimenti ambientali della Malesia e la spettacolarità dei tracciati dedicati all'Extreme-khana. Interessante anche la possibilità di affrontare prove speciali generate proceduralmente, attraverso un sistema molto semplice ma tutto sommato funzionale: un'altra idea che il team sembra aver avuto durante qualche partita al rivale DiRT 4, l'ultimo capitolo del rallystico targato Codemasters. Anche in questo caso, però, l'allievo è andato ben lontano dal superare il maestro: l'algoritmo di generazione dei tracciati è molto elementare e manca di qualsiasi opzione di personalizzazione, risultando nettamente più scialbo e meno interessante di quello visto in DiRT.

A spasso per il mondo

La modalità carriera rappresenta solitamente la portata principale di un gioco, mentre in V-Rally 4 si distingue, senza mezzi termini, come la parte peggiore dell'intera produzione. La struttura classica e confusionaria che la caratterizza ci ha lasciati interdetti fin dal primo momento. Non si capisce bene quale sia il nostro scopo, né tanto meno esiste un calendario o una successione predefinita di gare da svolgere. Ci si limita ad andare avanti a vincere gara dopo gara, accumulando soldi con cui comprare nuove vetture oppure utili per assumere agenti o tecnici in grado di migliorare le nostre performance in pista.

Le vetture a nostra disposizione sono molte, e alcune di esse faranno davvero la felicità degli appassionati di vecchia data: sono presenti, tra le altre, auto come la Lancia Delta Integrale, la Polo R WRC, la Ford Focus RS. Al di là della forma e della struttura all'interno della quale ci vengono presentati, i contenuti non mancano di certo. Parliamo di svariate modalità completamente diverse tra loro, quasi tutte (soltanto Hillclimb e Downhill ci sono parse un po' sottotono) divertenti e folli al punto giusto. Per gli amanti delle corse arcade, insomma, dal punto di vista dell'offerta contenutistica, questo inaspettato ritorno della serie V-Rally poteva rappresentare una vera e propria manna dal cielo. I problemi iniziano però a manifestarsi non appena si scende "in pista" e si inizia a guidare.

Guida pericolosa

Il modello di guida proposto da V-Rally 4 è palesemente arcade, forse ancor più di quanto non lo sia quello visto in Dirt 4 (DiRT Rally è proprio - per scelta - in un'altra categoria). Ciononostante, il titolo Kylotonn Games è capace di differenziare - al netto di una onnipresente sensazione di incompletezza e approssimazione - in maniera abbastanza evidente il comportamento delle vetture sia in base alla loro potenza che alla tipologia di terreno che si trovano ad affrontare.

Appena sufficienti le sensazioni restituite dallo sterrato, decisamente meno buone quelle del comune asfalto. Su strada i veicoli tendono a scodare fin troppo facilmente, in una continua ricerca della spettacolarizzazione ad ogni costo. In alcuni casi questo comportamento rende molto complicato tenere in pista il proprio mezzo, soprattutto nelle curve meno complicate, quelle che in teoria non dovrebbero dare nessun tipo di problema neanche ai guidatori alle prime armi: le auto sbandano in maniera ingiustificata non appena si tocca lo sterzo per un istante, finendo spesso per dar vita a orrendi testacoda persino in pieno rettilineo. A tutto ciò si aggiunge poi la leggerezza con cui (non) viene simulato l'asfalto bagnato. Percorrere la stessa strada di montagna con o senza pioggia non mostra differenza alcuna nel comportamento della vettura, riducendo il tutto alla presenza di una manciata di pozzanghere e qualche riflesso in più. Davvero un peccato, vista l'importanza che le condizioni climatiche hanno solitamente nella mondo del rally. La situazione, fortunatamente, sembra farsi leggermente più rosea nel momento in cui si affronta una piovosa prova speciale sullo sterrato. Sul fango si ha effettivamente la sensazione di poter perdere il controllo in ogni momento a causa dell'accentuata scivolosità della superficie. Pare che il problema, insomma, sia proprio l'asfalto. La natura profondamente arcade della produzione rende in ogni caso molto divertenti le discipline più spettacolari, come le immancabili corse con le dune buggy o le terribili prove della Extreme-khana.