Valiant Hearts Coming Home Recensione: ritorno in trincea con Netflix Games

Era il 2014 quando Ubisoft, armata di un prodigioso UbiArt Framework, diede prova di grande coraggio creativo pubblicando un'avventura grafica dai toni melanconici, capace di raccontare in modo inedito e viscerale la Prima Guerra Mondiale. Stiamo naturalmente parlando di Valiant Hearts The Great War, un cult destinato a rimanere una rara e commovente espressione di antibellicismo videoludico, in un panorama dove il tema della guerra viene difficilmente affrontato in questi termini.



Non ce lo saremmo mai aspettati, ma un recente accordo tra la casa francese e Netflix ha messo in mano al team di Old Skull Games la realizzazione del sequel del gioco, che va così a rinfoltire il parco titoli della nota piattaforma di streaming. Pensato esclusivamente per i dispositivi mobile, Valiant Hearts Coming Home è un progetto che si pone come naturale prosieguo del racconto concluso tempo addietro, riprendendone la formula da avventura grafica 2D e lo stile fumettistico. Ritornare al fronte di Valiant Hearts non è stato semplice, visto il peso delle aspettative, ma tra luci ed ombre possiamo dire di aver vissuto un'esperienza interessante, e ora siamo pronti a parlarvene.

Storie di trincea

Con un escamotage del tutto simile al suo predecessore (qui potete recuperare la nostra recensione di Valiant Hearts The Great War), Coming Home ci mette al centro di un mosaico fatto di scorci e prospettive: punti di vista di personaggi molto diversi tra loro, ma ugualmente costretti ad affrontare gli orrori di una guerra logorante, entrata nella vita di tutti quanti con l'irruenza funesta di un colpo di mortaio.

Per quanto possa sembrare strano, considerato lo iato quasi decennale che separa le due produzioni, l'opera di Ubisoft e Old Skull Games riprende da dove si era conclusa l'avventura del 2014, riportandoci sul fronte occidentale della Grande Guerra in concomitanza con l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti. A stabilire questo punto di contatto è la sequenza iniziale, in cui vediamo Freddie, personaggio presente nel primo capitolo, scrivere una lettera al fratello minore James, al quale confida i propri turbamenti, esortandolo a non arruolarsi, a non "seguirlo in quell'inferno".



Vittima di un ingenuo patriottismo, James è però ostinato a intraprendere lo stesso percorso lastricato di cadaveri, e decide così di entrare come volontario nel 15° Reggimento della Guardia Nazionale di New York. Si tratta di un "passaggio di consegne" cruciale, manifesto ad un tempo del registro intimista che - anche qui, esattamente come per The Great War - scandisce l'intera narrazione, e della volontà di affrontare temi collaterali a quello del conflitto.

Gli Harlem HellfightersLa storia del "Vecchio quindicesimo" è molto ben raccontata nella graphic novel di Mark Brooks, intitolata "Harlem Hellfighters", nome con cui venne appunto ribattezzato il battaglione, una volta incorporato nella reggimento di fanteria 369, dopo che alcuni giornalisti americani ne ripresero le gesta: era infatti l'unità americana che aveva trascorso più tempo in guerra.

Coming Home pone infatti una certa enfasi sulle vicende del quindicesimo reggimento, passato alla storia - o dimenticato da essa - per essere stato il primo battaglione di afroamericani ad aver avuto un ruolo attivo nella Prima Guerra Mondiale. Circa 360.000 combattenti si schierarono sul fronte francese per dimostrare il proprio coraggio e la propria lealtà all'America, nella speranza che un simile atto di patriottismo potesse liberarli, prima di tutto, dalla morsa della segregazione razziale. Nel rievocare questo fatto storico, la proposta di Old Skull Games ci racconta di quanto possano essere inossidabili certi pregiudizi, e di come alle volte un destino beffardo voglia che siano le tragedie più truculente a reciderne i vincoli ideologici.



In questo, Coming Home sembra quasi mostrare un debito nei confronti di Mattatoio n. 5, lo straordinario romanzo di Kurt Vonnegut, dal quale apprende forse la più grande delle lezioni: e cioè che per raccontare con efficacia la guerra è sufficiente raccontare ciò che la guerra fa alle persone che la vivono. Proprio per questo l'idea di una storia con più protagonisti risulta ancora vincente, congeniale nel mettere a nudo tutte le sfaccettature della sudicia carneficina che si è consumata tra il 1914 e il 1918.

Ritroviamo così Anna, l'irriducibile infermiera che abbiamo conosciuto in The Great War, mentre fanno la loro comparsa nuovi personaggi: George, un pilota di caccia e fotografo inglese, ed Ernst, sommergibilista tedesco alle prese con un profondo conflitto interiore. Le imprese di tutti confluiscono in un amalgama vivido e struggente, forse di minore impatto rispetto a quello del 2014, ma comunque capace di lasciare con il fiato sospeso per la ferocia con cui fa trasparire la terribile verità della guerra.

Tra fumetto e documentario

Oltre alla strategia narrativa, ad accomunare Coming Home e il suo predecessore è anche lo stile grafico, che conferisce alla produzione targata Netflix quello stesso aspetto da classico dell'animazione italo francese che fece la fortuna di The Great War. Anche qui i disegni a mano si distinguono per un tratto fine e caratteristico, che ben si sposa con le animazioni solo leggermente dinoccolate in modo da rendere l'idea di un fumetto interattivo.

Natura, questa, accentuata dalla presenza di una voce narrante che introduce le varie scene in cui è suddivisa l'avventura - in totale 19, distribuite in 3 capitoli - per poi cedere il passo a laconici scambi di onomatopee e vignette tra i personaggi coinvolti. Raffinato e visivamente leggero, lo stile grafico di Coming Home non deve però trarre in inganno, facendo pensare che l'opera non voglia prendersi sul serio. L'aspetto per certi versi più sbarazzino del gioco viene infatti controbilanciato dalla grande mole di documenti storiografici che è possibile reperire in ogni livello, da oggetti di comune utilizzo ai manifesti di propaganda, fino a veri e propri cimeli come gli elmetti Adrian o i fucili Lebel in dotazione all'esercito francese. Collezionabili disseminati un po' ovunque, che però risultano ben più di un mero riempitivo, poiché servono a fornire indicazioni sul contesto reale della guerra, dando all'esperienza una vocazione documentaristica per nulla invasiva o didascalica.



Segno della cura riposta nella realizzazione di questo seguito è anche la colonna sonora, che riprende il tema principale di The Great War, spaziando da melanconiche e solitarie note di pianoforte a inni battaglieri degni dei migliori film d'epoca. A volte toccante, delicatamente angosciosa, altre frizzante e cavalleresca, la soundtrack di Coming Home si presta a dare risalto ai momenti di maggiore pathos, anche se avremmo gradito una maggior accortezza sulle fasi di transizione, visto che le tracce musicali vengano spesso troncate di netto quando si cambia scena.

Gameplay touch

Se fino ad ora non abbiamo potuto granché lamentarci, essendo questo Valiant Hearts un titolo dall'impatto artistico non trascurabile, è sul fronte ludico che abbiamo trovato delle scelte di design non del tutto convincenti. Partiamo col dire che la formula è rimasta grossomodo invariata: Coming Home è un'avventura grafica basata su enigmi da risolvere, con altre contaminazioni di genere più specifiche a seconda del personaggio che si sta utilizzando.

Quando controlliamo Anna, ad esempio, il nostro obiettivo sarà quello di curare i feriti, cosa che avviene con un mini-gioco "punta & clicca" da eseguire entro un certo limite di tempo. George, dal canto suo, scorrazzerà per i cieli stando attento a evitare il fuoco nemico, ma quando sarà a terra - complice la mancanza di un addestramento da soldato - dovrà muoversi silenziosamente e aggirare gli avversari. Ad ogni modo, la principale differenza con il passato sta nel gameplay basato interamente sull'uso del touch screen, essendo stato pensato esclusivamente per la fruizione su dispositivi mobile. Se da un lato questo rende più immediato l'approccio, dall'altro finisce per abbassare significativamente il livello di sfida fino a provocare uno scollamento troppo marcato con le pretese del plot. Per fare un esempio, le fasi stealth, dove occorre lanciare sassolini per distrarre i soldati e nascondersi dietro precarie sagome di legno, risultano disorganiche con i toni severi del contesto in cui si svolgono, rendendo difficile fare appello alla sospensione dell'incredulità.



Più riusciti sono i placidi intermezzi musicali, che sotto forma di semplici rhythm game ci trasportano nel bel mezzo di concerti jazz dall'atmosfera coinvolgente.

Ma in generale sembra proprio che la scelta di un pubblico molto ampio abbia pregiudicato lo spessore ludico della produzione, laddove nemmeno la presenza di Walt, l'amico a quattro zampe di Anna, contribuisce ad aumentare la complessità degli enigmi, i quali risultano molto intuitivi e privi di soluzioni alternative. Un impianto di gioco costituito anche da buone soluzioni di design, messe in ombra però da una realizzazione semplicistica, che le riduce a mere formalità di un'avventura il cui cuore pulsante risiede evidentemente altrove.