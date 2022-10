Victoria 3 Recensione: una simulazione sociale all'ennesima potenza

Giudicare i titoli Paradox non è mai semplice, specialmente al lancio. Questo per una serie di motivi, legati soprattutto alla complessità di base che li contraddistingue, che si traduce in un'incredibile varietà di situazioni che si riescono ad analizzare solo dopo decine di ore di gioco. Proprio questo è il caso della serie Victoria, il cui secondo e ultimo capitolo datato 2010, è sempre rimasto al vertice delle preferenze dei giocatori di titoli grand strategy. Dopo l'annuncio a sorpresa avvenuto solamente un anno fa, e la nostra prova di Victoria 3, che ci ha lasciato ottime impressioni, la terza incarnazione della serie sarà all'altezza delle ambizioni del team di sviluppo? Siamo finalmente pronti a rispondere a questo interrogativo.

Accessibilità prima di tutto

Per chiunque fosse a digiuno di grand strategy, Victoria 3 mette il giocatore al comando di una qualsiasi nazione del pianeta dall'anno 1836 al 1936, per guidarne ogni singolo aspetto economico, politico e militare in un secolo di grandi rivoluzioni. Non c'è una vera e propria condizione di vittoria alla base del gameplay, se non quella che il giocatore stesso si impone ad inizio partita, come da tradizione in casa Paradox. Tuttavia è in questo frangente che Victoria 3 prende la prima svolta gradita.

All'avvio di una nuova partita ci sarà chiesto di scegliere se conquistare l'egemonia economica, la dominazione militare totale o puntare a una società egualitaria. La modalità libera è comunque disponibile, ma scegliere una tra quelle preimpostate aggiungerà al nostro diario di gioco una serie di obiettivi facoltativi che ci guideranno verso il nostro traguardo.



Nelle prime ore spese su questo terzo capitolo, è stato immensamente gratificante comprendere come e perché il raggiungimento di ognuno di essi fosse fondamentale per i nostri piani. I pulsanti "Tell me how" e "Tell me why" ci hanno infatti dato un quadro generale di un contesto in cui non c'è molto che si possa modificare senza produrre effetti significativi a lungo termine. La complessità non è stata in alcun modo sacrificata in nome dell'accessibilità, grazie ad un intenso lavoro di UI design i cui risultati non potrebbero essere più positivi di così.

Ogni azione possibile è rapidamente raggiungibile tramite i numerosi menù di gioco, in aggiunta a un sistema di tooltip presi in prestito da Crusader Kings 3 (per approfondire, ecco la recensione di Crusader Kings 3), con cui ottenere una descrizione dettagliata di ogni concetto, del suo significato e di come le metriche relative stiano procedendo. Ogni nostra decisione avrà conseguenze ramificate in pressoché ogni aspetto dell'esperienza e avere gli strumenti per orientarsi in questo dedalo ci ha dato immediatamente un senso di fiducia e di padronanza dei meccanismi interni della nazione.

Potere al popolo ed economia circolare

Saranno i Pop, una rappresentazione aggregata di ogni gruppo sociale della nostra nazione, a decidere grosso modo ciò che il giocatore potrà fare. Più che nel precedente capitolo, gli interessi di chi lavora nelle fabbriche, di chi guida e compone i partiti politici, o di chi combatte le nostre guerre, saranno evidenti.

Ogni Pop si aspetta un certo tenore di vita e che le leggi discusse e promulgate servano i suoi ideali. In Victoria 3 ci siamo sentiti realmente e costantemente immersi in un mare di interessi contrastanti, in cui solo la bravura del giocatore, nell'incentivarne alcuni o reprimerne altri, determina il successo della strategia. Il suffragio universale potrebbe non essere ben accolto dalla frangia aristocratica del governo, così come espandere la politica coloniale potrebbe scontentare i proprietari terrieri che vedono minacciati i propri interessi. I pop, in altre parole, saranno l'ostacolo principale ai nostri piani, ma fortunatamente muovendoci in certe direzioni politiche, e facendo qualche concessione, sarà possibile escludere gradualmente i gruppi meno desiderati dalla vita politica. Se il dominio globale deve passare da una legge più permissiva in merito di schiavitù, queste sono opzioni che il giocatore potrà prendere in considerazione. L'ambizione della casa di sviluppo svedese era quella di creare un grande simulatore sociale, e - dobbiamo dirlo - ci è andata molto vicino. Invenzioni, movimenti politici, proteste e rivoluzioni sono parte del complesso sistema sociale e si verificheranno anche indipendentemente dal nostro controllo, ma ne conosceremo sempre le motivazioni. Assecondare o combattere queste evoluzioni sarà una nostra scelta, ma non c'è dubbio: il motore che guida la simulazione in Victoria 3 è ammirevole.



Quando non saremo impegnati a incentivare politiche sociali o economiche, potremo dedicarci alla produzione industriale o al reperimento di importanti materie prime. Sul fronte della simulazione economica, Victoria 3 ci coinvolge in prima persona nella definizione circolare di domanda e offerta in termini di materiali e prodotti, sia all'interno del mercato domestico che in quello internazionale. In modo intuitivo potremo vedere che cosa ha causato un calo di produttività, con un ventaglio di possibilità piuttosto diversificato per porre rimedio alla cosa.



Il controllo su questi processi è assoluto: potremo creare nuove rotte commerciali per reperire materiali dai mercati esteri a un prezzo inferiore, espandere le industrie o ancora cambiare metodi di produzione con soluzioni più economiche.

Nel corso delle 50 ore che abbiamo speso in compagnia del gioco, l'insieme di tooltip e dei numerosi menù esplicativi ci ha permesso di comprendere a grandi linee il funzionamento della tesoreria, qui indicata come riserva d'oro, e di come il PIL si leghi direttamente al tenore di vita dei nostri cittadini, riuscendo a porre le basi per la crescita di solide economie. Talvolta abbiamo vinto delle guerre lunghe e logoranti, proprio perché nel tempo il paese affrontato non è più riuscito a far fronte alle spese per dar seguito al conflitto.

Rivoluzioni, conquiste e trattative

Victoria 3 adotta un approccio diverso dai suoi simili: il focus non è la guerra. Prima di considerare la forza bruta, dovremo mettere in conto di spendere ingenti somme di denaro. Il prolungamento del conflitto equivarrà in molti casi al collasso dell'economia, a meno che il paese controllato non sia autosufficiente, come ci è capitato giocando con Prussia o Stati Uniti.

Nulla vieta di forzare la mano e usare l'esercito per cercare di prendere il controllo di altre nazioni, ma anche sotto il frangente bellico Victoria 3 cala correttamente il giocatore in un turbinio di ideologie contrastanti. Non tutti i Pop vorranno la guerra, o in caso di rivoluzione, parte dell'esercito potrebbe non schierarsi a nostro favore. Un impianto realistico e avvincente nella sua complessità, che in ogni caso mostra delle criticità, in particolare nella mancanza di autonomia nel comando delle truppe. Non ci riferiamo all'assenza delle unità in movimento sulla mappa, rimpiazzate da modelli animati di trincee e artiglierie e anzi a nostro avviso il movimento dinamico del fronte rispecchia con sufficiente chiarezza l'andamento delle guerre. Quello che invece ci ha fatto storcere il naso è la percezione di controllo parziale sulle strategie adottate dai nostri generali. Non possiamo negare la coerenza del gioco in questo: siamo un capo di stato ed è normale che ci si affidi alle decisioni degli uomini posti al comando delle forze armate. Ai generali potremo solo dire se difendere o tentare di sfondare il fronte a cui li assegneremo, e sarà solo l'insieme delle caratteristiche contestuali alla battaglia a decretarne l'esito: i tratti del comandante, la sua esperienza, il tipo di terreno, il numero di truppe e il loro equipaggiamento, sarebbero in teoria degli elementi cruciali per ottenere un trionfo.



Purtroppo però sin troppo spesso abbiamo difeso con successo dei fronti che in realtà ci vedevano in netto svantaggio, senza riuscire a capire con precisione in che modo. Al fianco di questa componente bellica un po' scarna troviamo, per fortuna, un sistema diplomatico rinnovato ed espanso. Una grande novità in Victoria 3 è proprio il Diplomatic Play, un nuovo modo per interagire con nazioni straniere che ci permetterà di far valere muscoli e amicizie in uno scambio di cortesi intimidazioni.

Gli sviluppatori hanno sostanzialmente esteso scopi e modalità della meccanica del casus belli a fini diplomatici: potremo ad esempio chiedere concessioni territoriali ad uno stato meno sviluppato minacciando di muovere guerra in caso di rifiuto, e sarà in questo momento che si scatenerà una battaglia di volontà tra le due nazioni. Le richieste sono visibili per entrambe le parti, con la possibilità per gli alleati e per gli stati confinanti di essere coinvolti. Chiunque sia il protagonista della vicenda, potrà fare qualsiasi cosa, dal semplice sostegno economico fino all'invio di truppe per assicurarsi che le proprie richieste vengano soddisfatte.



Questo sistema insomma dona dinamismo a un sostrato tattico altrimenti molto simile al precedente secondo capitolo. Se nell'anteprima avevamo avuto qualche dubbio sulla reattività dell'intelligenza artificiale, nella versione che abbiamo testato nei pressi dell'uscita ogni incertezza è scomparsa. Le altre nazioni, infatti, sembrano rispondere in modo sensato alle minacce di una guerra che sanno di non poter vincere, cercando alleati o cedendo alle richieste del giocatore.

Solo in casi estremi ci siamo trovati di fronte all'ostinata resistenza di paesi non industrializzati che, pur in estrema inferiorità numerica e tecnologica, hanno deciso di dare il tutto per tutto combattendo una guerra persa in partenza. Una scelta che non ci siamo sentiti di biasimare, immedesimandoci nella prospettiva di essere completamente sottomessi da una potenza straniera.

Un panorama pittoresco

In ambito grafico, Victoria 3 è senza dubbio il gioco dall'impatto visivo migliore di casa Paradox, meglio anche del recente Crusader Kings 3. Quella che infatti è una meccanica appena accennata in altre serie, in questo titolo ha un nome tutto suo: living map.

Ogni minima evoluzione delle nostre città e della nostra nazione è riflessa sulla mappa di gioco attraverso modelli dinamici. Vedremo nuove città e fabbriche che nascono, oltre a cambiamenti nell'infrastruttura ferroviaria che tratteggia i nostri stati o aerei e dirigibili che solcano i nostri cieli. L'aspetto più interessante di questa funzionalità è che non si tratta di aggiunte arbitrarie a simboleggiare un generico cambiamento, ma saranno effettivamente i nuovi edifici costruiti a comparire. Una minuzia forse, che passerà inosservata ai più, ma che contribuisce a rafforzare il legame tra il giocatore e lo stato della nazione con delle splendide miniature. I panorami pittoreschi che ci vengono mostrati sono meravigliosi nella loro capacità di unire estetica e funzionalità. La presentazione visiva del gioco è insomma una vera festa per gli occhi: tramite il nuovo sistema di lenti, avremo scorciatoie per gran parte delle informazioni che saranno istantaneamente riflesse sulla mappa di gioco, perché ci consentirà di richiamare la modalità di visualizzazione appropriata per il commercio, l'industria, le forze armate, la politica e altro ancora. Non che tutto ciò non arrivi al costo di qualche calo di prestazionale, purtroppo. Specialmente nelle fasi più avanzate di gioco, abbiamo assistito a oscillazioni del framerate poco piacevoli, che potrebbero influire maggiormente sulla godibilità dell'esperienza su hardware meno recenti.