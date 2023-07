Viewfinder Recensione: un puzzle pronto a stupirci con fotografie in 3D

Sad Owl Studios ci offre un puzzle game che ai Game Awards 2022 aveva certamente catturato la nostra attenzione. Da allora abbiamo continuato a seguirne gli sviluppi, complici quelle vibrazioni alla The Witness che ci aveva lasciato (qui la recensione di The Witness). Quando abbiamo avuto tra le mani l'opera del team scozzese - nello specifico in versione PS5, ma il gioco è disponibile anche su PC - ci siamo subito tuffati nel suo mondo ricco di fotografie capaci di modificare gli scenari, e non ce ne siamo pentiti. Volete sapere il perché? Scopritelo nella nostra recensione.

La fotografia che diventa 3D

Alla base dell'esperienza di Viewfinder troviamo due aspetti cardine. Il primo riguarda la fotografia, il secondo, invece, è il teletrasporto. Una tecnologia moderna, che affonda le proprie radici nell'Ottocento europeo, e una possibilità che desideriamo ormai da decenni, sulla scia del fascino che ci è stato lasciato dal genere sci-fi e fantasy.

Nei panni di quella che sin da subito capiamo essere una ricercatrice, una scienziata, in grado di dialogare sia con noi, sia con i suoi assistenti virtuali, andremo a scoprire progressivamente il mondo che ci circonda. La struttura al centro del gioco, da attraversare usando piattaforme che ci conducono da un luogo all'altro, offre enigmi e puzzle che ci spingeranno a raccogliere batterie o a sfruttare il potere delle fotografie per procedere.



La magia della nostra Polaroid è alla base di Viewfinder, intenzionato a raccontarci come un semplice scatto possa trasformarsi in una nuova vita. Individuata una foto, dovremo prima raccoglierla e poi "restituirla" all'area che stiamo esplorando, stavolta però in tre dimensioni. Il sistema vuole solleticare la vostra creatività, ma la soluzione è sempre univoca: per raggiungere l'obiettivo dovrete seguire l'unica strada da percorrere e superare gli ostacoli presenti nella scena grazie agli scatti ottenuti e poi "emessi" nell'ambiente.

Nelle prime fasi di gioco il più elaborato degli enigmi ci ha spinto a raggiungere un teletrasporto posizionato in una zona leggermente elevata rispetto al terreno: sfruttando la fotografia di un palazzo, capovolta di 90 gradi verso sinistra, abbiamo reso l'edificio un trampolino per saltare più in alto. Ciascun elemento a nostra disposizione vuole spingerci a usare l'inventiva, cosa che ogni puzzle game che si rispetti dovrebbe fare. Come già detto prima, la soluzione agli enigmi sarà sempre e sola una, tranne quando Viewfinder si divertirà a mostrarvi come il mondo possa essere manipolato a vostro favore. Poco prima di incappare nel glitch che rivelerà parte della vicenda, avrete l'occasione di vedere come le fotografie possano essere intrecciate, al fine di creare scene composte da più scatti (una stanza in un'altra, ad esempio). Ad arricchire il gameplay loop nel corso dei quattro capitoli che compongono l'avventura troveremo la possibilità di riavvolgere il tempo. Potrete ripercorrere i vostri passi in maniera rapida, grazie a dei marcatori posizionati in determinati punti, ma anche viaggiare a ritroso per svariati minuti (c'è pure un trofeo dedicato su PlayStation 5!). I vostri guizzi creativi non vi hanno soddisfatto? Tornate indietro e provate un'altra strada.



Per come l'abbiamo raccontata, l'esperienza in Viewfinder potrebbe apparire monotona o ripetitiva: finché non si arriva a ottenere la Polaroid, le prime ore lasciano spazio principalmente a dei timidi intermezzi legati alla narrazione, che vuole sorprenderci e dare un contesto a ciò che stiamo facendo. La struttura del racconto non è priva di spigoli, ma in compenso ci imbatteremo in enigmi via via più elaborati, meno incentrati esclusivamente sulla meccanica delle fotografie, ma mai realmente complessi.

Quello offerto dal titolo di Sad Owl Studios vuole essere un intrattenimento gestibile, che non mette dei reali bastoni tra le ruote ai giocatori. Comprese le meccaniche che ci porteranno ad abbattere muri o cancelli per raggiungere la batteria posta in una stanza chiusa, saremo in grado di muoverci agevolmente nei percorsi di Viewfinder.

Gradite una tazza di tè?

Le zone che visiteremo, rigorosamente in una visuale in soggettiva, ci permetteranno di apprezzare anche lo stacco tra la fotografia, in bianco e nero, e i vari scenari, sempre colorati di accese tonalità pastello. Potremo interagire in modo differente coi luoghi che costituiscono l'ambientazione, seppur in modo un po' fine a sé stesso (pensiamo al sedersi a un tavolino da tè). Non manca chiaramente la raccolta di collezionabili, dalle paperelle in giù, o di oggetti che ci possano far conoscere al meglio le aree del mondo costruito da Sad Owl Studios.

A queste ultime è connessa anche la componente emergente della narrativa, che dovrà essere ascoltata, letta e compresa. Starà a voi decidere se soddisfare la vostra sete di conoscenza o se farvi intrattenere esclusivamente dagli enigmi che vi separeranno dai titoli di coda.



Ciò che potrebbe disturbarvi è il sistema usato per il trasporto degli elementi utili: la visuale in prima persona infatti non ci mostra neanche le mani durante le fasi di recupero delle batterie o altro, ma in compenso il titolo riesce ad affascinare per i suoi giochi di prospettive, alla base dei matrimoni tra le fotografie e le tre dimensioni degli ambienti. Questo aspetto è di certo il più riuscito dell'intera esperienza, perché girare l'angolo di un muro raffigurato su uno scatto per poi scoprire una zona tutta da esplorare è genuinamente sorprendente, nella sua semplicità.

L'accompagnamento musicale è tutto sommato riuscito nel complesso e non ci è mai parso invasivo. È stato pensato per garantire un leggero sottofondo, non per raccontare personaggi o eventi. I vostri timpani non verranno deliziati più di tanto, ma in fondo per un prodotto di questo tipo va anche bene così. Più che soddisfacente è invece il doppiaggio - esclusivamente in inglese - della nostra protagonista, la scienziata che ci accompagnerà fino alla fine dell'avventura assieme al gatto Cait.