Wanted Dead Recensione: un gioco stiloso e brutale come Ninja Gaiden

L'intera campagna di Wanted: Dead (qui la nostra precedente anteprima di Wanted: Dead) è stata per noi una giostra di emozioni contrastanti: alti e bassi che si alternano, luci al neon colorate, cultura cyberpunk, citazioni pop e minigiochi assurdi. Tutti questi elementi sono lanciati a folle velocità su binari arcade insanguinati che conducono indietro nel tempo, di una ventina d'anni.



Abbastanza per farci ricordare che direzione aveva preso l'action videoludico, prima di virare verso i lidi dell'open world. Inoltre, gli sviluppatori di Soleil possiedono un curriculum di un certo peso in questo senso, dato che hanno messo mano su Ninja Gaiden e Dead or Alive. Chiamatela nostalgia se volete: sappiamo solo che, nonostante abbia molti difetti, il gioco sa esercitare un magnetismo che non riusciamo a spiegare del tutto.

Impattare!

Cominciamo col dire che la curva di difficoltà è ripida, forse anche un po' troppo. Viene messo subito in chiaro, dal tutorial prima ancora che dal livello iniziale, che senza un metodo si morirà molte volte già a modalità normale. Noi ci siamo abituati a un certo punto: abbiamo trovato un pattern di movenze, un tempismo preciso - quasi da picchiaduro - che ci ha portati fino ai titoli di coda. La protagonista di Wanted: Dead, un membro scelto della speciale "polizia zombie" di Hong Kong (capirete cosa significa giocando) ha dalla sua una forza e un'agilità sovrumane. Tagliare a metà il proverbiale tonno con un grissino, o il tronco di un avversario con la spada, per lei è la stessa cosa.

È fondamentale che sia così, perché l'intero titolo è costruito sul far sentire quasi onnipotenti i giocatori più dediti, mettendoli gradualmente a loro agio con una grande varietà di opzioni offensive, ma facendo sì che non tutte siano sempre indispensabili. Noi abbiamo trovato soddisfacente il nostro percorso lungo l'albero delle abilità, che in senso generale cambia a seconda dell'esperienza col genere di riferimento o della pazienza che si è disposti a impiegare nel ritentare più volte le sfide più ardue. Chi si sente più incline all'utilizzo della spada potrebbe specializzarsi nel parry, al massimo usando la pistola per interrompere le mosse speciali di alcuni opponenti.

Coloro che invece preferiscono i proiettili alle armi bianche potrebbero adoperare interi arsenali di bocche da fuoco, ciascuna caratterizzata da un buon feeling degli spari e da un'efficacia commisurata al tipo di avversario colpito. Senza contare che gli strumenti di morte di base sono personalizzabili dopo quasi ogni sezione dei livelli, sfruttando parti o mod che ne stravolgono le statistiche. Ignorare l'albero delle abilità è un grave errore: la protagonista inizia il suo viaggio con capacità offensive elevate, certo, ma priva di tool specifici per rispondere a situazioni avanzate. A seconda di come si decide di combattere è fondamentale comprendere quali skill sbloccare per prime, e quali tenere per dopo. Le diramazioni possibili partono da tre opzioni, legate rispettivamente alla via della katana (attacco), alla prestanza fisica (difesa) e alle armi da fuoco (supporto). Nei vari percorsi però ci sono potenziamenti che coinvolgono tutti e tre i tipi di aspetti. Nel ramo in cui possiamo aumentare resistenza ai colpi e punti vita, per esempio, c'è l'unlock per l'abilità di parata dei colpi speciali, che in game sono evidenziati da un bagliore arancione tutto intorno al nemico. Normalmente per bloccarli dobbiamo usare la pistola, ma tramite il power up summenzionato sarà sufficiente effettuare una parry.



La selezione attinge alle armerie più svariate, provenienti da tutto il mondo. Basta abbattere l'avversario che sta imbracciando lo strumento desiderato, e nella maggior parte dei casi potrete farlo vostro raccogliendolo da terra. Lanciagranate, mitra, fucili a pompa e persino motoseghe: non manca nulla all'appello. Come già accennato, le differenze pratiche tra ogni tipo di arma sono elevate, dallo spread dei colpi diversificato, la cadenza di fuoco maggiore o minore, persino il danno che varia a seconda della distanza dal bersaglio.

Specialmente a difficoltà massima però l'aggressività dei nemici è molto elevata, quindi è difficile trovare finestre per fare fuoco. Riguardo i boss di fine livello, la loro varietà è maggiore rispetto alle truppe regolari, che più o meno si somigliano un po' tutte. Ebbene, contro i nemici maggiori - tra cui un ben poco affabile ragno meccanico con la testa da carro armato - il corpo a corpo non è consigliabile ed è qui che le armi da fuoco riacquistano il giusto peso. Dal canto nostro abbiamo assaporato il gusto d'ogni scontro, anche se dopo qualche livello è diventato evidente che lo schema fosse sempre identico. C'è un motivo, però. Wanted: Dead non nasconde né tradisce il suo ingombrante albero genealogico "d'annata", su cui figurano nomi altisonanti di action hack and slash che hanno arricchito il genere un colpo di spada alla volta. Si tratta di un titolo costruito su un'idea ben definita alla base, come d'altronde volevano i suoi autori: impattare contro il giocatore. La scelta di parole non è affatto casuale, perché troviamo che l'esperienza ludica voglia colpire con forza i fruitori. Non importa se in positivo o in negativo.



Per soddisfare questa necessità, il team di sviluppo Soleil è partito dai punti fermi del genere action degli anni 2000. Ninja Gaiden è infatti solo uno degli esempi possibili, tra i vari Devil May Cry, God of War, che al tempo riempivano il panorama videoludico con sangue, smembramenti e violenza. Tali sono gli elementi fondamentali nell'equazione, che oggi come allora porta ogni situazione all'eccesso; a volte troppo, secondo noi, ma è proprio questo il punto di tutta l'operazione.

Stiloso e violentissimo

Eppure, dopo averlo confezionato come tale, agli sviluppatori non bastava che Wanted: Dead fosse "solo" un videogioco d'azione in terza persona con una protagonista "arrabbiatissima", armata di braccio mecha, katana e pistola che affetta dozzine di avversari letali in livelli "a corridoi". Ripetere la formula identica a com'era in passato, insomma, non avrebbe funzionato, soprattutto se l'obiettivo era sorprendere, oltre che generare sensazioni nostalgiche.

C'era bisogno dei minigiochi?Meritano una menzione a parte, purtroppo negativa, i minigame proposti come "intervallo" tra un livello di combattimento e il successivo. Sono pensati per aumentare il livello di assurdità dell'esperienza e per contrastarne la crudezza, nello stile della serie Yakuza. Spaziano da rhythm game al karaoke a cloni di titoli da sala giochi o "crane game", quelli con l'artiglio e i peluches da acchiappare. In parte suscitano, in effetti, una reazione di sorpresa in chi non si aspetta di giocare ad Asteroids - più o meno - dopo aver affettato un paio di centinaia di criminali o soldati. Tuttavia lo stupore lascia ben presto spazio alla noia, dato che non c'è coesione tra gli intervalli e le missioni vere e proprie: non vedrete l'ora di ricominciare a destreggiarvi con la katana.

Anzitutto ci hanno colpito le animazioni della protagonista durante le battaglie: sono tutte fluide e naturali, e quando la vediamo lottare i suoi colpi si trasformano in una danza di morte. Le coreografie sono state pensate per risultare credibili alla vista e non al prezzo della spettacolarità. Se avete presente i combattimenti dei vari film su John Wick, avete di sicuro capito cosa intendiamo. Pure la succitata possibilità di scegliere con che stile incedere - con armi bianche, fucili, pistole - ha il suo fascino e dimostra quanto il gameplay sia ricco in materia di approcci offensivi. Bellissimi anche gli oggetti distruttibili posti nelle arene e nelle ambientazioni. Un conto è colpire un tavolo, al massimo romperlo e basta, sempre che sia possibile. Un conto è tagliare una scrivania con la katana e far volare documenti e schegge dappertutto. E poi, tra superfici riflettenti a non finire e schizzi di sangue realistici, diciamo solo che gli sviluppatori hanno lavorato molto per arricchire l'impatto scenico dell'esperienza.



La prova è però superata solo in parte, dato che sul fronte tecnico ed estetico ci sono tante bellezze quante vere e proprie brutture. Prima di tutto una rassicurazione: il gioco è stabile e ben ottimizzato, al punto che non solo gira bene su PC fisso, ma anche su Steam Deck, venendo a patti con le impostazioni e rinunciando a un frame rate particolarmente elevato. C'è però un contraltare evidente alle esagerazioni Tarantiniane di violenza e alle stupende animazioni di uccisione istantanea a disposizione della protagonista.

Queste mosse, che sono più di cinquanta, si possono utilizzare quando la guerriera ha colpito duramente un opponente ma quando non si attivano fanno risaltare le compenetrazioni tra scenari e nemici, i loro movimenti legnosi e diverse incertezze in materia di hitbox. Quest'ultima è forse la mancanza più grave: da un'esperienza che pretende dal fruitore massima precisione nei controlli, ci si aspetta altrettanta dedizione nel non interrompere l'immersione ludica. Una costanza qualitativa che a Wanted: Dead manca. Non è tutto godimento rosso sangue quello che scorre nel gioco.



Le cutscene risultano "impagliate" e i modelli dei personaggi, pur se ricchi di dettagli e molto curati, non sono stati animati con la medesima attenzione. Oltretutto i problemi si estendono dal come la storia è raccontata, all'oggetto della narrazione stessa. La sceneggiatura risulta spesso confusa e le caratterizzazioni dei comprimari sono fin troppo stereotipate e piatte (protagonista inclusa).

Il doppiaggio è monotono e i legami emotivi non sono abbastanza approfonditi: a volte sono dati per scontati, come accade per i membri della polizia zombie. In altre occasioni, invece, sono presentati come importanti, ma non giustificati da spiegazioni o scene filmate. Empatizzare è difficile, non bastano gli sforzi profusi per "suggerire" backstory tormentate e diverse per ciascuno. Per concludere, in certi frangenti interagire con dati oggetti farà partire intervalli che raccontano storie pregresse, senza una connessione definita con la progressione della trama.