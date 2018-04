Warhammer Underworlds Shadespire Recensione: Sangue nella Città Riflessa

Con oltre quarant'anni di attività nel settore dell'editoria, Games Workshop è a tutti gli effetti una vera e propria istituzione a livello planetario (a proposito, sapete che uno dei fondatori, Ian Livingstone, è anche uno dei padri di Tomb Raider?). Chiunque, anche i meno avvezzi ai giochi da tavolo, avrà infatti sentito nominare almeno una volta Warhammer - o al limite la sua deriva fantascientifica Warhammer 40,000 - vale a dire la più celebre delle licenze a marchio GW: un autentico fenomeno da cui sono stati tratti innumerevoli videogiochi (vedasi il recentissimo Warhammer Vermintide 2), che nonostante il peso degli anni continua a stregare milioni di persone, riuscendo a rinnovarsi di generazione in generazione.

Warhammer Underworlds Shadespire è letteralmente l'ultimo arrivato nella galassia di Warhammer: un gioco da tavolo ambientato all'interno del variopinto universo di Age of Sigmar (l'ottava revisione della serie), che tuttavia si pone in maniera radicalmente diversa rispetto alla tradizione del wargame di Games Workshop. Shadespire può essere i effetti considerato come una produzione "di rottura", che, con un occhio al presente e uno sguardo attento ai trend in voga oggi, cerca di risolvere uno degli storici problemi di Warhammer, ovvero il delicato equilibrio nello spinoso binomio soldi/tempo.

Perché, al netto di una complessità più di forma che di sostanza, il cronico guaio di Warhammer (40,000) sta ed è sempre stato tutto nell'esosa barriera d'ingresso: servono tanti soldi per assemblare un esercito degno di tale nome, occorre spazio non indifferente per allestire un campo di battaglia come minimo decoroso ed è necessaria qualche ora per guerreggiare ad un certo livello.

Aspettatevi importanti evoluzioni con il progredire del match, tra guerrieri che si esaltano compiendo azioni ad hoc e potenziamenti da equipaggiare mano a mano.

Al momento le armate extra sono quattro, anche se ne sono già state confermate altre due per i mesi a venire... più tutta una serie di contenuti nuovi di zecca per l'anno prossimo, con la seconda stagione di Shadespire.

I miei personalissimi Stormcast Eternals, dopo qualche ora trascorsa in fase di pittura.

Informazioni ProdottoDurata: 45 minuti;

Numero di giocatori: da 2 (set base) a 4

Numero ideale di giocatori: 2

Tipologia: competitivo

Complessità: medio-bassa

Publisher: Games Workshop

Lingua: italiano

Prezzo suggerito: 50€ set base, 22.50€ espansioni

Ed è proprio qui che, per l'appunto, si inserisce a gamba tesa il nostro caro: 50€ per portarsi a casa il set base, con due fazioni complete al 100%, subito pronte per l'azione (previo assemblaggio di una ventina di minuti circa, da eseguire senza colla ma possibilmente con l'ausilio di un paio di tronchesi da modellismo), e appena quarantacinque minuti di tempo per un match. Cinquanta, a esagerare, includendo pure i cinque minuti scarsi necessari per spiegare le accessibilissime regole di combattimento.Perché il bello dista proprio lì, nell'invidiabile immediatezza del pacchetto di un wargame skirmish - definizione che indica scontri con un numero limitato di unità sul terreno - pensato per rapidi duelli uno contro uno, ma compatibile anche con appassionanti lotte a tre o addirittura quattro giocatori. Il combattimento avviene attraverso il lancio di dadi custom a sei facce (quelli bianchi si usano per gli attacchi e quelli neri per la difesa, con simboli che attivano condizioni particolari a seconda della pedina), aggiungendo quella dose di casualità e di azzardo che accontenta un po' tutti.Una partita di Shadespire si svolge nell'arco di, composti rispettivamente di quattro fasi ciascuno: si agisce sempre a turno, scegliendo una tra le diverse opzioni a disposizione. È possibile muoversi, attaccare, caricare o mettere in guardia una delle pedine, oppure lasciare un attimo da parte quanto sta accadendo sul tabellone per concentrasi sulla propria mano di carte (ci arriviamo tra un attimo, non vi preoccupate). Il bello è che, con appena dodici turni a disposizione, vi ritroverete sempre con un'attività da svolgere, ed anzi parte della strategia consisterà nel decidere a cosa rinunciare nel tentativo di guadagnarsi una vittoria soddisfacendo una serie di condizioni particolari.Insomma, zero tempi morti, nessunissima pausa di sorta e tanta tanta azione, per un gioco da tavolo dalle meccaniche quasi elementari - parliamo di un titolo adatto anche a chi non si è mai avvicinato a questo tipo di passatempo - che comunque non rinuncia affatto ad un grado di profondità invidiabile. Questo perché, grazie anche alla presenza di obiettivi speciali da posizionare liberamente sul campo di battaglia, le variabili in ballo sono tantissime, e l'equilibro nel game design è tale da garantire una rigiocabilità mostruosa: ogni match farà davvero storia a sé, ed anzi sarà pressoché irrinunciabile la tentazione di una rivincita istantanea una volta terminata la contesa (incentivati oltretutto dalla già menzionata breve durata degli scontri).E il bello è che non finisce neppure qui: certo, il set base è di per sé più che sufficiente a garantire ore e ore di battaglie, con elettrizzanti sfide all'ultimo punto tra i rocciosi Stormcast Liberators (fondamentalmente la versione fantasy degli iconici Space Marine, nonché un'armata di soli tre elementi che vista la cronica inferiorità numerica gioca tantissimo sulla difesa) e i selvaggi Bloodreavers (folli seguaci del dio della guerra Khorne, inebriati dalla sete di sangue e lanciati a qualsiasi costo verso l'attacco come regola di vita). Shadespire si può infatti espandere acquistando -- una serie di bande da guerra extra destinate ad aggiungere ulteriore pepe alla ricetta, ribaltando completamente l'approccio al combattimento grazie a poteri unici.Si pensi ad esempio agli inarrestabili Non-Morti, con ben sette pedine sul campo che possono addirittura essere riportate in vita una volta uccise, oppure ai rocciosi Nani, assetati d'oro e disposti a tutto pur di controllare gli obiettivi sulla plancia. E che dire del devastante quartetto di Orchi, con la loro quantità smodata di punti ferita ed alcune carte abilità tanto randomiche quanto apertamente scorrette? Ce n'è davvero per tutti i gusti.Già, a proposito delle carte: parte del divertimento e della componente strategica di Shadespire sta proprio nella fase di composizione del mazzo di obiettivi e di potenziamenti, un momento di cruciale importanza che avviene prima del match. Acquistare altre fazioni permette in questo senso non solo di controllare armate estremamente diverse fra loro (per fare un'analogia con i videogiochi, pensate a quanto possa cambiare l'esperienza se in Street Fighter si sceglie Dhalsim piuttosto che Ryu o Bison...), ma anche di ampliare le frecce al proprio arco, dato che in ogni confezione extra troverete sia carte abilità legate allo specifico esercito sia carte universali. Insomma, un'ulteriore scusa eccellente per non accontentarsi della scatola base.Prima di chiudere e di tirare le somme, doveroso spendere qualche parola anche sui materiali di gioco,di Shadespire: i componenti in cartone (plance, carte e segnalini vari ed eventuali) sono resistenti e di buona qualità, ma a fare la parte del leone sono ovviamente le splendide miniature in plastica da circa cinque centimetri. Si sente, e si vede, in quest'ottica il peso della tradizione Games Workshop: i modelli sono scolpiti in maniera sorprendente, con un apprezzabile livello di dettaglio accentuato da pose particolarmente dinamiche ed evocative. Considerando poi il ridotto numero di pezzi, potrebbe più che mai valere la pena di cedere alla tentazione di dipingerli, in modo da rendere piena giustizia ad un titolo che imperverserà a lungo sui vostri tavoli.