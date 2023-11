WarioWare Move It Recensione: uno dei migliori party game per Switch

Con l'uscita di Get it Together, la serie di WarioWare aveva perso un po' della sua immediatezza. La scelta di includere abilità esclusive per ciascuno degli svariati personaggi giocabili da un lato stratificava e variegava le dinamiche di gameplay ma, dall'altro, finiva inevitabilmente per renderla meno accessibile e adatta ad un pubblico trasversale.



Quasi come a rispondere a questa "criticità", in più occasioni rimarcata dalla community di appassionati, Nintendo e Intelligent Systems hanno iniziato i lavori su WarioWare Move It!, una nuova incarnazione del brand che si spoglia di qualunque genere di complicazione per offrire un'esperienza semplice, intuitiva e, soprattutto, esilarante.

Divertimento allo stato puro

La principale novità è da ricercarsi nello schema di comandi che abbandona le combinazioni di tasti viste nell'ultima iterazione del franchise per abbracciare un sistema basato sulla rilevazione del movimento, in tutto e per tutto analogo a quello visto su Wii con Smooth Moves ma ovviamente potenziato dalla precisione superiore garantita dai JoyCon di Nintendo Switch.

Il risultato è un party game incredibilmente divertente, indicato per giocatori di qualsiasi fascia d'età e impreziosito da una dotazione contenutistica di tutto rispetto, condita dalla solita, irresistibile carica umoristica, irriverente e strampalata, della saga di WarioWare.

La modalità storia

L'Isola Solospasso è un atollo tropicale in cui il divertimento viene sempre messo al primo posto, un resort di lusso scelto come meta da turisti provenienti da tutto il mondo per godersi un po' di meritato relax. Una meta talmente ambita da diventare oggetto di una peculiare lotteria legata alla vendita di un nuovo tipo di hamburger all'aglio: chiunque estragga il biglietto d'oro potrà vincere un viaggio per sé e per venti amici sull'isola.

Nemmeno a dirlo, il buon vecchio Wario, da sempre grande estimatore di questo particolare alimento, viene attirato dal concorso e decide di acquistare ben cinquanta panini, uno dei quali gli garantisce la vittoria del primo premio. Ecco dunque che il nostro stravagante protagonista, accompagnato da tutti i dipendenti della WarioWare Inc., parte per la sua vacanza presso Solospasso dove scoprirà un'inattesa verità: in tempi antichi, l'Isola era dominata da un'entità divina nota come 'La Voce dall'Alto', che ha contribuito a plasmare la ricchezza paesaggistica del luogo e ha formato la civiltà dei suoi abitanti. Per farlo si è servita delle cosiddette Pietre Posa, artefatti dai poteri magici capaci di qualsiasi tipo di meraviglia. A patto di conoscere la posa adatta, si intende. Inizia qui la simpatica avventura di Wario e i suoi amici alle prese con le antiche pietre, in un intreccio narrativo molto semplice che funge più che altro da pretesto per lanciare i giocatori nella consueta sequela di spassosi minigiochi e che porta con sé una serie di brillanti trovate.



L'inclusione del doppiaggio in italiano per le scene di intermezzo, ad esempio, conferisce un ulteriore strato di comicità ai già piacevoli scambi di battute tra i personaggi e alle freddure partorite dalla voce narrante che, tra una risata e l'altra, consentono di scoprire qualche dettaglio in più sul passato del luogo.

La modalità Storia, inoltre, può essere giocata dall'inizio alla fine sia in singolo che in cooperativa, elemento che amplifica a dismisura il fattore divertimento di una struttura ludica già di per sé deliziosa. Non è, ovviamente, una trama ricca di colpi di scena o caratterizzata da chissà quale profondità di tematiche e argomenti ma è comunque una vicenda che vale la pena di sperimentare, se non altro per la trascinante ilarità che contraddistingue la scrittura delle battute: in più di un'occasione, dobbiamo essere onesti, ci siamo ritrovati a sogghignare sotto i baffi proprio come l'eccentrico protagonista.

La formula del Party Game perfetto

Sebbene WarioWare Move It! possegga una modalità Storia piacevole da sostenere, la reale forza del prodotto di Nintendo e Intelligent Systems è sicuramente costituita dall'assoluta leggerezza delle sue meccaniche, che lo rendono la scelta ideale per una serata tra amici all'insegna del divertimento più spensierato.

Il pacchetto, infatti, include oltre 200 microgiochi differenti da affrontare sfruttando i controlli di movimento di Switch in una delle configurazioni (o Pose) ideate dal team di sviluppo, un po' come accadeva in Smooth Moves. Si passa dalla semplice Posa Locomotiva effettuabile posizionando entrambi i Joycon in avanti con i gomiti ad angolo retto lungo i fianchi alle più articolate Pose del Gallo o del Cavaliere, rispettivamente eseguibili imitando i gesti di beccata tipici dell'animale oppure facendo finta di maneggiare uno spadone immaginario. Le Pose sono tantissime e traggono il massimo dalle caratteristiche dell'hardware dell'ibrida di Nintendo: emblematica, in tal senso, la presenza di alcuni minigiochi che richiedono di lasciar cadere i controller - ovviamente solo dopo aver indossato i laccetti da polso di sicurezza - o di utilizzare la telecamera infrarossi inclusa nel Joycon destro, ad oggi impiegata da un numero davvero esiguo di titoli. Insomma, la varietà non manca di certo. La precisione della registrazione dei movimenti, sensibilmente superiore rispetto a quella un po' superficiale dei WiiMote, assicura una maggiore sensazione di coinvolgimento nelle situazioni proposte.



Non si può più delegare lo sforzo a brevi scatti del polso come accadeva in passato: il corpo degli utenti e i loro movimenti diventano parte integrante del gioco e sarà necessario imparare a padroneggiare le diverse Pose per eccellere ai livelli di difficoltà più alti. Dal canto loro, i minigame seguono i canoni tipici della serie sotto il profilo artistico e strutturale: durano una manciata di secondi e includono situazioni sempre sopra le righe.

Ci si ritrova a suonare le campane tra file di angeli dal volto modellato sulle fattezze di Wario; a infilare le braccia nelle narici di un naso gigante; a eseguire mosse di ballo nei panni di personaggi fatti di gelatina. È tutto così grottesco e paradossale da fare il giro e risultare geniale. Certo, non tutti sono immediatamente leggibili e in più di un frangente si finisce per fallire ancora prima di capire quale sia la richiesta del gioco ma, considerando l'incedere forsennato con cui si attraversano i livelli, questa dinamica di trial and error risulta tutto sommato piacevole e mai frustrante.



La modalità Storia prevede una progressione tra stage di difficoltà crescente al termine dei quali ci attende un boss da sfidare facendo affidamento su meccaniche uniche: ci è capitato di combattere contro una piovra gonfiabile impugnando due martelli giocattolo o di impersonare una pillola da muovere scuotendo i fianchi lungo l'intestino del nemico di turno (!).

Anche sotto questo aspetto, Move It! può vantare un'ampia gamma di soluzioni via via sempre più bislacche. Dopo aver completato la campagna, inoltre, è possibile sbloccare un gran quantitativo di attività accessorie che spaziano dal classico Museo tramite cui è possibile rigiocare singolarmente tutti i minigame regolando anche la velocità di riproduzione alla variante Super Difficile, che spinge i ritmi all'estremo per chi è alla ricerca di una sfida più impegnativa, passando per tanti altri contenuti progettati sia per essere giocati in singolo che in compagnia di un amico.

Il multigiocatore

Per quanto concerne la sezione Party Multiplayer, invece, il nuovo capitolo di WarioWare comprende diverse modalità, tutte rigorosamente destinate alla fruizione in locale da due a quattro giocatori, volte a offrire un'esperienza ancora più variegata rispetto al passato.

C'è "Conquista Galattica" in cui il titolo assume i connotati di una sorta di Gioco dell'Oca che fa il verso a Mario Party (ovviamente con le dovute proporzioni); la modalità "3-2-1 Medusa" che richiede di muoversi verso un obiettivo specifico completando minigiochi e rimanendo immobili quando la gorgone rivolge lo sguardo verso di noi e, la nostra preferita, "Dal Dottore" in cui gli utenti dovranno portare a termine un'ampia varietà di sfide eseguendo anche attività extra come urlare a squarciagola o rimanere in piedi su una gamba sola per l'intera durata dei minigiochi (qui la recensione di Mario Party Superstars). È proprio in questa veste che WarioWare Move It! esprime tutto il suo potenziale, regalando ai partecipanti decine di ore di divertimento da condividere con chiunque, indipendentemente dalla propensione al mondo videoludico o dal livello di abilità.

I suoni e i colori dello spasso

Sotto il profilo tecnico e artistico, il nuovo WarioWare mette in mostra una presentazione estetica piuttosto elementare ma non per questo poco piacevole. Il vasto cast di personaggi è tratteggiato con l'inconfondibile stile della serie mentre una palette cromatica dai toni vivaci dona alla nuova opera della grande N e di Intelligent Systems un look assolutamente adorabile.

Nel corso dei minigiochi, lo stile visivo muta senza soluzione di continuità da scenari in due dimensioni solo abbozzati con pochi elementi a schermo ad ambientazioni in tre dimensioni ricche di dettagli o tratte direttamente da altri franchise di Nintendo per offrire un notevole ventaglio di opzioni. Le ottime musiche d'accompagnamento svolgono poi egregiamente il loro compito mentre il già citato doppiaggio in italiano, tra cui spiccano le voci di alcuni degli interpreti più in vista del panorama nostrano, aggiunge valore alla produzione.