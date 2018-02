Wolfenstein 2: Recensione del secondo DLC I Diari dell'Agente Morte Silenziosa

Nonostante le ottime qualità di Wolfenstein II, il season pass dello scatenatissimo sparatutto di Machine Games è sembrato fin da subito poco intrigante ed anzi alquanto discutibile. L'idea di raccontare la guerra dalla prospettiva di tre membri della resistenza sparsi per i territori dell'America poteva essere potenzialmente affascinante, ma la realizzazione delle "Cronache della Libertà" è sembrata frettolosa e approssimativa già al tempo dall'Episodio Zero, pubblicato come prologo al tris di avventure che avrebbero poi composto il supporto post-lancio.

La conferma che il trittico di DLC non avrebbe mai potuto regalarci le stesse soddisfazione di The Old Blood (il contenuto aggiuntivo del primo Wolfenstein), è arrivata con Le Avventure di Pistolero Joe: una mini-campagna che si limitava a riproporre le situazioni-tipo del gioco base, riciclando in maniera spietata ambienti, armi, ritmi di gioco e soluzioni ludiche.

I Diari dell'Agente Morte Silenziosa, secondo contenuto del season pass, prosegue convintamente sullo stesso, pericoloso sentiero, con due aggravanti non da poco: oltre a concentrarsi su uno degli aspetti meno efficaci del titolo originale, ovvero le fasi stealth, l'avventura dell'agente Jessica Valiant risulta eccessivamente breve e poco incisiva.

La spia che mi amava

Durante la Seconda Guerra Mondiale Jessica Valiant si è distinta grazie alle sue doti di letale assassina, tanto da conquistarsi il nomignolo con cui ci viene presentata all'inizio dell'avventura. In realtà, quando facciamo la sua conoscenza l'Agente Morte Silenziosa è letteralmente caduta in disgrazia: dopo la morte del marito, tradito da un amico fidato che gli ha voltato le spalle per ingraziarsi le alte sfere del Reich, Jessica ha appeso la pistola al chiodo, abbandonandosi ad una vita di vizi e lascive perdizioni.

Le cose cambiano non appena la protagonista riceve i dossier dei tre nazisti che hanno massacrato il suo compagno di vita: senza esitazioni, la protagonista decide che è giunto il momento di dispensare ancora un po' di morte.

L'avventura, proprio com'è accaduto per quella di Gunslinger Joe, è divisa in tre capitoli autonomi e indipendenti, ciascuno dei quali ci chiede di far fuori i carnefici del marito di Jessica. Il racconto è scandito dalle ormai classiche sequenze animate, rivelando ancora una volta una certa pigrizia produttiva.

Scesi in campo, abbiamo un paio di conferme che le doti principali dell'agente Valiant riguardano l'infiltrazione discreta, più che l'assalto a testa bassa.

La dotazione principale è rappresentata da una pistola silenziata dall'alto tasso di letalità (basta una breve raffica per mandare al creatore gli avversari, anche senza puntare necessariamente alla testa), e la snella corporatura della protagonista le permette di infilarsi in stretti cunicoli che normalmente non lascerebbero passare un essere umano.

Questa abilità ricalca una delle tre skill che Blazko poteva sfruttare, nel gioco principale, dopo aver "restaurato" il suo corpo statuario. Come anticipavamo già ai tempi dell'episodio zero, l'idea del team di sviluppo è quella di caratterizzare ognuno dei tre combattenti della resistenza con una specifica caratteristica: a Joe è toccata la spallata letale, a Jessica il corpo snodabile, e il capitano Gerald Wilkins, figura centrale del prossimo e ultimo DLC, avrà a disposizione un congegno bipede che gli permetterà di raggiungere piattaforme sopraelevate. Anche in questo caso, insomma, non si può certo lodare Machine Games per aver impiegato al meglio le proprie energie creative.

Per fortuna che, arrivati al sodo, I Diari dell'Agente Morte Silenziosa riesce a valorizzare in maniera tutto sommato decente l'approccio stealth, solitamente poco incentivato nell'avventura di BJ. La relativa fragilità della protagonista, che ha il vizio di finire al creatore prima che il nemico svuoti anche solo un caricatore, scoraggia chiunque voglia pensare ad un approccio frontale, a cui si può ricorrere come ultima risorsa dopo aver parzialmente ripulito le aree di gioco.

Assieme allo stealth, in ogni caso, arriva una buona dose di Trial & Error, ma grazie al buon design dei livelli l'avventura si lascia affrontare senza frustrazioni. Certo, si nota che l'impasto ludico non è pensato per un avanzamento silenzioso e "delicato": sarebbe stato molto meglio rivedere la gestione delle allerte, studiare qualche sistema per comunicare in maniera più chiara lo stato di attenzione delle guardie, e magari pure rivedere qualche comportamento dell'IA, dal momento che in certi frangenti diventa davvero difficile evitare un pasticcio innescato da un passo falso e recuperare dignitosamente la situazione.

Che i ragazzi di Machine Games siano andati al risparmio lo si capisce anche dal vizio di recuperare ambientazioni già calcate durante l'avventura di Blazko, e dalla totale assenza di situazioni in qualche misura inedita. Viste le doti dell'Agente Morte Silenziosa, ad esempio, perché non puntare in maniera davvero convinta su sessioni di cecchinaggio spinto, che avrebbero per altro rappresentato un elemento originale nell'economia di gioco?

La rinuncia quasi integrale a proporre nuovi elementi, nuovi stage e nuove dinamiche di gameplay rende questo secondo DLC superfluo e inconsistente quanto e più del primo. Come ulteriore aggravante, aggiungiamo il fatto che l'avventura di Jessica Valiant può essere completata in poco più di un'ora.