WWE 2K24 Recensione: il wrestling che ci piace, ma non tutto è perfetto

Siamo saliti sul ring di WWE 2K24 e abbiamo lottato senza sosta, appagati da un solido combat system, messi in difficoltà dalle insidie ne La Mia Ascesa e meravigliati dallo spettacolo offerto dalla modalità Showcase, pensata per celebrare WrestleMania a tutto tondo. Sia chiaro: il titolo di Visual Concepts si è dimostrato in piena continuità col predecessore, sia sul fronte ludico che tecnologico, e non è certo definibile privo di spigoli (qui la recensione di WWE 2K23). Ciò detto, crediamo sia un prodotto in grado di regalare diverse ore di divertimento ai patiti della WWE.

Il cammino verso la leggenda (Showcase, La Mia Ascesa)

La Showcase di WWE 2K24 celebra lo spettacolo più grande offerto dal colosso statunitense, o meglio, la sua storia. Ci propone infatti degli incontri imperdibili e disputati da leggende immortali, che nei decenni di WrestleMania hanno fatto sognare i fan del wrestling di tutte le età.

Ad accompagnarci in questo viaggio c'è il commentatore Corey Graves, che non si limita a introdurre i match: udiamo le sue parole nel pieno della lotta, quando a seguito del completamento di specifici obiettivi vediamo l'azione del gioco passare ai filmati storici e viceversa, senza soluzione di continuità. La tecnologia Slingshot di 2K si occupa di queste transizioni dal virtuale al reale con grande efficacia, sebbene non manchi qualche sbavatura in ambito scenografico.



Le musiche scelte per acuire la tensione in determinati frangenti delle lotte non ci sono parse sempre azzeccate, e talvolta abbiamo ravvisato qualche imprecisione nella ricostruzione degli incontri. Ad esempio, nel match di WrestleMania 3 contro Andre The Giant, Hulk Hogan solleva una porzione del tappeto a bordo ring, ma quando il filmato cede il posto al gioco quello stesso tappeto appare intoccato, e la cosa è davvero evidente.

In generale, preparatevi a rivivere 21 lotte iconiche, si pensi a Bret Hart contro Roddy Piper o a Rick Rude alle prese con Ultimate Warrior e ad altre che non vogliamo anticiparvi. Tra battaglie più insolite e una gradita sorpresa finale, potete completare la modalità Showcase in circa 5 ore correndo un po', ma i veri appassionati impiegheranno anche più tempo. Già a livello normale portare a termine tutti gli obiettivi di ogni match è alle volte difficoltoso, ma le ricompense in filmati, wrestler e arene valgono lo sforzo. Avremmo voluto un po' di cura in più nella modellazione dei volti di alcune leggende e non sempre i filtri applicati all'immagine per rievocare le epoche degli incontri ci hanno entusiasmato. Piccoli spigoli a parte, qualsiasi fan della WWE si troverà di fronte a una modalità ricca di curiosità, eventi memorabili e chicche non da poco, come i brevi inserti narrativi con protagonisti del calibro di Hulk Hogan. Ripercorrere il cammino dei grandi o scrivere la propria storia leggendaria? Non c'è bisogno di scegliere, perché in WWE 2K24 è possibile fare entrambe le cose. Ne La Mia Ascesa ci sono due carriere ben distinte tra loro, con le vicende di Undisputed dedicate al wrestler maschile, e quelle di Unleashed incentrate sulla lottatrice femminile.



Tramite un editor traboccante di possibilità creative si realizzano gli atleti dei due sessi, chiamati a presenziare ai rispettivi appuntamenti col destino. In Undisputed ci ritroveremo ad accettare una proposta di William Regal, che ci porterà un po' fortuitamente a vincere il WWE Universal Championship.

Ritenuto da Roman Reigns un detentore indegno di questo titolo, il nostro eroe dovrà dimostrargli che si sbaglia, reagendo alle angherie di The Miz e superando gli ostacoli (sovrannaturali e non!) che gli si pareranno di fronte. Non mancano bivi narrativi, che possono spingere gli appassionati a rigiocare l'avventura per gustarsi tutti i risvolti di trama, tanti premi e la partecipazione di capisaldi della WWE come lo stesso Reigns, Cody Rhodes e Mick Foley.



Molto interessante è anche Unleashed, le cui vicende partono da una lottatrice simbolo di una realtà indipendente, che nel guidare l'allieva Psycho Sally nel suo percorso alla WWE finisce per intraprendere una carriera nella federazione di Stamford, e scoprire che la strada per imporsi come wrestler di punta al suo interno è lunga e tortuosa.

Tra la possibilità di prendere il controllo di altri personaggi e gli incarichi secondari, anche questa componente de La Mia Ascesa ci è piaciuta nel complesso, al netto di alcune problematiche che a onor del vero riguardano pure Undisputed. I toni leggeri di entrambi i racconti, che si sviluppano in pieno stile WWE, sono apprezzabili: ci sono però anche cedimenti in materia di scrittura e recitazione o di natura prettamente visiva. Come dicevamo poco fa, non sempre i modelli dei wrestler mostrano lo stesso livello di dettaglio o una convincente espressività facciale, e alcuni problemi storici continuano a ripresentarsi: è strano vedere un lottatore ottimamente realizzato avere dei capelli che per aspetto e movenze risultano invece fuori tempo massimo. La fluidità dell'azione su PS5 e Xbox Series X è quasi sempre ottima, al netto di sporadiche oscillazioni del frame rate che speriamo possano essere risolte con una day one patch, e di alcuni bug in cui ci siamo imbattuti durante la prova.



L'illuminazione delle varie ambientazioni è apprezzabile e alcune arene, come quella del Backstage Brawl, sono state dotate di più elementi distruttibili. Luci di scena e atmosfere sono quelle giuste, basta vedere le entrate e le vittorie di Undertaker: ci auguriamo però che la serie possa iniziare a sfruttare con maggior convinzione le possibilità offerte dall'attuale generazione di console, così da fare dei passi avanti più concreti in ambito grafico.

Si sale sul ring!

Prima di calcare i palchi più famosi della WWE, i neofiti dovrebbero fare una capatina al Performance Center, che con una certa efficacia illustra tramite lezioni divise per tipo i principali aspetti di quel che resta un combat system a metà tra simulazione e concessioni di stampo arcade. Ci sono le volte in cui gli arbitri si mettono di mezzo tra noi e il nemico, o fanno qualche giro di troppo prima di far partire il conteggio, come pure i frangenti in cui l'IA che controlla gli avversari appare un po' svogliata o, d'improvviso, particolarmente agguerrita.

Gli attacchi con le armi possono avere ritmi flemmatici e alle volte risultano ancora scivolare sul corpo dello sfidante, mancando clamorosamente il bersaglio. Insomma, gli intoppi qui e lì ci sono, ma nel complesso il sistema di combattimento di WWE 2K24 è da promuovere, e il motivo è semplice: diverte in modo genuino.



Le combinazioni di colpi leggeri e pesanti, che neanche a dirlo variano in base al tipo di atleta controllato, funzionano bene, effettuare prese e Irish Whip è intuitivo, così come lo è trasportare il malcapitato di turno verso il luogo desiderato per continuare "la punizione". D'importanza fondamentale, oltre alle schivate e alle parate, è il sistema dei contrattacchi, che chiama a premere il tasto apposito al momento corretto per ribaltare una situazione altrimenti disperata.

Attacchi e contromosse si avvicendano con una certa fluidità e naturalezza e non risultano animazioni incollate tra loro col nastro adesivo, almeno in molti casi. Le zuffe sono piacevoli e non manca la tensione, perché quando si è stanchi e danneggiati e si sta per chiudere l'avversario all'interno dell'ambulanza o di una bara, bisogna sapere che con un contrattacco all'ultimo secondo potrebbe ribaltare l'esito dell'incontro. Ad arricchire la dimensione strategica ci pensano la gestione della stamina, e delle mosse Payback, tra quella che consente di riprendersi immediatamente da uno stordimento (Mascella di Ferro) e opzioni più scenografiche, come quando l'utilizzatore compare alle spalle dello sfidante in stile Undertaker. C'è pure una inedita soluzione offensiva battezzata Colpo su Colpo, che chiama i due wrestler a scambiarsi sberle e pugni a turno.



Quando l'indicatore si trova nell'area verde, che è quella corretta, bisogna smettere di premere il tasto dell'attacco, ma i più coraggiosi possono tentare di raggiungere il minuscolo segmento dorato, così da mettere a segno un salvifico stordimento del nemico. In caso di parità tra mosse a buon fine ed errori, ha inizio invece una scarica di pugni che vede trionfare il giocatore che preme il pulsante indicato più rapidamente rispetto all'altro (nel caso di una lotta tra due amici).

Colpo su Colpo riesce ad aggiungere un pizzico di varietà in più all'azione, ma senza stancare, perché realisticamente non si tende ad attivarlo troppo di frequente. Restando in materia, che si tratti del minigioco per evitare lo schienamento, o quello per resistere a una sottomissione, o ancora, di quello per accaparrarsi la cintura nel Ladder Match, crediamo che Visual Concepts abbia raggiunto delle buone soluzioni, adatte sia ai veterani che ai neofiti. Alle Mosse Speciali e alle Mosse Finali, quest'anno si aggiungono le Super Mosse Finali, attivabili una volta riempite al massimo le tre barre finisher, che culminano in attacchi mostruosi e spettacolari capaci di stordire l'avversario e, neanche a dirlo, di regalare trionfi.



Più in generale, la fisicità dei colpi è buona, al pari della responsività degli input, per un combat system in continuità con quello del predecessore, ma con qualche possibilità in più. Tra microfoni e chitarre, è stata ampliata la quantità delle armi raccoglibili, che possono essere lanciate contro l'avversario. È inoltre possibile tuffarsi dalla corda superiore su più sfidanti fuori dal ring, ma francamente è una mossa che ci si ritrova a sfruttare davvero di rado.

Il parco giochi della WWE

Accompagnati dai pezzi della soundtrack assemblata da Post Malone (artista che peraltro diverrà un wrestler giocabile tramite DLC post lancio) possiamo tuffarci in uno dei tanti tipi di match disponibili, con Visual Concepts che ha espanso ulteriormente l'offerta rispetto a WWE 2K23 e il roster di lottatori, che adesso conta più di 200 superstar provenienti da differenti ere del wrestling.

Alla bagarre di War Games e al caos di Backstage Brawl, ora forte del supporto a 4 giocatori e con ascensore funzionante all'interno dell'arena, addizioniamo Casket e Ambulance Match. I tratti che distinguono realmente le due sfide sono l'oggetto in cui rinchiudere l'avversario e la sua posizione nello scenario, ma c'è un elemento che ci fa preferire l'incontro con l'ambulanza a quello con la bara. Tramite una scala è infatti consentito salire sul tetto del veicolo, con tutte le implicazioni offensive del caso.



In Arbitro d'Eccezione invece controlliamo un atleta della WWE per regolare l'incontro tra due wrestler, anche in modo scorretto. Possiamo agevolare uno dei contendenti, distraendo l'altro o evitando i conteggi in suo favore, come pure introdurre armi sul ring, generare discussioni e perfino passare all'azione per interrompere il normale svolgimento del match: siamo sostanzialmente liberi di fare quel che vogliamo, ma imboccare la cattiva strada potrebbe costarci caro.

Dimostrandoci indegni della fiducia della federazione infatti verremo sostituiti da un altro arbitro e scacciati dal ring in modo inglorioso. Ad arricchire il ventaglio di incontri troviamo anche degli 1v1 con entrata progressiva, i Gauntlet Match, con varianti annesse: in attesa che arrivi il proprio turno di combattere è possibile ingannare il tempo con la telecamera libera, che permette di regolare la visuale a piacimento per godersi le reazioni del pubblico e apprezzare tutti i piccoli dettagli delle lotte.



Ritornano poi altre modalità storiche, a cominciare da Universe, che vi chiama a dare forma al vostro universo della WWE, dai tag team, alle rivalità, fino agli show settimanali e agli eventi live. Qualcuno potrebbe considerare soverchiante la mole di attività da gestire al suo interno e quindi farebbe bene a scegliere di controllare una singola superstar. A proposito di dimensione gestionale, impossibile non citare Il Mio GM, che vi consente di vestire i panni del General Manager per determinare le sorti di un intero brand e guadagnarvi un posto nella Hall of Fame.

Scegliendo tra leggende come Paul Heyman, Teddy Long, Stephanie McMahon, potrete decidere se amministrare non solo SmackDown, RAW o NXT, ma anche WCW e la ECW. Con un budget predeterminato dovrete assemblare il vostro roster di wrestler maschili e femminili, soddisfarne i bisogni facendo loro promesse da mantenere, e portare a compimento gli obiettivi assegnati dall'esigente Triple H, il commissario, che valuterà ogni vostra mossa. Promuovere un incontro nel modo opportuno, giocarlo in prima persona per aumentarne l'indice di gradimento, far guadagnare esperienza e migliorare i vostri atleti: Il Mio GM è ricco di opportunità, ancor più dell'anno scorso e a eccezione dei Gauntlet Match include tutte le nuove varietà di zuffe. C'è poi La Mia Fazione, la dimensione a base di team building e carte in cui collezionare le figure dei nostri eroi preferiti, tra Manager, Leggende e roster attuale, con alcune novità al seguito rispetto all'anno scorso. Grazie al nuovo mercato di singole carte è ora possibile acquistare direttamente il proprio beniamino del cuore (senza dover spacchettare bustine a caso), sia coi punti accumulabili completando azioni specifiche nella modalità, sia con moneta sonante.



I giocatori ora possono competere online con tanto di classifiche stagionali, sfidare sé stessi nella Torri Settimanali e partecipare alla Guerra Tra Fazioni 2.0, che è stata impreziosita da elementi roguelite. Cominciarne una significa infatti vedere le superstar subire danni permanenti, che non si annullano a seguito degli incontri sostenuti, da qui la presenza di armature con cui proteggerle il più possibile. Ci è piaciuta anche la possibilità di poter aggiungere alla nostra fazione - seppur non al di fuori della guerra in corso - uno dei boss da noi sconfitti.



Le attività che elargiscono punti per acquistare buste e box sono tante, il fatto è che anche per un singolo spacchettamento bisogna impiegare migliaia dei punti di cui sopra. Detto questo, chi non ha intenzione di investire il proprio tempo in questa modalità, in cui è possibile sbloccare dei look alternativi di alcuni wrestler, ha comunque dinanzi a sé un ventaglio contenutistico molto vasto, e amico del multigiocatore in locale (perfino ne Il Mio GM ci si può sfidare con amici!).



Trovandoci in una fase di pre lancio non ci è stato possibile provare il multiplayer online e le sezioni riservate alle creazioni della community, per lo stesso motivo, sono al momento semi-vuote. Sappiamo bene che nei prossimi giorni, quando gli utenti inizieranno a sbizzarrirsi, potremo scaricare veri e propri attacchi d'arte. Questo perché sì, anche WWE 2K24 ha un editor di wrestler, cartelli e immagini, arene, entrate, cinture e chi più ne ha più ne metta, e anche stavolta si tratta di un set di strumenti che non teme confronti.