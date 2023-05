Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed: recensione del nuovo DLC

Tetsuya Takahashi, creatore della serie Xenoblade Chronicles, aveva espressamente dichiarato che completare il DLC del terzo capitolo avrebbe permesso ai fan della serie di comprendere la direzione che questa imboccherà. Incuriositi dalle premesse narrative dell'espansione, che a differenza di Torna - The Golden Country non ha purtroppo goduto di un'edizione standalone (per tutti i dettagli sul DLC di Xenoblade Chronicles 2 rileggete la nostra recensione di Torna The Golden Country), nell'ultima settimana ci siamo letteralmente lasciati assorbire da Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed e dalla sua incredibile volontà di rispondere in via definitiva ai tanti quesiti che la penna di Tetsuya Takahashi aveva lasciato in sospeso.



Come scopriremo a breve, il quarto e ultimo contenuto scaricabile del Pass Espasione non si limita del resto a far luce su un antefatto alquanto essenziale per comprendere appieno la mitologia del mondo unificato di Aionios (che avevamo già ripercorso nello speciale sulla saga di Xenoblade Chronicles e i suoi intrecci), ma per di più collega indissolubilmente i vari episodi del brand di Xenoblade Chronicles e non solo quelli. Tuttavia, dal momento che l'articolo potrebbe includere qualche spoiler sulla trama del gioco principale, consigliamo di procedere con la lettura soltanto a coloro che hanno già portato a termine la straordinaria campagna di Xenoblade Chronicles 3.

La fine dell'inizio

Ambientato diversi secoli prima dell'avventura vissuta da Noah, Miyo e gli altri protagonisti del terzo capitolo numerato del brand, Un futuro riconquistato si colloca immediatamente dopo la distruzione della prima Città da parte di N - un evento appena accennato nel gioco base - ed esplora i fondatori della seconda.

Protagonista assoluto del prequel è il giovane Matthew, un irruento combattente che assieme alla sorella Na'el si è addestrato per anni nell'uso dei poteri degli Uroboros (la cui tecnologia era al tempo ancora incompleta) e che nei primissimi minuti dell'assiste impotente alla distruzione dell'avamposto costruito dagli individui non intrappolati nell'Eterno Presente. Determinato a ritrovare la consanguinea scomparsa durante il massacro perpetrato dall'odiato Moebius e a vendicare le tante vite che questo ha spezzato, Matthew si imbatterà quasi per caso nei cosiddetti "Liberatori" e deciderà di sposare la loro causa per fermare il piano di Alpha, un'entità semi-divina che vorrebbe cancellare Aionios per dar vita a un nuovo mondo. Allo scopo di non sottrarvi il piacere della scoperta, vi anticipiamo soltanto che le scelte compiute dal ragazzo, che durante il racconto sarà coadiuvato da volti inediti e da una straordinaria coppia di personaggi storici, getteranno le basi della struggente epopea che abbiamo vissuto soltanto lo scorso anno (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3).



Laddove il più recente esponente del franchise limitava al minimo i riferimenti ai precedenti capitoli numerati, permettendo anche ai neofiti di lasciarsi coinvolgere da un intreccio davvero profondo e indimenticabile, in Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed accade l'esatto contrario. Conoscendo la curiosa (e talvolta fastidiosa) abitudine di Tetsuya Takahashi di rispondere alle domande dei fan sollevando mille altri quesiti, un tratto che per certi versi lo accomuna al papà di Kingdom Hearts, siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questa sua improvvisa propensione a unire i punti in maniera piuttosto esplicita.

I rimandi a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2 sono infatti innumerevoli, anche perché il party giocabile dell'espansione include pure le versioni adulte e ancora in forma di Shulk e Rex, cui Takahashi ha appunto assegnato il compito di fugare le tante domande che ci eravamo posti durante il viaggio di Noah e soci.



Ricorrendo a flashback e altri riuscitissimi espedienti narrativi, il creatore di Xenoblade ha insomma chiuso col botto la "trilogia di Klaus", regalando ai fan storici esattamente quello che chiedevano e preparando il terreno per quello che verrà. Se Monolith Soft ha invero ribadito che la serie non si concluderà col terzo episodio, una sequenza criptica e pregna di informazioni "nascoste" che precede la battaglia finale di Future Redeemed, senza dimenticare la brevissima scena posta subito dopo i titoli di coda, sembrano voler tracciare in maniera inequivocabile la rotta che il franchise percorrerà nell'immediato futuro.



Tra una rivelazione e l'altra, l'intreccio di Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed ci ha quindi conquistati già a partire delle prime ore, anche se dobbiamo ammettere che non tutto il cast è stato degnamente caratterizzato.

Se Shulk e Rex funzionano perfettamente nel ruolo di mentori imposto dall'età e dall'esperienza maturata attraverso le rispettive imprese, Matthew e A - un carismatico personaggio il cui aspetto dice praticamente tutto - ci hanno convinti con personalità alquanto interessanti che in alcune circostanze sembrano quasi compensarsi a vicenda. Lo stesso non si può dire purtroppo per Nikol e Glimmer, due soldati rispettivamente strappati agli eserciti di Keeves e Agnus, che per questioni di tempo non hanno ricevuto lo spazio che avrebbero meritato. Benché la longevità di Future Redeemed si attesti sulle 18 ore circa, che possono diventare una trentina dedicandosi alle attività collaterali, l'unico vero difetto del prodotto va insomma ricercato nella sua natura di DLC: data l'importanza che i fondatori della seconda Città giocano nella mitologia di Aionios, questa inedita porzione di storia avrebbe probabilmente meritato di essere raccontata attraverso un episodio principale della saga e non con un'espansione. Tenendo presente che Takahashi potrebbe aver volutamente "trascurato" Nikol e Glimmer per ripescarli in futuro, similmente a quanto fatto a questo giro con Rex e Shulk, una maggiore longevità avrebbe comunque consentito qualche approfondimento in più.

Una questione di intesa

Passando all'analisi del gameplay, specifichiamo anzitutto che Future Redeemed adotta una forma ludica leggermente semplificata di quella proposta da Xenoblade Chronicles 3, ma non per questo meno funzionale o stratificata. Non potendo coinvolgere nel DLC una trentina di eroi diversi, il team di Monolith Soft ha dovuto rinunciare del tutto al pregevole sistema di classi offerto dal gioco base (ve ne avevamo parlato nello speciale su come costruire un party equilibrato in Xenoblade Chronicles 3), di conseguenza non è possibile apprendere le abilità dei compagni per creare dei veri e propri mestieri ibridi.



Se di base i personaggi sono ancora una volta liberi di equipaggiare un massimo di sei tecniche di lotta, tre accessori e altrettante gemme, almeno il sistema di crescita delle unità è stato interamente rivisto.

Oltre al classico aumento di livello, che di volta in volta migliora i parametri dei fondatori, in Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed è stata introdotta una meccanica assai curiosa che risponde al nome di "Obiettivi Intesa". Divisi in sei differenti categorie, i suddetti chiedono all'utente di raccogliere i collezionabili sparsi per le mappe, annientare diversi esemplari per ogni singola specie di mostro (e completare quindi il bestiario), rintracciare i sopravvissuti della prima Città, scoprire aree segrete, punti di riferimento e di riposo, e portare a termine una lunga serie di attività opzionali per allungare le mani sui preziosi Punti Intesa spendibili nell'apposito albero delle abilità. Spaziando dai talenti attivi a quelli passivi, che tra le altre cose migliorano i parametri, donano capacità speciali o rafforzano le tecniche offensive, ciascun personaggio ha infatti a disposizione la bellezza di 39 potenziamenti, che permettono loro di primeggiare nei rispettivi ruoli.



Come sottolineato nella guida di Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, la trovata dello sviluppatore nipponico, che almeno sulla carta può sembrare esosa e impegnativa, all'atto pratico risulta per niente frustrante, specie se consideriamo che l'esplorazione dei vasti paesaggi open world è da sempre uno dei perni fondamentali dell'esperienza tipica della serie (per maggiori dettagli fiondatevi sullo speciale dedicato alle meraviglie di Xenoblade Chronicles 3).

Rispetto al solito, Future Redeemed riesce a premiare la curiosità più selvaggia e insaziabile del giocatore, spingendolo a voler setacciare ogni singola zolla dell'immensa e inedita regione di Cent-Omnia. Per facilitare l'operazione, Matthew e i suoi sono stati muniti del "Lettore X", una sorta di rilevatore che durante i vagabondaggi della squadra emette dei suoni per segnalare la vicinanza di profughi, forzieri, container, oggetti chiave, luoghi in cui installare scale o antenne di etere, e così via. Nel complesso si tratta di un sistema che funziona piuttosto bene, poiché elimina interamente la necessità di sottoporsi a tediose sessioni di grinding e fa sì che il backtracking talvolta richiesto per introdursi in segmenti di mappa inizialmente inaccessibili non risultino mai spiacevoli. Proprio per questo motivo, il nostro augurio è che Monolith Soft faccia tesoro di questa ingegnosa soluzione e che la "Crescita Intesa" diventi alla lunga un piatto fisso nel già ricco menu di Xenoblade Chronicles.

I poteri delle coppie

Il sistema di combattimento di Future Redeemed non si discosta granché da quello di Xenoblade Chronicles, se non per la presenza di tre significative novità, di cui una sopperisce all'assenza della Sintonia. Anziché fondersi con un alleato per dar vita ai colossi implacabili che abbiamo impersonato nel gioco principale, i Poteri Uroboros di Glimmer e degli alti membri della banda si manifestano quando questi ricorrono alle tecniche speciali o a quelle di fusione, che come intuibile sono notevolmente più efficaci di quelle normali.



A livello estetico, quelle speciali si differenziano da quelle standard per la rapida materializzazione degli Uroboros, che al pari degli stand di JoJo, dei Personae dell'omonima serie ATLUS o degli Emblemi di Fire Emblem Engage (avete già letto la nostra recente recensione del Capitolo Maligno di Fire Emblem Engage?) compaiono brevemente accanto ai nostri beniamini creando un'aura che garantisce attacchi extra.

L'assenza della fusione in Uroboros - dovuta a particolari esigenze narrative - non impedisce comunque ai sei fondatori di formare tre diverse coppie e ricorrere alle cosiddette "Coppie Unione": vere e proprie mosse speciali che si caricano attraverso l'utilizzo di tutte le altre tecniche e che variano a seconda dei personaggi collegati.



Mentre gli abbinamenti di Xenoblade Chronicles 3 erano infatti fissi e non potevano essere alternati in alcun modo, Future Redeemed permette all'utente di personalizzare le coppie, così da influenzare gli effetti e le caratteristiche delle Combo Unione. Se per esempio la Tripla Calamità di Rex e Shulk infligge lo Schianto, il Flusso Infernale di Nikol e Glimmer provoca lo Scoppio, mentre il Mega Scontro di Matthew e A innesca Soffio e danneggia tutti i bersagli a tiro.



Con un pizzico di sperimentazione l'utente può quindi trovare le soluzioni più vicine al proprio stile di gioco e realizzare strategie offensive personalizzate.La terza e ultima novità riguarda infine gli immancabili Assalti di Gruppo, dove gli Ordini Uroboros sono stati rimpiazzati dagli Ordini Unione.

Completare gli Ordini d'Assalto di entrambi i combattenti che formano una coppia sblocca l'accesso a uno spettacolare quanto rovinoso attacco combinato che pertanto estende l'assalto stesso. Tra l'altro, in Future Redeemed è possibile equipaggiare dei manuali che alterano i bonus completamento degli Ordini, attivando tutta una serie di effetti che incrementano a dismisura la percentuale dei danni arrecati al nemico.



Se a primo acchito la rimozione dei giganti sembrava aver depauperato la formula ludica del prodotto, col passare delle ore ci siamo invece accorti che gli innesti e le modifiche effettuate da Monolith Soft la rendono più armonia e rappresentano in definitiva una più che valida alternativa alle trasformazioni di Noah e soci.