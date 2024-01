Yu-Gi-Oh! Starter Set Recensione: due deck e un manga per duellare

Yu-Gi-Oh! ha appena compiuto 25 anni: il "quarto di secolo" (così lo chiama Konami) del popolare gioco di carte è un traguardo che è stato celebrato in pompa magna per tutto il 2023, e che continuerà ad esserlo almeno fino a metà 2024. Tuttavia, un prodotto così longevo rischia di perdere mordente tra i giocatori, e non è un mistero che Yu-Gi-Oh! abbia vissuto dei periodi altalenanti nella sua storia pluridecennale.



Il 25° anniversario è un'occasione ghiotta per Konami, che sta cercando di riguadagnare pubblico per il suo cardgame di punta sia sfruttando l'effetto-nostalgia di Yu-Gi-Oh! che avvicinando nuovi (e vecchi) giocatori alla scena competitiva con set in grado di spiegare anche ai neofiti il gameplay di un titolo che nel tempo è andato complicandosi enormemente in termini di meccaniche, tipologie di carte, regole e combo. Negli scorsi giorni, l'azienda giapponese ci ha permesso di provare lo Starter Set per due giocatori di Yu-Gi-Oh!, che si rivolge proprio ai nuovi duellanti e agli aspiranti tali, con l'ambizione di addolcire quanto più possibile la curva di apprendimento del TCG.

Un manuale di istruzioni? No: un manga!

In principio erano i Mazzi Introduttivi di Yugi Muto e Seto Kaiba, lanciati in Italia nel lontano 2002, insieme ad espansioni che ormai sono diventate icone, come "La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu", "Servitore del Faraone" e "Sovrano della Magia".

Lo scopo dei due mazzi introduttivi era molto semplice: spiegare le regole di base di Yu-Gi-Oh! ai nuovi giocatori, fornendo loro un pacchetto base di carte da cui partire per i primi duelli, da integrare successivamente con i contenuti delle bustine di espansione da acquistare in edicola. Una formula già consolidata da altri cardgame arrivati negli anni precedenti, come Magic: The Gathering e il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. I Mazzi Introduttivi Yugi e Kaiba sono stati un successo senza paragoni, cementando da soli un TCG dal forte sapore nipponico - dunque avulso alle sensibilità del pubblico "mainstream" occidentale - nel cuore di intere generazioni. Merito anche di un anime piuttosto fortunato, questo è vero, ma all'epoca Yu-Gi-Oh! appariva come un gioco di carte fresco, dinamico e al contempo anche profondo e carico di strategia. Lo Starter Set per due giocatori di Yu-Gi-Oh! vuole replicare il successo dei deck di Yugi e Kaiba. Ma cerca di farlo in un contesto profondamente mutato rispetto a quello del 2002.



Mutato perché all'epoca non c'erano i mostri Synchro, gli XYZ, i Link e i Pendulum. Non c'erano neanche le fusioni e i rituali, per la verità: i primi (rispettivamente Limite dei Mille Occhi e Abbandono) sarebbero arrivati solo ad un paio di espansioni dal lancio del cardgame nato dalla penna del compianto Kazuki Takahashi. In vent'anni, Yu-Gi-Oh! si è caricato di regole, spesso contorte e poco intuitive, che Konami non ha però mai ripudiato in nome della semplicità.



In effetti, neanche lo Starter Set per due giocatori rinuncia alla complessità, compiendo una scelta estremamente coraggiosa, specie se viene contestualizzata in un prodotto chiaramente rivolto a chi si avvicina per la prima volta a Yu-Gi-Oh! o a chi vi fa ritorno dopo anni (decenni?) di assenza.



Il kit comprende due deck, uno a tema Synchro e l'altro incentrato sui mostri XYZ: il primo è legato a doppio filo a carte come Visas Starfrost e Mannadium Prime-Heart; il secondo ad Arsenale Divino AA-Zeus - Tuono del Cielo. Nomi che diranno poco a chi non segue la scena competitiva, ma che invece faranno suonare qualche campanello a chi mastica un po' il meta. Ad ogni modo, i due mazzi permetteranno a voi e ad un amico di testare due delle meccaniche più amate degli ultimi 10-15 anni di Yu-Gi-Oh!, avvicinandovi passo dopo passo alla complessità delle regole di base.



A differenza dei Mazzi Introduttivi di Yugi e Kaiba, lo Starter Set non vi fornisce due deck con cui buttarvi nella mischia senza spiegazioni annesse, al più relegando l'illustrazione delle regole ad un libricino di una ventina di pagine.

Assolutamente no. Qui sta la carica innovativa del prodotto, nonché l'emblema della presa di coscienza dello scorrere dei tempi da parte di Konami: il kit comprende un vero e proprio manga da 62 pagine, che dovrete leggere nel corso della vostra prima partita. Il libretto è una via di mezzo tra un fumetto giapponese (fatto salvo per il sistema di lettura, che va da sinistra a destra come negli albi occidentali) e un manuale di istruzioni: esso segue uno scontro-tipo tra due duellanti - voi e il vostro avversario - e vi spiega quali carte giocare di turno in turno, guidandovi nelle scelte e mostrandovi tutte le regole di Yu-Gi-Oh!. Da quelle basilari, come le evocazioni dei mostri e il posizionamento di magie e trappole, fino a quelle più complesse, come le evocazioni speciali, la risoluzione delle catene di effetti e le evocazioni Synchro e XYZ.



Quando dicevamo che Konami non ripudia la complessità intendevamo proprio questo: lo Starter Set di Yu-Gi-Oh! è incredibilmente approfondito, arrivando a toccare persino questioni che hanno colto impreparato anche chi scrive - che qualche partita alle spalle però ce l'ha già. Non spaventatevi, però: abbiamo detto "complesso", non "difficile".

Le regole di Yu-Gi-Oh! alla portata di tutti (o quasi)

Da questa descrizione dei contenuti del kit, a qualcuno potrebbe essersi alzato un sopracciglio. Come è possibile che il manga incluso nella confezione guidi i duellanti turno per turno se la prima cosa da fare è mischiare il deck? Semplice: in questo caso il mazzo non si mescola: le carte sono state sapientemente ordinate dai designer di Konami. Per evitare che possiate commettere errori, la scritta "FERMATI!" campeggia sulla carta in cima ad ogni deck, che vi chiede di non modificare l'ordine del mazzo per la prima partita. In questo modo - ammesso che seguiate pedissequamente le istruzioni contenute nel manga incluso nella confezione - la vostra prima mano e le vostre pescate successive andranno di pari passo con quelle dei protagonisti del fumetto.

Il manga vi guiderà attraverso tutte le fasi del turno e del duello, spiegandovi ogni regola fino a farvi evocare il vostro mostro più potente e attaccare i Life Points dell'avversario con un colpo da maestro, in un climax ricco di pathos che potrete raggiungere in un lasso di tempo pari a circa due ore (o un po' meno, a seconda della vostra velocità di lettura e di comprensione delle regole). La soluzione adottata da Konami è estremamente innovativa: mai avevamo visto un prodotto simile allo Starter Kit di Yu-Gi-Oh!, almeno tra i giochi di carte tradizionali.



Potete immaginare l'esperienza come una via di mezzo tra la consultazione del manuale di un modellino LEGO e una partita ad un gioco in scatola come Cluedo, accompagnata da una narrativa light simile a quella che si può trovare in molti boardgame. Se invece già masticate i giochi di carte elettronici, quello appena pubblicato da Konami è un prodotto che traspone nel mondo fisico i tutorial di produzioni come Magic The Gathering: Arena e Hearthstone. O, viene da sé, dei molteplici titoli mobile e console di Yu-Gi-Oh!.



La commistione tra innovazione e complessità - che passa anche per una capacità di prevedere le legittime domande dell'utente e rispondere con un tempismo perfetto - è il fiore all'occhiello di un prodotto che non possiamo che consigliare a chiunque desideri capire come funziona Yu-Gi-Oh!.

Anche senza poi dover iniziare a giocare al gioco di carte collezionabili, sia ben chiaro. Preso come un prodotto a sé stante, lo Starter Set è un ottimo prodotto tabletop, per giunta con un'elevata rigiocabilità: i due mazzi sono essenzialmente equivalenti in termini di potenza, perciò dopo la prima partita potrete semplicemente mescolare le carte e lasciare che sia il loro Cuore a guidarvi in un match non-scriptato. Se le meccaniche vi intrigano particolarmente (e avete qualche soldo da spendere, perché sfortunatamente nessun cardgame può essere approcciato a costo zero), i due mazzi inclusi nel pacchetto sono invece degli ottimi punti di partenza su cui costruire un mazzo competitivo, dal momento che comprendono alcune carte molto utilizzate sulla scena competitiva. Proprio per questa sua predisposizione al competitivo, inoltre, lo Starter Set non si basa su carte come il Drago Bianco Occhi Blu o il Mago Nero, che sicuramente sarebbero state più attraenti per i giocatori "di ritorno".



Come avrete capito, insomma, l'ultima trovata di Konami è uno degli esperimenti ludici più efficaci per la spiegazione di un gioco complesso ad un pubblico quanto più universale possibile. La lettura non-convenzionale delle regole abbassa notevolmente la soglia di ingresso nel cardgame, senza per questo sacrificarne la profondità strategica: ciò rende lo Starter Set per due giocatori di Yu-Gi-Oh! forse il "kit iniziale" più riuscito nella storia dei TCG tutti. Attenzione, però: delle pecche ci sono, e non possiamo non citarle. Come vi abbiamo anticipato in apertura, nel tempo le regole di Yu-Gi-Oh! si sono ampliate enormemente, e neanche questo mini-set introduttivo le copre tutte.



La mancanza più grave è chiaramente la totale assenza di mostri Link e Pendulum: poiché i due deck contenuti nel prodotto si basano sui mostri XYZ e Synchro, le altre categorie di creature da Extra Deck (insieme ai mostri Fusione e Rituale, che però sono molto più semplici da "capire" e utilizzare) vengono messe da parte.

Nell'ottica di un'eventuale seconda edizione del set introduttivo, la dicotomia Pendulum-Link potrebbe risultare interessantissima, ma visto che per ora di un prodotto simile non si sa nulla l'assenza di qualsivoglia accenno a queste tipologie di mostro si fa sentire. Infine, per quanto i designer di Konami abbiano tentato di addolcire la curva di apprendimento, dobbiamo rilevare che nella seconda metà del duello le cose si complicano velocemente, e qualcuno potrebbe faticare a restare al passo con il ventaglio di possibilità che improvvisamente si apre ai duellanti: tra evocazioni dall'Extra Deck, effetti dal cimitero e carte bandite, alcuni giocatori rischieranno di perdersi.



Certo, il manga serve a questo, ma non può certo eliminare un difetto genetico del gioco su cui si basa: Yu-Gi-Oh! è complesso e, a tratti, contorto. Se siete disposti a scendere a patti con la necessità di scontrarvi con una curva di apprendimento con dei tratti piuttosto ripidi, però, lo starter set è il prodotto per voi, senza alcun dubbio.