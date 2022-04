Bugsnax, F1 2021 e Need for Speed Hot Pursuit ad aprile su Game Pass

Il mese di aprile di Xbox Game Pass si chiude senza fuochi d'artificio, ma con una variegata line-up adatta ai palati di tutti i tipi di videogiocatori. I riflettori sono puntati principalmente su Research and Destroy, Bugsnax e Unsouled, tre giochi che debuttano nel catalogo immediatamente al day one, ma non possiamo non apprezzare anche l'attenzione che Microsoft continua a riservare ad Xbox Cloud Gaming. Andiamo alla scoperta di tutte le novità per Game Pass della seconda metà di aprile.. e oltre!



Giochi già disponibili dal 19 aprile

F1 2021 (Cloud) - Via EA Play

Need For Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) - Via EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC)



Dal 26 aprile

7 Days to Die (Cloud, Console e PC)

Bugsnax (Cloud, Console e PC) - Day one su Xbox

Research and Destroy (Console e PC) - Day one



Dal 28 aprile

Unsouled (Console e PC) - Day one

In Game Pass fin dal day one

Da qui alla fine del mese saranno ben tre i giochi che si uniranno a Game Pass immediatamente al day one. Il primo è Bugsnax, che il 26 aprile festeggia il debutto su Xbox One e Series X|S finendo immediatamente nei cataloghi per console, cloud e PC.

Lanciato originariamente nel novembre del 2020 su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5, Bugsnax è un colorato gioco d'avventura in prima persona in cui bisogna cacciare centinaia di simpatiche creaturine che differiscono tra loro per l'aspetto e per l'indole. Per catturarle dovrete impiegare gadget, trappole ed esche di vario genere e mettere in atto strategie creative. Ogni creatura interagisce in maniera imprevedibile con i sistemi in dotazione, un aspetto che punta ad alimentare il piacere della scoperta. Il lancio su Xbox e Game Pass coincide con la pubblicazione di The Isle of Bigsnax, un grosso aggiornamento gratuito che promette almeno tre ore di gioco aggiuntive. Nell'attesa, scoprite maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Bugsnax.



Il 26 aprile è anche il gran giorno di Research and Destroy (Console e PC), uno sparatutto in terza persona cooperativo con elementi tattici. In compagnia di altri due amici sarete chiamati a guidare una squadra di scienziati con armi stravaganti nel corso di partite che si suddividono in due differenti fasi: Ricerca, durante la quale bisogna ottenere informazioni utili sul campo di battaglia e sugli esseri sovrannaturali che lo popolano; Distruggi, che prevede l'annientamento dei nemici con una combinazione di elementi strategici a turni e sparatutto in tempo reale.

Due giorni più tardi, il 28 aprile, tocca invece a Unsouled (Console e PC), un action RPG 2D in pixel art che richiede una padronanza dei controlli sopraffina. Indirizzato agli amanti delle sfide, permette di concatenare elaborate combo e contrattacchi altamente spettacolari, sia da ammirare sia da eseguire. Ad aggiungere un bel po' di pepe alla formula di gioco ci pensano le ambientazioni reattive: potrete ad esempio scaraventare i nemici contro i muri per massimizzare i danni, oppure schiacciarli sotto ad un albero tagliato con un attacco di spada ben assestato.

Tutti gli altri giochi

Proseguendo nella sua missione per rendere il gaming accessibile su più piattaforme, ieri 19 aprile la casa di Redmond ha inaugurato la seconda metà del mese espandendo la selezione dei giochi fruibili in streaming dagli abbonati a Game Pass Ultimate con le versioni cloud di F1 2021 e Need For Speed Hot Pursuit Remastered, due titoli già disponibili per PC e console da diverso tempo. Inoltre, ha aggiunto il supporto agli Xbox Touch Controls in altri 12 giochi, ossia Windjammers 2, Edge of Eternity, Hitman Trilogy, Lawn Mowing Simulator, Ben 10 Power Trip, Transformers Battlegrounds, Race with Ryan, PAW Patrol: I Supercuccioli Salvano Adventure Bay e Besiege (Game Preview), Zero Escape The Nonary Games, Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition e lo stesso Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

Ieri 19 aprile è arrivato anche Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC), un'avventura in 2D con protagonista un'adorabile rapa combinaguai sfrattata di casa per evasione fiscale. Mentre è alla ricerca del denaro per ripagare il debito, scopre che in realtà l'orto è governato da un vegetale corrotto. Decide così di intraprendere una missione di salvataggio barcamenandosi tra dungeon pieni di enigmi, tesori rari, nemici enormi e un cast di bizzarri personaggi ispirati a frutta e verdura, ognuno con la sua storia e i suoi problemi.



Appartiene ad un genere completamente differente 7 Days to Die (Cloud, Console e PC), il cui arrivo è invece previsto per il 26 aprile. Trattasi di gioco di sopravvivenza in prima persona ambientato in un mondo post apocalittico che mescola elementi FPS, survival horror, tower defense e GDR. Da soli o in compagnia di altri tre amici dovrete combattere contro un'orda di non morti e al contempo fare di tutto per sopravvivere: le meccaniche prevedono la costruzione di attrezzi, equipaggiamenti e strutture, l'esplorazione del mondo di gioco alla ricerca di aree da saccheggiare e il miglioramento delle abilità attive e passive del proprio personaggio. Completano l'offerta il PvP e una modalità creativa che permette di costruire il proprio mondo personale.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche a questo giro dobbiamo prepararci a salutare una serie di giochi che stanno per giungere al termine della loro permanenza nel servizio. Il 30 aprile verranno rimossi Cricket 19, Outlast 2, Streets of Rage 4 e Secret Neighbor. Avete una decina di giorni per portare a termine ciò che avete iniziato, in alternativa potete sfruttare lo sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare le licenze complete dei titoli di vostro interesse così da aggiungerli permanentemente alla vostra collezione.

Il futuro targato Ubisoft

Microsoft ha approfittato della presentazione dei nuovi giochi di aprile per annunciare una nuova partnership con Ubisoft che si concretizzerà con l'aggiunta di ulteriori videogiochi della casa francese all'interno dei cataloghi di Xbox e PC Game Pass. Il primo ad arrivare sarà Assassin's Creed Origins, atteso entro i prossimi due mesi nelle versioni cloud, console e PC. Successivamente toccherà a For Honor: Marching Fire Edition per PC e all'upgrade Marching Fire Edition per le versioni cloud e console già disponibili in Game Pass.