Bully di Rockstar: Canis Canem Edit protagonista di My Generation EP5

Quante volte siete stati maltrattati dal compagno di scuola più grosso e prepotente? Se vi siete ritrovati in questa situazione avreste dovuto imparare dal turbolento Jimmy Hopkins. Quest'oggi torniamo tra i banchi con Bully, e questo è My Generation, la rubrica sui videogiochi che hanno fatto la storia.



Arrivato sul finire del 2006, Bully è ricordato come uno dei titoli più atipici di Rockstar, che diede fiducia alla neonata divisione di Vancouver per realizzare un gioco che unisse il free roaming ad un'ambientazione lontana da ghetti e criminalità organizzata. L'esordio di Jimmy Hopkins alla Bullworth Academy riscosse un discreto successo, grazie ad un'identità unica ed una mole contenutistica di rilievo. Prima dell'ottobre 2006, però, il nome Bully era già sulla bocca della stampa mondiale, ma per comprendere queste dinamiche dobbiamo fare un passo indietro.

Il bullo di Rockstar

Che Rockstar sia stata costantemente nell'occhio del ciclone per la serie dei GTA è cosa risaputa, ma con la sua nuova IP ci furono numerose controversie, considerando appunto il tema del bullismo, particolarmente sentito nella società americana. Dopo l'annuncio nel maggio del 2005 arrivò una causa dall'avvocato Jack Thompson, noto attivista per la censura dei videogiochi violenti, che già in passato aveva attaccato Rockstar e le sue produzioni.

Thompson cercò in ogni modo di impedire la vendita di Bully nello stato della Florida, additandolo con il pesante appellativo di "Simulatore" di Columbine. L'avvocato faceva riferimento ad un triste fatto di cronaca accaduto nel '99, in cui due studenti della Columbine High School uccisero diversi compagni ed un insegnante.



Questo duro attacco da parte dell'avvocato, che cercò di portare gli sviluppatori del gioco davanti ad un tribunale, era però completamente fuori fuoco e non attinente alla realtà dei fatti: in Bully non era presente nessun tipo di uccisione o arma convenzionale, inoltre, sangue ed altri effetti simili erano completamente assenti, dato che gli scontri erano semplici scazzottate tra studenti. La questione si risolse davanti ad un giudice in rappresentanza dello Stato della Florida, che visionò oltre cento ore di gioco accompagnato da un dipendente di Take Two, il publisher responsabile dell'operato di Rockstar.

La disputa si risolse in favore del gioco e, per buona pace di Thompson, il lancio del titolo avvenne senza ulteriori problemi sul suolo americano. Le controversie però non erano finite, e sul mercato europeo, tra cui anche l'Italia, il gioco venne rinominato Canis Canem Edit. L'appellativo latino significava letteralmente "cane divora cane", ed il nome era stato modificato per evitare ulteriori polemiche che legassero il gioco al tema del bullismo. E' doveroso riportare anche la reazione del Brasile nel 2008, che causò il divieto ufficiale del titolo sul suolo nazionale, generando un blocco che durò otto lunghi anni.

Bullo sì, ma con rispetto

Bully nel frattempo rappresentava uno degli ultimi colpi di PlayStation 2 prima del cambio generazionale: la versione per Xbox, annunciata in precedenza, venne infatti cancellata, e Microsoft aveva già lanciato nel mercato la sua nuova console. Sony, godendo di una posizione privilegiata mantenuta per due interi cicli di piattaforme, lasciò un intero anno di vantaggio all'Xbox 360, concentrandosi sulle ultime esclusive della sua console prima del passaggio a PlayStation 3.



L'esordio di Jimmy Hopkins fu un'esperienza per certi versi inedita: il plot narrativo metteva il giocatore nei panni di un ragazzo turbolento, scaricato dalla madre e dal patrigno di turno in un collegio benestante, dove il protagonista doveva fare i conti con le varie cricche che comandavano l'istituto. Jimmy, subito avvicinato dal compagno più anziano Gary, architetta un piano per diventare il capo della scuola, ed il gioco si svolge lungo l'intero anno scolastico, tra scherzi ai compagni e risse nel cortile. L'aspetto principale era che, nonostante fosse presente la libertà di manovra tipica dei titoli Rockstar, Jimmy difendeva gli studenti più deboli, e picchiava in primis i compagni più prepotenti.

L'altro aspetto fondamentale che ha contraddistinto Bully era il suo premiare il rispetto dell'orario scolastico: nonostante la libertà di esplorazione, Jimmy doveva obbligatoriamente seguire delle lezioni, caratterizzate da diversi mini-game. Ottenendo dei buoni risultati il protagonista acquisiva abilità inedite, che influenzavano direttamente il gameplay: imparando ad armeggiare con le provette nell'aula di chimica era possibile sbloccare dei petardi, e studiando grammatica si imparavano nuovi approcci per evitare scontri nei corridoi grazie alla propria parlantina. La Bullworth Academy era insomma un ambiente da vivere appieno, ed in molti premiarono le scelte creative di Rockstar Vancouver.

La critica alla società americana tra i banchi di scuola

A far da sfondo ad un gameplay originale, che sfruttava armi non convenzionali come fionde e uova, c'era una sottile critica alla società americana, che prendeva le apparenze di un istituto d'alto livello, mostrando la realtà di soprusi verso i più poveri e deboli. Jimmy, con tutti i suoi difetti, scalando le gerarchie sociali diventava un difensore dei maltrattati: ad esempio, tra tutte le gang dell'accademia, l'unica con cui il protagonista si coalizza è quella dei nerd, la categoria notoriamente più vessata.

Tra le varie attività era possibile corteggiare le ragazze dell'istituto per ottenere dei baci, utili a migliorare l'energia vitale di Jimmy. Tornando alle controversie legate a Bully, attraverso questa meccanica si potevano scambiare effusioni anche con ragazzi omosessuali o bisessuali. Neanche a dirlo, l'avvocato Thompson fece del sarcasmo anche su questo aspetto, inviando una lettera all ESRB, l'ente che si occupa della valutazione dei giochi sul mercato nordamericano, augurandogli buona fortuna per aver indicato il titolo come adatto ai teenager.



L'iniziativa venne prontamente ignorata dall'ente per i consumatori, e qualche tempo dopo, per le continue battaglie portate avanti con aggressività e informazioni fuorvianti, Thompson venne radiato dall'albo degli avvocati della Florida. Una battaglia che, in un certo senso, ricorda proprio quella di Jimmy con il preside della Bullworth, ignaro di tutte le cricche che comandavano la scuola sotto il suo naso.



Nel frattempo Bully aveva ottenuto buoni risultati di pubblico e critica, ed al netto di qualche difetto nelle animazioni, e di una formula che migliorava progressivamente e raggiungeva la maturità solo nelle fasi avanzate dell'avventura, la sede di Vancouver riuscì in fondo a mantenere alto il buon nome di Rockstar.

Le prove per il team tuttavia non erano finite, dal momento che di lì a pochi mesi avrebbe affrontato un ulteriore "esame" con il tanto atteso Max Payne 3. La fama di Jimmy Hopkins non si consumò tutta nel 2006 di PlayStation 2, e due anni dopo venne pubblicata la Scholarship Edition per Xbox360 e PC. Purtroppo la qualità visiva apprezzata sulla console Sony non venne ricalibrata per i nuovi standard tecnici della generazione successiva, e sul fronte contenutistico vennero fatte poche aggiunte di rilievo.



A far accendere la community furono, però, le dichiarazioni di Dan Houser, vicepresidente di Rockstar, che attestava la volontà di affidare alla divisione di Vancouver un sequel di Bully, mai ufficializzato. Negli anni successivi la sede canadese venne smantellata, e del problematico signorino Hopkins non si ebbero più notizie. Eppure il ricordo delle scorribande alla Bullworth Academy continua a vivere nel cuore dei fan, che ancora sognano di tirare dei petardi nei dormitori dei compagni più snob.