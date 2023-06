Chris Roberts: il conquistatore dello spazio con Star Citizen

Per il quarto appuntamento di Legends, la nostra rubrica che celebra le personalità e i grandi Game Designer del panorama videoludico (qui lo speciale di Legends su Hidetaka Miyazaki), abbiamo scelto di dar spazio alla figura di Chris Roberts, papà della leggendaria serie di Wing Commander e fondatore di Cloud Imperium Games, la software house che da oltre un decennio è impegnata nella gestazione di Star Citizen.



Dalla sua passione per la programmazione nata in tenera età, sino al suo percorso - non privo di difficoltà - all'interno della game industry, prepariamoci a ripercorrere la carriera di Roberts. Come al solito, in calce all'articolo trovate una bibliografia completa di tutte le fonti citate dall'autore.

Dalle origini a... Origin

Chris Roberts nasce il 27 maggio 1968 a Redwood City, in California. Trascorre però diversi anni della sua giovinezza a Manchester, nel Regno Unito, dove emerge anche il suo interesse per la programmazione di videogiochi. Da ragazzino fa i suoi primi esperimenti in linguaggio BASIC sul computer BBC Micro della Acorn (Contato 2019, p. 170) e, vedendo questa passione del figlio, suo padre lo iscrive a un corso extra-curricolare di coding, grazie a cui - a soli 12 anni - Chris inizia a scoprire i possibili impieghi lavorativi della sua attività (Dransfield 2014).

Il primo videogioco pubblicato di Roberts dovrebbe essere King Kong (1983), o semplicemente Kong, per lungo tempo dimenticato e riscoperto tramite la consultazione di vecchie riviste (Pix 2011a e 2011b). Si tratta di un esempio di type-in program, in cui sulla rivista veniva stampato il codice BASIC del titolo, che l'utente doveva poi ricopiare manualmente. Il suo successivo prodotto è Wizadore (1985), edito da Imagine Software. Realizzato da un Roberts appena sedicenne, Wizadore è difficilissimo, tanto che viene offerta una ricompensa di 100 sterline a tutti coloro che riescono a completarlo. Come riporta una testimonianza: «si può dire che ogni singolo salto dev'essere preciso al pixel. Persino salire le scale è difficile, visto che il gioco utilizza lo stesso tasto per salire e saltare [...]. La sfida principale consiste nel saltare le frecce lanciate dai numerosi arcieri, ma se si riesce a padroneggiare questo, il gioco è potenzialmente completabile con abbastanza pratica» (Pix 2011c).



Tra i suoi primi lavori si possono anche ricordare Stryker's Run (1986) - sviluppato insieme a Philip Meller e pubblicato da Superior Software - e Match Day (1985).

Nonostante sia ancora molto giovane, insomma, Roberts si mette fin da subito alla prova nel mercato videoludico del Regno Unito. Nell'anno del debutto di Stryker's Run, però, nella sua vita subentrano alcuni cambiamenti. In quel periodo egli «era tornato nel suo paese natio. Il padre aveva ottenuto e accettato un'offerta di lavoro presso l'università del Texas e, nonostante le iniziali resistenze del figlio, aveva disposto il trasferimento della famiglia negli Stati Uniti» (Contato 2019, p. 171). In Texas Roberts si trova davanti a una sfida: il BBC Micro su cui si era fatto le ossa come programmatore è poco conosciuto lì, per cui deve imparare a utilizzare il Commodore 64. La sua ricerca di informazioni su questo home computer lo porta, per una serie di coincidenze fortuite, a entrare in contatto con un noto creatore di videogiochi: Richard Garriott.

Gli anni di Origin

Tramite l'artista Denis Loubet, Chris Roberts conosce Richard Garriott, il Lord British di Akalabeth: World of Doom (1980) e della serie Ultima. Roberts aveva contattato Loubet per chiedergli di lavorare a un progetto che stava portando avanti, chiamato Ultra Realm. Già il loro incontro era stato piuttosto casuale. Come ricorderà Roberts qualche anno dopo: «c'era questo locale ad Austin in cui giocare ai di giochi di ruolo pen and paper - ora non ricordo più il nome del posto - e io ho visto un'immagine sul muro e ho pensato che fosse davvero bella, quindi ho chiesto chi l'avesse realizzata. Mi hanno detto che era un artista freelance di nome Denis Loubet, per cui l'ho contattato e gli ho detto: "Vuoi lavorare per me? Ti pagherò per lavorare su questo gioco di cui mi sto occupando"» (in Dransfield 2014).

Loubet resta affascinato dall'idea di Roberts, ma è costretto a rifiutare, perché nel frattempo è stato assunto altrove. L'artista, però, parla di Ultra Realm a Richard Garriott e favorisce il meeting tra i due. Garriott rimane positivamente colpito dalle qualità di Chris e gli propone di entrare in Origin per sviluppare Ultima V: Warriors of Destiny (1988). Quando non lavora a Ultima V, Roberts porta avanti la creazione del suo progetto personale, che aveva avviato già prima di imbattersi in Garriott: quell'Ultra Realm che sarebbe poi diventato l'action RPG Times of Lore (1988).



Come il creativo ha sottolineato in un'intervista del febbraio 1990 per «Computer Gaming World», Times of Lore è stato «"influenzato dal mercato console dei videogiochi", in particolare dalla console NES di Nintendo, estremamente popolare, e dal best-seller The Legend of Zelda. Non c'è dubbio che il successo senza precedenti del NES e di The Legend of Zelda sia stato in parte, se non principalmente, responsabile dell'ondata di CRPG [Computer Role Playing Game] orientati all'azione che troviamo alla fine degli anni '80» (Barton 2008, p. 182).

All'inizio dell'avventura bisogna scegliere se controllare un barbaro, una valchiria o un cavaliere in armatura. È un gioco complesso, in cui non è raro finire in situazioni che rendono impossibile la vittoria, ma è anche un prodotto con una grande fascinazione e ricco di segreti. Molti titoli successivi, tra cui il popolare Diablo (1997), trarranno ispirazioni più o meno dirette da Times of Lore.



E, soprattutto, il prodotto di Roberts influenza i successivi episodi di Ultima, a partire da Ultima VI: The False Prophet (1990), nell'utilizzo dell'interfaccia (Addams 1992, p. 83) e non solo: «chiaramente ispirato all'esperimento di Roberts, Times of Lore, Ultima VI conservava la prospettiva dall'alto, anche se nel nuovo capitolo la visuale era leggermente obliqua, garantendo un senso di profondità degli ambienti, e la creazione del mondo con i tile» (Contato 2019, p. 214).

L'esperienza maturata sviluppando Times of Lore torna utile anche a Roberts stesso per uno dei suoi progetti successivi: Bad Blood (1990). Il sistema di gioco è simile a quello del suo precedente titolo, ma l'ambientazione è radicalmente differente, trattandosi di una storia postapocalittica. Un aspetto interessante della produzione riguarda alcune critiche che gli vengono rivolte, in cui si accusa Bad Blood di non avere alcuna etica e di favorire comportamenti violenti (Barton 2008, p. 183). È un aspetto da considerare proprio perché i prodotti a marchio Origin sono famosi per le non facili scelte morali che offrono; delle scelte che, secondo alcuni (come Lucas 2014, p. 113), non avrebbero trovato un degno corrispettivo fino all'uscita di Spec Ops: The Line (2012). Nello stesso periodo di Bad Blood, però, viene pubblicato anche un altro videogioco di Chris Roberts, che ottiene un successo ben maggiore. Si tratta di Wing Commander (1990), un «simulatore di battaglie spaziali, discendente dello Star Raiders (1979 Atari) progettato da Doug Neubauer. Il background narrativo mostra un universo da space opera, in cui la Confederazione Terrestre sta combattendo una guerra interstellare contro i felinidi Kilrathi; il tono è influenzato dalle operazioni delle portaerei nella Seconda guerra mondiale e dal film d'azione Top Gun (1986)» (Tringham 2014, pp. 433-434). Lo stesso Roberts cita, in un'intervista, alcuni altri prodotti che lo hanno ispirato: «Das Boot ha fortemente influenzato il film in termini visivi [oltre a] film come Tora! Tora! Tora! e Midway» (in Wen 1999).



L'opera ha un grandissimo successo, porta in maniera stabile la fantascienza all'interno delle produzioni di Chris Roberts e genera un ampio numero di seguiti e spin-off. Già nel 1991 viene pubblicato Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi (1991), che rende canonico uno dei due finali del predecessore. Due anni dopo si aggiunge Wing Commander III: Heart of the Tiger (1994). Roberts è meno direttamente coinvolto nello sviluppo di Wing Commander II, di cui segue la realizzazione solo come producer, perché nel frattempo sta avviando i lavori per un altro titolo che sarebbe uscito un paio di anni dopo: Strike Commander (1993). Torna però ad avere un ruolo più pratico nelle due espansioni di Wing Commander II (chiamate Special Operations 1 e Special Operations 2), nei cui credits figura come direttore creativo.

È soprattutto però con Wing Commander III che inizia a imprimere una decisiva e ambiziosa svolta alla saga. Questo videogioco, infatti, «è diventato ben più di una semplice simulazione di combattimento spaziale. Roberts ha realizzato uno dei suoi sogni: ha girato un film (interattivo) [...]. Laddove tutti titoli con video live-action erano costosi, Wing Commander III è stato commercializzato come una produzione multimilionaria (3,5 milioni di dollari) e, soprattutto, come un prodotto "professionalmente sceneggiato e girato a Hollywood" (secondo la confezione). Con un cast guidato da Mark Hamill (il Luke Skywalker di Star Wars), Malcolm McDowell e John Rhys-Davies, il gioco è stato all'altezza delle aspettative» (Perron 2007, p. 132).



Wing Commander III è insomma un progetto molto ambizioso, distribuito su quattro CD-ROM, necessari per poter contenere i numerosi filmati. Ma è anche un'opera che accresce ulteriormente la notorietà della serie, divenuta ormai un prodotto transmediale, con romanzi, carte collezionabili e spin-off videoludici come Wing Commander: Privateer (1993). E con il successivo Wing Commander IV: The Price of Freedom (1995), Roberts e Origin alzano ancor più la posta in gioco, proponendo un prodotto costato circa 12 milioni di dollari e contenuto in ben 6 CD.

La saga prosegue ulteriormente con Wing Commander: Prophecy (1997), in cui non bisogna più affrontare i Kilrathi come nei precedenti videogiochi, ma una nuova specie che sta invadendo la galassia. Chris Roberts, però, non si occupa di Prophecy, perché nel frattempo ha lasciato Origin System, prendendo un'altra strada.

Digital Anvil: una breve parentesi

Nel 1996 si apre un nuovo capitolo nella carriera di Chris Roberts, quando egli fonda la Digital Anvil, ad Austin. Al suo fianco ci sono il fratello Erin e alcune sue vecchie conoscenze. Ora chairman e CEO di Digital Anvil, Chris divide la sua attività produttiva tra pellicole e videogame. Sul primo versante realizza infatti il film Wing Commander (1999), giunto in Italia col titolo Wing Commander - Attacco alla Terra, che costituisce un prequel del primo videogioco della serie. Roberts si occupa del soggetto (insieme a Kevin Droney) e della regia del lungometraggio. Il film di Wing Commander si rivela un flop di critica e pubblico. Anche Eric Peterson, un grande amico di Chris, non esita a definirlo «una schifezza», aggiungendo però che lo script era molto più interessante, ma la mancanza di budget ha rovinato il prodotto finale (in Korda 2001, p. 132).

Le cose vanno un po' meglio sul fronte videoludico, con Starlancer (2000). È sempre un'esperienza a base di astronavi, che riprende alcuni elementi di Wing Commander, ma racconta una storia totalmente differente. Non ha un enorme successo - come sottolineato, tra gli altri, da Eric Peterson nell'intervista appena citata - ma ottiene dei risultati perlomeno discreti. Starlancer ha anche un seguito, Freelancer (2003), che cambia radicalmente genere e rimane in un limbo per diverso tempo, prima di essere pubblicato da Microsoft.



Quest'ultima, nel frattempo, ha acquisito la Digital Anvil nel 2000, portando drastici cambiamenti nei progetti in corso, con il solo Freelancer che vedrà la luce in una forma simile all'idea originaria. Con l'entrata della compagnia nella famiglia del colosso del gaming, per Chris Roberts giunge ancora una volta il tempo di imboccare un nuovo cammino.

Verso Star Citizen: incontro alle stelle, ancora una volta

Chris Roberts continua a collaborare con gli sviluppatori di Freelancer, ma per il resto abbandona i precedenti impegni in Digital Anvil. Almeno per un momento sembra che la sua strada lo conduca verso l'audiovisivo tradizionale. Fonda infatti la Point of No Return Entertainment, con cui intende occuparsi di film e serie televisive. E forse anche videogiochi, ma è difficile dirlo, perché nessuno dei progetti di questo periodo viene portato a compimento. Provato, ma non sconfitto, Roberts apre poco dopo un'altra società, la Ascendant Pictures, che sembra risollevare le sue sorti.

Riesce infatti a produrre alcuni film di Hollywood, tra cui Lord of War (2005), Ask the Dust (Chiedi alla polvere, 2006) e Outlander - l'ultimo vichingo (2008). Sembrerebbe, insomma, che la sua carriera non abbia più nulla a che fare con i videogiochi. In questi anni, infatti, non lavora a nessuna produzione legata al medium, se si escludono la supervisione di Freelancer e un marginalissimo legame con Brute Force (2003), sviluppato dal suo vecchio team di Digital Anvil.



Il destino, però, sembra avere dei piani differenti per Roberts, ancora una volta legati all'esplorazione del cosmo. Dopo una serie di cause legali e problemi economici di varia natura, anche la Ascendant Pictures conclude la sua corsa, quando viene acquisita dalla Bigfoot Entertainment nel 2010. Chris Roberts coglie l'occasione per lanciarsi in una nuova avventura, in cui riportare i videogiochi in primo piano. L'anno successivo, nel 2011, fonda Cloud Imperium Games Corporation, insieme alla moglie Sandi Roberts e all'avvocato Ortwin Freyermuth. Il suo obiettivo è quello di realizzare un ambiziosissimo progetto, la cui pre-produzione è partita già l'anno precedente, e che viene annunciato verso la fine del 2012: Star Citizen.

La campagna Kickstarter del gioco attira subito l'interesse del pubblico e ottiene oltre 2 milioni di dollari da quasi 35.000 sostenitori. E questa è solo una parte dei soldi raccolti da Star Citizen, che nel complesso è riuscito, «attraverso la combinazione di una tradizionale campagna Kickstarter e un sito web di crowdfunding autogestito, ad accumulare più di 85 milioni di dollari tra il 2012 e il 2015» (Freyermuth 2015, p. 21). E la cifra, come è noto, è salita ulteriormente. Sono, del resto, i tempi d'oro del crowdfunding videoludico, che in quel momento appare sempre più come il futuro dell'industria, aggirando le ‘bocciature' dei publisher: «il crowdfunding è un modello produttivo che ha assunto sempre maggiore importanza nel settore, soprattutto dal febbraio del 2012 con l'esperienza di Double Fine Adventure. Il progetto dell'omonima azienda, presieduta dal fuoriuscito di Lucas Arts Tim Schafer, era molto ambizioso: produrre un titolo adventure, genere divenuto di nicchia da una dozzina d'anni almeno, e al contempo girare un film documentario che ne raccontasse la genesi e lo sviluppo. Il designer ha deciso di utilizzare il modello crowdfunding perché gli adventure non riuscivano più a incontrare l'interesse dei grandi publisher, limitando qualunque progetto in quella direzione» (Fassone e Salvador 2013, p. 67).



Le prospettive, almeno all'inizio, sembrano delle migliori. Tutti gli storici appassionati di Wing Commander hanno un nuovo gioco in cui sperare, e al loro fianco si uniscono molti utenti più giovani, incuriositi dalla visione alla base di Star Citizen. I fondi raccolti sono ingenti, per cui sembra lontano il rischio di dover fare le "nozze coi fichi secchi".

Le cose, in realtà, non sono così semplici. Né per Star Citizen, né per il crodfunding videoludico in generale. A proposito di quest'ultimo, dopo l'entusiasmo del primo periodo, emerge una cautela maggiore, soprattutto nei confronti di idee dall'aria sin troppo ambiziosa. Continuano a performare bene alcuni progetti mirati e con una forte componente nostalgica, ma il naufragio di numerosi titoli ha portato l'utenza a esser molto più guardinga (Purchese 2017). Senza contare tutte le campagne vinte per il rotto della cuffia, solo grazie all'intervento di amici e parenti, in una forma di finanziamento che alcuni hanno ribattezzato friendfunding (Borst, Moser e Ferguson 2017). Star Citizen e il suo ‘parente' Squadron 42 (un prodotto single player ambientato nel medesimo universo) si sono trovati a loro volta in un pantano di continui rinvii.



Stando alle indicazioni iniziali, Star Citizen avrebbe dovuto vedere la luce nel 2014, ma così non è stato. Dal 2013 in avanti, però, sono state progressivamente lanciate alcune porzioni del gioco. Tutto ciò ha polarizzato più volte, e in maniera differente, l'utenza. Da un lato ci sono coloro che si sono sentiti traditi da un prodotto incompleto, che tutt'ora non si sa quando raggiungerà la sua forma definitiva.

Dall'altro lato c'è chi sottolinea il fatto che, con le parti di Star Citizen attualmente disponibili, sia già possibile divertirsi, avendo accesso a un'esperienza soddisfacente e ricca di contenuti. Tra chi sottolinea la cura maniacale riposta nei dettagli e chi si domanda se l'eccessiva attenzione per le minuzie non stia facendo perdere di vista il quadro d'insieme. Solo il tempo saprà darci delucidazioni in questo senso. Intanto si attende la versione 4.0, che stando alle ultime informazioni non dovrebbe essere così lontana (Galluzzi 2023).

