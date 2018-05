Da AC Chronicles Russia a SMITE: i nuovi Games with Gold di giugno 2018

Confermando le informazioni trapelate in rete negli scorsi giorni, Microsoft ha annunciato i Games With Gold di giugno: gli utenti Xbox One abbonati al servizio riceveranno gratuitamente Assassin's Creed Chronicles: Russia e Smite, mentre su Xbox 360 (e One via retrocompatibilità) arriveranno Sonic All-Stars Racing Transformed e LEGO Indiana Jones 2. Per quanto priva di giochi Tripla A del calibro di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (protagonista dei GWG di maggio), l'offerta di Microsoft rimane senza dubbio interessante per gli appassionati sia di action/adventure sia di racing game.

Le novità di giugno

Xbox One

Assassin's Creed Chronicles: Russia - dall'1 al 30 giugno

Smite Gold Bundle: dal 16 giugno al 15 luglio



Xbox One & Xbox 360

Sonic All-Stars Racing Transformed - dall'1 al 15 giugno

LEGO Indiana Jones 2: dal 16 al 30 giugno

Giochi Gratis Xbox One

Il primo gioco di giugno per gli abbonati ad Xbox Live Gold è Assassin's Creed Chronicles Russia, ultimo capitolo della trilogia spin off sviluppata da Climax Studios e pubblicata da Ubisoft. Esattamente come i suoi predecessori, il titolo è un Action-Stealth game in 2.5D che questa volta ci farà vestire i panni di Nikolaï Orelov, un Assassino impegnato nella lotta al potere della Russia del 1918. Ci ritroveremo ad esplorare il periodo successivo alla Rivoluzione di Ottobre, rappresentato graficamente con l'iconico stile propagandistico che ha caratterizzato l'epoca, e incontreremo personaggi molto influenti come la Duchessa Anastasia e Leon Trotsky. L'ambientazione del 20° secolo ha permesso agli sviluppatori di inserire nuovi modi per interagire con lo scenario, che sarà pieno di ascensori, radio, telefoni e trappole mortali da utilizzare contro i nostri avversari. Il protagonista, inoltre, è anche un abilissimo cecchino, e sarà in grado di mettere KO i nemici con il suo fucile.

Sempre su Xbox One arriva SMITE, MOBA sviluppato da Hi-Rez Studios scaricabile gratuitamente dagli abbonati in versione Gold Bundle (quest'ultima include 8000 gemme più diversi altri bonus). Nel gioco potremo scegliere di impersonare una tra oltre sessanta divinità giocabili (tra le quali troviamo Thor, Zeus, Kali e Fenrir) e sfruttare le nostre abilità uniche per trionfare sugli eserciti avversari. SMITE si differenzia inoltre dai MOBA tradizionali per quanto riguarda il gameplay: piuttosto che impartire ordini all'eroe e osservare l'azione dall'alto, gli sviluppatori hanno preferito adottare una prospettiva in terza persona, in modo tale da rendere il titolo simile ad un action game. Una delle modalità più importanti della produzione è "Arena", nella quale vedremo affrontarsi due squadre di giocatori composte anche da NPC che fungeranno da supporto per ognuno dei gruppi.

Giochi Gratis Xbox 360

Su Xbox 360 (e One via retrocompatibilità) approda Sonic All-Stars Racing Transformed, racing game con protagonista l'omonimo porcospino blu e molti dei personaggi più famosi del suo universo. Nell'opera non dovremo soltanto limitarci a sfrecciare in pista, ma saremo chiamati anche a sfruttare diverse trasformazioni: i veicoli a nostra disposizione potranno diventare auto, barche o addirittura aerei, con meccaniche di gioco peculiari a seconda della tipologia. Troveremo ad attenderci oltre 20 personaggi della aga, a cui si aggiungono 16 piste dinamiche per sfide su terra, acqua e cielo.

L'ultimo titolo di giugno per le console Microsoft è LEGO Indiana Jones 2, action adventure che fonde la creatività dei mattoncini più famosi del mondo con la storia del celebre avventuriero interpretato da Harrison Ford. Il gioco seguirà le fughe del Dr. Jones dalle giungle del Sud America alle rovine peruviane e oltre, e consentirà agli utenti di creare i propri livelli grazie ad un comodo editor. LEGO Indiana Jones 2 supporta anche la modalità cooperativa in split screen per due giocatori, che potranno costruire, combattere e trovare insieme una via di fuga dalle insidie in agguato.