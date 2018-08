Da Anthem ad Halo Infinite: le novità della settimana su Videogame News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Gli utenti Nintendo Switch hanno festeggiato il recente annuncio di Diablo 3, che arriverà sulla console della casa di Kyoto entro la fine del 2018. Non sono mancati poi nuovi dettagli sugli attesi Halo Infinite e Anthem, a cui è seguita la brutta notizia del posticipo di Spyro: Re-ignited Trilogy. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata degli articoli più importanti della Redazione.



Le novità della settimana

Halo Infinite è stato annunciato nel corso della conferenza di Microsoft all'E3 2018, ma la mancanza di un numero nel titolo ha indotto il sospetto che il progetto non fosse un sequel diretto della sua serie di appartenenza. 343 Industries è intervenuta per fare chiarezza, confermato che il gioco, a dispetto del nome diverso, è a tutti gli effetti Halo 6. Non si tratterà, dunque, di un prequel o spin off, ma del seguito degli avvenimenti principali vissuti in Halo 5 nel 2015. Ricordiamo che Halo Infinite uscirà in esclusiva su Xbox One e Windows 10.



EA e BioWare hanno svelato nuovi dettagli sulle modalità di Anthem disponibili al lancio. Attraverso una serie di messaggi su Twitter, gli sviluppatori hanno spiegato di aver lavorato affinché il titolo incoraggi gli utenti a giocare in co-op, nonostante sia comunque possibile affrontare l'intera avventura in single player senza alcun ostacolo. Sarà presente un sistema automatico che calibrerà la difficoltà sulla base del numero di partecipanti della sessione di gioco, in modo tale da bilanciare al meglio l'esperienza e non renderla eccessivamente frustrante. Per quanto riguarda il loot system, gli oggetti e l'armamentario guadagnati durante le fasi co-op saranno istanziati, affinché ogni giocatore riceva il proprio loot in modo autonomo come se stesse giocando da solo. Le missioni relative alla campagna principale potranno essere affrontate in Single Player, ma quelle end game richiederanno necessariamente la partecipazione di 4 utenti. Anthem uscirà il 22 febbraio dell'anno prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Confermando una serie di indiscrezioni diffuse sul web da diversi mesi, Blizzard e Nintendo hanno annunciato ufficialmente Diablo 3 Eternal Collection per Switch. Il gioco includerà tutte le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi per le altre piattaforme, girerà a 60 fps e proporrà agli utenti una serie di contenuti esclusivi dedicati a The Legend of Zelda, fra cui troviamo la corazza Legend of Ganondorf, la cornice per avatar ispirata alla Triforza e le ali Echoes of the Mask. La versione Switch di Diablo 3 sarà giocabile sia in Single Player che in cooperativa, sia online che in locale fino a quattro giocatori con una singola console. Non mancheranno infine vari setup per controller, incluso uno dedicato ad un singolo Joy-Con che consentirà a due utenti di giocare insieme senza dover necessariamente acquistare un secondo pad.



CI Games è al lavoro su Sniper Ghost Warrior Contracts, ultimo capitolo della serie che uscirà nel 2019 su PC, PlayStation 4 e PC. L'ambientazione principale sarà la Siberia, e non mancheranno diverse novità strutturali rispetto al terzo episodio del franchise. La caratteristica principale è legata al sistema dei contratti, che proporrà ai giocatori incarichi su misura con un chiaro obiettivo principale, una ricompensa pecuniaria fissa e la possibilità di completare missioni secondarie per ottenere bonus di vario tipo. Per quanto concerne le ambientazioni, scopriamo che queste saranno ancora più dense e varie, permettendo un maggior numero di approcci tattici e aumentando la rigiocabilità. Durante l'avventura i nemici non saranno il nostro unico ostacolo, in quanto dovremo preoccuparci anche delle difficili condizioni meteo siberiane. Infine, il motore grafico ha ricevuto le ottimizzazioni necessarie per ridurre al minimo i tempi di caricamento e mantenere un frame rate stabile.



Sony Interactive Entertainment ha annunciato che le vendite totali di PlayStation VR hanno raggiunto quota 3 milioni di unità in tutto il mondo, mentre il software si attesta a 21.9 milioni. Il titolo più giocato sul visore è stato The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Di questi tre milioni, totalizzati in poco meno di due anni dal lancio, uno è stato raggiunto durante gli ultimi sette mesi. Ricordiamo infine che fra i titoli esclusivi in arrivo troviamo Astro Bot Mission (Japan Studio), Blood & Truth (SIE London Studio), Deracine (From Software) e Firewall Zero Hour (First Contact Entertainment).



Eidos Montreal ha confermato che in Shadow of the Tomb Raider sarà presente il New Game Plus, modalità che permette agli utenti di rigiocare l'avventura mantenendo intatti alcuni progressi, oggetti ed equipaggiamenti. Concludendo l'epopea di Lara la prima volta, infatti, sarà possibile ricominciare con tutte le abilità acquisite, tutte le armi ed accessori e tutti gli upgrade ottenuti nella campagna. In questa modalità verranno sbloccati anche tre stili di gioco: il primo mette in risalto la furtività, il secondo si concentra su caccia e combattimento e il terzo si focalizza invece sullo studio del nemico. Ognuno di questi percorsi darà accesso a ricompense non ottenibili in altri modi. Shadow of the Tomb Raider uscirà il 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Top&Flop News

Il Top di questa settimana spetta a Namco Bandai: il publisher ha annunciato che Little Nightmares ha venduto oltre un milione di copie, contando sia quelle fisiche che digitali. Si tratta di un risultato eccezionale sia per la compagnia giapponese che per il team di Tarsier Studios, vista anche la natura indipendente del progetto che nel corso del tempo si è espanso con un DLC suddiviso in tre capitoli.



Il flop di questa edizione lo assegniamo invece ad Activision: l'azienda ha rivelato nelle scorse ore che Spyro Reignited Trilogy non uscirà più il 21 settembre, ma arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 13 novembre. Il co-studio head di Toys for Bob ha dichiarato che il team ha bisogno di un po' di tempo in più per ultimare ogni aspetto della produzione, affinché questa raggiunga gli standard qualitativi migliori possibili.



Gli articoli della settimana

