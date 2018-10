Da Astro Bot Rescue Mission ad Evasion: le novità PlayStation VR di ottobre 2018

Ottobre è davvero un mese ricchissimo per PlayStation VR: nel corso dei prossimi 31 giorni, infatti, i possessori del visore di Sony troveranno ad attenderli una lista di giochi interessante e variegata dove il protagonista indiscusso è senza dubbio ASTRO BOT: Rescue Mission, gioco d'azione e avventura sviluppato da Japan Studio. All'esclusiva PlayStation 4 segue il terrificante horror game Home Sweet Home, mentre gli appassionati di ping pong avranno pane per i loro denti con Racket Fury - Table Tennis VR. Direttamente da PlayStation 2 arriva, in versione riveduta e corretta, Gungrave VR Complete Edition, intrigante stylish shooter in uscita entro la fine di ottobre sia in versione retail che sul PS Store. Rimanendo sempre in tema di shooter, PlayStation VR accoglierà anche Heavy Fire: Red Shadow, ultimo episodio della longeva serie di sparatutto su binari. A chiudere il trittico degli shooter ci pensa infine Evasion, opera Sci-Fi che promette una grande cura sia nella campagna single player che nella modalità cooperativa Survival.

ASTRO BOT: Rescue Mission - 3 ottobre, 39.99€

Punta di diamante della line-up di ottobre, ASTRO BOT: Rescue Mission è un action adventure sviluppato da Japan Studios in esclusiva su PlayStation VR. Con l'aiuto della realtà virtuale, i giocatori aiuteranno il robottino Capitan Astro a salvare l'equipaggio meccanico della sua astronave, e in sua compagnia viaggeranno per mondi dai colori sgargianti, pieni di nemici da affrontare e segreti da scoprire.

Il ruolo dell'utente sarà quello di aiutare Astro a saltare, combattere e muoversi fra gli stage del gioco: potremo utilizzare ogni parte del corpo per interagire con l'ambiente, permettendoci così di scoprire percorsi segreti o luoghi prima impossibili da vedere. La realtà virtuale in ASTRO BOT: Rescue Mission è fondamentale: grazie alla piena libertà concessa dal visore potremo contare su una visione di ampio respiro, necessaria alla scoperta di ogni mistero che il gioco ha da offrire. Se da una parte il nostro corpo assume il ruolo di vero protagonista dell'esperienza, in ASTRO BOT anche il controller è importante. Il DualShock 4 si trasforma in un gadget multiuso, da una fionda ad un cannone ad acqua, da uno shuriken a moltissimi altri strumenti. ASTRO BOT: Rescue Mission uscirà mercoledì 3 ottobre in esclusiva su PS VR.

Evasion - 9 ottobre, 39.99€ (31.99€ con PS Plus)

Gli action adventure non fanno al caso vostro? In questo caso vi segnaliamo Evasion, ambizioso sparatutto Sci Fi di Archiact che promette una ricca campagna in single player e una coinvolgente modalità Survival co-op.

Poco sappiamo dell'intreccio narrativo di Evasion, se non che la razza aliena degli Optera ha assediato un'importante colonia mineraria umana rompendo una pace durata decenni. Noi siamo agenti della Vanguard, una potente task force d'élite inviata per raccogliere dettagli sulle condizioni dei coloni e per scoprire il mistero che ha spinto gli invasori a riaprire un conflitto che ha quasi causato l'estinzione di entrambe le specie. Evasion uscirà su PS VR il 9 ottobre, e sarà giocabile interamente sia con i Move, sia con il controller di mira PlayStation Aim.

Home Sweet Home - 9 ottobre (Data da confermare)

Uno dei nuovi giochi di ottobre è Home Sweet Home, titolo che mira a rafforzare ulteriormente il buon legame tra l'horror e la realtà virtuale. Nell'ultima fatica di YGGDRAZIL GROUP impersoneremo Tim, un uomo la cui vita cambia drasticamente dopo la misteriosa scomparsa della moglie.

Risvegliatosi in un luogo sconosciuto qualche tempo dopo la tragedia, il protagonista verrà perseguitato da un terrificante spirito dalle fattezze femminili. L'ambientazione e il bestiario di Home Sweet Home sono fortemente influenzati dalla mitologia Thailandese, mentre il fulcro del gameplay sarà un mix tra fasi stealth e di investigazione ad altre in cui prevale il puzzle solving. Home Sweet Home arriverà il 9 ottobre, anche se questa data al momento è certa solo per gli Stati Uniti, sia su PS VR che su PlayStation 4.

Gungrave VR Complete Edition - 16 ottobre (data da confermare)

A distanza di quasi 16 anni dall'uscita su PlayStation 2, Gungrave ritorna su PS4 e PSVR nella versione VR Complete Edition. Il gioco è ambientato a South City, la metropoli in cui viene prodotta una misteriosa droga capace di trasformare gli uomini in Orgman, creature senza senno e assetate di sangue. Nei panni del pistolero Beyond the Grave (o solo Grave per gli "amici") useremo i nostri poteri e le nostre abilità per fermare la minaccia degli Orgman e interrompere una volta per tutte la catena di distribuzione del narcotico SEED.

Gungrave VR Complete Edition è uno stilish shooter che consente di scegliere la prospettiva più comoda al giocatore tra la terza e la prima persona, e ognuna di queste (soprattutto in VR) offrirà sfide e feedback totalmente diversi. Il gioco uscirà su PlayStation 4 e PS VR il 16 ottobre, e ad arricchire ulteriormente il pacchetto troveremo filmati di opening e di ending inediti.

Heavy Fire: Red Shadow - Ottobre

Su PlayStation VR arriva un altro sparatutto: Hevy Fire: Red Shadow è un FPS su binari incentrato sulle sparatorie con torretta mitragliatrice. Durante gli scontri controlleremo infatti questa potente macchina distruttiva, a cui si accompagna un lanciarazzi, per spazzare via quanti più nemici possibile.

Sparare a tutto ciò che si muove non sarà la nostra unica attività, dato che potremo richiedere rifornimenti e supporto dall'élite di fanteria, dalle forze aeree e da quasi ogni sezione nella nostra squadra. Infine non mancheranno oltre 30 promozioni sul campo sbloccabili soddisfacendo determinati requisiti, grazie alle quali migliorare e personalizzare la torretta, il lanciarazzi, le caratteristiche del proprio avatar e le abilità di supporto. Heavy Fire: Red Shadow sarà giocabile anche su PlayStation 4 in formato tradiziona.

Racket Fury - Table Tennis VR - Ottobre

L'ultimo titolo di ottobre è Racket Fury - Table Tennis VR, gioco che farà la felicità degli appassionati di ping pong. Questo intrigante simulatore sportivo è uscito su PC lo scorso anno, raccogliendo consensi globali da critica e pubblico.

Ambientato in un lontano futuro, Racket Fury - Table Tennis ci vedrà impegnati in ben 4 diversi tornei nella ricca campagna single player, la cui vittoria ci incoronerà campioni di tutta la Galassia Crown. Il gioco si propone come un'esperienza adatta a qualsiasi tipo di utente: con la modalità "Full Simulation", infatti, i giocatori godranno di un'accurata simulazione della fisica che renderà le sfide decisamente più complesse, mentre in "Arcade Mode" il realismo verrà sacrificato a beneficio di una maggiore accessibilità.