Da Battlefield 5 a Resident Evil 2 Remake: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni i riflettori sono stati puntati su DICE e sul reveal di Battlefield V, ultimo capitolo del popolare FPS in uscita ad ottobre su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Non sono mancati, poi, nuovi rumor su Resident Evil 2 Remake e sul mai annunciato Devil May Cry 5, entrambi dati per certi sul palco dell'E3 2018 di Los Angeles. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

Qualche giorno fa DICE ha presentato ufficialmente Battlefield 5: il gioco è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e ritornerà ancora una volta la modalità single player chiamata Storie di Guerra. Tra le novità assolute di questo capitolo troviamo l'inedita cooperativa per 5 giocatori, definita Forze Combinate, che offrirà missioni procedurali e obiettivi a cadenza regolare legati al sistema di progressione di personaggi, armi e veicoli. Fa il suo ritorno inoltre Grandi Operazioni, una versione ampliata delle "Operazioni" già viste in Battlefield 1, che porterà i giocatori ad affrontarsi su quattro mappe diverse in altrettante modalità. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra news, ricordandovi che Battlefield V uscirà il 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Daniel Southworth, doppiatore che ha dato la sua voce a Vergil di Devil May Cry 3, ha condiviso su Facebook una foto che suggerisce l'annuncio del quinto capitolo della serie all'E3 2018. Nella foto in questione, che potrete vedere nella nostra news, troviamo l'attore in compagnia di Hideaki Itsuno, director di Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4, e anche dell'attore che ha interpretato il protagonista Dante. Al di sotto dello scatto, infine, è possibile leggere "E3" e "motion capture", due hashtag che non lascerebbero spazio a dubbi di sorta. Non ci resta che attendere ancora due settimane per scoprire il futuro della serie di Capcom.

Continuando con i rumor, il sito polacco "graczpospolita" ha dichiarato che Techland è al lavoro da molto tempo su Dying Light 2 che dovrebbe essere presentato proprio in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles. Sembra infatti che lo studio sia impegnato a realizzare un trailer di alta qualità da mostrare all'evento americano, e secondo altre indiscrezioni il gioco potrebbe includere una versione rivisitata della Battle Royale . Infine, secondo il sito polacco Techland si trova simultaneamente al lavoro su un altro grande progetto, di cui però non si conosce alcun dettaglio.

Buone notizie per Santa Monica Studio: John Kodera, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato che God of War su PlayStation 4 è riuscito a vendere più di 5 milioni di copie in un mese dopo la sua pubblicazione. Grazie alle informazioni di SuperData scopriamo inoltre che il gioco ha piazzato ben 2.1 milioni di copie digitali nel solo mese di aprile, diventando l'esclusiva PlayStation 4 più velocemente venduta di sempre.

In occasione del Disney D23 di qualche mese fa, Tetsuya Nomura è salito sul palco dell'evento per rivelare alcune novità su Kingdom Hearts 3, come l'anno d'uscita e la presenza del mondo di Toy Story. Sono arrivate in seguito altre informazioni sui mondi Disney presenti: secondo lo sviluppatore, il gioco si dividerà in tre atti da tre mondi ciascuno per un totale di nove. Un utente Reddit, però, è giunto alla conclusione che la stampa estera abbia fatto un errore di traduzione, e che in realtà il numero finale dei mondi potrebbe arrivare a 19. Sembra infatti che un particolare termine giapponese sia stato tradotto con "all'incirca 10", quando in realtà esso si riferisce ad un numero compreso tra il 10 e il 19. Non ci resta che rimanere in attesa di informazioni ufficiali, che arriveranno nei primi giorni di giugno insieme alla data d'uscita.

Il sito Rely on Horror ha affermato nelle scorse ore di essere in contatto con una fonte vicina allo sviluppo di Resident Evil 2 Remake. Stando a quanto riferito, il gioco si preanuncia il più bello da vedere dell'intera saga, grazie ad una serie di miglioramenti apportati al motore grafico RE Engine. Inoltre sembra che il team di sviluppo stia puntando ad una risoluzione di 1080p e 30fps su PS4 e 60fps su PlayStation 4 Pro, con una risoluzione 4K dinamica su quest'ultimo modello. Infine, secondo la fonte Resident Evil 2 Remake abbandonerà la visuale fissa dell'originale per una telecamera in terza persona alle spalle dei due protagonisti, simile a quella utilizzata in RE4. Dovrebbero essere incluse entrambe le campagne (Leon e Claire), ma la durata complessiva sarà maggiore grazie a nuove aree sviluppate per l'occasione. Il sito Rely on Rumor si sbilancia anche sulla presentazione: il gioco dovrebbe essere svelato in occasione dell'E3 2018. Precisiamo tuttavia che tutte queste informazioni sono frutti di rumor non confermati in alcun modo da Capcom.

Top&Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Microsoft: la compagnia ha confermato che State of Decay 2 ha raggiunto e superato il milione di giocatori in appena 2 giorni dall'uscita sul mercato. Gli utenti hanno giocato per oltre 6 milioni di ore, ucciso 675 milioni di zombie, lanciato oltre 6 milioni di petardi e fuochi d'artificio e sono riusciti a sopravvivere (in media) per circa 3 giorni in-game. Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per il gioco di Undead Labs, che al netto di vari problemi tecnici si pone come uno dei survival più intriganti e coinvolgenti degli ultimi anni.

Il flop di oggi spetta invece a Telltale Games: l'azienda ha annunciato che The Wolf Among Us 2 non uscirà nel corso di quest'anno come annunciato in precedenza, ma soltanto nel 2019. Il posticipo è dovuto ad una serie di ristrutturazioni interne allo studio, avvenute in concomitanza con l'annuncio del gioco. Ricordiamo che The Wolf Among Us 2 uscirà l'anno prossimo su PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.

Gli articoli della settimana

Battlefield V è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della settimana: qualora voleste saperne di più sul nuovo capitolo della saga, vi rimandiamo alla nostra Anteprima. Questi, però, sono stati anche i giorni della recensione di Detroit Become Human, ultima fatica degli sviluppatori francesi di Quantic Dream disponibile in esclusiva su PlayStation 4. A chiudere il podio degli articoli ci pensa infine la review di Dark Souls Remastered, riedizione disponibile su PC, PS4 e Xbox One e in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.