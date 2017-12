Da Catherine Full Body a Destiny 2: le novità della settimana su Videogame News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Diverse news arrivano dal Giappone: Atlus ha annunciato Catherine Full Body, una versione riveduta e corretta del titolo originale, mentre Capcom ha svelato finalmente alcune novità sull'atteso Resident Evil 2 Remake. Si ritorna a parlare anche di Destiny 2 con dei rumor sul secondo DLC, seguiti dalle indiscrezioni su un nuovo progetto di Blizzard e sulle vendite statunitensi di Xbox One X. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop News e leggere una carrellata di articoli della nostra redazione.

Le novità della settimana

Atlus ha annunciato ufficialmente che Catherine Full Body uscirà anche in Europa e Stati Uniti. Ci troviamo di fronte ad una versione riveduta e corretta del gioco originale sviluppato dai creatori di Persona, che uscirà esclusivamente su PS4 e PSVita e includerà un nuovo personaggio e diverse cutscenes/finali inediti. Attualmente il gioco è completo al 50%, e ancora la software house non ha comunicato nessuna informazione sul periodo di lancio.

Un recente data-mine operato sull'evento natalizio "L'Aurora", sembra che alcuni utenti abbiano scoperto nuove informazioni sulla seconda espansione di Destiny 2. Il contenuto aggiuntivo dovrebbe chiamarsi "Heralds of Nezarec, e sarebbe ambientato sulla luna di Saturno di nome Encelado. Il DLC includerebbe, secondo le indiscrezioni, ben 10 nuove missioni per la Storia, 3 assalti inediti e una nuova location esplorabile appena citata. Sembra inoltre che nell'espansione verranno introdotte anche 2 nuove razze avversarie di nome Heralds e Frames, in guerra fra loro per il controllo del satellite. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra news, ricordandovi che nessuno di questi dettagli è stato (ancora?) confermato da Bungie.

A distanza di oltre due anni dall'annuncio, Capcom ha voluto tranquillizzare i fan sullo sviluppo di Resident Evil 2 Remake, confermando di recente che i lavori procedono come da programma. Il progetto, infatti, è in linea con la tabella di marcia prevista inizialmente. Per adesso i timori che volevano il rinvio o addirittura la cancellazione del gioco sembrano essere scongiurati, ma il publisher non ha comunque fornito nessun periodo di lancio (anche indicativo) né alcun tipo di materiale sul gioco. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Capcom, con la speranza di poter vedere finalmente Resident Evil 2 Remake all'E3 2018.

Focus Home Interactive ha annunciato The Council, nuova avventura ad episodi in uscita su PC e console a febbraio 2018. Il progetto è in sviluppo presso il team francese Big Bad Wolf, e sarà incentrato sulla narrazione, sulle scelte e sulle conseguenze delle azioni del giocatore. Vestiremo i panni di Louis de Richet, un esponente di una società segreta inviato dal misterioso Lord Mortimere su un'isola privata al largo delle coste britanniche. Tra i personaggi coinvolti troveremo anche George Washington, Napoleone Bonaparte e diverse altre personalità storiche che si ritroveranno sull'isola ognuno per un fine particolare. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra news ricordandovi che il primo episodio di The Council (chiamato The Mad Ones) uscirà a febbraio su PC e Console.

A giudicare da un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito della compagnia, Blizzard potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco in prima persona che includerebbe la possibilità di guidare veicoli. La software house, infatti, è alla ricerca di un Gameplay Engineer capace di aiutare il team ad implementare i veicoli in un gioco non ancora annunciato, anche se è difficile ipotizzare di che progetto si tratti in assenza di informazioni. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.



Secondo i dati riportati da un utente su ResetEra, Xbox One X ha venduto circa 430.000 unità negli Stati Uniti durante il mese di novembre. Si tratta di numeri decisamente positivi per la console di Microsoft, superiori a quelli registrati da PS4 Pro nel suo mese di lancio (260.000 unità) e persino superiori a quelli di Xbox 360 che nel novembre del 2005 ha venduto circa 326.000 pezzi.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Studio MDHR: la software house ha annunciato che l'eccezionale Cuphead ha raggiunto e superato le 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo su PC e Xbox One. Si tratta di numeri assolutamente positivi considerando che si tratta del primo lavoro dello studio. Ricordiamo che Cuphead è disponibile in esclusiva su PC e Xbox One.

Il flop odierno spetta invece ad ARMS: Nintendo ha confermato che l'aggiornamento 5.0 (distribuito nella giornata di ieri) sarà l'ultimo a portare con sé nuovi contenuti per il picchiaduro uscito in esclusiva su Nintendo Switch. Anche se il titolo verrà supportato con patch di bilanciamento e di risoluzione di bug, purtroppo è ormai chiaro che non arriveranno nuovi lottatori o stage inediti. Dall'uscita del gioco avvenuta a giugno, infatti, ARMS ha ricevuto ben 5 lottatori aggiuntivi, altrettante arene e più di dieci armi, oltre a nuove funzionalità come badge e la lista dei replay.



Gli articoli della settimana

Il 2017 sta ormai per concludersi, e gli sviluppatori di Deck Nine Games hanno pensato di chiudere l'anno nel migliore dei modi con L'Inferno è Vuoto, terzo e ultimo episodio di Life is Strange: Before The Storm di cui trovare la nostra recensione. Sempre in tema di review troverete anche il nostro parere su Fallout 4 VR, a cui segue quella di Destiny 2: La Maledizione di Osiride. Agli appassionati di Final Fantasy XV consigliamo invece la lettura della nostra intervista ad Hajime Tabata sul passato, presente e futuro del gioco, mentre chi ha apprezzato Wolfenstein II troverà ad attenderlo l'intervista alla doppiatrice di Frau Engel.