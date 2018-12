Da Celeste a Far Cry 2: i giochi gratis Games With Gold di gennaio 2019

Con un discreto anticipo sulla solita tabella di marcia, Microsoft ha annunciato i giochi che faranno parte dei Games With Gold di gennaio su Xbox One e 360. Il protagonista indiscusso del prossimo mese è senza dubbio Celeste su One, eccezionale platform trial and error nominato al premio di gioco dell'anno ai TGA 2018. A seguire, sempre sulla console current gen, troveremo ad attenderci WRC 6 FIA World Rally Championship, mentre su Xbox 360 (e anche One grazie alla retrocompatibilità) saranno disponibili Far Cry 2 e Lara Croft and The Guardian of Light. In definitiva si tratta di un mese davvero ricco di novità per tutti i palati, che consentirà agli abbonati al Gold di provare uno dei titoli più apprezzati dell'anno quasi concluso.

Giochi Gratis Xbox One

Celeste è un platform 2D sviluppato da Matt Makes Games, sviluppatori di Towerfall Ascension, in cui i giocatori dovranno aiutare la protagonista Madeline ad affrontare i suoi demoni interiori nel viaggio verso la cima del Monte Celeste. La montagna in questione rappresenta il "mondo" di gioco a tutti gli effetti, ed è divisa in oltre 700 schermate in cui dovremo di volta in volta superare sfide platform basate sul tempismo e scovare segreti apparentemente invisibili. I comandi alla base di Celeste si limitato al salto e ad uno scatto che può darci una maggiore spinta anche in aria, ed è solo grazie all'attenta combinazione di questi due input che potremo superare tutte le difficoltà (naturali e non) che la montagna nasconde.

Dai platform si passa ai racing game: WRC 6 FIA World Rally Championship farà gareggiare gli utenti in competizioni rally dove nebbia, fango, forature, corse in notturna e guasti al motore saranno eventi decisamente ricorrenti. Per quanto riguarda il single player WRC 6 include tutti i contenuti ufficiali della stagione 2016 tra cui il Rally China, 11 super tappe speciali in scala 1:1, mentre sul fronte multigiocatore saranno presenti sfide in locale a schermo condiviso, classifiche mondiali e diverse sfide aggiuntive online. WRC 6 FIA World Rally Championship include infine l'accesso gratuito a tutta la stagione eSports WRC 2017.

Giochi Gratis Xbox 360

Pubblicato originariamente nel 2010, Lara Croft and the Guardian of Light è un puzzle adventure con visuale dall'alto che unisce il gusto per l'esplorazione, fasi platform e la risoluzione di enigmi in un unico e intrigante mix. A differenza dei capitoli principali del franchise, in Lara Croft and the Guardian of Light viene data molta enfasi alla cooperazione tra Lara e Totec, un antico guerriero maya: i due saranno chiamati a combinare dinamicamente le rispettive abilità per risolvere gli enigmi, scovare segreti o salvarsi da situazioni mortali per qualunque essere umano.

L'ultimo gioco del mese per Xbox One e 360 è Far Cry 2, sparatutto open world di Ubisoft ambientato in Africa. Una sanguinosa guerra civile è scoppiata nel paese, e il protagonista dell'avventura si ritroverà a seguire le tracce di un misterioso trafficante di armi conosciuto come "Lo Sciacallo". Nel corso dell'avventura conosceremo gruppi ribelli implicati nel conflitto con cui allearci, scoprendo al contempo una tremenda verità: anche lo Sciacallo è sulle nostre tracce. Far Cry 2 getta le basi su cui si fondano tutti i moderni capitoli del franchise, proponendo all'utente un vasto mondo completamente esplorabile lasciandolo libero di affrontare le missioni utilizzando l'approccio che più ritiene opportuno.