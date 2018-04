Da COD Black Ops 4 a Serious Sam Planet Badass: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsi. Oltre al lancio ufficiale di God of War, gli ultimi sette giorni ci hanno concesso anche diverse nuove informazioni su Marvel's Spider-Man, seguite da interessanti rumor sull'atteso gioco Pokémon per Nintendo Switch. Purtroppo però non sono mancate le brutte notizie, dato che Bandai Namco ha posticipato l'uscita di Dark Souls Remastered sulla console Nintendo all'estate 2018. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre Top&Flop news e alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.



Le novità della settimana

Durante un'intervista a Telegraph, Marvel Games ha parlato del nuovo Spider-Man di Isomniac Games, confermando come il gioco incarnerà a pieno lo spirito dell'universo della Casa delle Idee. La New York che ci troveremo ad esplorare nei panni dell'arrampicamuri sarà piena di riferimenti tratti dall'immaginario filmico e fumettistico. I giocatori percepiranno che non si tratta di una semplice riproposizione di New York, ma di una vera e propria riproduzione del microcosmo Marvel. Ricordiamo che Marvel's Spider-Man uscirà il 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4.

Microsoft ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per la posizione di Electrical Engineer DRAM Memory Lead: l'obiettivo è quello di studiare nuove soluzioni hardware per il futuro di Xbox. Il candidato diventerà il punto focale per le tecnologie attuali e future nei progetti di design legati ad Xbox, cercando di integrare giuste soluzioni di memoria nella console in base a diversi vincoli come potenza, costi e affidabilità. Considerando che nell'annuncio si parla di GDDR6, non è difficile immaginare che anche Microsoft si stia preparando alla prossima generazione di console. Scopriremo qualcosa già al prossimo E3?

Devolver Digital e Croteam hanno diffuso il teaser trailer Serious Sam 4 Planet Badass, nuovo episodio della serie in sviluppo dal 2013 e mai mostrato ufficialmente fino ad oggi. Pur non essendoci molti dettagli in merito, il publisher ha annunciato che il gioco debutterà all'E3 2018, dove probabilmente ci sarà anche una versione giocabile. Nessuna conferma sulle piattaforme, anche se possiamo aspettarci l'uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo alcuni rumor provenienti da Polygon, Call of Duty Black Ops 4 potrebbe non avere una campagna single player nel senso tradizionale del termine. Sembra infatti che Treyarch abbia deciso di rimuovere questa modalità dopo aver capito di essere troppo indietro con il lavoro, preferendo concentrarsi sul multiplayer e sulla modalità Zombie. La fonte ha dichiarato infine che potrebbero essere le modalità cooperative a sopperire alla mancanza del single player. Ricordiamo che Activision mostrerà ufficialmente Call of Duty Black Ops 4 il 17 maggio, e che il gioco completo uscirà il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

In un'intervista al magazine Famitsu, il CEO di SEGA ha rivelato che il team di Yakuza, oltre a lavorare al nuovo capitolo della serie, sta sviluppando una nuova IP per console non ancora annunciata. Il dirigente non ha svelato ulteriori dettagli a riguardo, sottolineando però l'intenzione della software house di creare nuove proprietà intellettuali per diverse piattaforme. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco misterioso, vi ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life è adesso disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Stando alle testimonianze dell'utente Twitter Pixelpar, Pokémon per Nintendo Switch sarà pubblicato dalla casa di Kyoto entro novembre/dicembre di quest'anno. Secondo la fonte, lavori di localizzazione sarebbero iniziati lo scorso febbraio, se non addirittura prima. Il nome in codice del titolo sarebbe Project Beluga, ma ricordiamo che si tratta solamente di voci non confermate in alcun modo da Nintendo e da GameFreak.

Di recente il lead producer di DayZ è tornato a parlare della versione console del gioco, sostenendo che questa arriverà in contemporanea su PlayStation 4 e Xbox One. Su quest'ultima piattaforma, però, i giocatori potranno provare il titolo in anticipo. DayZ sarà infatti disponibile sul programma Game Preview di Xbox One, mentre la versione completa 1.0 arriverà anche su PlayStation 4 in data ancora da destinarsi.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Sony Santa Monica: God of War è stato pubblicato venerdì 20 aprile, ottenendo un successo di critica eccezionale e diventando il gioco originale PS4 meglio valutato su metacritic. Di recente, però, l'analista Mat Piscatella di NPD ha dichiarato che il titolo potrebbe diventare l'esclusiva col miglior debutto di sempre su PS4, superando quindi giochi come come Uncharted 4 e The Last of Us Remastered. Piscatella si dice più che convinto della sua analisi, anche se in questo momento mancano dati ufficiali a confermarla (o eventualmente a smentirla).

Il flop odierno lo assegniamo invece a Bandai Namco: la compagnia ha annunciato che Dark Souls Remastered per Nintendo Switch non uscirà più il 24 maggio come sulle altre piattaforme, ma arriverà durante l'estate. I motivi del rinvio non sono stati resi noti, e purtroppo non conosciamo ancora la nuova data d'uscita del gioco su console Nintendo.

Gli articoli della settimana

Sul fronte degli articoli, Marvel's Spider-Man è stato uno dei grandi protagonisti di questa settimana. Nella nostra prova in esclusiva italiana di Spider-Man, infatti, troverete le nostre impressioni sull'atteso titolo PS4, seguita da una serie di approfondimenti sull'universo di gioco e sui personaggi che lo popolano. Per quanto riguarda le recensioni, invece, vi rimandiamo al nostro parere sui due grandi titoli usciti in questi ultimi sette giorni: God of War e Yakuza 6: Song of Life.