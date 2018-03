Da Cyberpunk 2077 a Borderlands 3: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. CD Projekt è stata senza dubbio una delle protagoniste di questi ultimi giorni, in quanto ha svelato nuove informazioni per Cyberpunk 2077 e ci ha dato un'idea su quelli che saranno i progetti futuri della compagnia. Non sono mancati poi rumor su Borderlands 3 e Dragon Age 4, seguiti dall'inaspettato annuncio di Ark Survival Evolved per Nintendo Switch. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata di alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Gli articoli della settimana

Nel corso della presentazione dei propri risultati finanziari, CD Projekt RED ha svelato nuovi dettagli su Cyberpunk 2077, attesissimo gioco di ruolo in sviluppo già da diversi anni. Il team ha confermato che nel titolo sarà possibile personalizzare completamente l'aspetto del protagonista, nonché selezionare diverse classi di appartenenza. Si tratta di una scelta che rispetta perfettamente l'opera cartacea originale a cui il gioco si ispira. Si tratta, però, di una novità assoluta per lo studio polacco, da sempre impegnato con la serie The Witcher che vede in Geralt di Rivia il protagonista prestabilito. Ricordiamo che non c'è ancora una data d'uscita per Cyberpunk 2077, anche se di recente gli sviluppatori hanno confermato la loro presenza all'E3 2018. Potremo aspettarci un reveal completo proprio alla fiera di Los Angeles?

Si continua con CD Projekt: sempre durante la presentazione dei risultati finanziari, scopriamo che lo sviluppatore polacco ha in cantiere un nuovo gioco di ruolo ad alto budget in uscita entro il 2021. Non abbiamo notizie di alcun tipo su questo prodotto, se non che sarà un RPG con altissimi valori produttivi, basato fortemente sulla narrazione e in uscita su tutte le piattaforme. Il gioco in questione non è il già citato Cyberpunk 2077, che speriamo possa uscire prima del 2021 essendo in sviluppo da più tempo. Potrebbe trattarsi di una nuova IP o di uno spin-off ambientato nel mondo di The Witcher? Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Anche se Borderlands 3 non è mai stato annunciato ufficialmente, un dipendente di 2K ha citato il gioco su Twitter. Scott Pytlik direttore della comunicazione presso il publisher americano, ha risposto al messaggio di un amico confidandogli di essere impegnato nei lavori sul "nuovo Borderlands". Lo stesso Pytlik ha dichiarato poi che lo sviluppo del titolo non è mai stato un segreto, e che in passato altri dipendenti di Gearbox hanno di fatto confermato l'esistenza di un progetto legato alla serie. Non ci resta allora che attendere novità da parte di 2K Games, magari proprio in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles in programma dal 12 al 14 giugno.

Durante la GDC, l'ex Lead Designer e Creative Director di Dragon Age ha parlato brevemente dell'ipotetico quarto capitolo della serie, dicendo la sua sul futuro del franchise. Negli ultimi mesi BioWare ha perso diverse figure chiave, un evento che ha lanciato più di un'ombra sul futuro di Dragon Age 4. A questo proposito, lo sviluppatore ha rivelato di non essere preoccupato del risultato finale, dal momento che la software house ha un grande rispetto per il brand e che pertanto darà il massimo nello sviluppo. E' probabile, tuttavia, che i piani iniziali siano cambiati in seguito al passaggio della leadership del progetto, ma su questo fronte non è stata comunicata nessuna informazione ufficiale. Ricordiamo tuttavia che BioWare, attualmente è concentrata su Anthem, nuova IP dello studio in uscita nel 2019 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Qualche giorno fa, Ubisoft ha annunciato l'apertura di due nuovi studi: uno ad Odessa (Ucraina) e l'altro a Mumbai (India). Il primo sarà subordinato al già esistente studio di Kiev e, unendosi ad altri 7 team, lavorerà sul franchise di Tom Clancy's Ghost Recon. Lo studio di Mumbai collaborerà con la filiale di Pune per lo sviluppo di giochi console Tripla A e di nuovi servizi online per la compagnia. Ubisoft, quindi, continua la sua politica di espansione che, fra le altre cose, le permette di essere una delle software house più prolifiche della generazione anche sul fronte delle nuove IP.



Durante la GDC di San Fransisco Studio Wildcard ha annunciato ARK Survival Evolved per Nintendo Switch. Il gioco uscirà in autunno, e al momento non sono stati diffusi altri dettagli sulle caratteristiche del porting. La conferma è arrivata a distanza di pochi giorni dal reveal della versione mobile, che seguirà un modello free to play e uscirà in primavera su Android e iOS. Sarà interessante vedere come il team riuscirà a riadattare l'esperienza di gioco sulla console Nintendo, visto che lo scorso novembre lo stesso Studio Wildcard aveva osservato che un ipotetico porting avrebbe richiesto un gran lavoro di ottimizzazione.

Top&Flop News

Il Top di questa settimana spetta di diritto a Valve: secondo quanto riportato da SteamSpy, il 2017 è stato l'anno migliore di sempre in termini economici per Steam, grazie ad un giro d'affari pari a 4.3 miliardi di dollari. Questa cifra riguarda soltanto la vendita di giochi completi, e non include i guadagni generati da microtransazioni e DLC. Si tratta di numeri elevatissimi, e in rialzo rispetto al 2016 quando Steam sveva totalizzato incassi pari a 3.5 miliardi di dollari.

Il flop di oggi lo assegniamo invece a Madmind Studio: la compagnia ha annunciato che il survival horror Agony è stato rinviato a data da destinarsi. Previsto inizialmente per il 30 marzo su PC, il gioco non è ancora pronto e gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per rifinire meglio alcuni aspetti del progetto e per garantire un lancio in contemporanea su PC, PS4 e Xbox One. Purtroppo il team non ha svelato dettagli più precisi, ma non è difficile ipotizzare un posticipo a fine anno o addirittura ai primi mesi del 2019.

Gli articoli della settimana

La settimana appena trascorsa ha visto l'uscita di alcuni tra i giochi più attesi del 2018. Sul fronte Microsoft troverete la recensione di Sea of Thieves, ambizioso open world piratesco disponibile esclusivamente su Xbox One e Windows 10. Gli utenti Sony troveranno ad attenderli invece la review di Ni No Kuni 2, intrigante JRPG uscito da qualche giorno soltanto su PlayStation 4 e PC. A chi preferisce invece esperienze esclusivamente cooperative, segnaliamo il nostro parere su A Way Out, a cui segue infine la prova di God of War per PlayStation 4.